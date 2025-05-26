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Индексная книга (каталог) CNews*
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Механический редуктор Mechanical gearbox


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Завод Роботов» запустил в серийное производство новую модель промышленного робота RusRobot GR-40 1
13.09.2024 В МИФИ созданы виртуальные двойники промышленного оборудования 1
19.06.2023 Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж 1
23.01.2023 ГК «Мадин» ускорила производство высокотехнологичного оборудования с помощью «1С:ERP» 1
20.01.2023 ОДК разработала основные компоненты технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя 1
05.12.2022 Новый российский стартап вложит в производство промышленных роботов 180 млн рублей 1
17.02.2022 Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки 1
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 1
01.09.2021 Лучшие электрические и паровые швабры: выбор ZOOM 1
13.05.2021 «Сименс» представила новое решение для интеллектуального мониторинга предприятий 1
10.08.2018 Лучшие стационарные кухонные комбайны. Выбор ZOOM 1
18.07.2018 Лучшие шнековые соковыжималки. Выбор ZOOM 1
22.07.2016 «Мегафон» удвоил скорости 4G на махачкалинских пляжах 1
13.07.2015 ТТК подключил к сети связи ТЦ «СтройПорт» в Ижевске 1
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана 1
27.11.2014 «Компьюлинк» создал систему резервного копирования для «Редуктор-ПМ» 1
07.10.2013 ZOOM.CNews тестирует «Аквасторож»: как спастись от потопов и протечек 2
22.07.2013 ТТК подключил «Редуктора» к сети связи в Ижевске 3
15.05.2012 CRM в банке ответит на капризы клиента 1
22.09.2011 Энергию океанских волн в электричество: КПД 99% 1
20.07.2011 Ветряки нужно ставить плотно и делать вертикальными 1
30.06.2010 Причиной падения вертолета Ми-8, возможно, стала техническая неисправность 1
02.06.2009 ТЕСИС: первый ремонт по гарантии 1
02.06.2009 Локализован сбой в работе одного из телескопов ТЕСИС 1
18.03.2008 Электродрели: выбираем надежный инструмент 1
21.02.2008 23 февраля: подарки для умелых рук 1
13.12.2007 Электролобзики: мастерская на дому 2
03.10.2007 Мини-мастерская на дому: выбираем электроинструмент 2
14.08.2007 Ударная дрель «Интерскол ДУ-800ЭР»: испытание летом 3
14.02.2007 Создан компактный ветрогенератор на пьезоэлементах 1
10.05.2006 В Новосибирске создан робот-двигатель 1
10.05.2006 В Новосибирске создан робот-двигатель 1
01.11.2004 "Пермские моторы" модернизировали сеть связи 1
22.01.2002 Робот "Лего" побывал в космосе 1
22.01.2002 Робот "Лего" побывал в космосе 1

Публикаций - 35, упоминаний - 42

Механический редуктор и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 3
Kitfort 61 3
МегаФон 9260 2
8467 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 2
Hitachi - Хитачи 1470 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 2
Hitachi Europe 4 2
Siemens AG - Siemens Group 2602 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
Microsoft Corporation 24847 1
Xiaomi 1816 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
Razer Inc 78 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Энкор - NCore 7 1
ФОРС - Центр разработки 648 1
DJI 75 1
Adata Technology 106 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
Google LLC 11946 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
HP 3Com 677 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 46 1
JVC Kenwood 416 1
Germany Engineering Group Ltd 1 1
Binatone 20 1
Мадин ГК - Реатех Научно-производственная фирма - Реабилитационные технологии НПФ 1 1
МПЗ - Махачкалинский приборостроительный завод 1 1
Уникальные роботы 4 1
RusRobot - Русский Робот - Завод Роботов 4 1
Black & Decker 18 4
Интерскол 12 3
Makita - Макита 24 3
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 26 2
LEGO 248 2
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 2
Сибтехномаш - Завод Сибирского Технологического Машиностроения 4 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 892 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Альфа-Капитал УК 114 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Lifan 6 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Whirlpool KitchenAid 23 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
Saxo Bank 9 1
ПРП - Пермрегионпроект 7 1
Исток-Пром 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
Генпрокуратура РФ - Транспортная прокуратура 16 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 6
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
Чудо техники 60 1
Phys.org 972 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 399 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 323 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 74 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 49 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
ДГИ - Дагестанский гуманитарный институт 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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