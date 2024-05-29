Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пелевин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 15
Пелевин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Андрей 47 1
|Архипов Андрей 8 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Меденцев Константин 106 1
|Дегтярев Максим 6 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Рычков Дмитрий 9 1
|Теплицкий Дмитрий 89 1
|Донников Юрий 2 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Лукутина Елена 13 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Лебедев Артемий 111 1
|Александров Александр 86 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Черных Сергей 16 1
|Пустарнаков Роман 57 1
|Антонов Андрей 21 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Шойтов Александр 118 1
|Логунов Александр 7 1
|Ромашкин Алексей 16 1
|Бобрецов Сергей 13 1
|Верисов Михаил 25 1
|Миллер Артем 11 1
|Устинов Михаил 7 1
|Новикова Светлана 10 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Бабкин Николай 24 1
|Труненков Сергей 37 1
|Королёв Дмитрий 82 1
|Кудрявцев Антон 8 1
|Старичков Никита 2 1
|Литвинова Виктория 1 1
|Тятюшев Максим 229 1
|ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 145 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.