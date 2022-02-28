Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хомяков Сергей
СОБЫТИЯ
|28.02.2022
|
Сергей Хомяков -
Технологии удаленной работы созрели, готовы ли люди?
карантином многие организации перевели сотрудников на удаленный режим работы. Но пандемия рано или поздно пройдет, а вернутся ли компании к прежней модели работы и общения, или изменения необратимы? Сергей Хомяков: То, что во время пандемии COVID-19 люди стали существенно больше пользоваться средствами дистанционных коммуникаций — особенно системами видеосвязи, платформами для удаленной ко
|31.05.2021
|
Сергей Хомяков -
Большинство компаний мира начали инвестировать в периферийные устройства для коммуникаций
говорят о наступлении эпохи новой нормальности, вызванной пандемией коронавируса и расширением практики полностью дистанционной и гибридной форм работы. Как этот тренд будет развиваться в дальнейшем? Сергей Хомяков: Действительно, новая нормальность в каком-то смысле стала уже вполне обыденным явлением, а домашние офисы по своей функциональности не уступают, а в чем-то даже и превосходят тр
|22.12.2020
|
Сергей Хомяков, Poly -
Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам
CNews: Сергей, 2020 год внес серьезные перемены в мир ИТ и бизнеса. Какие из них кажутся вам наиболее значимыми? Сергей Хомяков: Один из самых заметных трендов для бизнеса, повлекший за собой серьезные изменения в технологических приоритетах компаний — отказ от международных поездок, которые всегда считал
|21.07.2020
|
Сергей Хомяков, Poly -
Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов
чередь — перевела значительную его часть в онлайн. Как вы считаете, теперь, когда ситуация стабилизируется, число офисных сотрудников станет прежним? Или бизнес распробовал преимущества новой модели? Сергей Хомяков: Это, безусловно, вопрос с небольшим подвохом. Конечно, руководители многих компаний прочувствовали на себе преимущества удаленного режима работы, даром, что он был вынужденным.
|08.09.2010
|
Генеральным менеджером Polycom в России и СНГ назначен Сергей Хомяков
ергея Хомякова на должность генерального менеджера компании в России и странах СНГ. На этой позиции Сергей Хомяков будет осуществлять общее руководство компанией, направленное на дальнейшее раз
Хомяков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
|CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
|Абдрахманов Рустам 35 11
|Окладникова Ирина 19 11
|Карасев Алексей 15 8
|Гуральник Павел 27 7
|Шаповалова Ирина 11 7
|Панченко Иван 172 6
|Урусов Виктор 149 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Громов Иван 102 4
|Соловьев Игорь 53 4
|Сапельников Сергей 109 4
|Шептун Кирилл 9 4
|Шайхутдинов Роман 113 4
|Опенышева Светлана 64 4
|Казак Максим 162 4
|Ушаков Анатолий 46 4
|Антонов Александр 77 3
|Попов Алексей 337 3
|Шашаев Алексей 13 3
|Шерейкин Максим 15 3
|Романков Андрей 18 3
|Цариковский Андрей 22 3
|Забелин Вячеслав 13 3
|Федорец Андрей 19 3
|Пуртов Кирилл 49 3
|Илюхин Игорь 12 3
|Полянская Элина 7 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Федулов Владислав 83 3
|Махонов Александр 31 3
|Фомичев Олег 139 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Селютин Александр 60 3
|Рензяев Константин 73 3
|Питолин Евгений 6 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Савельева Светлана 4 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Клепинин Павел 17 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
|Госрасходы - портал 70 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.