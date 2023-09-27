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Прайм Груп Prime Group
ООО «Прайм Груп» — российский системный интегратор и разработчик ИТ-решений, зарегистрированный в 1999 году (ИНН 7728181563, ОГРН 1037700120765). Компания специализируется на комплексной цифровизации государственных органов, предприятий ТЭК и финансового сектора. С августа 2022 года компания вошла в структуру концерна «Росэнергоатом», став частью технологического ядра компании «Атомдата-интеграция», что определило её текущую стратегическую ориентацию на проекты в атомной отрасли и государственные информационные системы.
Деятельность и специализация
Компания предоставляет спектр услуг: от проектирования ИТ-инфраструктуры до разработки собственного программного обеспечения и поставки оборудования. Ключевые компетенции включают:
- Системная интеграция в ТЭК и госсекторе: Реализация масштабных проектов для «Газпрома», «Роснефти», администраций ЯНАО, ХМАО-Югры и других регионов. Примером является создание Отраслевой Геолого-Геофизической Информационной Системы (ОГГИС) для управления сырьевой базой.
- Управление ИТ-сервисами: Внедрение систем на базе Naumen Service Desk. Значимым кейсом стала автоматизация процессов на объектах строительства АЭС «Атомстройэкспорта» (8 площадок, 14 тыс. пользователей, учет 42 тыс. единиц оборудования).
- Управление мастер-данными: Дистрибуция и внедрение системы «Гармония MDM» на базе PostgreSQL, входящей в реестр отечественного ПО Минцифры.
- Электронный документооборот (СЭД): Внедрение решений «Дело» (ЭОС) и Documino. Компании реализованы проекты в ХМАО-Югре (2200 пользователей) и ЯНАО.
- ГИС-технологии: Исторически компания была сильным игроком на рынке геоинформационных систем, сотрудничая с ERDAS, Leica Geosystems и другими вендорами для обработки данных дистанционного зондирования Земли.
Группа компаний и структура собственности
«Прайм Груп» является частью экосистемы «Росатома». В августе 2022 года компания «Атомдата-интеграция» (входит в контур управления концерна «Росэнергоатом») приобрела 49% акций ООО «Прайм Груп». Сделка предполагает долгосрочную интеграцию компании в структуру электроэнергетического дивизиона. Остальные доли принадлежат частным лицам: Александру Богдылю (25%), Давиду Фараджеву (25%), Сергею Рыжкову (25%), а также Александр Удодову и Дмитрию Милованцеву (по 12,5% каждый). Александр Удодов известен как бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина.
Клиенты и деловые связи
Основные клиенты компании работают в стратегически важных отраслях:
- АО «Атомстройэкспорт»: Внедрение ИТ-систем управления на зарубежных и российских объектах строительства АЭС.
- ПАО «Газпром»: Создание отраслевых информационных систем, поставка оборудования Yokogawa для систем коммерческого учета.
- Федеральная таможенная служба (ФТС): Поставка оборудования и ПО на сумму свыше 3 млрд руб. для ЦОД в Твери (2021 год).
- Региональные власти: Администрации ЯНАО, ХМАО-Югры, Правительство Москвы. Проекты включают СЭДД, образовательные порталы и системы учета недвижимости.
- Финансовый сектор: Банк России (НИР по сопряжению сетей), Центральный банк РФ.
Компания сотрудничает с российскими вендорами: Naumen, «Форсайт», «Электронные офисные системы» (ЭОС), «Айди – технологии управления». Также заключены партнерства с дистрибьюторами и поставщиками оборудования.
Продукты и технологии
«Прайм Груп» не ограничивается перепродажей, но активно развивает компетенции во внедрении импортозамещающих решений:
- Naumen Service Desk: Платформа для управления ИТ-сервисами и активами.
- «Гармония MDM»: Low-code система управления мастер-данными на базе PostgreSQL.
- Documino: ECM-платформа для управления корпоративным контентом и документооборотом.
- СЭД «Дело»: Система электронного делопроизводства с кастомизацией под нужды госорганов (дополнительные реквизиты, отчетные формы).
