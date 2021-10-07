Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Дагестан Республика
Публикаций - 270, упоминаний - 447
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гамзатов Гамзат 13 11
|Никифоров Николай 1126 11
|Путин Владимир 1840 6
|Медведев Дмитрий 1437 6
|Орловский Виктор 229 6
|Козырев Алексей 270 5
|Ярахмедов Руслан 12 4
|Снегирев Сергей 4 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Попов Алексей 319 3
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Ушацкий Андрей 101 2
|Ткачук Лариса 44 2
|Артемьев Денис 14 2
|Зайцева Анна 62 2
|Ласкавый Сергей 17 2
|Голубев Василий 32 2
|Лопаткин Герман 102 2
|Вдовин Александр 4 2
|Горшенин Максим 15 2
|Малофеев Константин 98 2
|Акимов Максим 167 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Добрынин Владимир 32 2
|Рейман Леонид 471 2
|Hurd Mark - Херд Марк 87 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Урнышев Роман 16 1
|Евраев Михаил 222 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Жаров Александр 165 1
|Албычев Александр 74 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Ершов Андрей 45 1
|Нуралиев Борис 206 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Рустамов Рустам 169 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786170, в очереди разбора - 689846.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786170, в очереди разбора - 689846.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru