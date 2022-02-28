Разделы

Хомяков Сергей


СОБЫТИЯ


28.02.2022 Сергей Хомяков -

Технологии удаленной работы созрели, готовы ли люди?

карантином многие организации перевели сотрудников на удаленный режим работы. Но пандемия рано или поздно пройдет, а вернутся ли компании к прежней модели работы и общения, или изменения необратимы? Сергей Хомяков: То, что во время пандемии COVID-19 люди стали существенно больше пользоваться средствами дистанционных коммуникаций — особенно системами видеосвязи, платформами для удаленной ко
31.05.2021 Сергей Хомяков -

Большинство компаний мира начали инвестировать в периферийные устройства для коммуникаций

говорят о наступлении эпохи новой нормальности, вызванной пандемией коронавируса и расширением практики полностью дистанционной и гибридной форм работы. Как этот тренд будет развиваться в дальнейшем? Сергей Хомяков: Действительно, новая нормальность в каком-то смысле стала уже вполне обыденным явлением, а домашние офисы по своей функциональности не уступают, а в чем-то даже и превосходят тр
22.12.2020 Сергей Хомяков, Poly -

Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам

CNews: Сергей, 2020 год внес серьезные перемены в мир ИТ и бизнеса. Какие из них кажутся вам наиболее значимыми? Сергей Хомяков: Один из самых заметных трендов для бизнеса, повлекший за собой серьезные изменения в технологических приоритетах компаний — отказ от международных поездок, которые всегда считал
21.07.2020 Сергей Хомяков, Poly -

Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов

чередь — перевела значительную его часть в онлайн. Как вы считаете, теперь, когда ситуация стабилизируется, число офисных сотрудников станет прежним? Или бизнес распробовал преимущества новой модели? Сергей Хомяков: Это, безусловно, вопрос с небольшим подвохом. Конечно, руководители многих компаний прочувствовали на себе преимущества удаленного режима работы, даром, что он был вынужденным.

08.09.2010 Генеральным менеджером Polycom в России и СНГ назначен Сергей Хомяков

ергея Хомякова на должность генерального менеджера компании в России и странах СНГ. На этой позиции Сергей Хомяков будет осуществлять общее руководство компанией, направленное на дальнейшее раз

Хомяков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 25
8983 14
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 13
Poly - Plantronics 140 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 9
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 9
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 3
Крок - Croc 1814 3
Ростелеком 10306 3
Oracle Corporation 6867 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
NVision Group - Энвижн Груп 685 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 3
Информзащита 852 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 231 3
Google LLC 12255 2
Motorola Solutions 104 2
РКСС - Российская корпорация средств связи 39 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
Совзонд - Sovzond 120 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 2
Microsoft Corporation 25236 2
Cisco Systems 5222 2
Softline - Софтлайн 3261 2
HP Inc. 5761 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 2
HPE - Juniper Networks 438 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 12
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 8
ГПБ - Газпромбанк 1174 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 6
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 4
РЖД - Российские железные дороги 2001 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Синара Банк - ДелоБанк 66 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 15 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 22 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
ЦБ РФ - Медцентр Банка России - Многопрофильный медицинский центр Банка России 5 1
Газпром ПАО 1416 1
Альфа-Банк 1868 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 23 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 12
Федеральное казначейство России 1879 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 5
МИК - Московский инновационный кластер 166 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 40
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 18
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 7
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2157 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 414 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 3
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 68 10
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 43 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 4
Polycom HDX 18 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 3
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 11 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 2
Polycom EBC - Polycom Executive Briefing Center 2 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 207 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Microsoft Skype for Business 184 2
Microsoft Teams - MS Teams 618 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Poly Studio - серия видеобаров 9 1
Siemens Teamcenter 68 1
СA Service Desk 1 1
Барс.Образование-Электронная школа 28 1
CorpSoft24 - REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Polycom EagleEye 8 1
Poly MDA - аудиопроцессор 1 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 10 1
Polycom SoundStation 3 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 19 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 1
Intermech - IPS PLM - Intermech Professional Solutions 6 1
Информзащита - TrustVerse Куб IdM-система 10 1
Cyberphysics - Cyberstudio 3 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
Poly EncorePro - Серия гарнитур 2 1
Абдрахманов Рустам 35 11
Окладникова Ирина 19 11
Карасев Алексей 15 8
Гуральник Павел 27 7
Шаповалова Ирина 11 7
Панченко Иван 172 6
Урусов Виктор 149 4
Гуральников Сергей 164 4
Громов Иван 102 4
Соловьев Игорь 53 4
Сапельников Сергей 109 4
Шептун Кирилл 9 4
Шайхутдинов Роман 113 4
Опенышева Светлана 64 4
Казак Максим 162 4
Ушаков Анатолий 46 4
Антонов Александр 77 3
Попов Алексей 337 3
Шашаев Алексей 13 3
Шерейкин Максим 15 3
Романков Андрей 18 3
Цариковский Андрей 22 3
Забелин Вячеслав 13 3
Федорец Андрей 19 3
Пуртов Кирилл 49 3
Илюхин Игорь 12 3
Полянская Элина 7 3
Никифоров Николай 1136 3
Федулов Владислав 83 3
Махонов Александр 31 3
Фомичев Олег 139 3
Никуличев Андрей 43 3
Петрушин Андрей 110 3
Селютин Александр 60 3
Рензяев Константин 73 3
Питолин Евгений 6 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Савельева Светлана 4 2
Чучелов Андрей 44 2
Клепинин Павел 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Европа 24634 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 712 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 3
Россия - ПФО - Пензенская область 622 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Европа Восточная 3121 2
Украина 7793 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 2
Индия - Bharat 5697 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Россия - ДФО - Амурская область 850 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Казахстан - Республика 5792 1
Япония 13547 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Европа Западная 1492 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Ближний Восток 3030 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 3
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 208 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 261 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Госрасходы - портал 70 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 10
Gartner - Гартнер 3608 6
IDC - International Data Corporation 4943 5
Global Workplace Analytics 3 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
Forrester Research 828 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Grand View Research 22 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
CNews Fast рейтинг 54 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
CCS Insight 22 1
Forrester Consulting 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 4
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
