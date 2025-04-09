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Россия СКФО Дагестан Республика Казбековский район Дылым

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Дылым


09.04.2025 МТС установила в Дагестане первые восемь отечественных базовых станций 1
16.12.2024 «МегаФон» стал первым оператором связи в высокогорном дагестанском селе 1
11.12.2024 «МегаФон» обновил сеть в крупнейших городах Дагестана 1
20.11.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Казбековском районе Дагестана 3
12.08.2024 «МегаФон» прокачал сеть в горах Дагестана 2
26.02.2024 МТС расширила свою сеть на 30 малых населенных пунктов в горах Дагестана 1
13.02.2020 «Телесвязь» завершила внедрение системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
28.11.2016 МТС обеспечила половину жителей Дагестане 4G-интернетом 1
12.05.2016 «МегаФон» включил высокоскоростной интернет ещё в 13 сёлах Дагестана 1
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9123 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13008 3
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
МПЗ - Махачкалинский приборостроительный завод 1 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
ТелеСвязь 20 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 6 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7969 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8467 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28131 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16202 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9437 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3569 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20923 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2820 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13508 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1493 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12749 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6480 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6748 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1801 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8218 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7295 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3919 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10698 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 140 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1027 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 1
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 152 1
ОРУ - Открытое распределительное устройство 2 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10213 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3781 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1132 1
Мобильная связь - Короткий номер 394 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 294 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Насруллаев Магомед 31 4
Изиева Карем 27 2
Стальский Сулейман 4 2
Ярахмедов Руслан 15 2
Шамиль Имам 5 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 597 8
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 50 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 235 4
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 393 3
Россия - РФ - Российская федерация 147118 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 24 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Цумадинский район 6 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Рутульский район - Рутул 3 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Чиркейское водохранилище - Сулак река 12 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 455 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 519 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 90 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Сергокалинский район - Сергокала 8 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Ахтынский район - Ахты 4 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Унцукульский район - Унцукуль 6 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хунзахский район - Хунзах 6 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 892 1
Солнечная система - Solar system 2529 1
Грузия 1247 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кулинский район - Вачи 4 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 242 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дагестанские Огни 4 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Бабаюрт 8 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Табасаранский район 4 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 19 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 19 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хивский район 4 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6419 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2162 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5101 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1771 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24499 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18943 1
ВОХР - Военизированная охрана 3 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2452 1
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