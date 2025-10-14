Разделы

VK Tech представила новую версию «Диска VK WorkSpace»

VK Tech представила новую версию «Диска VK WorkSpace». Он позволяет организовать централизованное хранение корпоративных файлов и совместную работу с документами. В новой версии реализована возможность гибко управлять доступами: избирательно устанавливать права на действия с общими папками для отдельных пользователей или через групповые политики, что позволяет усилить защиту бизнеса от утечек.

«Диск» дает возможность распределять пространство между сотрудниками, выстраивать структуру общих корпоративных папок, гибко настраивать права доступа, создавать ссылки для доступа коллег и внешних контрагентов. Решение также поддерживает интеграцию с внешними LDAP-каталогами для формирования базы пользователей и назначения групповых прав доступа. Серверную версию решения можно приобрести и установить отдельно от других продуктов VK WorkSpace.

В «Диске VK WorkSpace» реализована система гибкого управления правами. Администраторы могут избирательно устанавливать права на создание, редактирование, удаление, загрузку, скачивание и другие действия с общими папками. Назначать права можно как для отдельных пользователей, так и массово — через групповые политики. Пользователи, в свою очередь, имеют возможность выдавать доступ как к папкам, так и к файлам, используя дополнительные настройки защиты: например, ограничивая срок действия ссылки или количество скачиваний.

«Диск VK WorkSpace» поддерживает интеграцию с офисными пакетами «Р7-Офис» и «МойОфис»: сотрудники могут совместно редактировать текстовые документы, таблицы и презентации в режиме реального времени.

On-Premise-версия решения устанавливается с помощью фирменного инсталлятора, знакомого администраторам «Почты VK WorkSpace». Отличительная особенность — организация хранилища с использованием обычных жестких дисков: это позволяет строить хранилище на серверах стандартной архитектуры.

В файловом хранилище VK Tech реализована аутентификация через Kerberos, поддерживается интеграция с антивирусными системами, продолжает развиваться подсистема аудита и мониторинга. Перенести данные из других файловых хранилищ можно с помощью готовых инструментов для массовой миграции.

«По нашим данным, 93% крупных компаний нуждаются в корпоративных хранилищах файлов и 35% из них выбирают решения в своем контуре. Компании размещают корпоративное ПО в собственной ИТ-инфраструктуре, чтобы контролировать данные и действия пользователей в системе. «Диск VK WorkSpace» полностью соответствует требованиям рынка: решение интегрируется с корпоративными системами безопасности, позволяет гибко управлять доступами к папкам и файлам, снизить риски утечек и потерь данных», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

