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Россия СКФО Дагестан Республика

Россия - СКФО - Дагестан Республика

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Zala продемонстрировала новейшие беспилотные системы на сборах МВД в Дагестане

иков региональных подразделений ведомства не только ознакомились с перспективными образцами беспилотной техники Zala, но и протестировали их на практике. Мероприятие прошло в условиях горного рельефа Республики Дагестан — это позволило наглядно продемонстрировать расширенные возможности воздушных и наземных систем. Об этом CNews сообщили представители Участникам представили модернизированны
21.05.2026 МТС с начала года построила 44 отечественные базовые станции «Иртея» в Дагестане

уже более 50 комплектов российского оборудования. К 2027 г. их на сети в республике будет уже 156. Дагестан лидирует на Северном Кавказе по количеству построенных и планируемых к установке рос
09.04.2026 МТС вводит специальные меры поддержки для пострадавших от паводка жителей Республики Дагестан

ставители МТС. Абонентам МТС, проживающим на наиболее пострадавших во время подтопления территориях Дагестана, будет пополнен баланс на сумму 500 руб., что соответствует размеру средней месячно
17.03.2026 Цифровое полотно МТС покрыло новые участки трассы «Кавказ» в Дагестане

МТС улучшила покрытие сети мобильного интернета на шести отрезках трассы Р-217 «Кавказ» в Дагестане с начала года. Всего протяженность пути на трассе «Кавказ», обеспеченного стабильны
04.03.2026 Жители и гости Дагестана смогут быстрее делиться снимками Каспийского моря

та на побережье республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Местные жители и гости Дагестана активно посещают не только культурные, но и природные объекты. Самым популярным из

25.02.2026 На западе Дагестана «МегаФон» расширил покрытие

телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя её под растущие потребности абонентов независимо от размера населённых пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Жители села Мехельта — административного центра района — ежемесячно расходуют более 300 Гбайт интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 50 т
17.02.2026 Туристы из Китая стали в 6 раз чаще приезжать в Дагестан — big data T2

венников (78,3%) приходится на мужчин. Также в прошлом году китайцы открыли для себя новый регион – Дагестан, куда начали приезжать почти в шесть раз чаще. Об этом CNews сообщили представители

16.02.2026 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру на участке федеральной трассы, ведущей из Дагестана в Ставропольский край

МегаФона», жители двух соседних регионов все чаще ездят друг к другу. За первый месяц нового года в Дагестан ставропольцы приезжали чаще на 11%, чем в январе 2025. Традиционно гости посещают Су
11.02.2026 «МегаФон» укрепил сеть на границе Чечни и Дагестана

связано в том числе с тем, что в районе расположены культурно-исторические места, такие как этнографический комплекс «Шира-Бена», куда часто приезжают гости. В первую очередь, это жители Ставрополья, Дагестана и Ростовской области. «Наши клиенты в данном районе ежемесячно используют в среднем около 25 ГБ мобильного интернета. Этого хватит, чтобы скачать 15 фильмов в формате Full HD для прос
04.02.2026 «МегаФон»: жители Дагестана стали чаще использовать онлайн-шопинг

Этой зимой абоненты из Дагестана стали чаще покупать товары в интернете. С начала 2026 г. трафик на маркетплейсах вы
26.01.2026 «МегаФон» улучшил связь в локациях Дагестана, вдохновлявших композитора Мурада Кажлаева

МегаФон» расширил покрытие в Лакском районе — на исторической родине композитора, народного артиста Республики Дагестан Мурада Кажлаева. В январе 2026 г. весь музыкальный мир региона отметил ег
20.01.2026 Почти половина майнинговых ферм СКФО находятся в Дагестане

этом Северный Кавказ по итогу 2025 г. не вошел в число субъектов с наибольшим количеством майнеров. Республика Дагестан находится на 14 строчке по количеству выявленных ферм в стране, Ставропол
14.01.2026 «МегаФон» расширил покрытие в Дагестане

этом году технические специалисты «МегаФон» развили инфраструктуру в нескольких населенных пунктах Республики Дагестан. Работа не останавливалась даже во время зимних каникул. Положительные из
24.12.2025 YADRO и Центр информационных технологий Республики Дагестан создали масштабируемую ИТ-инфраструктуру для цифровизации региона

Компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») в партнерстве с Центром информационных технологий Республики Дагестан реализовала проект по созданию современной масштабируемой ИТ-инфраструктуры на основе комплексного решения отечественного производства. YADRO поставила систему хранения данн
23.12.2025 «МегаФон» улучшил цифровой ландшафт в горах Дагестана

телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Жители села Карата — административного центра района — ежемесячно расходуют более 500 ГБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 100 тыс.

