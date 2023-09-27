Прайм Груп - Prime Group

ООО «Прайм Груп» — российский системный интегратор и разработчик ИТ-решений, зарегистрированный в 1999 году (ИНН 7728181563, ОГРН 1037700120765). Компания специализируется на комплексной цифровизации государственных органов, предприятий ТЭК и финансового сектора. С августа 2022 года компания вошла в структуру концерна «Росэнергоатом», став частью технологического ядра компании «Атомдата-интеграция», что определило её текущую стратегическую ориентацию на проекты в атомной отрасли и государственные информационные системы.

Деятельность и специализация

Компания предоставляет спектр услуг: от проектирования ИТ-инфраструктуры до разработки собственного программного обеспечения и поставки оборудования. Ключевые компетенции включают:

Группа компаний и структура собственности

«Прайм Груп» является частью экосистемы «Росатома». В августе 2022 года компания «Атомдата-интеграция» (входит в контур управления концерна «Росэнергоатом») приобрела 49% акций ООО «Прайм Груп». Сделка предполагает долгосрочную интеграцию компании в структуру электроэнергетического дивизиона. Остальные доли принадлежат частным лицам: Александру Богдылю (25%), Давиду Фараджеву (25%), Сергею Рыжкову (25%), а также Александр Удодову и Дмитрию Милованцеву (по 12,5% каждый). Александр Удодов известен как бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина.

Клиенты и деловые связи

Основные клиенты компании работают в стратегически важных отраслях:

АО «Атомстройэкспорт»: Внедрение ИТ-систем управления на зарубежных и российских объектах строительства АЭС.

Внедрение ИТ-систем управления на зарубежных и российских объектах строительства АЭС. ПАО «Газпром»: Создание отраслевых информационных систем, поставка оборудования Yokogawa для систем коммерческого учета.

Создание отраслевых информационных систем, поставка оборудования Yokogawa для систем коммерческого учета. Федеральная таможенная служба (ФТС): Поставка оборудования и ПО на сумму свыше 3 млрд руб. для ЦОД в Твери (2021 год).

Поставка оборудования и ПО на сумму свыше 3 млрд руб. для ЦОД в Твери (2021 год). Региональные власти: Администрации ЯНАО, ХМАО-Югры, Правительство Москвы. Проекты включают СЭДД, образовательные порталы и системы учета недвижимости.

Администрации ЯНАО, ХМАО-Югры, Правительство Москвы. Проекты включают СЭДД, образовательные порталы и системы учета недвижимости. Финансовый сектор: Банк России (НИР по сопряжению сетей), Центральный банк РФ.

Компания сотрудничает с российскими вендорами: Naumen, «Форсайт», «Электронные офисные системы» (ЭОС), «Айди – технологии управления». Также заключены партнерства с дистрибьюторами и поставщиками оборудования.

Продукты и технологии

«Прайм Груп» не ограничивается перепродажей, но активно развивает компетенции во внедрении импортозамещающих решений:

Naumen Service Desk: Платформа для управления ИТ-сервисами и активами.

Платформа для управления ИТ-сервисами и активами. «Гармония MDM»: Low-code система управления мастер-данными на базе PostgreSQL.

Low-code система управления мастер-данными на базе PostgreSQL. Documino: ECM-платформа для управления корпоративным контентом и документооборотом.

ECM-платформа для управления корпоративным контентом и документооборотом. СЭД «Дело»: Система электронного делопроизводства с кастомизацией под нужды госорганов (дополнительные реквизиты, отчетные формы).

Технологический стек включает отечественные СУБД (PostgreSQL), средства виртуализации и облачные решения. Компания имеет опыт работы с геопространственными данными, включая обработку радарных снимков и 3D-моделирование.

Конкуренция

Российские конкуренты:

«Инлайн технолоджис» (поставка ИТ-оборудования в госструктуры).

«Базальт СПО» / «Мандрейк» (в сегменте ОС и инфраструктуры, хотя прямая конкуренция по интеграции шире).

«Кронос» (интеграционные решения для ТЭК и горнодобывающей отрасли).

Зарубежные аналоги (исторические или нишевые):

Участие в рейтингах

По данным CNews Analytics, компания входила в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России. В 2007 году занимала 31 место, в 2006 году — 50 место с выручкой более 1,3 млрд руб. Актуальные позиции в рейтингах CNews за последние годы требуют уточнения через официальные публикации портала, однако компания остается заметным игроком в сегменте госзакупок и ТЭК.

Лицензии и разрешения

В предоставленных данных указаны лицензии на деятельность с государственной тайной (необходимы для работы с ФТС, «Росатом», Минобороны), однако конкретные номера и сроки действия в открытых источниках не детализированы. Компания имеет статус партнера SAP Service Partner (исторически) и дистрибьютора множества вендоров.

Информация актуальна на 13.07.2026