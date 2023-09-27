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Прайм Груп Prime Group

Прайм Груп - Prime Group

ООО «Прайм Груп» — российский системный интегратор и разработчик ИТ-решений, зарегистрированный в 1999 году (ИНН 7728181563, ОГРН 1037700120765). Компания специализируется на комплексной цифровизации государственных органов, предприятий ТЭК и финансового сектора. С августа 2022 года компания вошла в структуру концерна «Росэнергоатом», став частью технологического ядра компании «Атомдата-интеграция», что определило её текущую стратегическую ориентацию на проекты в атомной отрасли и государственные информационные системы. 

Деятельность и специализация

Компания предоставляет спектр услуг: от проектирования ИТ-инфраструктуры до разработки собственного программного обеспечения и поставки оборудования. Ключевые компетенции включают:

Группа компаний и структура собственности

«Прайм Груп» является частью экосистемы «Росатома». В августе 2022 года компания «Атомдата-интеграция» (входит в контур управления концерна «Росэнергоатом») приобрела 49% акций ООО «Прайм Груп». Сделка предполагает долгосрочную интеграцию компании в структуру электроэнергетического дивизиона. Остальные доли принадлежат частным лицам: Александру Богдылю (25%), Давиду Фараджеву (25%), Сергею Рыжкову (25%), а также Александр Удодову и Дмитрию Милованцеву (по 12,5% каждый). Александр Удодов известен как бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина.

Клиенты и деловые связи

Основные клиенты компании работают в стратегически важных отраслях:

  • АО «Атомстройэкспорт»: Внедрение ИТ-систем управления на зарубежных и российских объектах строительства АЭС.
  • ПАО «Газпром»: Создание отраслевых информационных систем, поставка оборудования Yokogawa для систем коммерческого учета.
  • Федеральная таможенная служба (ФТС): Поставка оборудования и ПО на сумму свыше 3 млрд руб. для ЦОД в Твери (2021 год).
  • Региональные власти: Администрации ЯНАО, ХМАО-Югры, Правительство Москвы. Проекты включают СЭДД, образовательные порталы и системы учета недвижимости.
  • Финансовый сектор: Банк России (НИР по сопряжению сетей), Центральный банк РФ.

Компания сотрудничает с российскими вендорами: Naumen, «Форсайт», «Электронные офисные системы» (ЭОС), «Айди – технологии управления». Также заключены партнерства с дистрибьюторами и поставщиками оборудования.

Продукты и технологии

«Прайм Груп» не ограничивается перепродажей, но активно развивает компетенции во внедрении импортозамещающих решений:

  • Naumen Service Desk: Платформа для управления ИТ-сервисами и активами.
  • «Гармония MDM»: Low-code система управления мастер-данными на базе PostgreSQL.
  • Documino: ECM-платформа для управления корпоративным контентом и документооборотом.
  • СЭД «Дело»: Система электронного делопроизводства с кастомизацией под нужды госорганов (дополнительные реквизиты, отчетные формы).

Технологический стек включает отечественные СУБД (PostgreSQL), средства виртуализации и облачные решения. Компания имеет опыт работы с геопространственными данными, включая обработку радарных снимков и 3D-моделирование.

Конкуренция

Российские конкуренты:

  • «Инлайн технолоджис» (поставка ИТ-оборудования в госструктуры).
  • «Базальт СПО» / «Мандрейк» (в сегменте ОС и инфраструктуры, хотя прямая конкуренция по интеграции шире).
  • «Кронос» (интеграционные решения для ТЭК и горнодобывающей отрасли).

Зарубежные аналоги (исторические или нишевые):

  • Dell Technologies (США) — в сегменте поставки серверного оборудования.
  • SAP SE (Германия) — в сегменте ERP-систем, хотя сейчас сотрудничество ограничено импортозамещением.
  • Esri Inc. (США) — мировой лидер ГИС-рынка, продукты которого ранее дистрибьютировались «Прайм Груп».