17.12.2025 Доля безналичных платежей максимальна в Ненецком автономном округе, а минимальна в Дагестане

ных расчетов вошли Ненецкий автономный округ (93%), Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область (по 92%), Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (по 90%). Меньше всего безналом платят в Дагестан (63%), Ингушетия (68%), Северная Осетия (70%), Кабардино-Балкария и Адыгея (по 73%). Доля безналичных расчетов в категориях покупок Данные «Платформы ОФД», обогащенные данными Сбербанк
09.12.2025 Жители Дагестана стали больше интересоваться культурной жизнью

ирив покрытие», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Выступлениями артистов Дагестана интересуются не только внутри региона, но и за его пределами. Репертуар чаще всего

03.12.2025 МТС подключила к сети Нюгди в Дербентском районе Дагестана

к связи и мобильному интернету МТС. Нюгди расположено на окраине Самурского леса и известно на весь Дагестан своими урожаями овощей и фруктов. Благодаря климату сельскохозяйственный сезон здесь
18.11.2025 «МегаФон» расширил сеть по дороге из Дагестана на Ставрополье

тели «МегаФона». По этому пути на Ставрополье ежедневно ездят более 50 тыс. абонентов «МегаФона» из Дагестана, Северной Осетии и Чечни. При столь загруженных условиях движения наличие мобильной
30.10.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит онлайн-мониторинг транспорта на южном участке коридора «Север – Юг»

транспортного коридора «Север – Юг» подписано между АО «ГЛОНАСС» и Министерством цифрового развития Республики Дагестан. Совместная работа обеспечит цифровую безопасность, эффективность и ускор
28.10.2025 МТС поднялась еще в пять горных сел Дагестана

метров. Это село Хонох Цумадинского района. Оно расположено у подножия одного из четырехтысячников Дагестана и третьей по высоте вершины республики горы Аддала-Шухгельмеэр. Это место востребов
14.10.2025 «МегаФон» расширил покрытие в Кайтагском районе Дагестана

телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Жители сел Маджалис, Кирки, Джинаби и Карталай ежемесячно расходуют более 1 ТБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 300 тыс. фотографий
08.10.2025 «МегаФон» расширил покрытие для отдыхающих в Дагестане

ионального министерства по туризму и народным художественным промыслам, в этом туристическом сезоне Дагестан принял на 11% больше гостей из других регионов страны, чем годом ранее.
23.09.2025 МТС пришла в Ахтынские бани

и сервисами: «Госуслугами», приложениями банков, соцсетями и мессенджерами. «Развитие связи в Южном Дагестане – особенная работа для нашей компании. В этих подчас суровых, но красивых местах мн
10.09.2025 «МегаФон» расширил сеть в уникальном заповеднике Дагестана

«МегаФон» расширил сеть в уникальном заповеднике Дагестана. Тляратинский заказник —одна из крупнейших природных зон Северного Кавказа. Для при
03.09.2025 Западные границы Дагестана получили новые скорости мобильного интернета

я дома и пользоваться веб-сервисами. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на западе, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.
27.08.2025 «МегаФон»: пенсионеры Дагестана перешли на цифровое общение

логии. К концу августа работы прошли практически во всех районах республики, в туристических локациях, на побережье, а также в горных и отдаленных населенных пунктах», — отметил директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.
14.08.2025 МТС закрыла цифровую брешь на трассе А-167 в Дагестане

зыку онлайн и уточнять детали поездки. Трасса А-167 – одна из главных дорог, связывающих Республику Дагестан со Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Краснодарским краем. Тепе
14.08.2025 «Ростелеком» построил социальную мобильную связь на отечественных решениях в 11 селах Дагестана

ам и требованиям, предъявляемым к отечественным решениям. Юрий Гамзатов, министр цифрового развития Республики Дагестан: «Запуск первых базовых станций, полностью созданных руками российских ин
21.07.2025 На пляжах в Дагестане ускорили мобильный интернет

днем достигающей 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Местные жители и гости Дагестана активно устремились не только к культурным объектам региона, но и к воде. Big data

19.06.2025 Ozon и Дагестан подписали соглашение о развитии логистической инфраструктуры в регионе

40 млн товаров. Запуск фулфилмент-центра создаст более 1,5 тыс. новых рабочих мест в регионе. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сказал: «Уверен, что развитие инфраструктуры маркетплейса

