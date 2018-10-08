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Совзонд Sovzond

Совзонд - Sovzond

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

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Судебные дела (37) на сумму 106 146 560 ₽*
в качестве истца (13) на сумму 74 662 369 ₽*
в качестве ответчика (23) на сумму 31 484 191 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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08.10.2018 «Совзонд» разработал виртуальную модель Владивостока

«Совзонд», российский интегратор в области геоинформационных технологий и аэрокосмического мон
26.07.2016 Новый сервис «Совзонда» поможет муниципалитетам пополнить бюджет за счет налогов

Компания «Совзонд», разработчик геоинформационных решений, создала программный продукт «Градис» — онлай
11.02.2016 «Совзонд» расширил функционал информационной системы «Геоаналитика.Архив»

В конце 2015 г. компания «Совзонд» анонсировала выход информационной системы «Геоаналитика.Архив», входящей в линейку программных продуктов «Геоаналитика» и предназначенной для формирования банков пространственных данны
19.09.2014 "Совзонд" и "Даурия Аэроспейс" создадут первый российский частный спутник высокого разрешения

Российская компания "Совзонд", занимающаяся разработкой геоинформационных систем и продажей данных ДЗЗ, подписала

25.07.2014 «Совзонд» завершил мониторинг использования сельскохозяйственных земель Московской области

Компания «Совзонд» выполнила пилотный проект по мониторингу и оценке сельскохозяйственного землепользования Зарайского и Луховицкого районов Московской области с использованием данных космической съемки.
17.04.2014 «Совзонд» приступил к созданию ГИС Республики Мордовия

По заказу «Госинформ» Республики Мордовия компанией «Совзонд» разработан проект геоинформационной системы региона. К настоящему времени реализована пилотная часть — геоинформационная система Саранска. Проект «Безопасный интеллектуальный регион» п
10.03.2014 «Совзонд» приглашает на мастер-класс «Геоинформационный анализ»

В рамках II Международного форума «Интеграция геопространства — будущее информационных технологий», который пройдет 23–25 апреля 2014 г. в Подмосковье, специалисты компании «Совзонд» проведут мастер-класс по геоинформационному анализу. Известно, что электронная карта не просто визуализирует пространственные данные, но и позволяет получить подробную информацию об об
07.03.2014 «Совзонд» проведет семинар «Геоинформационные технологии для управления сельскохозяйственным предприятием»

В рамках II Международного форума «Интеграция геопространства — будущее информационных технологий» специалисты компании «Совзонд» проведут семинар «Геоинформационные технологии для управления сельскохозяйственным предприятием». Современное сельское хозяйство является одной из наиболее перспективных отраслей для и
05.03.2014 «Совзонд» приглашает на семинар «Использование геоинформационных систем в здравоохранении»

тавляет собой эффективный инструмент оперативного и стратегического анализа, а также системы поддержки принятия управленческих решений в области охраны здоровья. В ходе семинара специалисты компании «Совзонд» представят комплексное геоинформационное решение для медицинских информационно-аналитических центров. Темы для обсуждения: создание системы пространственного анализа здоровья населения
07.03.2013 «Совзонд» — генеральный партнер конференции «ИКТ в госсекторе»

стоится конференция «ИКТ в госсекторе», организаторами которой выступают агентство маркетинговых коммуникаций CNews Conferences и CNews Analytics. Генеральным партнером мероприятия является компания «Совзонд». По словам организаторов, во всем мире государственные инициативы являются основным двигателем развития информатизации в стране. Россия — не исключение. Государственная программа «Инфо
26.03.2010 Компания "Совзонд" примет участие в комплексе мероприятий GeoВласть

Компания "Совзонд" примет активное участие в комплексе мероприятий GeoВласть, которые пройдут в рамках GEOFORM+ 2010. Компания "Совзонд" — один из лидеров геоинформационной отрасли России, поставщ
28.04.2009 "Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции

ран: России, Белоруссии, Украины, Казахстана, США, Франции, Германии, Китая и др. Открыл III Международную конференцию «Космическая съемка — на пике высоких технологий» генеральный директор компании «Совзонд» В.И. Михайлов, который поздравил всех участников с началом работы форума и выразил надежду на полезную и плодотворную работу, отметив, что отрасль ДЗЗ динамично развивается, и участие

