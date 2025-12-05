Разделы

EaaS Everything as a Service XaaS Anything-as-a-service Все как сервис


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


05.12.2025 Парадокс HPE: продажи серверов и облаков падают, хотя спрос на них колоссальный 1
07.11.2025 Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет 1
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 1
25.06.2025 Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации 2
04.06.2025 ГК Softline и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
05.03.2025 Private Cloud: комплексная платформа для построения частного облака 1
06.02.2025 Исследование АФТ: обеспечение доверия клиентов, ИИ, меняющий финансовый рынок и фокус на новые риски – приоритеты 2025 года 1
26.12.2024 Positive Technologies назвала тренды кибератак уходящего года 1
18.11.2024 Российские ИТ-тренды 2025 года: исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 2
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
11.10.2024 Евгений Мартынов -

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

 2
15.09.2023 Денис Афанасьев -

Денис Афанасьев, CorpSoft24: Ужесточение санкций увеличило спрос на развертывание ИТ-сервисов на локальных ресурсах

 1
13.04.2023 Как создать санкционно-устойчивую систему управления ИТ-услугами 2
28.02.2023 Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака 1
12.12.2022 «Новосибирскэнергосбыт» перешел на сервисную модель ИТ-поддержки с помощью «Крок» 1
25.11.2022 ИТ в госсекторе: 10 главных трендов 3
27.09.2022 CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 3
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации 2
17.02.2022 Облачные технологии 2022 2
24.01.2022 «Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений» 1
19.01.2022 Темпы роста мирового и российского рынка ИТ-услуг практически сравнялись 2
10.01.2022 Ирина Мишина, Ricoh: Роботизация — это все-таки замена труда человека, а автоматизация помогает ему делать свою работу 1
24.12.2021 Мировые правительства потратили на цифровизацию вдвое больше, чем ожидалось 2
13.12.2021 Аналитики Gartner назвали главные технологические тенденции на 2022 год 1
30.11.2021 Dell Technologies Forum 2021 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
19.11.2021 Евгений Колбин -

Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии

 2
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов 2
09.11.2021 Factory5 расскажет на CNews Forum, как использовать ИТ-решения в переходе на новые бизнес-модели 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
08.09.2021 Lenovo запускает глобальную стратегию «все как услуга» 1
12.08.2021 Почему облачные провайдеры снижают стоимость сервисов, и как это сказывается на их надежности 1
31.01.2021 Новое прочтение: обновляем подходы к финтеху 3
07.12.2020 Все стремятся в облака — глобальные тенденции отрасли XaaS на ближайшие 5 лет 4
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 1
30.10.2020 Какие тенденции цифровой трансформации ожидать в 2021 году 1
25.10.2020 HPE обновляет тренды: от «облаков» к EaaS/ХaaS 2
23.07.2020 NetApp объявила о расширении унифицированной партнерской программы 3
16.07.2020 HPE внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел» 2

Публикаций - 73, упоминаний - 105

EaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 9
Broadcom - VMware 2490 8
Google LLC 12255 7
Ростелеком 10306 6
Cisco Systems 5222 6
Huawei 4221 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 5
Amazon Inc - Amazon.com 3132 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 5
Крок - Croc 1814 5
HP Inc. 5761 5
HP - Hewlett-Packard 3644 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Softline - Софтлайн 3261 4
Ctrl2Go - Factory5 27 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 3
Парадигма 160 3
NetApp - Network Appliance 648 3
SAP SE 5426 3
Dell Technologies - Dell Computer 2162 3
Intel Corporation 12541 3
VK - Mail.ru Group 3532 3
Dell EMC 5092 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 3
ФОРС - Центр разработки 679 3
Т1 Сервионика - Servionica 270 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 3
8983 3
Yandex - Яндекс 8434 3
idhost.kz 2 2
Yandex B2B Tech 80 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 2
Alibaba Group 450 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Газпром нефть 670 2
Новосибирскэнергосбыт 16 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 74 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 15 1
Harley-Davidson 25 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Альфа-Банк 1868 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Почта России ПАО 2245 1
Транснефть 322 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Фаберлик - Faberlic 98 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 18 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 53
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 40
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 23
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1164 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 19
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 18
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 12
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 10
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1274 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 9
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 8
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 7
DevOps - Development и Operations 1067 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 7
HPE GreenLake 55 8
Microsoft Azure 1460 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 5
HPE Pointnext Services 16 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 3
Microsoft Office 365 981 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 490 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 3
Depositphotos - фотобанк 404 3
Apple iPhone 6 4862 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 236 2
HPE Helion CloudSystem 18 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 2
HPE CloudAgile - HP Agile Accelerator 10 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 2
Microsoft Teams - MS Teams 618 2
HPE InfoSight 22 2
HPE ProLiant 399 2
HPE 3PAR 103 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 2
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 2
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
CorpSoft24 - REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 1
OpenNebula 40 1
Yandex DataSphere 29 1
Hitachi Vantara EverFlex 9 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 1
Yandex Database - YDB 44 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 1
Ruby on Rails - фреймворк 27 1
Касимов Денис 22 3
Сафронов Виктор 5 2
Шалагинов Алексей 13 2
Летунов Илья 49 2
Шадаев Максут 1146 2
Колбин Евгений 80 2
Соловьев Сергей 75 2
Корнеев Сергей 84 2
Кудашев Константин 14 2
Тамбиев Максим 5 2
Белов Василий 71 2
Булгаков Кирилл 131 2
Бухар Виктория 12 1
Кошкина Юлия 13 1
Чижиков Михаил 21 1
Урусов Виктор 149 1
Кувшинов Денис 21 1
Войтик Мария 8 1
Панченко Андрей 4 1
Храмов Олег 6 1
Уколова Мария 7 1
Зайков Максим 26 1
Смирнов Виктор 19 1
Соколюк Валерий 31 1
Шибаев Александр 18 1
Аншина Марина 79 1
Клепинин Павел 17 1
Врацкий Андрей 165 1
Исаев Дмитрий 49 1
Матвеев Алексей 8 1
Мочальников Алексей 13 1
Лосев Сергей 46 1
Филатов Дмитрий 11 1
Ковалев Виктор 40 1
Гребнев Егор 41 1
Микоян Александр 43 1
Славин Борис 35 1
Тутаев Михаил 55 1
Николаева Наталья 21 1
Заянц Илья 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
Европа 24634 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Япония 13547 4
Сингапур - Республика 1906 4
Азия - Азиатский регион 5748 4
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Дания - Королевство 1318 2
Америка - Американский регион 2188 2
Канада 4985 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Китай - Тайвань 4136 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Израиль 2784 1
Хорватия - Республика 280 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 16
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 9
Аренда 2584 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 7
Энергетика - Energy - Energetically 5524 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 5
Аудит - аудиторский услуги 3111 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 3
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 593 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1287 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 354 2
Госрасходы - портал 70 1
Мобильные системы 117 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Hacker News 76 1
Gartner - Гартнер 3608 11
IDC - International Data Corporation 4943 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 8
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
CNews Рынок ИТ-услуг 170 3
Forrester Research 828 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 3
Mordor Intelligence 33 2
Informa - Ovum - Omdia 138 1
TM Capital 1 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
IMARC Group 6 1
World Robotics Survey 3 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
Juniper Research 551 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Markets&Markets Research 113 1
IDC China 2 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Frost & Sullivan 203 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 24 1
Т1 Цифровая академия 49 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 4
CNews AWARDS - награда 549 2
ComNews Awards 8 1
Kazan Digital Week 19 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
