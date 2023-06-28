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Backup and Recovery BaaS Backup as a service резервное копирование как услуга резервное копирования в облако

Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако


28.06.2023 Рынок решений для резервного копирования 2023

тейнеры Kubernetes, искусственный интеллект и машинное обучение • Резервное копирование как услуга (BaaS, Backup as a Service) • Резервное копирование в гибридном облаке Импортозамещение • Суще
21.07.2022 Аналитики Market.CNews рассказали, как выбрать поставщика по резервному копированию в облаке и на что обратить внимание

Чтобы выбрать хорошего поставщика BaaS, нужно в первую очередь определить собственные потребности — без этого любые сравнения б
07.07.2022 Market.CNews изучил резервное копирование в облаке: подробный обзор услуги BaaS

Что такое BaaS и как появилась эта услуга Резервное копирование в той или иной мере применялось всегда,
04.07.2022 ActiveCloud заняла второе место среди поставщиков BaaS в России по версии CNews

одним из лидеров рейтинга провайдеров резервного копирования от Market.CNews. Компания заняла второе место в топе с результатом в 335 баллов. В России впервые представлен рейтинг компаний-провайдеров BaaS. Анализ экспертов ИТ-маркетплейса CNews проводился на основе 8 критериев, включая количество дата-центров, ширину каналов связи, цену услуг, варианты гипервизоров и т.д. Аналитики высоко о
30.06.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров резервного копирования BaaS 2022

ланомерно уходит. На помощь приходят облачные сервисы, и в части резервного копирования речь идет о BaaS — Backup-as-a-Service. Для сравнения решений разного уровня редакция ИТ-маркетплейса Mar
23.06.2022 Рынок решений резервного копирования 2022

ременам в группе ведущих игроков. Все более популярным становится резервное копирование как услуга (BaaS). Рынок программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных в об
10.06.2022 «T1 Cloud» запустил резервное копирование на базе решения «Кибер бэкап облачный»

Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске инструмента для облачного резервного копирования данных на базе решения «Кибер бэкап облачный» компании «Киберпротект». Новый сервис формата Backup as a Service позволяет сервис-провайдерам обеспечивать надежную защиту данных пользователей и предоставлять услуги по резервному копированию. Решение «Кибер бэкап облачный» доступно для

Рынок решений резервного копирования 2022

цев. Переход на удаленную работу, вызванный коронавирусом, существенно расширил ИТ-периметр предприятий, а, стало быть сделал его гораздо более уязвимым перед атаками вирусов-шифровальщиков. Облачное резервное копирование, популярность которого растет вместе с ростом уровня использования облаков «в целом» позволяет хранить данные в географически отдаленном ЦОД, что бывает полезно в неспокой
28.03.2022 Облачное резервное копирование становится все более популярным

чинам. Отдельный сегмент рынка облачного резервного копирования — резервное копирование как услуга (BaaS, Backup as a Service). По оценкам аналитиков Technavio, среднегодовой рост мирового рынк
28.03.2022 Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»?

дится около 80% инсталляций. Однако оставшаяся часть, продукты для копирования данных в облака, будет расти опережающими темпами, более чем на 15% в год. За счет этого, как полагают многие аналитики, резервное копирование привьется в малом и среднем бизнесе, сейчас 90% этого ПО используется в корпоративной сфере. Источник: Gartner, 2021 Магический квадрант «Архивирование и восстановление да
30.11.2021 Market.CNews готовит рейтинг провайдеров по резервному копированию BaaS 2023. Идет сбор данных

мещение в резервном копировании: какие технологии предлагают провайдеры сегодня?Как сэкономить на бэкапах, сохранив надежность ИТ-инфраструктурыНе только «железо», но и софт: какое ПО поможет сделать BaaS более надежнымКакие возможности открывает BaaS для бизнесаКейсы и примеры ИТ-маркетплейс Market.CNews объявляет о старте работ по подготовке первого в России рейтинга провайдеров ре
11.03.2021 Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений

спечить надежную защиту данных преподавателей и учащихся с помощью функционала Backup-as-a-Service (BaaS) корпоративного класса из портфеля сервисов Metallic Software-as-a-Service (SaaS). Учебн
09.03.2021 Важное обновление Windows 10 сломало резервное копирование

test, в общем случае проблема заключается в том, что «История файлов» не видит ранее сохраненные в ходе бэкапа файлы, а после попытки принудительной синхронизации при помощи нажатия кнопки «Выполнить резервное копирование» (Backup Now) выдает сообщение о невозможности скопировать новые данные с пояснением: «Не удалось запустить резервное копирование пользовательских данных (Failed to
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака

Commvault объявила об очередном расширении отмеченного наградами портфеля BaaS-решений Metallic. В Metalliс добавлены новые решения для защиты данных, функционал и под
18.11.2020 Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes

