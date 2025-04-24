Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174398
ИКТ 13566
Организации 10606
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3445
Системы 25509
Персоны 74814
География 2832
Статьи 1514
Пресса 1213
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2624
Мероприятия 850

VK WorkSpace Почта VK WorkMail Почта+



24.04.2025 «Киберпротект» представляет обновленный «Кибер Бэкап Облачный» 1
17.04.2025 «Киберпротект» выпустила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 1
24.12.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2 1
13.12.2024 Почтовая система VK WorkSpace в вашем дата-центре: как выбрать стабильное и надежное российское решение 2
08.11.2024 MaxPatrol VM 2.7 анализирует информацию об активах с помощью искусственного интеллекта 1
25.10.2024 «Кибер Бэкап 17» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия 1
04.10.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1 1
01.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап» 1
06.09.2024 «Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов 1
20.08.2024 VK уничтожает конкурентов своего мессенджера. Закрыт легендарный аналог ICQ и Telegram, который развивался 21 год 1
21.05.2024 «Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 1
05.03.2024 Владислав Демин, Степан Тимофеев -

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

 1
26.12.2023 Сергей Лебедев -

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

 1
14.12.2023 В «Кибер бэкапе 16.5» расширена поддержка PostgreSQL и добавлены новые возможности 1
04.10.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с «КриптоАРМ ГОСТ 3» 1
01.09.2023 VK запретил устанавливать свой мессенджер на iPhone с джейлбрейком и Android с root-доступом 1
18.08.2023 VK на 3 месяца открыла бизнесу бесплатный доступ к сервисам для совместной работы сотрудников 1
20.07.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных почтовых решений 2023 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
03.04.2023 Российский производитель замещает зарубежную DLP-систему в российского банка 1
03.03.2023 Малый бизнес получил доступный тариф для коммуникаций и совместной работы на VK WorkSpace 1
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
18.04.2022 4 российских корпоративных почтовых сервиса. Выбор CNews 1
15.03.2022 В VK WorkMail появились возможности для совместной работы с почтовыми ящиками 1
11.11.2021 Продукты VK заработали на «Ред ОС» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

VK WorkSpace Почта и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 14
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 215 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 5
VK - Mail.ru Group 3482 4
Ред Софт - Red Soft 784 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 185 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 4
Oracle Corporation 6754 4
Broadcom - VMware 2404 4
Microsoft Corporation 24814 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 278 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 3
8436 3
Yandex - Яндекс 7664 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 416 3
Google LLC 11932 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 112 2
TrueConf - ТруКонф 406 2
Ростелеком 9892 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1276 2
Базальт СПО - BaseALT 691 2
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 2
Telegram Group 2179 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Норси-Транс - НТ 111 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 82 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 879 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1333 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 164 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 602 1
Qtech - Кьютэк 178 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 521 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
Хост ГК - HostVM 52 1
Merlion iRU - Деловой офис 317 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Tonk - Тонк ГК 50 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 89 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
Газпром нефть 634 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 256 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 79 1
Шереметьево Хэндлинг 41 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 524 1
Газпром ПАО 1362 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 202 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1680 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 139 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 222 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Силовые машины 117 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 152 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 368 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 476 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 77 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3325 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6279 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5905 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7387 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2755 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8315 9
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1867 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9618 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6963 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 7
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 624 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11841 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6438 6
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1601 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4038 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12962 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 969 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2044 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 4
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 319 4
OpenStack 505 4
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 363 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7518 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1242 3
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 375 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1960 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 112 12
Linux OS 10196 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1325 9
VK Teams 72 8
Новые облачные технологии - МойОфис 805 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 253 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1368 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 743 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1034 5
Microsoft Exchange 1759 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 151 5
Microsoft Teams - MS Teams 570 4
Microsoft Windows 15870 4
VK WorkDisk 5 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 358 3
НКТ - Р7-Офис 404 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 130 3
Red Hat oVirt 46 3
Microsoft Office 3807 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 288 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1175 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 333 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 126 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4659 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 31 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 67 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1676 2
Microsoft Azure 1425 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 259 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 206 2
Google Android 14221 2
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 23 2
Atlassian - Confluence 121 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 2
VK Assistant 6 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 175 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1832 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 500 2
Антонов Дмитрий 5 3
Кандыбович Дмитрий 17 2
Крючков Андрей 25 2
Лебедев Сергей 49 2
Евдокимов Игорь 54 1
Ульянов Николай 119 1
Шадаев Максут 1041 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Александров Александр 76 1
Кузеванов Дмитрий 21 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Сгибнева Ольга 8 1
Семенов Александр 155 1
Булгаков Кирилл 112 1
Натрусов Артем 288 1
Сотин Денис 209 1
Ульянычев Матвей 40 1
Чурсин Дмитрий 65 1
Бурилов Андрей 109 1
Груздев Антон 17 1
Стоянов Алексей 45 1
Мриль Станислав 14 1
Климов Андрей 77 1
Грошикова Юлия 3 1
Сергеева Наталья 43 1
Панченко Иван 151 1
Сивцев Илья 148 1
Рустамов Рустам 435 1
Леонов Алексей 83 1
Гузовский Денис 72 1
Добровинский Александр 39 1
Чижиков Михаил 21 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Спирин Антон 69 1
Заянц Илья 46 1
Гаврилов Евгений 47 1
Грудинин Дмитрий 23 1
Карпов Роман 66 1
Маркова Светлана 36 1
Тятюшев Максим 112 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 2
Беларусь - Белоруссия 5812 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Казахстан - Республика 5624 1
Сингапур - Республика 1868 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Индия - Bharat 5530 1
Франция - Французская Республика 7895 1
США - Колумбия - Вашингтон 1402 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Израиль 2751 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6377 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6084 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1602 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 976 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5575 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8197 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2446 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4755 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2508 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4226 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2376 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6540 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5937 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2494 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2754 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8739 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5214 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6277 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1106 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 852 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2801 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2502 1
Образование в России 2289 1
Английский язык 6729 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 697 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 708 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 1
CNews Инновация года - награда 112 1
Gartner - Гартнер 3570 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 158 1
CNews FORUM Кейсы 236 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1136 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2477 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153