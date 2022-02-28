Хомяков Сергей

Сергей Хомяков - Технологии удаленной работы созрели, готовы ли люди? карантином многие организации перевели сотрудников на удаленный режим работы. Но пандемия рано или поздно пройдет, а вернутся ли компании к прежней модели работы и общения, или изменения необратимы? Сергей Хомяков: То, что во время пандемии COVID-19 люди стали существенно больше пользоваться средствами дистанционных коммуникаций — особенно системами видеосвязи, платформами для удаленной ко

Сергей Хомяков - Большинство компаний мира начали инвестировать в периферийные устройства для коммуникаций говорят о наступлении эпохи новой нормальности, вызванной пандемией коронавируса и расширением практики полностью дистанционной и гибридной форм работы. Как этот тренд будет развиваться в дальнейшем? Сергей Хомяков: Действительно, новая нормальность в каком-то смысле стала уже вполне обыденным явлением, а домашние офисы по своей функциональности не уступают, а в чем-то даже и превосходят тр

Сергей Хомяков, Poly - Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам CNews: Сергей, 2020 год внес серьезные перемены в мир ИТ и бизнеса. Какие из них кажутся вам наиболее значимыми? Сергей Хомяков: Один из самых заметных трендов для бизнеса, повлекший за собой серьезные изменения в технологических приоритетах компаний — отказ от международных поездок, которые всегда считал

Сергей Хомяков, Poly - Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов чередь — перевела значительную его часть в онлайн. Как вы считаете, теперь, когда ситуация стабилизируется, число офисных сотрудников станет прежним? Или бизнес распробовал преимущества новой модели? Сергей Хомяков: Это, безусловно, вопрос с небольшим подвохом. Конечно, руководители многих компаний прочувствовали на себе преимущества удаленного режима работы, даром, что он был вынужденным.