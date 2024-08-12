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«МегаФон» прокачал сеть в горах Дагестана

Связисты установили телекоммуникационные объекты и модернизировали существующие в нескольких населенных пунктах Казбековского района. Новое оборудование работает в стандарте LTE, обеспечивая более 19 тыс. жителей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 55 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор улучшил связь в селах Калининаул, Дылым, Гостала, Хубар, Гертма, расположенных в горной местности. Абоненты здесь стали потреблять на 10% больше трафика ежедневно, так как контент теперь загружается быстрее. Это стало возможным благодаря установке базовых станций и совершенствованию действующих объектов инфраструктуры.

В результате проведенных работ скорость загрузки в сёлах выросла на 10% и может достигать 55 Мбит/с. Этого хватит, чтобы за час скачать до 10 фильмов, а также общаться по видеосвязи без задержек сигнала, учиться и работать удаленно, оформить все необходимые пособия и выплаты на цифровых государственных сервисах.

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«Стабильная мобильная связь и скоростной интернет — это, прежде всего, залог безопасности. Абоненты могут в любой момент связаться с экстренными службами, получить доступ к навигации, позвонить или написать близким. Поэтому мы планомерно улучшаем инфраструктуру в малых населенных пунктах на удаленных территориях», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Так, в 2024 г. оператор улучшил мобильную связь в горных населенных пунктах Левашинского и Новолакского районах, а также к туристическому сезону прокачал сеть по всему побережью Каспийского моря.

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