Участие в рейтингах

По данным CNews Analytics, компания входила в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России. В 2007 году занимала 31 место, в 2006 году — 50 место с выручкой более 1,3 млрд руб. Актуальные позиции в рейтингах CNews за последние годы требуют уточнения через официальные публикации портала, однако компания остается заметным игроком в сегменте госзакупок и ТЭК.

Лицензии и разрешения

В предоставленных данных указаны лицензии на деятельность с государственной тайной (необходимы для работы с ФТС, «Росатом», Минобороны), однако конкретные номера и сроки действия в открытых источниках не детализированы. Компания имеет статус партнера SAP Service Partner (исторически) и дистрибьютора множества вендоров.

Информация актуальна на 13.07.2026

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 54 дела, на cумму 416 509 415 ₽*

Судебные дела (54) на сумму 416 509 415 ₽*
в качестве истца (29) на сумму 262 840 309 ₽*
в качестве ответчика (22) на сумму 103 243 561 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.09.2023 «Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM»

Компания «Прайм груп» предложит клиентам и партнерам систему «Гармония MDM» — импортонезависимое решение для управления мастер-данными. С помощью «Гармонии MDM» можно справиться с потоком информации из р
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, входящая в контур управления концерна «Росэнергоатом», объявила о покупке 49% акций компании ООО «Прайм груп». Сделка по приобретению акций «Прайм груп» завершилась в августе 2022 г. Е
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина

Тендер на 3,2 миллиарда Как выяснил CNews, оборудование и ПО более чем на 3 млрд руб. для строящегося ЦОДа Федеральной таможенной службы (ФТС) в Твери поставит «Прайм груп». Один из учредителей компании — Александр Удодов, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина. О том, что Александр Удодов с 2008 г. был женат на родной сестре Мишустина Наталии

09.09.2020 «Прайм груп» присоединилась к партнерской сети «Форсайт+»

«Форсайт» и «Прайм груп» объявили о заключении партнерского соглашения. Основная цель сотрудничества – создание на базе программных продуктов «Форсайта» полнофункциональных решений для системной цифровой тр
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29.03.2019 «Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino

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12.05.2008 Оборот «Прайм Груп» в 2007 г. вырос в 1,5 раза

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13.09.2007 «Прайм груп» будет продавать TouchTable

Компания TouchTable (США, Пасадена) и российская компания «Прайм груп», системный интегратор и поставщик ИТ-решений, стали партнерами по продвижению продукции TouchTable. Подписав соглашение, «Прайм груп» стала первой компанией, официально поста
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14.05.2007 "Прайм Груп" выиграл тендер "Газпрома"

Компания «Прайм Груп», один из крупнейших поставщиков ИТ-решений в России, выиграла открытый тендер «Газпрома» на создание Отраслевой геолого-геофизической информационной системы (ОГГИС). ОГГИС будет явл
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Как сообщает пресс-служба компании "Прайм Груп", на 3-й Международной выставке ГЕО-Сибирь 2007» компания была награждена малой золотой медалью в номинации «Дистанционные методы зондирования Земли, мониторинг окружающей среды». Вы
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В результате подписания партнерского соглашения между компаниями Leica Geosystems Geospatial Imaging и Planar Systems, компания «Прайм Груп» получила право на распространение всей линейки оборудования SD Stereo/3D Monitor Planar Systems. Напомним, что «Прайм Груп», являясь официальным дистрибьютором фирмы Leica Ge
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Компания «Прайм Груп» заключила соглашение о сотрудничестве с Российским представительством компании BSI Management Systems (Британский институт стандартов),специализирующимся в области предоставления ус
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Российская компания «Прайм Груп», специализирующаяся в области системной интеграции и решений в области информационных технологий, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Leica Geosystems Geospatial Im
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На днях компания «Иокогава Электрик СНГ» подвела итоги своей работы и работы партнеров за 2006 год. По результатам, «Прайм Груп» получила диплом за высокие результаты по объемам заказов в сфере повседневных продаж контрольно-измерительных приборов и продвижению датчиков давления EJA /EJX. Компания «Прайм Г
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Компания «Прайм Груп», поставщик решений в области информационных технологий, сообщила о том, что получила статус партнера компании Datastream Solutions CIS, поставляющей EAM-решения Infor Datastream в Р
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Российская компания "Прайм Груп" сообщила о начале работ по реализации проектов по информатизации на территории султаната Оман. с 7 по 13 января делегация специалистов "Прайм Груп" посетила страну, на встреч
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Компания "Прайм Груп"> (60 место в рейтинге CNews100), поставщик решений в области информационных и электронных технологий, стала членом ГИС–Ассоциации. ГИС-Ассоциация - это межрегиональная общественная

