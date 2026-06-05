Россия - СКФО - Дагестан Республика

Zala продемонстрировала новейшие беспилотные системы на сборах МВД в Дагестане иков региональных подразделений ведомства не только ознакомились с перспективными образцами беспилотной техники Zala, но и протестировали их на практике. Мероприятие прошло в условиях горного рельефа Республики Дагестан — это позволило наглядно продемонстрировать расширенные возможности воздушных и наземных систем. Об этом CNews сообщили представители Участникам представили модернизированны

МТС с начала года построила 44 отечественные базовые станции «Иртея» в Дагестане уже более 50 комплектов российского оборудования. К 2027 г. их на сети в республике будет уже 156. Дагестан лидирует на Северном Кавказе по количеству построенных и планируемых к установке рос

МТС вводит специальные меры поддержки для пострадавших от паводка жителей Республики Дагестан ставители МТС. Абонентам МТС, проживающим на наиболее пострадавших во время подтопления территориях Дагестана, будет пополнен баланс на сумму 500 руб., что соответствует размеру средней месячно

Цифровое полотно МТС покрыло новые участки трассы «Кавказ» в Дагестане МТС улучшила покрытие сети мобильного интернета на шести отрезках трассы Р-217 «Кавказ» в Дагестане с начала года. Всего протяженность пути на трассе «Кавказ», обеспеченного стабильны

Жители и гости Дагестана смогут быстрее делиться снимками Каспийского моря та на побережье республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Местные жители и гости Дагестана активно посещают не только культурные, но и природные объекты. Самым популярным из

На западе Дагестана «МегаФон» расширил покрытие телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя её под растущие потребности абонентов независимо от размера населённых пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Жители села Мехельта — административного центра района — ежемесячно расходуют более 300 Гбайт интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 50 т

Туристы из Китая стали в 6 раз чаще приезжать в Дагестан — big data T2 венников (78,3%) приходится на мужчин. Также в прошлом году китайцы открыли для себя новый регион – Дагестан, куда начали приезжать почти в шесть раз чаще. Об этом CNews сообщили представители

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру на участке федеральной трассы, ведущей из Дагестана в Ставропольский край МегаФона», жители двух соседних регионов все чаще ездят друг к другу. За первый месяц нового года в Дагестан ставропольцы приезжали чаще на 11%, чем в январе 2025. Традиционно гости посещают Су

«МегаФон» укрепил сеть на границе Чечни и Дагестана связано в том числе с тем, что в районе расположены культурно-исторические места, такие как этнографический комплекс «Шира-Бена», куда часто приезжают гости. В первую очередь, это жители Ставрополья, Дагестана и Ростовской области. «Наши клиенты в данном районе ежемесячно используют в среднем около 25 ГБ мобильного интернета. Этого хватит, чтобы скачать 15 фильмов в формате Full HD для прос

«МегаФон»: жители Дагестана стали чаще использовать онлайн-шопинг Этой зимой абоненты из Дагестана стали чаще покупать товары в интернете. С начала 2026 г. трафик на маркетплейсах вы

«МегаФон» улучшил связь в локациях Дагестана, вдохновлявших композитора Мурада Кажлаева МегаФон» расширил покрытие в Лакском районе — на исторической родине композитора, народного артиста Республики Дагестан Мурада Кажлаева. В январе 2026 г. весь музыкальный мир региона отметил ег

Почти половина майнинговых ферм СКФО находятся в Дагестане этом Северный Кавказ по итогу 2025 г. не вошел в число субъектов с наибольшим количеством майнеров. Республика Дагестан находится на 14 строчке по количеству выявленных ферм в стране, Ставропол

«МегаФон» расширил покрытие в Дагестане этом году технические специалисты «МегаФон» развили инфраструктуру в нескольких населенных пунктах Республики Дагестан. Работа не останавливалась даже во время зимних каникул. Положительные из

YADRO и Центр информационных технологий Республики Дагестан создали масштабируемую ИТ-инфраструктуру для цифровизации региона Компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») в партнерстве с Центром информационных технологий Республики Дагестан реализовала проект по созданию современной масштабируемой ИТ-инфраструктуры на основе комплексного решения отечественного производства. YADRO поставила систему хранения данн

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Доля безналичных платежей максимальна в Ненецком автономном округе, а минимальна в Дагестане ных расчетов вошли Ненецкий автономный округ (93%), Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область (по 92%), Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (по 90%). Меньше всего безналом платят в Дагестан (63%), Ингушетия (68%), Северная Осетия (70%), Кабардино-Балкария и Адыгея (по 73%). Доля безналичных расчетов в категориях покупок Данные «Платформы ОФД», обогащенные данными Сбербанк

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МТС пришла в Ахтынские бани и сервисами: «Госуслугами», приложениями банков, соцсетями и мессенджерами. «Развитие связи в Южном Дагестане – особенная работа для нашей компании. В этих подчас суровых, но красивых местах мн

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«Ростелеком» построил социальную мобильную связь на отечественных решениях в 11 селах Дагестана ам и требованиям, предъявляемым к отечественным решениям. Юрий Гамзатов, министр цифрового развития Республики Дагестан: «Запуск первых базовых станций, полностью созданных руками российских ин

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Ozon и Дагестан подписали соглашение о развитии логистической инфраструктуры в регионе 40 млн товаров. Запуск фулфилмент-центра создаст более 1,5 тыс. новых рабочих мест в регионе. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сказал: «Уверен, что развитие инфраструктуры маркетплейса

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На месте древнего поселения в Дагестане появилась современная мобильная связь ернет-данных, чем за аналогичный период 2024 г. Мы наблюдаем повышенный спрос на услуги беспроводного интернета в регионе и модернизируем сеть там, где это необходимо», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. В 2025 г. инженеры оператора расширили телеком-инфраструктуру в 30 населенных пунктах республики. Масштабная стройка обусловлена повышенной активностью пользовател

«Авито Работа»: Дагестан стал лидером по росту спроса на сотрудников туристической отрасли в апреле равлениям. Согласно совместному исследованию «Авито Работы» и «Авито Путешестви»й, в апреле 2025 г. Дагестан стал лидером по росту числа вакансий в туристической отрасли — спрос на персонал зде

«МегаФон»: молодежь Дагестана больше стала интересоваться 90-ми ют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов. Вдобавок жители Дагестана часто посещают сайт по лизингу автомобилей, оформленный в эстетике 90-х годов. Попу

МТС установила отечественное телеком-оборудование «Иртея» в селе Орта-Стал в Дагестане Ашага-Стал и Казмаляр, что позволит еще больше расширить покрытие. Кроме этого, есть планы по обновлению сети еще в нескольких десятках населенных пунктов Южного Дагестана», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

МТС установила в Дагестане первые восемь отечественных базовых станций МТС установила в Республике Дагестан первые восемь отечественных базовых станций, которые обеспечили сигналом 4G нескольк