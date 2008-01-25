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Газпром ОГГИС Отраслевая геолого-геофизическая информационная система ОИИУС Отраслевая интегрированная информационно-управляющая система

СОБЫТИЯ

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25.01.2008 «Газпром» выбрал разработчика системы бюджетного управления 1
14.05.2007 "Прайм Груп" выиграл тендер "Газпрома" 3
14.05.2007 "Газпром" повышает эффективность управления сырьевой базой 3
26.05.2000 Компания IBS объявлена Генеральным системным интегратором по проекту создания Корпоративной системы управления (КСУ) компании ООО "Межрегионгаз" 2
26.05.2000 IBS объявлена Генеральным системным интегратором по проекту создания Корпоративной системы управления (КСУ) компании ООО "Межрегионгаз" 2
08.07.1999 В ОАО "Газпром" прошел семинар по проблеме 2000 г. 2

Публикаций - 7, упоминаний - 15

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 2
Прайм Груп - Prime Group 74 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 1
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 1
Газпром ПАО 1485 6
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 996 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2014 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 712 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7766 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25931 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Apple iPhone 6 4861 1
Борисенко Наталья 2 1
Круглов Андрей 7 1
Стукан Александр 4 1
Богдыль Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2556 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5434 2
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 332 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 282 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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