Commvault объявила о доступности сервиса Metallic BaaS для Kubernetes. Этот анонс продолжает серию инновационных возможностей Commvault для Kub
28.10.2020 Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA

явила о доступности в регионе EMEA своих отмеченных наградами решений Metallic Backup-as-a-Service (BaaS) - Metallic Office 365 Backup & Recovery, Metallic Endpoint Backup & Recovery и Metallic
31.08.2020 Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов

Бэкап: смена парадигмы Резервное копирование никогда не было ключевой бизнес-задачей, решение которой способно принести дополнительные прибыли. Но в эпоху всеобщей цифровизации организации приходят к осознанию того,

06.05.2020 M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam

раструктуры и минимизировать риски потери данных для непрерывной работы бизнеса. «Среди преимуществ BaaS возможность осуществлять резервное копирование и репликацию на удаленную площадку. Veeam
11.09.2019 ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365

ActiveCloud дополнил портфель продуктов безопасности новой услугой: резервное копирование всех клиентских данных, хранящихся в Office365, а также в собственных on-premises инсталляциях Exchange и Sharepoint. Как показала практика, встроенные механизмы защиты да
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5

рением и скоростью предоставления своим клиентам таких услуг, как резервное копирование как услуга (BaaS) и послеаварийное восстановление как услуга (DRaaS): уровень реселлера: в целях подготов
17.08.2016 Acronis обновила свое комплексное решение для защиты данных Acronis Backup Cloud

новления своего комплексного решения для защиты данных Acronis Backup Cloud. Продукт, предлагающий «резервное копирование как услугу», был разработан специально для сервис-провайдеров, хостинг-
18.09.2015 Банк «Открытие» перешел на резервное копирование как сервис

ние «ХМБ Открытие». На всей территории России, за исключением регионов, где узнаваемость бренда Ханты-Мансийский банк исторически высока, банк работает под брендом банк «Открытие». Мы хотели получить резервное копирование как сервис, но при этом, как правило, возникает вопрос, как делить ответственность между той компанией, которая сервис предоставляет, и банком. Решили так: компания IBS Pl
08.09.2015 Fujitsu представила программно-аппаратный комплекс для обеспечения сохранности данных в гибридных ИТ-инфраструктурах

омпания Fujitsu представила новый программно-аппаратный комплекс Fujitsu Cloud Backup as a Service (BaaS) Rapid Recovery Appliance, который оптимизирует глобально доступное решение Fujitsu Clou
28.05.2015 DEAC предложил решение для резервного копирования данных по модели BaaS

я удобным пользовательским интерфейсом и эластичностью управления. Услуга предоставляется по модели BaaS (Backup as a Service). Решение позволяет одновременно хранить данные различного формата

17.03.2015 «МегаФон» готовит резервное оборудование в преддверии паводка в Алтайском крае и Республике Алтай

В преддверии паводка в Алтайском крае и Республике Алтай «МегаФон» готовит резервное оборудование и инженерные решения, чтобы не допустить перебоев связи. Если потребуется, во время «большой воды» компанией будут развернуты мобильные базовые станции. В прошлом году то
30.01.2015 «Курчатовский институт» оптимизировал резервное копирование с внедрением Veeam Management Suite

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» получил возможность ускорить резервное копирование данных в четыре раза в результате внедрения комплексного решения Veeam Management Suite в свою ИТ-инфраструктуру. Работы по внедрению выполнили специалисты Softline, поста
25.07.2014 Рецепт HP: как резервное копирование экономит бюджет

зависимости от требований. Резервирование в облако Особняком стоят сервисы по копированию в облако (BaaS – Backup as a service). Такие услуги обычно предоставляются сервис-провайдерами для малы
22.07.2014 «Облакотека» запустила услугу резервирования данных в «облако» на базе Comvault Simpana

редоставила своим клиентам новую услугу — резервное копирование как сервис, или Backup-as-a-service/BaaS (CVBackup), позволяющую организовать резервирование данных из локальной инфраструктуры к
27.02.2014 Acronis анонсировал облачное решение для резервного копирования и восстановления данных

Acronis, производитель систем для резервного копирования, аварийного восстановления и защиты данных, а также корпоративных решений для управления данными на мобильных устройствах, представила Acronis Backup as a Service — комплексное облачное решение для резервного копирования и восстановления, созданное специально для того, чтобы помочь компаниям — поставщикам услуг в их конкуренции с межд
19.07.2013 Александр Фроликов -
Утрата информации ведет к потере бизнеса

