«Новосибирскэнергосбыт» перешел на сервисную модель ИТ-поддержки с помощью «Крок»

АО «Новосибирскэнергосбыт» перешло на сервисную модель ИТ-поддержки с помощью ИТ-компании «Крок». В качестве сервисного партнера «Крок» отвечает за комплексную поддержку ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивая бесперебойную работу оборудования, информационных систем (ИС) и сервисов. Также в рамках сотрудничества специалисты «Крок» оптимизировали рутинные задачи ИТ-подразделений АО «Новосибирскэнергосбыт» и создали систему для оперативного мониторинга инцидентов. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

АО «Новосибирскэнергосбыт» снабжает электроэнергией более 1,3 млн физических лиц и 33 тыс. юридических лиц. Рост количества клиентов и расширение бизнеса повлекли за собой увеличение нагрузки на ИТ-инфраструктуру предприятия и количества требуемых ИС. Чтобы исключить перебои в ключевых бизнес-процессах и сфокусироваться на стратегических инициативах, компания приняла решение перейти на сервисную модель ИТ-поддержки.

Команда «Крок» уже более года обеспечивает стабильность работы ИТ-инфраструктуры и бесперебойное ведение бизнеса АО «Новосибирскэнергосбыт». «Крок» поддерживает работоспособность серверного и сетевого оборудования, сетей и систем хранения данных, инфраструктурных сервисов, систем резервного копирования (СРК) данных в собственных центрах обработки данных (ЦОД) предприятия, а также порядка 500 виртуальных машин, из которых около 300 находятся в двух облачных ЦОД. Ежемесячно специалисты «Крок» закрывают более 200 заявок на обслуживание ИТ-инфраструктуры, изменение сервисов и систем, а также устранение инцидентов. При этом мониторинг состояния инфраструктуры и решение инцидентов осуществляются в режиме 24/7. При необходимости устранения неисправностей на территории АО «Новосибирскэнергосбыт», проведения регламентных и плановых работ предусмотрен оперативный выезд инженера.

«Повышение качества обслуживания абонентов — главный приоритет для АО «Новосибирскэнергосбыт». Мы нацелены на улучшение клиентского сервиса за счет развития ИТ-инфраструктуры и создания уникальных решений, которые рынок не может предложить на данный момент. Поэтому мы придерживаемся стратегии «everything as a service», в рамках которой стремимся передать ИТ-партнерам все, что можно получать в виде сервиса. В 2021 г. мы выбрали “Крок” своим сервисным партнером по поддержке ИТ-инфраструктуры. И уже более года команда “Крок” обеспечивает стабильную работу нашей инфраструктуры», — сказал Денис Газизов, директор по ИТ АО «Новосибирскэнергосбыт».

«Крок» работает в тесной связке с ИТ-подразделениями АО «Новосибирскэнергосбыт». Вместе специалисты формируют стратегии по развитию ИТ-инфраструктуры и оптимизации выполнения рутинных задач. В частности, команда «Крок» провела аудит и анализ базовых ИТ-сервисов — электронной почты, СРК, платформ виртуализации, файловых хранилищ и других, после чего разработала рекомендации и выполнила ряд задач, что позволило выстроить работу наиболее оптимально. В результате сократились временные затраты на ИТ-поддержку и затраты на аренду вычислительных мощностей в ЦОД.

Специалисты «Крок» также создали сервис-ориентированную систему мониторинга. В ней настроен сбор порядка 10 тыс. метрик и статусов от более чем 800 компонентов инфраструктуры. Система отправляет дежурному персоналу уведомления об аномальной работе, недоступности, перегрузке и иных проблемах в системах и сервисах. Для более оперативного реагирования специалисты «Крок» создали Telegram-бот с чатом поддержки и дополнительно связали систему с MS Teams. Кроме того, они создали интерактивные карты инфраструктуры, которые позволили значительно сократить время на поиск причин инцидентов. При этом системой пользуются и представители бизнес-подразделений. На специальных дашбордах они могут оценить работоспособность и доступность ключевых сервисов и получить соответствующий отчет. В результате у сотрудников АО «Новосибирскэнергосбыт» появилось полное представление о состоянии как ИТ-инфраструктуры в целом, так и отдельных систем и сервисов.

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«Наша работа с АО “Новосибирскэнергосбыт” — показательный пример того, как сотрудничество по проекту может перерасти в полноценное партнерство. Мы с вниманием относимся к запросам и потребностям заказчика, при необходимости проактивно предлагаем изменения. Как результат, команде «Крок» удается в полной мере соответствовать ожиданиям по требованиям SLA на уровне более 95%, и мы нацелены на дальнейшее сотрудничество», — сказал Виктор Смирнов, директор по развитию бизнеса в области создания ПО ИТ-компании «Крок» «Крок» также активно взаимодействует с другими провайдерами услуг заказчика. Специалисты занимаются подготовкой инфраструктуры к развертыванию стендов для реализации новых проектов компании. Так как архитектура АО «Новосибирскэнергосбыт» имеет распределенный характер — состоит как из собственных, так и виртуальных ЦОД разных операторов, — «Крок» обеспечивает взаимодействие с провайдерами облачных услуг. Так, специалисты «Крок» осуществляли миграцию виртуальных машин и сервисов из одного виртуального ЦОД в другой. Задача была выполнена в сжатые сроки, без приостановки работы сервисов предприятия. На текущий момент команда «Крок» задействована в построении отказоустойчивой сети передачи данных и связей всех удаленных площадок между собой.

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«Крок» – цифровой бизнес-партнер для сотен организаций более 30 лет. CROC Service Partner – комплексное предложение компании по сервисному сопровождению всех типов ИТ-инфраструктуры: вычислительной, сетевой, облачной, программной, инженерной, мультимедийной и телефонии в формате «единого окна». CROC Service Partner поддерживает решения более 100 российских, западных и азиатских вендоров, а также имеет отраслевой опыт в решении кросс-системных и кросс-вендорных инцидентов любого технологического стека: от входящих заявок до мониторинга в режиме 24/7/365.

АО «Новосибирскэнергосбыт» является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории г. Новосибирска и Новосибирской области. Предприятие отвечает за электроснабжение клиентов, закупая электроэнергию на оптовом рынке, регулируя поставку электроэнергии через договорные отношения с сетевыми организациями.