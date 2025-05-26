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Механический редуктор Mechanical gearbox
УПОМИНАНИЯ
Механический редуктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Криницкий Игорь 26 5
|Шаплов Сергей 4 2
|Шамиль Имам 5 2
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 2
|Сушин Александр 6 1
|Тарасенко Владимир 35 1
|Лебедев Сергей 50 1
|Ярахмедов Руслан 15 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Матвеев Кирилл 6 1
|Трифонов Андрей 10 1
|Лебедев Евгений 13 1
|Асваров Олег 5 1
|Овчинников Георгий 3 1
|Батаргин Денис 1 1
|Рошкован Артем 4 1
|Емельянов Александр 1 1
|Пятунин Кирилл 1 1
|Крапивной Михаил 8 1
|Meyers Robert - Майерс Роберт 2 1
|Толстов Михаил 1 1
|Даутов Ирэк 1 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
|Чудо техники 60 1
|Phys.org 972 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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