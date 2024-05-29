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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пелевин Алексей

СОБЫТИЯ


29.05.2024 Компания «ПравоТех» подписала Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 1
11.09.2023 19 октября 2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
29.11.2022 На Сахалине подвели итоги хакатона для программистов и аналитиков 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
20.09.2022 Не пропустите главный кейс-форум осени Pravo Tech Forum 2022 1
22.08.2022 Pravo Tech Forum 2022 — кейс-форум об автоматизации бизнеса пройдет 18 октября 1
24.05.2021 Алексей Пелевин -

Российские LegalTech-решения серьезно превосходят западные аналоги

 1
21.05.2021 «Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельности 1
09.04.2018 Сбербанк и «Право.ru» объявили о запуске сервиса по банкротствам 1
26.02.2016 «Право.ru» запустил сервис для автоматизации работы юридических департаментов 1
04.07.2013 Тревел-проект Around.ru запустил приложение для iOS и Android 1
03.08.2011 Основатель «Право.ру» продает стартапы оптом 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Пелевин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11067 7
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 28 5
9741 3
SAP SE 5631 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 217 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 70 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 58 1
Ctrl2Go - Factory5 29 1
Транснефть Технологии 25 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Intuit 82 1
Oracle Siebel Systems 520 1
Т1 Иннотех 214 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
GreenData - Гриндата 92 1
TeamStorm - Тимшторм 14 1
iConText Group - Ай Контекст 36 1
Сибагро Диджитал 1 1
IQ Technology - Ай-Кью Технолоджи 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5738 1
Microsoft Corporation 25889 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 680 1
ИКС 579 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1265 1
Softline - Софтлайн 3820 1
Oracle Corporation 7112 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
Информзащита 949 1
Telegram Group 3024 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 372 1
БАРС Груп 582 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 567 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5099 1
Эвотор - Evotor 235 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 87 1
Neoflex - Неофлекс 263 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 257 1
Adobe Systems 1609 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Poly - Plantronics 144 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9122 5
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 342 3
РЖД - Российские железные дороги 2111 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1313 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1094 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1998 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 2
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 39 2
Студия Артемия Лебедева 101 1
Новосибирскэнергосбыт 17 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 59 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 1
Tiger Global Management 44 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 21 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 440 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3012 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1561 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 154 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1965 1
Газпром нефть 750 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 566 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 149 1
LEGO 261 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 60 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13956 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 26 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 58 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5875 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2383 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 285 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 82 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36923 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12516 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1968 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics - Цифровой юрист 130 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26530 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7525 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7893 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2062 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24156 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18437 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2888 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1450 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями - Корпоративные базы знаний 922 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14220 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2148 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7635 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13351 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36119 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1285 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6739 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10366 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5758 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1156 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1239 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8431 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6352 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24864 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13173 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3711 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7897 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 472 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 632 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2852 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3218 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 485 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 814 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 860 1
ПравоТех АО - Casebook API 6 4
ПравоТех АО - Manage.one 38 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 237 2
ПравоТех АО - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 13 2
Microsoft Office 4245 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2576 2
Google Fit 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2541 1
Bankro.tech - Единая система по ведению процедур банкротства 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 53 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 42 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
1С:Аналитика 32 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 16 1
ПравоТех АО - Case.one - Case (one) 1 1
Айсорс - Isource Inspector 25 1
Google Android 15390 1
Apple iOS 8665 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 1
Apple - App Store 3154 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 355 1
НКТ - Р7-Офис 561 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Богданов Андрей 47 1
Архипов Андрей 8 1
Свинцов Андрей 55 1
Меденцев Константин 106 1
Дегтярев Максим 6 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Рычков Дмитрий 9 1
Теплицкий Дмитрий 89 1
Донников Юрий 2 1
Черноволенко Сергей 34 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Лукутина Елена 13 1
Иодковский Станислав 104 1
Лебедев Артемий 111 1
Александров Александр 86 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Прохоров Фёдор 83 1
Черных Сергей 16 1
Пустарнаков Роман 57 1
Антонов Андрей 21 1
Кубарев Алексей 59 1
Шойтов Александр 118 1
Логунов Александр 7 1
Ромашкин Алексей 16 1
Бобрецов Сергей 13 1
Верисов Михаил 25 1
Миллер Артем 11 1
Устинов Михаил 7 1
Новикова Светлана 10 1
Харитонов Дмитрий 79 1
Алешкин Сергей 65 1
Бабкин Николай 24 1
Труненков Сергей 37 1
Королёв Дмитрий 82 1
Кудрявцев Антон 8 1
Старичков Никита 2 1
Литвинова Виктория 1 1
Тятюшев Максим 229 1
Россия - РФ - Российская федерация 168995 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48200 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55146 3
Европа 25039 3
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19425 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19823 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3079 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
Россия - ПФО - Самарская область 1622 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1109 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1162 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 405 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9010 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58640 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54254 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18460 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6708 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27749 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6641 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3562 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12065 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22115 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 498 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1317 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 596 1
Кодекс этики использования данных 50 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6706 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16403 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 352 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3430 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7600 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34412 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6859 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5718 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9287 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7731 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5983 1
Аренда 2727 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 240 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 871 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2036 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1587 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 336 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4497 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3826 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3181 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5899 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7980 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 145 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8687 1
Gartner - Гартнер 3677 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 94 1
Forrester Wave 46 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 34 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 406 1
День молодёжи - 27 июня 1120 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1293 1
CNews AWARDS - награда 576 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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