ля проведения служебных расследований, проверок, иногда этого требуют регуляторы (например, от финансовых организаций). Кроме того, за счет использования архивации снижается объем оперативных данных, резервное копирование которых необходимо регулярно осуществлять, в результате чего существенно сокращается время на резервное копирования и восстановление. Следовательно, при каком-либо

30.03.2012 Acronis: треть предприятий госсектора по всему миру не выделяет средств на резервное копирование

нии, причем большинство опрошенных представителей этого сектора называют главными проблемами недостаток бюджета и ресурсов. Треть респондентов (33%) заявили, что вообще не выделяют никаких средств на резервное копирование и аварийное восстановление, а 41% опрошенных отметили недостаток квалифицированного ИТ-персонала для управления системами. Более половины (65%) организаций госсектора ожид
05.03.2012 Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах

ация Symantec анонсировала новые решения для резервного копирования данных корпоративных систем. Symantec Backup Exec 2012 и Symantec NetBackup 7.5 призваны помочь снизить сложность систем, производя резервное копирование как в физических, так и в виртуальных окружениях с необходимой производительностью. В рамках нового релиза Symantec переработала пользовательский интерфейс Backup Exec, а

01.06.2011 Продукт «Handy Backup: резервное копирование данных» сертифицирован для «1С:Предприятия 8.2»

Компания «Новософт» сообщила о том, что программный продукт «Handy Backup: резервное копирование данных», разрабатываемый и тиражируемый «Новософт», успешно прошёл процедуру сертификации как программа резервного копирования информационных баз «1С:Предприятия 8.2» (на

24.11.2009 Symantec Backup Exec System Recovery 2010 упрощает резервное копирование и восстановление малому бизнесу

ystem Recovery 2010 автоматизирует процессы резервного копирования во всей файловой системе без снижения продуктивности пользователя; а также позволяет проводить быстрое восстановление на прежнее или резервное оборудование, виртуальные машины или на удаленный компьютер, говорится в сообщении Symantec. Backup Exec System Recovery 2010 – инструмент для защиты новейших операционных систем Micr
14.02.2002 Две трети российских пользователей ПК делают резервное копирование

бизнесу и финансам, была бы расстроена половина опрошенных пользователей. Однако, несмотря на высокую степень вероятности потери данных, только 27% российских пользователей, опрошенных Gallup, делают резервное копирование цифровой информации, как минимум, раз в неделю. Раз в месяц и реже копируют данные 37% респондентов, а 32% пользователей по-прежнему пренебрегают резервным копированием. П

