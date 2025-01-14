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MIT Kerberos computer-network authentication protocol сетевой протокол аутентификации



14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 1
13.12.2024 Почтовая система VK WorkSpace в вашем дата-центре: как выбрать стабильное и надежное российское решение 1
05.12.2024 Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
13.11.2024 «Топ Системы» выпустила обновление системы T-Flex Docs 1
08.11.2024 Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает оперативное предоставление достоверной информации, содержащей пространственные данные об объектах городской инфраструктуры 1
24.10.2024 Вышел релиз Arenadata Streaming с поддержкой Java 17 и новыми функциями безопасности 1
15.10.2024 Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика 1
24.09.2024 Протоколы аутентификации пользователей: обзор технических решений 1
03.09.2024 BPMSoft версии 1.5: дизайн интерфейсов на Angular, интеграция с «Яндекс.Картами», безопасность пользовательских данных 2
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных 1
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных 1
03.07.2024 Spacebit продолжает совершенствовать систему управления безопасностью конфигураций ПО X-Config 1
29.03.2024 Вышла новая версия ПО для управления службой каталога — ALD Pro 2.3.0 1
11.03.2024 VMware напоминает: избавьтесь от старого плагина для аутентификации 1
27.02.2024 Arenadata вошла в топ-5 основных контрибьютеров в ClickHouse среди мирового сообщества 3
26.02.2024 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на FreeIPA — службу каталогов для Linux-систем 1
01.02.2024 Makves увеличил производительность системы защиты неструктурированных данных 1
21.12.2023 Как выбрать между FreeIPA и Samba для управления доменом Linux 1
04.12.2023 VDI-платформа «Базис.Workplace» обновилась до версии 2.0 1
14.11.2023 В RooX UIDM появилась объединенная аутентификация пользователей из нескольких служб каталогов 1
09.11.2023 Как наладить работу с данными и создать глобальную информационную экосистему? Кейс Россельхозбанка 1
12.09.2023 Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR 1
14.08.2023 Webinar Group увеличила число клиентов на 61% с момента вхождения в экосистему МТС 1
14.08.2023 Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61% 1
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? 1
08.08.2023 Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
26.04.2023 Состоялся технический релиз новой версии NGFW «Континент 4» 1
19.04.2023 «Корус консалтинг» дополнила платформу «Авандок» новым высокоуровневым API и интеграцией с сервисом «Контур.Доверенность» 1
02.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция» 1
31.01.2023 «Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода 1
27.01.2023 MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на доменную инфраструктуру и другие угрозы 2
14.12.2022 Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами 1
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
28.11.2022 Обновление Windows Server вызывает «подвисания» и внезапные перезагрузки 1
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 1
07.09.2022 Сергей Золотарёв -

Сергей Золотарёв, Arenadata: Многие крупные организации на волне импортозамещения пытаются «поиграть» в ИТ-производителей

 1
07.07.2022 Tele2 увеличила емкость платформы больших данных на 40% при помощи RT.DataLake 1
08.06.2022 «Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков 1

Публикаций - 125, упоминаний - 135

MIT и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 41
Broadcom - VMware 2359 11
Oracle Corporation 6688 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 9
IBM - International Business Machines Corp 9441 8
Red Hat 1305 8
Apple Inc 12100 7
8213 6
Cisco Systems 5114 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Базальт СПО - BaseALT 655 5
Google LLC 11775 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
Intel Corporation 12197 5
GitHub 814 4
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Smart-Soft - Смарт-Софт 58 3
Dell EMC 5027 3
HP Inc. 5685 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Cloudera 58 3
AOL Inc 1593 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 3
2domains 4 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 3
Kerberos Productions 5 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
SAP SE 5277 2
Ростелеком 9700 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Родник 87 2
Royal Dutch Shell - Шелл 210 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 2
LEGO 244 1
eBay Inc 1619 1
ФосАгро 126 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
American Airlines 86 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Expedia - Travelocity 60 1
UPS 202 1
Россети Ленэнерго 1700 1
101Hotels.com 456 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Силовые машины 111 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
LinkedIn 635 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
ASF - Apache Software Foundation 206 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 42
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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