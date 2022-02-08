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HPE GreenLake
СОБЫТИЯ
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|08.02.2022
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Treolan начинает поставки оборудования по модели HPE GreenLake
Компания Treolan (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале поставок оборудования НРЕ по модели HPE GreenLake. Решение предназначено для трансформации ИТ-инфраструктуры организаций по принц
|24.01.2022
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«Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений»
«Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений» — сервисной компании, обеспечивающей работу
|29.09.2021
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HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake
Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила широкий набор новых облачных сервисов для платформы HPE Greenlake Edge-to-Cloud, которые позволят заказчикам достичь непревзойденных возможностей
|22.06.2021
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HPE расширяет возможности HPE GreenLake
Hewlett Packard Enterprise объявила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server.
|24.03.2021
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Hewlett Packard Enterprise меняет работу с гибридным облаком
Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила инновационные обновления портфеля облачных сервисов HPE GreenLake, а также рассказала о новых возможностях и партнерствах, призванных значительно
|24.12.2020
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Центр корпоративных решений реализует комплексную стратегию роста с помощью HPE GreenLake
ям лидирующей международной металлургической компании Группы НЛМК и Транспортного холдинга, выбрала HPE Greenlake для цифровой трансформации бизнеса и удовлетворения повышенного спроса на услуг
|10.12.2020
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HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями
их на рынке решений в области высокопроизводительных вычислений по модели «как услуга» на платформе HPE GreenLake. Новые облачные сервисы HPE GreenLake позволят заказчикам объединить воз
|23.11.2020
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HPE и Wipro предоставят сервисы «ИТ как услуга» на базе HPE GreenLake
с гибридным облаком и инфраструктурой по модели «ИТ как услуга». Компания Wipro будет использовать HPE GreenLake в своем портфеле услуг, предлагая заказчикам гибкую, адаптивную и обеспечивающу
|20.11.2020
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HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест
HPE объявила о запуске новых облачных сервисов HPE GreenLake и партнерских решений для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест
|27.10.2020
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Партнерство HPE и SAP позволит работать с SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake
ила о планах заключить партнерство с SAP, чтобы предоставлять SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake в качестве полностью управляемого сервиса в среде по выбору заказчика – на гран
|25.10.2020
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HPE обновляет тренды: от «облаков» к EaaS/ХaaS
Модель HPE GreenLake очень похожа на используемую в классических облаках. Популярность облаков у кор
|16.07.2020
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HPE внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел»
Hewlett Packard Enterprise (HPE) внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел», российского оператора связи. Благодаря HPE Greenlake «М
|04.12.2019
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HPE представила платформу управления нового поколения
ла о реализации полного портфеля решений от границы сети до облака по модели «как услуга» – запуске HPE GreenLake Central, передовой программной платформы, которая позволяет заказчикам работать
HPE GreenLake и организации, системы, технологии, персоны:
|Phoronix 59 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Bloomberg 1627 1
|Tom’s Hardware 600 1
|IDC - International Data Corporation 4975 6
|Fortune Global 500 295 6
|Gartner - Гартнер 3658 4
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
|Frost & Sullivan 207 1
|IMARC Group 7 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|Forrester Research 834 1
|TrendForce 187 1
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