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Компании Dell и "Прайм Груп" объявили 4 декабря о подписании партнерского соглашения, в соответствии с которым "Прайм Груп" получила официальный статус системного реселлера Dell в России. Две компании и

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Компания "Прайм Груп", системный интегратор и поставщик решений в области информационных технологий, получила статус бизнес-партнера компании Intergraph, поставщика программного обеспечения семейства гео
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15 июля компания "Прайм Груп", системный интегратор и крупный поставщик решений в области информационных технологий, признана победителем в тендере "Закупка оргтехники, средств вычислительной техники и стандартн
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25 июня компания "Прайм Груп", системный интегратор и крупный поставщик решений в области информационных технологий, выполнила начальный этап проекта дистанционного образования в Ямало-Ненецком автономном округе
19.06.2002 "Прайм Груп" стала бронзовым партнером ZyXEL

Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйств
10.06.2002 "Ямалтелеком" и "Прайм Груп" завершили тестирование пилотного участка сети передачи данных

На прошлой неделе компания "Прайм Груп" совместно со специалистами ОАО "Ямалтелеком" и компанией Gilat завершила тестирование пилотного участка сети передачи данных интегрированной телекоммуникационной сети ОАО "Ямалтелек
03.04.2002 "Прайм Груп" внедрила информационную систему в концерне "Реемтсма"

Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйств
06.03.2002 "Прайм Груп" подвел итоги трехлетней деятельности

Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйства, подвела итоги своей трехлетней деятельности на рынке информационных технологий. За 2000 год компа
29.11.2001 Lanck и "Прайм Груп" выиграли контракт на поставку оборудования для НФПК

Компании Lanck и "Прайм Груп" будут выполнять контракт на поставку и установку аппаратного и программного обеспечения в рамках Образовательного Инновационного Проекта, финансируемого из средств Всемирного Банка


Публикаций - 74, упоминаний - 84

Прайм Груп и организации, системы, технологии, персоны:

Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 6
Cisco Systems 5356 6
Intel Corporation 12786 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 453 4
Microsoft Corporation 25723 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 260 3
D-Link - Д-Линк Трейд 394 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 542 3
Leica Camera 279 3
InterTrust - ИнтерТраст 336 2
Google LLC 12627 2
Esri 176 2
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 46 2
Ростелеком 10887 2
Восход ФГБУ НИИ 718 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 769 2
Naumen - Наумен 747 2
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
АйДи - Технологии управления - id2 69 1
Ivanti - ранее LANDesk 98 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
Globalstar - Глобалстар 191 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 1
Dell Systems - Деловые системы 53 1
Газпром ПАО 1485 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 451 4
Роснефть НК - нефтяная компания 559 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Лукойл Нижневолжскнефть 4 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 82 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 210 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз 3 1
ES Engineering - ЕС Инжиниринг 1 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH - Реемтсма 1 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
Росгипролес - Агролеспроект 3 1
Якиманка Детская Галерея 3 1
Aforra Development - Афорра Девелопмент - Афи Девелопмент 2 1
Севергазпром 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1115 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8776 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1217 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 4
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 86 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5596 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3189 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 2
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5614 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2319 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 976 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 452 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 133 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 728 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3621 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3574 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3056 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3846 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1537 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 22
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2202 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10231 10
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1215 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13011 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33261 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16024 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7367 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12110 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6393 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13875 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22800 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10145 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14712 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4998 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27241 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2601 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12758 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7620 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6829 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 944 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13807 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 3
Intranet - Интранет - Интрасеть 797 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10591 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12781 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34556 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25931 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16934 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9213 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4364 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1607 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3149 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2732 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 263 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26177 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1501 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3539 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 3
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 3
Leica TITAN 5 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 3
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Инел - Эксимер Гладиатор - Эксимер Home - Эксимер Family 9 2
Газпром - ОГГИС - Отраслевая геолого-геофизическая информационная система - ОИИУС - Отраслевая интегрированная информационно-управляющая система 7 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 2
Microsoft Windows 16830 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 39 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 73 1
ООН Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 4 1
Эльдок - elDoc - система электронного документооборота 4 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 11 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 68 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 33 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Правительство Москвы - АИС Государственный земельный кадастр города Москвы 2 1
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 29 1
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 29 1
Ivanti Process Manager 6 1
Ivanti Server Manager 6 1
Ivanti HIPS - Ivanti Host Intrusion Prevention 4 1
Ivanti Application - Ivanti Application Store - Ivanti Application Virtualization 4 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Богдыль Александр 5 5
Лукичев Максим 6 5
Удодов Александр 8 3
Исаев Владимир 15 3
Рыжков Сергей 22 3
Кругликов Артем 4 3
Фараджев Давид 3 3
Мишустин Михаил 783 3
Сиднев Виктор 15 2
Даниленко Антон 4 2
Тигунов Олег 7 2
Ивакин Роман 57 2
Сидоренко Сергей 8 2
Скорлыгин Владимир 4 2
Жданов Владимир 5 2
Подберецкая Татьяна 3 2
Локоть Андрей 8 1
Егоров Михаил 27 1
Сидоров Сергей 24 1
Клименко Станислав 11 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Рудычева Наталья 95 1
Шалманов Сергей 202 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Лужков Юрий 113 1
Линев Андрей 25 1
Токарев Сергей 9 1
Ковалев Андрей 41 1
Кучейко Алексей 22 1
Козлов Павел 21 1
Еремченко Евгений 17 1
Роговой Андрей 12 1
Провинцев Павел 8 1
Ветцель Ирина 8 1
Кукушкин Олег 9 1
Никонов Олег 3 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Струков Денис 6 1
Мельниченко Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 20
Земля - планета Солнечной системы 10839 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1042 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1391 5
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 169 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8512 4
Германия - Федеративная Республика 13168 4
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 170 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5466 3
Европа 24911 3
Франция - Французская Республика 8148 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14781 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 779 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19005 2
Азия - Азиатский регион 5898 2
Япония 13772 2
Финляндия - Финляндская Республика 3692 2
Индия - Bharat 5846 2
Европа Восточная 3138 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3647 2
Канада 5063 2
Израиль 2849 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2599 2
Ближний Восток 3142 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 461 2
Италия - Итальянская Республика 4497 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 2
Россия - СФО - Новосибирск 4850 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3559 2
Нидерланды 3727 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 260 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 1
Закавказье - Transcaucasia 127 1
США - Делавэр 174 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57315 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5434 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53142 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4490 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1465 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3289 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3938 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7735 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15929 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10829 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8767 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5572 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2507 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21479 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6126 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8181 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2735 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18047 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7033 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27106 3
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 256 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1314 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6617 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6142 2
Энергетика - Energy - Energetically 5815 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1628 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1372 2
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11507 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5650 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6560 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6679 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3782 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 51
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 68 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 181 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 115 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
Государственный Русский музей 52 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 1
РАН - Российская академия наук 2116 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 486 1
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Земля из космоса 51 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Неогеография XXI - форум 65 1
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