Не пропустите главный кейс-форум осени Pravo Tech Forum 2022

18 октября в Москве на Pravo Tech Forum 2022 эксперты из компаний-лидеров рынка расскажут, как автоматизировать бизнес-процессы. В программе форума — только реальные кейсы и практика. Участие бесплатно!

Когда: 18 октября 2022

Где: Москва, Цифровое деловое пространство

Адрес: ул. Покровка, 47

Онлайн-трансляция для подключения из любой точки мира

Стоимость: бесплатно

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Спикеры форума — представители крупных компаний

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Узнайте ответы на ключевые вопросы автоматизации

Как ведущие правовые департаменты внедряют у себя инновации? Эксперты расскажут, как провести автоматизацию от пересмотра отдельного шага внутри алгоритма претензионно-исковой работы до комплексной трансформации юридической функции. Разберем, как настроить удобную коммуникацию между юристами и сотрудниками, создать удобный инструмент для ведения дел, организовать единую базу знаний.

Как автоматизировать 95% бизнес-процессов в вашей компании всего за две недели? Даже для небольших компаний срок внедрения ERP-систем — от 6 до 12 месяцев. Многие бизнес-процессы требуют более быстрой трансформации, чтобы компания оставалась конкурентоспособной. На Pravo Tech Forum расскажем, как ускорить процесс внедрения и запустить современный софт всего за два недели.

Можно ли навсегда избавить сотрудников от рутины и передать часть управления делами умной платформе? Специалисты многих отраслей сталкиваются с рутинными задачами в течение рабочего дня. Например, у юристов на выполнение таких дел уходит до 40% рабочего времени. Спикеры форума объяснят, как делегировать программам заполнение отчетов и договоров, как быстро консультировать клиентов с помощью чат-ботов.

Реально ли перейти на российские ERP-системы и сэкономить миллионы рублей на обслуживании софта? Расскажем, на что обращать внимание при выборе вендора, из каких шагов состоит процесс внедрения и почему обслуживание современной системы автоматизации может стоить гораздо меньше, чем вы думаете.

Присоединяйтесь к Pravo Tech Forum 2022 офлайн в Цифровом деловом пространстве или онлайн из любой точки мира.

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