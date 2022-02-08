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HPE GreenLake

СОБЫТИЯ

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08.02.2022 Treolan начинает поставки оборудования по модели HPE GreenLake

Компания Treolan (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале поставок оборудования НРЕ по модели HPE GreenLake. Решение предназначено для трансформации ИТ-инфраструктуры организаций по принц
24.01.2022 «Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений»

«Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений» — сервисной компании, обеспечивающей работу

29.09.2021 HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake

Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила широкий набор новых облачных сервисов для платформы HPE Greenlake Edge-to-Cloud, которые позволят заказчикам достичь непревзойденных возможностей
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake

Hewlett Packard Enterprise объявила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server.

24.03.2021 Hewlett Packard Enterprise меняет работу с гибридным облаком

Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила инновационные обновления портфеля облачных сервисов HPE GreenLake, а также рассказала о новых возможностях и партнерствах, призванных значительно
24.12.2020 Центр корпоративных решений реализует комплексную стратегию роста с помощью HPE GreenLake

ям лидирующей международной металлургической компании Группы НЛМК и Транспортного холдинга, выбрала HPE Greenlake для цифровой трансформации бизнеса и удовлетворения повышенного спроса на услуг
10.12.2020 HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями

их на рынке решений в области высокопроизводительных вычислений по модели «как услуга» на платформе HPE GreenLake. Новые облачные сервисы HPE GreenLake позволят заказчикам объединить воз
23.11.2020 HPE и Wipro предоставят сервисы «ИТ как услуга» на базе HPE GreenLake

с гибридным облаком и инфраструктурой по модели «ИТ как услуга». Компания Wipro будет использовать HPE GreenLake в своем портфеле услуг, предлагая заказчикам гибкую, адаптивную и обеспечивающу
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест

HPE объявила о запуске новых облачных сервисов HPE GreenLake и партнерских решений для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест
27.10.2020 Партнерство HPE и SAP позволит работать с SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake

ила о планах заключить партнерство с SAP, чтобы предоставлять SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake в качестве полностью управляемого сервиса в среде по выбору заказчика – на гран
25.10.2020 HPE обновляет тренды: от «облаков» к EaaS/ХaaS

Модель HPE GreenLake очень похожа на используемую в классических облаках. Популярность облаков у кор
16.07.2020 HPE внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел»

Hewlett Packard Enterprise (HPE) внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел», российского оператора связи. Благодаря HPE Greenlake «М
04.12.2019 HPE представила платформу управления нового поколения

ла о реализации полного портфеля решений от границы сети до облака по модели «как услуга» – запуске HPE GreenLake Central, передовой программной платформы, которая позволяет заказчикам работать

Публикаций - 58, упоминаний - 120

HPE GreenLake и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 56
HP - Hewlett-Packard 3662 13
HPE Aruba Networks 98 10
Microsoft Corporation 25775 9
HPE Financial Services - HPEFS 45 7
Broadcom - VMware 2610 7
Google LLC 12690 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
HPE - Juniper Networks 460 4
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 4
Cisco Systems 5372 4
Lenovo Group 2447 4
Veeam Software 345 4
Commvault 187 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Oracle Corporation 7074 4
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 3
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 3
Nvidia Corp 4002 3
CyrusOne 7 3
Huawei 4677 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
Supermicro 135 2
Equinix 48 2
Zenuity 3 2
Открытые технологии 732 2
Pawsey Supercomputing Centre - PSC 2 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 2
Fujitsu 2105 2
Крок - Croc 1964 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 2
Новотранс 8 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Block - Square 203 1
Capital One 20 1
Uber 357 1
AI Sweden - Advancing AI in Sweden - AI.se - Совет инициативы ИИ-инноваций Швеции 1 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Novaroll - Нова Ролл - Упаковка и Сервис 4 1
King Price Insurance 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Volvo Cars 262 1
Совкомбанк ПАО 316 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
UK AWE - Atomic Weapons Establishment - Управление Соединенного Королевства по ядерному оружию 3 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
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HPE ProLiant 409 13
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HPE InfoSight 23 9
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HPE Apollo 15 6
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HPE SimpliVity 32 4
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AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 4
Apple iPhone 6 4861 4
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HPE Certified - HPE Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 3
HPE Cloud Volumes 7 3
HPE Peer Persistence 9 3
HPE Recovery Manager Central 3 3
HPE Ezmeral 4 3
HPE Datacenter Suite 21 3
Linux OS 11533 3
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 24 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 2
HPE OneView 19 2
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HPE Intelligent Data Platform - HPE Data Management Framework 6 2
HPE Complete 3 2
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 2
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 2
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 2
HPE 5G Core Stack - HPE 5G Lab 4 2
HPE Alletra 3 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Google Cloud Anthos 6 2
Neri Antonio - Нери Антонио 21 5
White Keith - Уайт Кит 10 5
Shetti Milan - Шетти Милан 4 3
Сафронов Виктор 5 3
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
OsbornePatrick - Осборн Патрик 4 2
Asad Omer - Асад Омер 3 2
Абраменко Денис 3 2
Карташев Андрей 2 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Абакумов Евгений 227 1
Путятинский Сергей 112 1
Рахманкулов Рамиль 10 1
Ермаченков Игорь 3 1
Спиридонов Дмитрий 28 1
Кириченко Игорь 58 1
Хомков Игорь 47 1
Fxmsp 6 1
Гришин Дмитрий 210 1
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 1
McKay Peter - Маккей Питер 21 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Антонов Александр 77 1
Пятигорский Александр 24 1
Егоров Андрей 26 1
Педоренко Андрей 43 1
Клявин Владимир 52 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Пенязь Дмитрий 22 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Дощенко Сергей 12 1
Синиченко Сергей 1 1
Попов Григорий 25 1
Васильев Григорий 44 1
Сорокина Екатерина 1 1
Chain Christopher - Чейн Кристофер 1 1
Борис Альберт 24 1
Перминов Леонид 12 1
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Швеция - Королевство 3782 4
Европа 24964 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
США - Колорадо 385 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Таиланд - Королевство 926 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Новая Зеландия 737 1
Европа Центральная 278 1
США - Колорадо - Денвер 122 1
Финляндия - Тампере 21 1
США - Вашингтон штат 128 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Сингапур - Республика 1953 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Австрия - Вена 261 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния 4829 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Грузия 1332 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Малайзия 922 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
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IMARC Group 7 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Forrester Research 834 1
TrendForce 187 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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