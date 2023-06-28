Backup and Recovery BaaS Backup as a service резервное копирование как услуга резервное копирования в облако

Рынок решений для резервного копирования 2023 тейнеры Kubernetes, искусственный интеллект и машинное обучение • Резервное копирование как услуга (BaaS, Backup as a Service) • Резервное копирование в гибридном облаке Импортозамещение • Суще

Аналитики Market.CNews рассказали, как выбрать поставщика по резервному копированию в облаке и на что обратить внимание Чтобы выбрать хорошего поставщика BaaS, нужно в первую очередь определить собственные потребности — без этого любые сравнения б

Market.CNews изучил резервное копирование в облаке: подробный обзор услуги BaaS Что такое BaaS и как появилась эта услуга Резервное копирование в той или иной мере применялось всегда,

ActiveCloud заняла второе место среди поставщиков BaaS в России по версии CNews одним из лидеров рейтинга провайдеров резервного копирования от Market.CNews. Компания заняла второе место в топе с результатом в 335 баллов. В России впервые представлен рейтинг компаний-провайдеров BaaS. Анализ экспертов ИТ-маркетплейса CNews проводился на основе 8 критериев, включая количество дата-центров, ширину каналов связи, цену услуг, варианты гипервизоров и т.д. Аналитики высоко о

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров резервного копирования BaaS 2022 ланомерно уходит. На помощь приходят облачные сервисы, и в части резервного копирования речь идет о BaaS — Backup-as-a-Service. Для сравнения решений разного уровня редакция ИТ-маркетплейса Mar

Рынок решений резервного копирования 2022 ременам в группе ведущих игроков. Все более популярным становится резервное копирование как услуга (BaaS). Рынок программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных в об

«T1 Cloud» запустил резервное копирование на базе решения «Кибер бэкап облачный» Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске инструмента для облачного резервного копирования данных на базе решения «Кибер бэкап облачный» компании «Киберпротект». Новый сервис формата Backup as a Service позволяет сервис-провайдерам обеспечивать надежную защиту данных пользователей и предоставлять услуги по резервному копированию. Решение «Кибер бэкап облачный» доступно для

Рынок решений резервного копирования 2022 цев. Переход на удаленную работу, вызванный коронавирусом, существенно расширил ИТ-периметр предприятий, а, стало быть сделал его гораздо более уязвимым перед атаками вирусов-шифровальщиков. Облачное резервное копирование, популярность которого растет вместе с ростом уровня использования облаков «в целом» позволяет хранить данные в географически отдаленном ЦОД, что бывает полезно в неспокой

Облачное резервное копирование становится все более популярным чинам. Отдельный сегмент рынка облачного резервного копирования — резервное копирование как услуга (BaaS, Backup as a Service). По оценкам аналитиков Technavio, среднегодовой рост мирового рынк

Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»? дится около 80% инсталляций. Однако оставшаяся часть, продукты для копирования данных в облака, будет расти опережающими темпами, более чем на 15% в год. За счет этого, как полагают многие аналитики, резервное копирование привьется в малом и среднем бизнесе, сейчас 90% этого ПО используется в корпоративной сфере. Источник: Gartner, 2021 Магический квадрант «Архивирование и восстановление да

Market.CNews готовит рейтинг провайдеров по резервному копированию BaaS 2023. Идет сбор данных мещение в резервном копировании: какие технологии предлагают провайдеры сегодня?Как сэкономить на бэкапах, сохранив надежность ИТ-инфраструктурыНе только «железо», но и софт: какое ПО поможет сделать BaaS более надежнымКакие возможности открывает BaaS для бизнесаКейсы и примеры ИТ-маркетплейс Market.CNews объявляет о старте работ по подготовке первого в России рейтинга провайдеров ре

Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений спечить надежную защиту данных преподавателей и учащихся с помощью функционала Backup-as-a-Service (BaaS) корпоративного класса из портфеля сервисов Metallic Software-as-a-Service (SaaS). Учебн

Важное обновление Windows 10 сломало резервное копирование test, в общем случае проблема заключается в том, что «История файлов» не видит ранее сохраненные в ходе бэкапа файлы, а после попытки принудительной синхронизации при помощи нажатия кнопки «Выполнить резервное копирование» (Backup Now) выдает сообщение о невозможности скопировать новые данные с пояснением: «Не удалось запустить резервное копирование пользовательских данных (Failed to

Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака Commvault объявила об очередном расширении отмеченного наградами портфеля BaaS-решений Metallic. В Metalliс добавлены новые решения для защиты данных, функционал и под

Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes Commvault объявила о доступности сервиса Metallic BaaS для Kubernetes. Этот анонс продолжает серию инновационных возможностей Commvault для Kub

Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA явила о доступности в регионе EMEA своих отмеченных наградами решений Metallic Backup-as-a-Service (BaaS) - Metallic Office 365 Backup & Recovery, Metallic Endpoint Backup & Recovery и Metallic

Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов Бэкап: смена парадигмы Резервное копирование никогда не было ключевой бизнес-задачей, решение которой способно принести дополнительные прибыли. Но в эпоху всеобщей цифровизации организации приходят к осознанию того,

M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam раструктуры и минимизировать риски потери данных для непрерывной работы бизнеса. «Среди преимуществ BaaS возможность осуществлять резервное копирование и репликацию на удаленную площадку. Veeam

ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365 ActiveCloud дополнил портфель продуктов безопасности новой услугой: резервное копирование всех клиентских данных, хранящихся в Office365, а также в собственных on-premises инсталляциях Exchange и Sharepoint. Как показала практика, встроенные механизмы защиты да

Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5 рением и скоростью предоставления своим клиентам таких услуг, как резервное копирование как услуга (BaaS) и послеаварийное восстановление как услуга (DRaaS): уровень реселлера: в целях подготов

Acronis обновила свое комплексное решение для защиты данных Acronis Backup Cloud новления своего комплексного решения для защиты данных Acronis Backup Cloud. Продукт, предлагающий «резервное копирование как услугу», был разработан специально для сервис-провайдеров, хостинг-

Банк «Открытие» перешел на резервное копирование как сервис ние «ХМБ Открытие». На всей территории России, за исключением регионов, где узнаваемость бренда Ханты-Мансийский банк исторически высока, банк работает под брендом банк «Открытие». Мы хотели получить резервное копирование как сервис, но при этом, как правило, возникает вопрос, как делить ответственность между той компанией, которая сервис предоставляет, и банком. Решили так: компания IBS Pl

Fujitsu представила программно-аппаратный комплекс для обеспечения сохранности данных в гибридных ИТ-инфраструктурах омпания Fujitsu представила новый программно-аппаратный комплекс Fujitsu Cloud Backup as a Service (BaaS) Rapid Recovery Appliance, который оптимизирует глобально доступное решение Fujitsu Clou

DEAC предложил решение для резервного копирования данных по модели BaaS я удобным пользовательским интерфейсом и эластичностью управления. Услуга предоставляется по модели BaaS (Backup as a Service). Решение позволяет одновременно хранить данные различного формата

«МегаФон» готовит резервное оборудование в преддверии паводка в Алтайском крае и Республике Алтай В преддверии паводка в Алтайском крае и Республике Алтай «МегаФон» готовит резервное оборудование и инженерные решения, чтобы не допустить перебоев связи. Если потребуется, во время «большой воды» компанией будут развернуты мобильные базовые станции. В прошлом году то

«Курчатовский институт» оптимизировал резервное копирование с внедрением Veeam Management Suite Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» получил возможность ускорить резервное копирование данных в четыре раза в результате внедрения комплексного решения Veeam Management Suite в свою ИТ-инфраструктуру. Работы по внедрению выполнили специалисты Softline, поста

Рецепт HP: как резервное копирование экономит бюджет зависимости от требований. Резервирование в облако Особняком стоят сервисы по копированию в облако (BaaS – Backup as a service). Такие услуги обычно предоставляются сервис-провайдерами для малы

«Облакотека» запустила услугу резервирования данных в «облако» на базе Comvault Simpana редоставила своим клиентам новую услугу — резервное копирование как сервис, или Backup-as-a-service/BaaS (CVBackup), позволяющую организовать резервирование данных из локальной инфраструктуры к

Acronis анонсировал облачное решение для резервного копирования и восстановления данных Acronis, производитель систем для резервного копирования, аварийного восстановления и защиты данных, а также корпоративных решений для управления данными на мобильных устройствах, представила Acronis Backup as a Service — комплексное облачное решение для резервного копирования и восстановления, созданное специально для того, чтобы помочь компаниям — поставщикам услуг в их конкуренции с межд

Александр Фроликов - Утрата информации ведет к потере бизнеса





ля проведения служебных расследований, проверок, иногда этого требуют регуляторы (например, от финансовых организаций). Кроме того, за счет использования архивации снижается объем оперативных данных, резервное копирование которых необходимо регулярно осуществлять, в результате чего существенно сокращается время на резервное копирования и восстановление. Следовательно, при каком-либо

Acronis: треть предприятий госсектора по всему миру не выделяет средств на резервное копирование нии, причем большинство опрошенных представителей этого сектора называют главными проблемами недостаток бюджета и ресурсов. Треть респондентов (33%) заявили, что вообще не выделяют никаких средств на резервное копирование и аварийное восстановление, а 41% опрошенных отметили недостаток квалифицированного ИТ-персонала для управления системами. Более половины (65%) организаций госсектора ожид

Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах ация Symantec анонсировала новые решения для резервного копирования данных корпоративных систем. Symantec Backup Exec 2012 и Symantec NetBackup 7.5 призваны помочь снизить сложность систем, производя резервное копирование как в физических, так и в виртуальных окружениях с необходимой производительностью. В рамках нового релиза Symantec переработала пользовательский интерфейс Backup Exec, а

Продукт «Handy Backup: резервное копирование данных» сертифицирован для «1С:Предприятия 8.2» Компания «Новософт» сообщила о том, что программный продукт «Handy Backup: резервное копирование данных», разрабатываемый и тиражируемый «Новософт», успешно прошёл процедуру сертификации как программа резервного копирования информационных баз «1С:Предприятия 8.2» (на

Symantec Backup Exec System Recovery 2010 упрощает резервное копирование и восстановление малому бизнесу ystem Recovery 2010 автоматизирует процессы резервного копирования во всей файловой системе без снижения продуктивности пользователя; а также позволяет проводить быстрое восстановление на прежнее или резервное оборудование, виртуальные машины или на удаленный компьютер, говорится в сообщении Symantec. Backup Exec System Recovery 2010 – инструмент для защиты новейших операционных систем Micr