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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - СКФО - Дагестан Республика


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
10.06.2021 ГК «Импульс телеком» подвела итоги работы в 2020 году 3
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 7
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
05.11.2020 В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
17.06.2020 Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи 1
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1
20.03.2020 Клиенты Сбербанка отказываются от наличных 1
13.02.2020 «Телесвязь» завершила внедрение системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
11.02.2020 «Телесвязь» создала систему радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
21.01.2020 В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи 1
12.11.2019 «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Дагестанскому центру медицины катастроф 3
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 1
30.09.2019 Правительство Дагестана и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области ИТ 6
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1
28.05.2019 Половина запросов россиян на электронные госуслуги остается без ответа 2
18.04.2019 «Росэлектроника» представила решения для цифровизации электроэнергетики 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
12.03.2019 МТС в Башкирии включила LTE на частотах 3G 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
18.02.2019 Республика Дагестан и «Ред Софт» будут продвигать отечественное ПО 4
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
21.12.2018 В России начала работу беспилотная снегоуборочная техника 1
20.12.2018 «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» в горных селах Дагестана 2

Публикаций - 270, упоминаний - 447

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 32
МегаФон Кавказский филиал 192 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 15
Ростелеком - Дагестанский филиал 10 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 7
Вайнах Телеком 42 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Электросвязь 21 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 5
Twitter 2205 5
Сумма Телеком - Sumtel 75 5
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 447 4
Ростелеком Связьинвест 773 4
Yota - Скартел 623 4
Facebook 3796 4
Синтерра - Synterra 602 4
Yandex - Яндекс 4129 4
Google LLC 7439 3
SAP SE 3272 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 247 3
Adobe Systems 846 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 3
Скай Линк - Skylink 548 3
iTeco - Ай-Теко 729 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Nokia Corporation 2546 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
3934 3
ТелеСвязь 11 2
1С-Рарус 549 2
Башинформсвязь 83 2
Panasonic 1222 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 2
Почта России ПАО 1586 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 6
Газпром ПАО 538 4
Ингушэнерго 6 3
Qiwi 783 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 3
Восток-Запад - EWS Holding 22 3
Чиркейская ГЭС 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 126 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
БТА Банк - Туран Алем 14 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Manchester City - Манчестер Сити - Футбольный клуб 9 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 1
РусГидро Дагестанский филиал 1 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 27 1
Prostor Capital 28 1
Байкал Сервис 4 1
Строй Инвест Проект 2 1
Телемаркер 7 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
Marshall Capital Partners 63 1
Россети ПАО 168 1
Газпромбанк - ГПБ 696 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 1
Связной ГК 897 1
eBay Inc 565 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 48
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 18
Правительство РФ 2226 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 10
Президент Российской Федерации 1447 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Федеральное казначейство России 766 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 3
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 15 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
Счётная палата РФ 464 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 2
Правительство Москвы 660 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 104 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 34
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 13
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
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GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 4
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Безопасный город 348 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 3
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ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1219 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
R-Style Softlab - RS-Retail 35 2
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Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
Qiwi Терминалы 100 2
Ростелеком Новая телефония 14 2
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 1
PTV Visum 20 1
СПАРК-Интерфакс 106 1
Гамзатов Гамзат 13 11
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Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 227 58
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 119 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Космодром Байконур 99 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 5
РИА Новости 657 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
Коммерсантъ - Издательский дом 483 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Российская газета 92 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
CNews Analytics 2006 15
IDC - International Data Corporation 2797 3
Pew Research Center 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 2
РАН - Российская академия наук 326 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ТГУ - Томский государственный университет 67 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 20 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 51 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 120 1
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