Технологический стек включает отечественные СУБД (PostgreSQL), средства виртуализации и облачные решения. Компания имеет опыт работы с геопространственными данными, включая обработку радарных снимков и 3D-моделирование.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- «Инлайн технолоджис» (поставка ИТ-оборудования в госструктуры).
- «Базальт СПО» / «Мандрейк» (в сегменте ОС и инфраструктуры, хотя прямая конкуренция по интеграции шире).
- «Кронос» (интеграционные решения для ТЭК и горнодобывающей отрасли).
Зарубежные аналоги (исторические или нишевые):
- Dell Technologies (США) — в сегменте поставки серверного оборудования.
- SAP SE (Германия) — в сегменте ERP-систем, хотя сейчас сотрудничество ограничено импортозамещением.
- Esri Inc. (США) — мировой лидер ГИС-рынка, продукты которого ранее дистрибьютировались «Прайм Груп».
Участие в рейтингах
По данным CNews Analytics, компания входила в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России. В 2007 году занимала 31 место, в 2006 году — 50 место с выручкой более 1,3 млрд руб. Актуальные позиции в рейтингах CNews за последние годы требуют уточнения через официальные публикации портала, однако компания остается заметным игроком в сегменте госзакупок и ТЭК.
Лицензии и разрешения
В предоставленных данных указаны лицензии на деятельность с государственной тайной (необходимы для работы с ФТС, «Росатом», Минобороны), однако конкретные номера и сроки действия в открытых источниках не детализированы. Компания имеет статус партнера SAP Service Partner (исторически) и дистрибьютора множества вендоров.
Информация актуальна на 13.07.2026
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СОБЫТИЯ
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Компания «Прайм груп» предложит клиентам и партнерам систему «Гармония MDM» — импортонезависимое решение для управления мастер-данными. С помощью «Гармонии MDM» можно справиться с потоком информации из р
|31.08.2022
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|13.07.2021
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|09.04.2019
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|29.03.2019
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«Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino
«Айди – технологии управления» и «Прайм груп» заключили партнерское соглашение. Системный интегратор «Прайм груп», согласно договору, получает право на дистрибуцию разработки «Айди – технологии управления» – ECM-платформ
|26.09.2008
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«Прайм груп» разработает сайт для Ханты-Мансийского автономного округа
Компания «Прайм груп» объявила о том, что победила в конкурсе веб-разработчиков и подписала контракт с правительством Ханты-Мансийского автономного округа на разработку и развитие сайта 9milliard.ru, пос
|08.09.2008
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«Прайм Груп» построила СЭДД в администрации ЯНАО
Компания «Прайм Груп» завершила внедрение системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) в аппарате губернатора и 20 департаментах администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)
|21.05.2008
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ERDAS и «ПРАЙМ ГРУП» представили новые программные продукты для работы с геоданными
20 мая 2008 г., в рамках конференции для ИТ-профессионалов, компания ERDAS и ее официальный дистрибьютор, компания «ПРАЙМ ГРУП», представили последние разработки в области хранения, редактирования и обмена геопространственной информацией на основе серверных решений. В апреле 2008 года компания ERDAS Inc. (ра
|12.05.2008
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Оборот «Прайм Груп» в 2007 г. вырос в 1,5 раза
Компания «Прайм Груп», российский интегратор и поставщик ИТ-решений, объявила итоги своей деятельности в 2007 финансовом году. Так, согласно данным CNews Analytics, «Прайм Груп» поднялась на 31 ме
|13.09.2007
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«Прайм груп» будет продавать TouchTable
Компания TouchTable (США, Пасадена) и российская компания «Прайм груп», системный интегратор и поставщик ИТ-решений, стали партнерами по продвижению продукции TouchTable. Подписав соглашение, «Прайм груп» стала первой компанией, официально поста
|21.08.2007
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«Прайм Груп» модернизировала СЭДД администрации г. Новый Уренгой
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|13.08.2007
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Компания "ПРАЙМ ГРУП" стала партнером SAP
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|14.05.2007
