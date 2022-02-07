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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шерстобитов Сергей



07.02.2022 Сергей Шерстобитов -

Сегодня на рынке ИБ не кадровый голод, а супераппетит к экспертизе

«удаленку» повысил количество успешных кибератак» CNews: В чем особенности текущей ситуации в сегменте ИТ и, соответственно, на рынке ИБ? Какие тренды создала пандемия, а какие лишь актуализировала? Сергей Шерстобитов: Условия всеобщей цифровой трансформации в пандемию выявили проблемы безопасности корпоративных информационных систем: бизнес повысил приоритет защиты данных от несанкциониро
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

CNews: Какие ключевые тренды сложились на российском ИТ-рынке в 2020 году? Какие внешние и внутренние факторы стали их катализаторами? Сергей Шерстобитов: Один из явных трендов прошлого года — движение в сторону микросервисной разработки с использованием технологии контейнеризации, которая обеспечивает быстрый запуск и масштаб
26.09.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Пандемия сыграла роль спускового крючка — мир сорвался в пропасть цифровой трансформации

первый вопрос — традиционный: какие основные тренды ИБ-рынка вы наблюдаете в последнее время? Какие технологии устаревают и отходят на второй план? Какие — наоборот — переходят в категорию must have? Сергей Шерстобитов: С усилением потребности в информационной безопасности со стороны бизнеса любого масштаба, дополнительный толчок развития получил рынок сервисных услуг ИБ. MSS-провайдеры пре
29.05.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ

CNews: Расскажите, какими, на ваш взгляд, были главные итоги российского ИТ-рынка в 2019 году? Сергей Шерстобитов: По моим ощущениям, наш рынок продемонстрировал положительную динамику. Было много драйверов роста: стабильная макроэкономическая ситуация, ставшие заметными проекты цифровой
31.10.2019 Сергей Шерстобитов, Angara Technologies Group -

5G может фундаментально повлиять на взаимодействие банков с клиентами

CNews: Сергей, какие технологические тенденции наиболее актуальны для банковской сферы? Сергей Шерстобитов: Банковская сфера традиционно находится в авангарде, претендуя на технологическое лидерство. Можно констатировать, что почти все технологии Gartner Hype Cycle for Emerging Te
24.10.2019 Сергей Шерстобитов, Angara Technologies Group -

Российские разработчики могут составлять конкуренцию на глобальном рынке ПО

CNews: Ключевая история для российского госсектора — это, конечно, выход на цифровую экономику. Как вы считаете, насколько успешно реализуется профильная программа? Сергей Шерстобитов: Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» — действительно знаковый проект для отраслей ИТ и ИБ. Несмотря на то, что не все инициативы удается реализовывать в соотв
31.05.2019 Сергей Шерстобитов -

Коммерческие SOC задают новые ориентиры информационной безопасности

, какие ключевые тенденции на мировом и российском ИТ-рынке вы можете отметить по итогам 2018 года? Какие направления и отдельные технологии проявили себя особенно ярко, а какие не оправдали авансов? Сергей Шерстобитов: Глобальным драйвером рынка остается бурный технологический рост. Сегодня уже не найти крупных компаний, которые бы не рассматривали инвестиции в ИТ, как драйвер бизнеса. Бол
28.01.2019 Сергей Шерстобитов -

Революция в бизнес-моделях интеграторов – зеркало цифровой трансформации

Ландшафт рынка ИБ и трансформация интеграторов CNews: Какие события и тренды 2018 года на рынке информационной безопасности вы считаете наиболее значимыми? Сергей Шерстобитов: Цикличность присутствует во многих сферах нашей жизни, и рынок информационной безопасности – не исключение. Масштабные инциденты 2017 года (WannaCry, Petya) оставили очень з
25.04.2017 Сергей Шерстобитов -

Основными генераторами спроса остаются госорганы и крупный бизнес

CNews: Оцените объем ИТ-рынка в рублях в 2016 году. Как он изменился по отношению к объему рынка в 2015 году? Каковы ваши прогнозы на следующий год? Сергей Шерстобитов: На мой взгляд, традиционный ИТ рынок (инфраструктурное ПО и оборудование) исчерпал возможности для роста выручки. На рынке появляются новые, более эффективные решения, унифи
28.11.2014 Сергей Шерстобитов - Информационная безопасность должна "думать" быстрее бизнеса

CNews: Каким вам запомнился рынок информационной безопасности 2014 года? Какую динамику российского рынка ИБ следует ожидать по итогам года? Сергей Шерстобитов: По нашим ощущениям, рост рынка информационной безопасности к концу 2014 года составит порядка 3–5%, что по сравнению с предыдущими годами выглядит незначительно. Но на фоне

