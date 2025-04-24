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VK WorkSpace Почта и организации, системы, технологии, персоны:
|Антонов Дмитрий 5 3
|Кандыбович Дмитрий 17 2
|Крючков Андрей 25 2
|Лебедев Сергей 49 2
|Евдокимов Игорь 54 1
|Ульянов Николай 119 1
|Шадаев Максут 1041 1
|Чернышенко Дмитрий 571 1
|Александров Александр 76 1
|Кузеванов Дмитрий 21 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Семенов Александр 155 1
|Булгаков Кирилл 112 1
|Натрусов Артем 288 1
|Сотин Денис 209 1
|Ульянычев Матвей 40 1
|Чурсин Дмитрий 65 1
|Бурилов Андрей 109 1
|Груздев Антон 17 1
|Стоянов Алексей 45 1
|Мриль Станислав 14 1
|Климов Андрей 77 1
|Грошикова Юлия 3 1
|Сергеева Наталья 43 1
|Панченко Иван 151 1
|Сивцев Илья 148 1
|Рустамов Рустам 435 1
|Леонов Алексей 83 1
|Гузовский Денис 72 1
|Добровинский Александр 39 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Спирин Антон 69 1
|Заянц Илья 46 1
|Гаврилов Евгений 47 1
|Грудинин Дмитрий 23 1
|Карпов Роман 66 1
|Маркова Светлана 36 1
|Тятюшев Максим 112 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 1
|CNews Инновация года - награда 112 1
|Gartner - Гартнер 3570 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 2
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 158 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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