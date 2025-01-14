MIT Kerberos computer-network authentication protocol сетевой протокол аутентификации
MIT и организации, системы, технологии, персоны:
|Грудинин Дмитрий 19 3
|Анисимов Александр 10 3
|Мылицын Роман 110 2
|Смирнов Алексей 243 2
|Самойленко Максим 66 2
|Арсентьев Андрей 67 2
|Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
|Пивоваров Андрей 12 2
|Давидович Андрей 10 2
|Ермаков Александр 29 2
|Алдошин Олег 27 2
|Бровко Александр 10 2
|Паутов Евгений 17 2
|Olson Mike - Олсон Майк 3 2
|Tiemann Michael - Тиманн Майкл 4 2
|Рябова Галина 25 1
|Ройфман Роман 16 1
|Тюрин Антон 8 1
|Карасев Антон 19 1
|Шишкин Василий 4 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Савельев Михаил 42 1
|Бондарь Дмитрий 35 1
|Раевский Алексей 76 1
|Кузнецова Екатерина 6 1
|Murley Chris - Мерли Крис 1 1
|McDowell Steve - Макдауэлл Стив 2 1
|Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
|Burr Matt - Барр Мэтт 3 1
|Лановенко Валерий 46 1
|Маслов Олег 12 1
|Комягин Сергей 21 1
|Климов Евгений 18 1
|Шабат Василий 5 1
|Зенкин Денис 262 1
|Лю Юлия 6 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Краснюков Андрей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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