12.12.2013 Сергей Шерстобитов - Кризисное время – это время возможностей

ики. Фактически эксперты говорят о стагнации российского рынка во всех его проявлениях еще в течение двух лет. Скажите, как это отражается на рынке ИБ в целом и на бизнесе вашей компании в частности? Сергей Шерстобитов: Первое, что бросается в глаза – это обострение конкуренции. Бюджеты наших заказчиков сокращаются, уменьшается число проектов, тендеров. Поэтому борьба за контракты сильно об

Публикаций - 56, упоминаний - 61

Шерстобитов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 312 38
Информзащита 784 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 11
Код Безопасности 643 10
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 28 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1266 9
Ростелеком 9873 7
Softline - Софтлайн 2943 6
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 141 6
ИКС 327 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8850 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 983 4
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 147 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 3
Крок - Croc 1782 3
Check Point Software Technologies 768 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1145 3
МФИ Софт 123 3
ДиалогНаука 255 3
InnoSTage - Инностейдж 156 3
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 35 3
Восход ФГБУ НИИ 655 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 222 2
Neoflex - Неофлекс 224 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 2
Google LLC 11917 2
Meta Platforms - Facebook 4459 2
8409 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 462 2
Эвотор - Evotor 188 2
Trend Micro 609 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 222 2
Poly - Plantronics 137 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 3
РЖД - Российские железные дороги 1935 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 1
Ингосстрах СПАО 429 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 934 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2473 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1091 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 485 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 202 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 32 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4911 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4324 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 5
Федеральное казначейство России 1805 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1398 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2953 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3014 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 202 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 258 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 852 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 739 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
Администрация Курской области 28 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 329 1
Союзное государство России и Белоруссии 52 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 115 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28640 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20349 20
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2329 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52224 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21665 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12794 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14524 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6793 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5254 11
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  677 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3344 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31575 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5863 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6929 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4843 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3999 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6357 7
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 694 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12932 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4923 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7904 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3151 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 801 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10338 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5440 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10534 5
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5G - пятое поколение мобильной связи 2232 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 620 4
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1743 4
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 332 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 762 4
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 44 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4640 8
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 255 5
NGR Softlab - Dataplan 38 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 368 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 109 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 237 2
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3281 2
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 31 2
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 318 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 781 1
Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 10 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2089 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
НИИ СОКБ - SafeCopy 6 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 247 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 103 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Neoflex Reporting 24 1
Quora - сайт вопросов и ответов 16 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5388 1
Intel x86 - архитектура процессора 1892 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 79 1
Microsoft Windows 15849 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 99 1
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 56 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
Ефимов Петр 39 8
Пудов Дмитрий 44 3
Попов Сергей 138 2
Хомяков Сергей 45 2
Сажин Сергей 10 2
Ляпунов Игорь 124 2
Янкин Андрей 35 2
Заикин Андрей 32 2
Хайретдинов Рустэм 83 2
Гольцов Александр 78 2
Сердюк Виктор 43 2
Голов Андрей 52 2
Шпак Василий 237 2
Касперская Наталья 296 2
Безруков Андрей 29 2
Фильчагин Константин 3 2
Шойотов Александр 1 2
Зазнобин Антон 2 2
Бодрик Александр 10 1
Зимовцев Владимир 4 1
Зиннятуллин Тимур 7 1
Мельников Андрей 7 1
Староверов Денис 14 1
Назаренко Денис 10 1
Залецкий Алексей 3 1
Сычев Артем 73 1
Сотин Денис 206 1
Захаренко Максим 56 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Карачинский Анатолий 93 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Оганесян Артак 31 1
Спаринапти Антон 16 1
Ромашевский Роман 4 1
Максимов Юрий 29 1
Любимов Олег 46 1
Сорокин Максим 16 1
Булгаков Кирилл 109 1
Скрипаль Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147821 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 5
Европа 21885 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52475 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17353 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 652 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - ЦФО - Курская область 662 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 570 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 1
Беларусь - Белоруссия 5795 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3054 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4038 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1428 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1938 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 652 1
Чехия - Чешская Республика 1314 1
Южная Корея - Сеул 366 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Италия - Рим 206 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Европа Западная 1482 1
Ближний Восток 2974 1
Германия - Федеративная Республика 12765 1
Израиль 2746 1
Украина 7657 1
Нидерланды 3554 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1170 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1012 1
Земля - планета Солнечной системы 10447 1
Индия - Bharat 5522 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 880 1
Мировой океан - World Ocean 511 1
Азия - Азиатский регион 5599 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2490 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 525 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48928 28
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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