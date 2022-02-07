Шерстобитов Сергей

Сергей Шерстобитов - Сегодня на рынке ИБ не кадровый голод, а супераппетит к экспертизе «удаленку» повысил количество успешных кибератак» CNews: В чем особенности текущей ситуации в сегменте ИТ и, соответственно, на рынке ИБ? Какие тренды создала пандемия, а какие лишь актуализировала? Сергей Шерстобитов: Условия всеобщей цифровой трансформации в пандемию выявили проблемы безопасности корпоративных информационных систем: бизнес повысил приоритет защиты данных от несанкциониро

Сергей Шерстобитов - Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва CNews: Какие ключевые тренды сложились на российском ИТ-рынке в 2020 году? Какие внешние и внутренние факторы стали их катализаторами? Сергей Шерстобитов: Один из явных трендов прошлого года — движение в сторону микросервисной разработки с использованием технологии контейнеризации, которая обеспечивает быстрый запуск и масштаб

Сергей Шерстобитов, Angara - Пандемия сыграла роль спускового крючка — мир сорвался в пропасть цифровой трансформации первый вопрос — традиционный: какие основные тренды ИБ-рынка вы наблюдаете в последнее время? Какие технологии устаревают и отходят на второй план? Какие — наоборот — переходят в категорию must have? Сергей Шерстобитов: С усилением потребности в информационной безопасности со стороны бизнеса любого масштаба, дополнительный толчок развития получил рынок сервисных услуг ИБ. MSS-провайдеры пре

Сергей Шерстобитов, Angara - Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ CNews: Расскажите, какими, на ваш взгляд, были главные итоги российского ИТ-рынка в 2019 году? Сергей Шерстобитов: По моим ощущениям, наш рынок продемонстрировал положительную динамику. Было много драйверов роста: стабильная макроэкономическая ситуация, ставшие заметными проекты цифровой

Сергей Шерстобитов, Angara Technologies Group - 5G может фундаментально повлиять на взаимодействие банков с клиентами CNews: Сергей, какие технологические тенденции наиболее актуальны для банковской сферы? Сергей Шерстобитов: Банковская сфера традиционно находится в авангарде, претендуя на технологическое лидерство. Можно констатировать, что почти все технологии Gartner Hype Cycle for Emerging Te

Сергей Шерстобитов, Angara Technologies Group - Российские разработчики могут составлять конкуренцию на глобальном рынке ПО CNews: Ключевая история для российского госсектора — это, конечно, выход на цифровую экономику. Как вы считаете, насколько успешно реализуется профильная программа? Сергей Шерстобитов: Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» — действительно знаковый проект для отраслей ИТ и ИБ. Несмотря на то, что не все инициативы удается реализовывать в соотв

Сергей Шерстобитов - Коммерческие SOC задают новые ориентиры информационной безопасности , какие ключевые тенденции на мировом и российском ИТ-рынке вы можете отметить по итогам 2018 года? Какие направления и отдельные технологии проявили себя особенно ярко, а какие не оправдали авансов? Сергей Шерстобитов: Глобальным драйвером рынка остается бурный технологический рост. Сегодня уже не найти крупных компаний, которые бы не рассматривали инвестиции в ИТ, как драйвер бизнеса. Бол

Сергей Шерстобитов - Революция в бизнес-моделях интеграторов – зеркало цифровой трансформации Ландшафт рынка ИБ и трансформация интеграторов CNews: Какие события и тренды 2018 года на рынке информационной безопасности вы считаете наиболее значимыми? Сергей Шерстобитов: Цикличность присутствует во многих сферах нашей жизни, и рынок информационной безопасности – не исключение. Масштабные инциденты 2017 года (WannaCry, Petya) оставили очень з

Сергей Шерстобитов - Основными генераторами спроса остаются госорганы и крупный бизнес

CNews: Оцените объем ИТ-рынка в рублях в 2016 году. Как он изменился по отношению к объему рынка в 2015 году? Каковы ваши прогнозы на следующий год? Сергей Шерстобитов: На мой взгляд, традиционный ИТ рынок (инфраструктурное ПО и оборудование) исчерпал возможности для роста выручки. На рынке появляются новые, более эффективные решения, унифи

Сергей Шерстобитов - Информационная безопасность должна "думать" быстрее бизнеса CNews: Каким вам запомнился рынок информационной безопасности 2014 года? Какую динамику российского рынка ИБ следует ожидать по итогам года? Сергей Шерстобитов: По нашим ощущениям, рост рынка информационной безопасности к концу 2014 года составит порядка 3–5%, что по сравнению с предыдущими годами выглядит незначительно. Но на фоне