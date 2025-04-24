«Киберпротект» представляет обновленный «Кибер Бэкап Облачный»

Новая версия сервиса резервного копирования (BaaS) «Кибер Бэкап Облачный 25.03» получила расширенные возможности защиты платформ виртуализации и стала существенно более производительной. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротект».

Расширенная защита виртуальных сред

Резервное копирование на уровне гипервизора (при наличии доступа к гипервизору) является более эффективным решением и предоставляет ряд преимуществ по сравнению с установкой агентов внутри виртуальных машин. «Кибер Бэкап Облачный» поддерживает ряд систем виртуализации в «безагентном» режиме и число таких систем постоянно увеличивается.

В новой версии этот список пополнен популярной платформой OpenStack, а также отечественными системами виртуализации «Ред Виртуализация», «РОСА Виртуализация», zVirt и VK Cloud. Благодаря этому развертывание защиты и резервное копирование виртуальных машин под управлением этих систем стали происходить существенно быстрее, была исключена конкуренция за ресурсы между заданиями резервного копирования и рабочими нагрузками виртуальных машин, а также обеспечена возможность миграции с зарубежных систем виртуализации путём резервного копирования и восстановления из резервных копий в целевую платформу виртуализации.

Масштабируемость и производительность

«Кибер Бэкап Облачный» позволяет обеспечить защиту данных от потерь в инфраструктурах корпоративного уровня, однако теперь эта возможность стала ещё шире: новая версия поддерживает одновременное резервное копирование до 20 тыс. почтовых ящиков сервиса «Почта VK WorkSpace». Кроме того, агенты защиты этой почтовой системы могут быть объединены в кластер — логическую группу, выполняющую одно задание резервного копирования, автоматически балансируя нагрузку между агентами.

«В обновлении сервиса «Кибер Бэкап Облачный» мы существенно продвинулись в производительности и защите виртуальных сред. Эти улучшения позволяют использовать «Кибер Бэкап Облачный» в более масштабных и нагруженных корпоративных ИТ-инфраструктурах», — сказал Дмитрий Антонов, директор департамента систем резервного копирования компании «Киберпротект».

«Кибер Бэкап Облачный» позволяет сервис-провайдерам предоставлять услуги резервного копирования и восстановления данных в облаке (BaaS), а конечным пользователям — обеспечить надежную защиту бизнеса, развернув современную систему резервного копирования в своей организации «под ключ», без дополнительных трат на приобретение оборудования и программного обеспечения. Для резервных копий заказчик может использовать облачное хранилище «Киберпротекта», своего провайдера или своё собственное. Услугу оказывают сервис-провайдеры — партнеры «Киберпротекта».

«Кибер Бэкап Облачный» включен в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России (запись № 19 458 от 17.10.2023), относится к сфере искусственного интеллекта. Его можно использовать для замещения зарубежных сервисов, прекративших свою работу и поддержку пользователей на территории России.