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Новосибирскэнергосбыт
АО «Новосибирскэнергосбыт» является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории г. Новосибирска и Новосибирской области. Предприятие отвечает за электроснабжение клиентов, закупая электроэнергию на оптовом рынке, регулируя поставку электроэнергии через договорные отношения с сетевыми организациями.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 45 дел, на cумму 40 834 818 612 ₽*
СОБЫТИЯ
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Новосибирскэнергосбыт и организации, системы, технологии, персоны:
|Газизов Денис 3 3
|Михайлишин Александр 3 3
|Зайцев Андрей 50 3
|Омехин Илья 4 2
|Смирнов Виктор 19 1
|Логунов Александр 7 1
|Кондратьев Сергей 28 1
|Зданович Сергей 8 1
|Новикова Светлана 10 1
|Алдошин Олег 41 1
|Литвинова Виктория 1 1
|Бирюков Олег 40 1
|Колганов Олег 1 1
|Карлушин Никита 2 1
|Куракина Алина 4 1
|Малыхина Наталья 4 1
|Резник Юлия 1 1
|Беляев Владислав 103 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Киселев Александр 115 1
|Соловенчук Александр 155 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Донников Юрий 2 1
|Марина Анна 1 1
|Пахомов Александр 136 1
|Вишняков Алексей 19 1
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