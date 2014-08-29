Спутник WorldView-3 приступил к работе Компания DigitalGlobe начала публиковать первые снимки высокого разрешения, сделанные спутником WorldView-3. Первые опубликованные снимки – съемка Мадрида с разрешением 40 см. Как отметили

DigitalGlobe запустит спутник WorldView-4 в 2016 г. talGlobe, планирует в середине 2016 г. запустить спутник GeoEye-2, который получит новое название - WorldView-4. По сообщению компании, спутник удовлетворит растущий спрос на данные высокого ра

Космические снимки сверхвысокого разрешения станут доступны на коммерческом рынке ДЗЗ) высокого разрешения. Решение уже вступило в силу, и через 6 месяцев новый спутник DigitalGlobe WorldView-3 сможет приступить к выполнению коммерческих заказов. Как ранее утверждал финансов

WorldView-2: подтверждена точность 0,3 м по вертикали Компания WorldView сообщила о подтверждении независимым экспертом - компанией PhotoSat - точности авто

WorldView-2 приступит к работе 4 января 2010 года Космический аппарат дистанционного зондирования Земли WorldView-2 с рекордными на сегодняшний день ТТХ начнёт поставлять услуги коммерческим заказчикам 4 января 2010 года, сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe. Спутник, запущенный 8 ок

WorldView-2: первые снимки Компания DigitalGlobe представила первые снимки, сделанные аппаратом WorldView-2 19 октября 2009 года спустя менее чем две недели после запуска спутник (был вывед

WorldView-2: примечательные детали торых особенностях технических решений, реализованных в аппаратах дистанционного зондирования Земли WorldView-1 и WorldView-2. Оба спутники выполнены на базе платформы Ball Commercial Pl

CTIF-модуль спутника WorldView-2: подробности Как стало известно из пресс-релиза юго-западного исследовательского института (США), на только что запущенном спутнике дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения WorldView-2 установлены модули CTIF (Command Interface Formatter Module), разработанные в этом институте. На спутнике, выполненном на базе платформы BCP-5000 компании Ball Aerospace, размещены

WorldView-2: успешный запуск форнии, успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения WorldView-2. В настоящее время начаты процедуры контрольных проверок аппарата и калибровки це

WorldView-2: запуск отложен Как сообщила 25 декабря 2009 пресс-служба компании DigitalGlobe, запланированный на 6 октября 2009 года запуск спутника ДЗЗ WorldView-2 с рекордными на сегодняшний день характеристиками отложен на не определённый срок. Указывается, что перенос даты запуска не связан с проблемами ни на самом спутнике, ни на РН. Он во

WorldView-2 доставлен к месту старта Как сообщила пресс-служба компании Ball Aerospace, спутник ДЗЗ WorldView-2 компании DigitalGlobe после завершения комплексных проверок доставлен на авиабазу

Завершены стендовые испытания WorldView-2 успешно завершены стендовые испытания спутника дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения WorldView-2, создаваемого по заказу компании DigitalGlobe. Цикл испытаний включал в себя терм

"Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции ye AG, Infoterra GmbH, НЦ ОМЗ и др.). Большой интерес вызвала презентация спутника нового поколения WorldView-2, представленная главным техническим директором компании DigitalGlobe Dr. W. Scott

В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ ения – компания DigitalGlobe (США) планирует в сентябре-октябре 2009 года вывести на орбиту спутник WorldView-2. Согласно данным, представленным на конференции представителем DigitalGlobe, новы

Запуск корейской ракеты: снимок WorldView-1 как "Тэподонг-2" (официальное название "Млечный Путь 2", "Ыхна-2"), со спутником связи "Яркая Звезда-2" ("Квансменсон-2") на борту. Спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения WorldView-1 (50 см) компании DigitalGlobe (США) сфотографировал запуск корейской ракеты 5 апреля 2009 г., сообщает пресс-служба "Совзонд". «Данный пример показывает возможности спутников дистан

Цхинвали и спутниковые фальсификации: исследование R&D.CNews данной статье. В качестве базовых исходных данных использовались изображения американских спутников WorldView-1 с пространственным разрешением лучше 0,5 м (самые детальные в мире снимки, распро

