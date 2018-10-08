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Совзонд Sovzond
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 37 дел, на cумму 106 146 560 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.10.2018
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«Совзонд» разработал виртуальную модель Владивостока
«Совзонд», российский интегратор в области геоинформационных технологий и аэрокосмического мон
|26.07.2016
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Новый сервис «Совзонда» поможет муниципалитетам пополнить бюджет за счет налогов
Компания «Совзонд», разработчик геоинформационных решений, создала программный продукт «Градис» — онлай
|11.02.2016
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«Совзонд» расширил функционал информационной системы «Геоаналитика.Архив»
В конце 2015 г. компания «Совзонд» анонсировала выход информационной системы «Геоаналитика.Архив», входящей в линейку программных продуктов «Геоаналитика» и предназначенной для формирования банков пространственных данны
|19.09.2014
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"Совзонд" и "Даурия Аэроспейс" создадут первый российский частный спутник высокого разрешения
Российская компания "Совзонд", занимающаяся разработкой геоинформационных систем и продажей данных ДЗЗ, подписала
|25.07.2014
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«Совзонд» завершил мониторинг использования сельскохозяйственных земель Московской области
Компания «Совзонд» выполнила пилотный проект по мониторингу и оценке сельскохозяйственного землепользования Зарайского и Луховицкого районов Московской области с использованием данных космической съемки.
|17.04.2014
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«Совзонд» приступил к созданию ГИС Республики Мордовия
По заказу «Госинформ» Республики Мордовия компанией «Совзонд» разработан проект геоинформационной системы региона. К настоящему времени реализована пилотная часть — геоинформационная система Саранска. Проект «Безопасный интеллектуальный регион» п
|10.03.2014
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«Совзонд» приглашает на мастер-класс «Геоинформационный анализ»
В рамках II Международного форума «Интеграция геопространства — будущее информационных технологий», который пройдет 23–25 апреля 2014 г. в Подмосковье, специалисты компании «Совзонд» проведут мастер-класс по геоинформационному анализу. Известно, что электронная карта не просто визуализирует пространственные данные, но и позволяет получить подробную информацию об об
|07.03.2014
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«Совзонд» проведет семинар «Геоинформационные технологии для управления сельскохозяйственным предприятием»
В рамках II Международного форума «Интеграция геопространства — будущее информационных технологий» специалисты компании «Совзонд» проведут семинар «Геоинформационные технологии для управления сельскохозяйственным предприятием». Современное сельское хозяйство является одной из наиболее перспективных отраслей для и
|05.03.2014
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«Совзонд» приглашает на семинар «Использование геоинформационных систем в здравоохранении»
тавляет собой эффективный инструмент оперативного и стратегического анализа, а также системы поддержки принятия управленческих решений в области охраны здоровья. В ходе семинара специалисты компании «Совзонд» представят комплексное геоинформационное решение для медицинских информационно-аналитических центров. Темы для обсуждения: создание системы пространственного анализа здоровья населения
|07.03.2013
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«Совзонд» — генеральный партнер конференции «ИКТ в госсекторе»
стоится конференция «ИКТ в госсекторе», организаторами которой выступают агентство маркетинговых коммуникаций CNews Conferences и CNews Analytics. Генеральным партнером мероприятия является компания «Совзонд». По словам организаторов, во всем мире государственные инициативы являются основным двигателем развития информатизации в стране. Россия — не исключение. Государственная программа «Инфо
|26.03.2010
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Компания "Совзонд" примет участие в комплексе мероприятий GeoВласть
Компания "Совзонд" примет активное участие в комплексе мероприятий GeoВласть, которые пройдут в рамках GEOFORM+ 2010. Компания "Совзонд" — один из лидеров геоинформационной отрасли России, поставщ
|28.04.2009
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"Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции
ран: России, Белоруссии, Украины, Казахстана, США, Франции, Германии, Китая и др. Открыл III Международную конференцию «Космическая съемка — на пике высоких технологий» генеральный директор компании «Совзонд» В.И. Михайлов, который поздравил всех участников с началом работы форума и выразил надежду на полезную и плодотворную работу, отметив, что отрасль ДЗЗ динамично развивается, и участие
|06.07.2007
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"Совзонд" станет дистрибьютором индийских ДДЗ
Индийская компания Antrix Corp. Ltd. и российская компания «Совзонд» подписали официальное дистрибьюторское соглашение, в соответствии с которым компания «Совзонд» получила право на распространение данных, получаемых с индийских спутников серии I
Совзонд и организации, системы, технологии, персоны:
|Болсуновский Михаил 13 13
|Сапельников Сергей 109 9
|Попов Алексей 339 9
|Опенышева Светлана 64 7
|Казак Максим 162 7
|Бутин Вячеслав 12 6
|Кесельбренер Леонид 52 6
|Миллер Сергей 43 5
|Элердова Милана 9 5
|Серова Елена 320 5
|Чучелов Андрей 44 5
|Соловьев Игорь 53 5
|Макаров Станислав 118 4
|Коробова Анна 25 4
|Хаустов Андрей 10 4
|Брагинский Матвей 9 4
|Бушуев Алексей 9 4
|Ухлинов Леонид 61 4
|Кругляков Роман 44 3
|Ямалов Ильдар 11 3
|Бастрыкин Сергей 11 3
|Митрейкин Александр 20 3
|Балагуров Андрей 8 3
|Клебанов Михаил 3 3
|Огурцова Надежда 3 3
|Любимцева Светлана 3 3
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
|Maner Tarkan - Манер Таркан 12 3
|Путин Владимир 3454 3
|Лысенко Эдуард 317 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Ахмеров Тимур 91 3
|Иванов Сергей 405 3
|Симаков Олег 113 3
|Казарин Станислав 175 3
|Забелин Вячеслав 13 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Юргелас Мария 42 2
|Кадников Вячеслав 20 2
|Поздняков Сергей 16 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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