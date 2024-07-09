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Новосибирскэнергосбыт

Новосибирскэнергосбыт

АО «Новосибирскэнергосбыт» является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории г. Новосибирска и Новосибирской области. Предприятие отвечает за электроснабжение клиентов, закупая электроэнергию на оптовом рынке, регулируя поставку электроэнергии через договорные отношения с сетевыми организациями.  

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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09.07.2024 МТС создаст облачную IoT-платформу учёта электроэнергии 2
09.07.2024 МТС обеспечит новосибирцев интеллектуальным учетом электроэнергии 3
28.11.2023 «Новосибирскэнергосбыт» внедрил генеративный искусственный интеллект для ИТ-поддержки сотрудников 3
26.10.2023 Цифровизация в кадрах: как крупные компании переводят сотрудников на электронные документы 2
24.05.2023 Sitronics Group внедрит в Новосибирске интеллектуальную систему учета электроэнергии 3
21.12.2022 RockITSoft внедрила сервисную шину в ИТ-инфраструктуру «Новосибирскэнергосбыта» 5
12.12.2022 «Новосибирскэнергосбыт» перешел на сервисную модель ИТ-поддержки с помощью «Крок» 12
20.09.2022 Не пропустите главный кейс-форум осени Pravo Tech Forum 2022 3
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации 4
14.03.2022 В Новосибирске вырос спрос ЖКХ на «умные» решения 2
21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 1
02.09.2019 Naumen внедрил голосового робота в контактный центр «Новосибирскэнергосбыта» 2
29.01.2019 Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 1
23.01.2018 Naumen Contact Center оптимизировал обслуживание клиентов «Новосибирскэнергосбыта» 1
13.10.2016 МТС поможет следить за потреблением электроэнергии в Кемеровской области 1
15.03.2006 Columbus IT подвел итоги деятельности в 2005 г. 1

Публикаций - 17, упоминаний - 48

Новосибирскэнергосбыт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 4
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 13 3
Крок - Croc 1961 3
Naumen - Наумен 749 3
МКД 86 1
Открытые технологии 732 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
Epicor Software Corporation 166 1
VerticalSoft 4 1
КрасИнформ 3 1
К2Тех - K2Tech 345 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 45 1
IQ Technology - Ай-Кью Технолоджи 6 1
Ростелеком 10915 1
SAP SE 5590 1
Microsoft Corporation 25741 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Oracle Corporation 7067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3033 1
Directum - Директум 1259 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 488 1
Telegram Group 2918 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
ММК Информсервис 69 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 494 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1458 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 3
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 50 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1119 2
Почта России ПАО 2361 2
ПСБ - Промсвязьбанк 957 2
АльфаСтрахование СГ 386 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 2
Газпром газораспределение 21 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
КрасКом - Красноярский жилищно-коммунальный комплекс - Красноярский коммунальщик 5 1
Горэлектросети МП 3 1
Мысковская ЭСО - Мысковская электросетевая организация 2 1
КЭнК - Кузбасская энергосетевая компания 2 1
Горводоканал МУП Новосибирска 3 1
Казахойл Актобе 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1230 1
Газпром ПАО 1489 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 327 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 341 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 151 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 318 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 313 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 86 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 99 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 970 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3633 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 347 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4859 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2041 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2821 4
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1022 2
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Европа 24933 1
Азия - Азиатский регион 5908 1
Армения - Республика 2440 1
Беларусь - Белоруссия 6271 1
Дания - Королевство 1333 1
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