06.07.2007 "Совзонд" станет дистрибьютором индийских ДДЗ

Индийская компания Antrix Corp. Ltd. и российская компания «Совзонд» подписали официальное дистрибьюторское соглашение, в соответствии с которым компания «Совзонд» получила право на распространение данных, получаемых с индийских спутников серии I

Публикаций - 123, упоминаний - 142

Совзонд и организации, системы, технологии, персоны:

Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 24
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 16
Ростелеком 10948 12
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 11
Google LLC 12690 9
Esri 176 9
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 8
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 7
Yandex - Яндекс 9216 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 6
Bentley Systems 63 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Software AG & IDS Scheer 209 4
Ракурс НПФ 176 4
SAP SE 5601 4
Dell EMC 5180 4
Oracle Corporation 7074 4
БАРС Груп 579 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 4
Motorola Solutions 113 4
Ростех - Сириус НПП концерн 30 3
Gemini Systems 11 3
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 3
Локасофт - Lokasoft - Совзонд-Центр - Совзонд Интеграция 3 3
Росреестр - Уралгеоинформ 4 3
Cisco Systems 5372 3
Информзащита 941 3
Software AG 203 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Trimble 51 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
Технологии Будущего 169 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 8
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 7
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 6
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 3
Ватутинки Пансионат 22 3
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 2
Роскосмос - РЕКОД НПК - Научно-производственная корпорация 7 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
НАЦРН им. В.И. Шпильмана ГП - Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 2 2
Газпром ПАО 1493 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Bentley Motors 74 2
Казахмыс - Kazakhmys 52 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Геометрия НПО 165 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Агротек Холдинг 7 1
Геокосмос 42 1
MBRSC - Mohammed bin Rashid Space Centre - Космический центр Мухаммеда бин Рашида - Emirates Institution for Advanced Science and Technology, EIAST - Национальный институт современной науки и технологии 2 1
Энергосетьпроект Институт 4 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
AeroVironment 18 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 1
Copenhagen Economics 1 1
Воронинское АОЗТ 1 1
Космострас 1 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Федеральное казначейство России 1949 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 6
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 6
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 4
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 4
Авиалесоохрана ФБУ 19 3
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 3
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 11
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 77
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 67
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 51
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 15
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 7
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 193 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 14
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 10
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 10
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 9
Google Earth - Google Планета Земля 490 9
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 8
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
GeoEye IKONOS 127 5
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 4
NASA Landsat 83 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 3
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 3
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 3
Совзонд Геоаналитика.Архив 3 3
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 3
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения - ФГИС СДМЗ - Систему дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назнач 12 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 3
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 3
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 2
IGMASS - International Global Monitoring AeroSpace System - МАКСМ - Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 8 2
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 16 2
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 11 2
Болсуновский Михаил 13 13
Сапельников Сергей 109 9
Попов Алексей 339 9
Опенышева Светлана 64 7
Казак Максим 162 7
Бутин Вячеслав 12 6
Кесельбренер Леонид 52 6
Миллер Сергей 43 5
Элердова Милана 9 5
Серова Елена 320 5
Чучелов Андрей 44 5
Соловьев Игорь 53 5
Макаров Станислав 118 4
Коробова Анна 25 4
Хаустов Андрей 10 4
Брагинский Матвей 9 4
Бушуев Алексей 9 4
Ухлинов Леонид 61 4
Кругляков Роман 44 3
Ямалов Ильдар 11 3
Бастрыкин Сергей 11 3
Митрейкин Александр 20 3
Балагуров Андрей 8 3
Клебанов Михаил 3 3
Огурцова Надежда 3 3
Любимцева Светлана 3 3
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 3
Путин Владимир 3454 3
Лысенко Эдуард 317 3
Никифоров Николай 1138 3
Ахмеров Тимур 91 3
Иванов Сергей 405 3
Симаков Олег 113 3
Казарин Станислав 175 3
Забелин Вячеслав 13 3
Гуральников Сергей 164 3
Юргелас Мария 42 2
Кадников Вячеслав 20 2
Поздняков Сергей 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 89
Земля - планета Солнечной системы 10865 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Франция - Французская Республика 8177 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Израиль 2856 7
Китай - Тайвань 4245 7
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 7
Казахстан - Республика 6048 6
Европа 24964 6
Индия - Bharat 5870 6
Россия - ПФО - Самарская область 1577 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Канада 5082 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Япония 13807 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 4
Украина 7928 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 60
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 21
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
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