Начата интеграция целевого оборудования на платформе WorldView-2 начале работ по интеграции на платформе спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения WorldView-2 (оператор - компания DigitalGlobe) целевого оборудования. Спутник выполнен на баз

Boeing обеспечит запуск WorldView-2 h Services, специализирующаяся на оказании пусковых услуг, получила контракт на запуск спутника ДЗЗ WorldView-2 с помощью РН Delta II. Предполагается,что запуск будет осуществлен в середине 200

"Космическая съемка - на пике высоких технологий": регистрация участников конференции близится к завершению касающиеся условий заказа съемки в 2008 г., обработки и поддержки новейших данных с КА QuickBird и WorldView-1 в наиболее распространенном программном обеспечении. Впервые в России будут предс

WorldView: 3 января 2008 года В начале января 2008 года снимки нового коммерческого спутника WorldView-1 с пространственным разрешением 0,5 метра станут доступными для широкой публики. С

WorldView-1 принят в штатную эксплуатацию Как сообщает компания DigitalGlobe, запущенный 18 сентября 2007 года спутник ДЗЗ WorldView-1 с рекордными на сегодняшний день характеристиками (пространственным разрешением),

Съемка Земли из космоса берет рубеж 0,25 м едки США NGA две компании изготовили спутники двойного назначения второго поколения. Первый из них, WorldView-1, запущен в сентябре 2007 года и уже начал передавать на Землю изображения с прост

WorldView-1: первые снимки Globe, оператор спутника дистанционного зондирования Земли рекордного разрешения (0,5 м на пиксель) WorldView-1 представила первые снимки, сделанные аппаратом - Хьюстон (снимок получен 2 октябр

Спутник WorldView: полувоенный, полугражданский ты-носителя Delta 2 block 7920 осуществлен запуск нового спутника дистанционного зондирования Земли WorldView, построенного по заказу компании-оператора DigitalGlobe. Спутник предназначен для в

Спутник WorldView выведен на орбиту Согласно предварительной информации, ракета-носитель Delta 2, стартовавшая с космодрома на базе ВВС США Ванденберг (Калифорния), успешно вывела на промежуточную орбиту спутник ДЗЗ нового поколения WorldView. На момент подготовки материала спутник был выведен на орбиту наклонением 97,41 градуса, апогеем 515 км и перигеем 183 км. Более подробная информация о спутнике WorldView будет

Сентябрь: массовый запуск разведспутников OFEQ-7. Событием года в космической геоинформатике станет намеченный на 18 сентября старт спутника WorldView-1, созданный по заказу компании DigitalGlobe для сверхдетальной съемки объектов по

Снимки Google Earth станут более качественными снимки планеты с более высоким разрешением, сообщает Reuters. Новый космический спутник, названный WorldView I, должен быть запущен во вторник, 18 сентября 2007 г. По словам Джилл Смит (Jill S

Официально названа дата запуска WorldView-1 Компания DigitalGlobe официально объявила о том, что запуск спутника ДЗЗ нового поколения WorldView-1, планируется осуществить 18 сентября 2007 года. Это позволит начать прием изображ

Спутник ДЗЗ WorldView готов к старту авершены работы по созданию и предполетному тестированию спутника дистанционного зондирования Земли WorldView I. Запуск спутника намечен на середину сентября 2007 года. Ранее дата запуска спутн

Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода компании DigitalGlobe подтвердили 5 апреля, что запуск перспективного спутника двойного назначения WorldView-1 откладывается как минимум на полгода, до середины 2007 года. В октябре 2003 года

Спутниковая разведка: новые тенденции развития ь более производительные суперспутники с разрешением 40–50 см. По отношению к предшественникам WorldView и OrbView-5 являются аппаратами второго поколения, так как благодаря новым технолог

Суперспутники ДДЗ: первые подробности DigitalGlobe будет иметь на орбите два спутника сверхвысокого разрешения, WorldView I и QuickBird, как минимум на протяжении целого года, прежде чем будет запущен како