Публикаций - 494, упоминаний - 568

Backup and Recovery упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23773 77
VMware 2188 69
Acronis - Акронис 438 50
Veeam Software 299 42
Oracle Corporation 6398 39
Dell EMC 4955 36
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6424 34
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1679 28
Commvault 169 24
IBM - International Business Machines Corp 9263 23
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 22
Google LLC 11137 22
HP Inc. 5588 18
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 18
NetApp - Network Appliance 633 18
7275 17
1С-ИЖТИСИ 31 17
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 326 16
Softline - Софтлайн 2197 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10325 15
HPE - Hewlett Packard Enterprise 573 15
SAP SE 4985 14
Amazon Inc - Amazon.com 2840 14
Крок - Croc 1730 14
Киберпротект - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 83 13
ESG - Enterprise Strategy Group 211 12
Huawei 3589 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7238 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1376 11
Intel Corporation 11756 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9899 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 985 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4317 9
Netgear 235 9
VK - Mail.ru Group 3241 8
Apple Inc 11396 8
Synology Inc - SLMP PTE 136 8
Dropbox 466 7
Seagate Technology 717 7
ФОРС - Центр разработки 574 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6328 17
Лента - Сеть розничной торговли 1784 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6714 11
МКБ - Московский кредитный банк 459 9
Альфа-Банк 1628 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6123 8
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 149 7
Росморпорт ФГУП 58 7
Военторг 15 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 133 6
Росводоканал 84 5
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 80 5
UPS 189 5
Югория - страховая компания 37 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 335 4
Россети Ленэнерго 2399 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 3
ВТБ Лизинг 55 3
Visa International 1888 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 698 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2503 3
РЖД - Российские железные дороги 1675 3
Ак Барс Банк 252 2
X5 Group 862 2
Газпром нефть 524 2
Русский стандарт Банк 391 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 404 2
Castorama - Касторама 30 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 27 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 417 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1907 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 305 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
Uber 313 2
Роснефть НК - нефтяная компания 488 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3073 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18499 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9617 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10651 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2555 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 688 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3887 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2433 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1629 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1076 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2474 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 584 3
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 543 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4686 2
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1227 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 2
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 133 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 86 1
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Правительство Сингапура - Government of Singapore 20 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 54 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 5
TIA - Telecommunications Industry Association 88 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 474 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
8K Association - Ассоциация 8K 165 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8359 160
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9789 148
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20999 114
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 22610 86
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13301 53
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1654 51
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9507 50
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11848 48
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1654 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8602 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21950 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15282 41
Масштабируемость - Scalability 2782 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11735 38
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 714 35
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3651 35
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 436 34
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13450 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6066 34
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19541 33
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7061 33
Microsoft Windows 14701 91
Linux OS 8571 56
Microsoft Azure 1335 43
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 561 39
Microsoft Exchange 1355 35
Apple iPhone 6 6295 32
Microsoft Office 365 878 32
Google Android 12899 30
Microsoft SQL Server 1500 29
Veeam Backup&Replication 102 28
VMware vSphere 514 25
Apple Mac - Apple Macintosh 2888 24
Microsoft SharePoint Products and Technologies 779 23
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 23
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1111 23
Apple iOS 7021 22
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 184 22
1С:ERP Управление предприятием 368 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 344 17
Microsoft Windows 2000 12843 17
Apple macOS X - Rhapsody 1508 16
Acronis True Image 86 15
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 246 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 839 15
Veritas Backup Exec 72 15
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 14
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 77 14
Apple macOS 1786 13
Microsoft Office 3515 13
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 760 12
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 443 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 860 12
Microsoft Windows 7 1900 12
Veeam Cloud Connect 40 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3534 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6728 11
Veeam Availability Suite 49 11
Veeam Agent 13 10
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 26 10
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 143 10
Белоусов Сергей 235 10
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 9
Дружинин Станислав 20 7
Меденцев Константин 73 7
Едренкин Анатолий 11 7
Макевнин Борис 26 7
Кабаков Ярослав 47 6
McKay Peter - Маккей Питер 21 6
Тимашев Ратмир 68 6
Вавра Владимир 20 5
Галкин Николай 61 5
Жуковский Дмитрий 7 5
Попов Игорь 12 5
Путин Сергей 56 5
Босенко Павел 16 5
Кондратьев Дмитрий 32 5
Гатин Виталий 8 5
Залманов Андрей 37 5
Клявин Владимир 30 4
Крючков Андрей 14 4
Шайхатаров Олег 8 4
Nair Manoj - Наир Манодж 6 4
Путин Владимир 2810 3
Исраелян Ара 8 3
Кузнецов Андрей 55 3
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 3
Дергилёв Никита 44 3
Чаркин Евгений 243 3
Пак Олег 101 3
Ганин Егор 54 3
Починок Николай 13 3
Мнев Игорь 16 3
Морозов Константин 10 3
Заединов Руслан 45 3
Извеков Алексей 8 3
Свиридов Владимир 27 2
Исанин Антон 29 2
Захаренко Максим 54 2
Brockway Tad - Броквей Тед 6 2
Полозова Анна 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 126849 219
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40277 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50712 43
Европа 21520 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13416 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13839 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15630 22
Германия - Федеративная Республика 12195 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15474 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 11
Франция - Французская Республика 7624 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6546 9
Казахстан - Республика 5081 8
Россия - СФО - Новосибирск 3818 8
Земля - планета Солнечной системы 9995 7
Украина 7383 7
Япония 13036 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3448 7
Нидерланды 3344 6
Беларусь - Белоруссия 4552 6
Азия - Азиатский регион 5169 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1661 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 5
Канада 4741 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2604 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1318 5
Польша - Республика 1866 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3423 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 4
Грузия 1153 4
Европа Восточная 3014 4
Испания - Королевство 3626 4
Великобритания - Лондон 2384 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 86 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2421 4
Америка Северная 3123 4
Турция - Турецкая республика 2136 3
Сингапур - Республика 1789 3
Ближний Восток 2700 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43241 93
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9583 67
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11210 65
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43138 62
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11110 60
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3558 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4809 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21316 39
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3333 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5102 33
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25097 28
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6302 24
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2212 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4084 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7203 21
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1928 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4785 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14450 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2801 19
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2192 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6694 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 5297 17
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5875 9
91Mobiles 1733 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11040 3
N+1 - Издание 140 3
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The Verge - Издание 512 1
9to5Google 87 1
DigiTimes - Издание 1300 1
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BleepingComputer - Издание 233 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 1
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IDC - International Data Corporation 4870 35
Gartner - Гартнер 3497 25
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Fortune Global 500 283 4
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Forbes Global 2000 32 2
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Technavio 25 1
Vanson Bourne 48 1
Veeam Cloud Data Management Report 3 1
TechTarget 13 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 1
Forrester Research 814 1
Research and Markets 23 1
Data Insight - Исследовательское агентство 105 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 292 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 95 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 17 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 8 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 10 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 1
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 221 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 179 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 116 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 691 1
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Docflow 133 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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