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"Прайм Груп" выиграл тендер "Газпрома"
Компания «Прайм Груп», один из крупнейших поставщиков ИТ-решений в России, выиграла открытый тендер «Газпрома» на создание Отраслевой геолого-геофизической информационной системы (ОГГИС). ОГГИС будет явл
|10.05.2007
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ГИС-инновации "Прайм Груп" отмечены медалью
Как сообщает пресс-служба компании "Прайм Груп", на 3-й Международной выставке ГЕО-Сибирь 2007» компания была награждена малой золотой медалью в номинации «Дистанционные методы зондирования Земли, мониторинг окружающей среды». Вы
|24.04.2007
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«Прайм Груп» займется поставкой оборудования Planar Systems
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|02.04.2007
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Британский институт стандартов и "Прайм Груп" стали партнерами
Компания «Прайм Груп» заключила соглашение о сотрудничестве с Российским представительством компании BSI Management Systems (Британский институт стандартов),специализирующимся в области предоставления ус
|14.03.2007
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"Прайм Груп" повысит доступность ПО Leica Geosystems
Российская компания «Прайм Груп», специализирующаяся в области системной интеграции и решений в области информационных технологий, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Leica Geosystems Geospatial Im
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"Прайм Груп" получает статус партнера Datastream Solutions CIS
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|10.11.2006
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|29.01.2004
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"Прайм Груп" начала работу в Омане
Российская компания "Прайм Груп" сообщила о начале работ по реализации проектов по информатизации на территории султаната Оман. с 7 по 13 января делегация специалистов "Прайм Груп" посетила страну, на встреч
|09.06.2003
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"Прайм Груп" вступила в ряды ГИС-Ассоциации
Компания "Прайм Груп"> (60 место в рейтинге CNews100), поставщик решений в области информационных и электронных технологий, стала членом ГИС–Ассоциации. ГИС-Ассоциация - это межрегиональная общественная
|04.12.2002
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|25.11.2002
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|16.07.2002
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|26.06.2002
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|19.06.2002
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"Прайм Груп" стала бронзовым партнером ZyXEL
Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйств
|10.06.2002
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"Прайм Груп" внедрила информационную систему в концерне "Реемтсма"
Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйств
|06.03.2002
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"Прайм Груп" подвел итоги трехлетней деятельности
Компания "Прайм Груп", поставщик решений и системный интегратор в различных областях народного хозяйства, подвела итоги своей трехлетней деятельности на рынке информационных технологий. За 2000 год компа
|29.11.2001
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Lanck и "Прайм Груп" выиграли контракт на поставку оборудования для НФПК
Компании Lanck и "Прайм Груп" будут выполнять контракт на поставку и установку аппаратного и программного обеспечения в рамках Образовательного Инновационного Проекта, финансируемого из средств Всемирного Банка
Прайм Груп и организации, системы, технологии, персоны:
|Богдыль Александр 5 5
|Лукичев Максим 6 5
|Удодов Александр 8 3
|Исаев Владимир 15 3
|Рыжков Сергей 22 3
|Кругликов Артем 4 3
|Фараджев Давид 3 3
|Мишустин Михаил 783 3
|Сиднев Виктор 15 2
|Даниленко Антон 4 2
|Тигунов Олег 7 2
|Ивакин Роман 57 2
|Сидоренко Сергей 8 2
|Скорлыгин Владимир 4 2
|Жданов Владимир 5 2
|Подберецкая Татьяна 3 2
|Локоть Андрей 8 1
|Егоров Михаил 27 1
|Сидоров Сергей 24 1
|Клименко Станислав 11 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Chambers John - Чемберс Джон 123 1
|Лужков Юрий 113 1
|Линев Андрей 25 1
|Токарев Сергей 9 1
|Ковалев Андрей 41 1
|Кучейко Алексей 22 1
|Козлов Павел 21 1
|Еремченко Евгений 17 1
|Роговой Андрей 12 1
|Провинцев Павел 8 1
|Ветцель Ирина 8 1
|Кукушкин Олег 9 1
|Никонов Олег 3 1
|Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
|Струков Денис 6 1
|Мельниченко Сергей 3 1
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