17.06.2025 «МегаФон» внедрил цифровые технологии на древней земле в Дагестане

ор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Кроме того, на особо жарких территориях северо-запада Дагестана, где расположен Хасавюртовский район, обновили климатическое оборудование на базовы
02.06.2025 МТС и Минцифры Дагестана обеспечат скоростным интернетом и умным видеонаблюдением сельские школы республики

МТС совместно с Министерством цифрового развития Республики Дагестан объявили о старте реализации проекта по созданию ИТ-инфраструктуры в школ
27.05.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Бабаюртовском районе Дагестана

а возросшего числа пользователей в нашей сети. Расширение и модернизация инфраструктуры помогли улучшить качество услуг для абонентов при растущем потреблении трафика», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Проведенные работы позволили усовершенствовать характеристики не только мобильного интернета, но и голосовой связи. Технология с высоким качеством звонка VoLTE дае
14.05.2025 На месте древнего поселения в Дагестане появилась современная мобильная связь

ернет-данных, чем за аналогичный период 2024 г. Мы наблюдаем повышенный спрос на услуги беспроводного интернета в регионе и модернизируем сеть там, где это необходимо», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. В 2025 г. инженеры оператора расширили телеком-инфраструктуру в 30 населенных пунктах республики. Масштабная стройка обусловлена повышенной активностью пользовател
05.05.2025 «Авито Работа»: Дагестан стал лидером по росту спроса на сотрудников туристической отрасли в апреле

равлениям. Согласно совместному исследованию «Авито Работы» и «Авито Путешестви»й, в апреле 2025 г. Дагестан стал лидером по росту числа вакансий в туристической отрасли — спрос на персонал зде
23.04.2025 «МегаФон»: молодежь Дагестана больше стала интересоваться 90-ми

ют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов. Вдобавок жители Дагестана часто посещают сайт по лизингу автомобилей, оформленный в эстетике 90-х годов. Попу
16.04.2025 МТС установила отечественное телеком-оборудование «Иртея» в селе Орта-Стал в Дагестане

Ашага-Стал и Казмаляр, что позволит еще больше расширить покрытие. Кроме этого, есть планы по обновлению сети еще в нескольких десятках населенных пунктов Южного Дагестана», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.
09.04.2025 МТС установила в Дагестане первые восемь отечественных базовых станций

МТС установила в Республике Дагестан первые восемь отечественных базовых станций, которые обеспечили сигналом 4G нескольк
07.04.2025 «МегаФон» обеспечил скоростным интернетом древнейший город Дагестана

здесь выросла на 15%. Местные жители и туристы могут легко учиться и работать онлайн, получать полный спектр государственных услуг, моментально делиться фото и видео», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соеди

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АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 154
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 145
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 135
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 134
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 132
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 108
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 104
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 89
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 70
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 66
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 60
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 51
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 47
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 45
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 42
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 35
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 34
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 32
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 32
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 28
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 27
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 85
МТС Big Data 324 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Avito - Авито Путешествия 60 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 6
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 6
FreePik 1841 6
Google Android 15243 6
Apple iOS 8583 6
Apple iPhone 6 4861 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Apple iPhone 13 193 5
ByteDance - TikTok 355 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 4
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 4
МегаФон - МегаКино 13 4
Насруллаев Магомед 56 55
Изиева Карем 45 45
Путин Владимир 3454 22
Самойленко Игорь 68 14
Гамзатов Гамзат 15 13
Орловский Виктор 408 13
Никифоров Николай 1138 11
Евлоев Мурад 56 10
Рейман Леонид 1065 10
Ярахмедов Руслан 17 9
Ивантер Дмитрий 36 7
Кадыров Рамзан 26 7
Чернышенко Дмитрий 581 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Андросик Владимир 33 6
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Гамзатов Юрий 6 6
Козырев Алексей 328 5
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Асваров Олег 5 5
Кромочкин Артем 18 5
Рустамов Рустам 548 5
Бакальчук Владислав 47 4
Снегирев Сергей 6 4
Ануфриев Сергей 8 4
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
Рустелеком ТК 305 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Synergy Research Group 48 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Автостат 55 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Gartner - Гартнер 3658 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 5
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 6 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 8 3
РАН ДНЦ АЦКП - Дагестанский научный центр Российской академии наук - РАН ДФИЦ - Дагестанский федеральный исследовательский центр 3 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
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МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
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