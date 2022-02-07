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Шерстобитов Сергей
|07.02.2022
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Сергей Шерстобитов -
Сегодня на рынке ИБ не кадровый голод, а супераппетит к экспертизе
«удаленку» повысил количество успешных кибератак» CNews: В чем особенности текущей ситуации в сегменте ИТ и, соответственно, на рынке ИБ? Какие тренды создала пандемия, а какие лишь актуализировала? Сергей Шерстобитов: Условия всеобщей цифровой трансформации в пандемию выявили проблемы безопасности корпоративных информационных систем: бизнес повысил приоритет защиты данных от несанкциониро
|31.05.2021
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Сергей Шерстобитов -
Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва
CNews: Какие ключевые тренды сложились на российском ИТ-рынке в 2020 году? Какие внешние и внутренние факторы стали их катализаторами? Сергей Шерстобитов: Один из явных трендов прошлого года — движение в сторону микросервисной разработки с использованием технологии контейнеризации, которая обеспечивает быстрый запуск и масштаб
|26.09.2020
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Сергей Шерстобитов, Angara -
Пандемия сыграла роль спускового крючка — мир сорвался в пропасть цифровой трансформации
первый вопрос — традиционный: какие основные тренды ИБ-рынка вы наблюдаете в последнее время? Какие технологии устаревают и отходят на второй план? Какие — наоборот — переходят в категорию must have? Сергей Шерстобитов: С усилением потребности в информационной безопасности со стороны бизнеса любого масштаба, дополнительный толчок развития получил рынок сервисных услуг ИБ. MSS-провайдеры пре
|29.05.2020
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Сергей Шерстобитов, Angara -
Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ
CNews: Расскажите, какими, на ваш взгляд, были главные итоги российского ИТ-рынка в 2019 году? Сергей Шерстобитов: По моим ощущениям, наш рынок продемонстрировал положительную динамику. Было много драйверов роста: стабильная макроэкономическая ситуация, ставшие заметными проекты цифровой
|31.10.2019
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Сергей Шерстобитов, Angara Technologies Group -
5G может фундаментально повлиять на взаимодействие банков с клиентами
CNews: Сергей, какие технологические тенденции наиболее актуальны для банковской сферы? Сергей Шерстобитов: Банковская сфера традиционно находится в авангарде, претендуя на технологическое лидерство. Можно констатировать, что почти все технологии Gartner Hype Cycle for Emerging Te
|24.10.2019
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Сергей Шерстобитов, Angara Technologies Group -
Российские разработчики могут составлять конкуренцию на глобальном рынке ПО
CNews: Ключевая история для российского госсектора — это, конечно, выход на цифровую экономику. Как вы считаете, насколько успешно реализуется профильная программа? Сергей Шерстобитов: Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» — действительно знаковый проект для отраслей ИТ и ИБ. Несмотря на то, что не все инициативы удается реализовывать в соотв
|31.05.2019
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Сергей Шерстобитов -
Коммерческие SOC задают новые ориентиры информационной безопасности
, какие ключевые тенденции на мировом и российском ИТ-рынке вы можете отметить по итогам 2018 года? Какие направления и отдельные технологии проявили себя особенно ярко, а какие не оправдали авансов? Сергей Шерстобитов: Глобальным драйвером рынка остается бурный технологический рост. Сегодня уже не найти крупных компаний, которые бы не рассматривали инвестиции в ИТ, как драйвер бизнеса. Бол
|28.01.2019
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Сергей Шерстобитов -
Революция в бизнес-моделях интеграторов – зеркало цифровой трансформации
Ландшафт рынка ИБ и трансформация интеграторов CNews: Какие события и тренды 2018 года на рынке информационной безопасности вы считаете наиболее значимыми? Сергей Шерстобитов: Цикличность присутствует во многих сферах нашей жизни, и рынок информационной безопасности – не исключение. Масштабные инциденты 2017 года (WannaCry, Petya) оставили очень з
|25.04.2017
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Сергей Шерстобитов -
Основными генераторами спроса остаются госорганы и крупный бизнес
CNews: Оцените объем ИТ-рынка в рублях в 2016 году. Как он изменился по отношению к объему рынка в 2015 году? Каковы ваши прогнозы на следующий год? Сергей Шерстобитов: На мой взгляд, традиционный ИТ рынок (инфраструктурное ПО и оборудование) исчерпал возможности для роста выручки. На рынке появляются новые, более эффективные решения, унифи
|28.11.2014
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Сергей Шерстобитов - Информационная безопасность должна "думать" быстрее бизнеса
CNews: Каким вам запомнился рынок информационной безопасности 2014 года? Какую динамику российского рынка ИБ следует ожидать по итогам года? Сергей Шерстобитов: По нашим ощущениям, рост рынка информационной безопасности к концу 2014 года составит порядка 3–5%, что по сравнению с предыдущими годами выглядит незначительно. Но на фоне
|12.12.2013
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Сергей Шерстобитов - Кризисное время – это время возможностей
ики. Фактически эксперты говорят о стагнации российского рынка во всех его проявлениях еще в течение двух лет. Скажите, как это отражается на рынке ИБ в целом и на бизнесе вашей компании в частности? Сергей Шерстобитов: Первое, что бросается в глаза – это обострение конкуренции. Бюджеты наших заказчиков сокращаются, уменьшается число проектов, тендеров. Поэтому борьба за контракты сильно об
Шерстобитов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ефимов Петр 39 8
|Пудов Дмитрий 44 3
|Попов Сергей 138 2
|Хомяков Сергей 45 2
|Сажин Сергей 10 2
|Ляпунов Игорь 124 2
|Янкин Андрей 35 2
|Заикин Андрей 32 2
|Хайретдинов Рустэм 83 2
|Гольцов Александр 78 2
|Сердюк Виктор 43 2
|Голов Андрей 52 2
|Шпак Василий 237 2
|Касперская Наталья 296 2
|Безруков Андрей 29 2
|Фильчагин Константин 3 2
|Шойотов Александр 1 2
|Зазнобин Антон 2 2
|Бодрик Александр 10 1
|Зимовцев Владимир 4 1
|Зиннятуллин Тимур 7 1
|Мельников Андрей 7 1
|Староверов Денис 14 1
|Назаренко Денис 10 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Сычев Артем 73 1
|Сотин Денис 206 1
|Захаренко Максим 56 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Оганесян Артак 31 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Ромашевский Роман 4 1
|Максимов Юрий 29 1
|Любимов Олег 46 1
|Сорокин Максим 16 1
|Булгаков Кирилл 109 1
|Скрипаль Сергей 2 1
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