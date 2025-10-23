Разделы

В России запускают первое производство полностью отечественных микроредукторов для роботов, 3D-принтеров, протезов, БПЛА

Российские инженеры изучили импортные аналоги и разработали первые отечественные редукторы, применяемые в производстве роботов, экзопротезов, спутников и беспилотников.

Отечественные редукторы

НИТУ МИСИС и конструкторское бюро «Карфидов Лаб» разработали и выпустили пилотную партию полностью отечественных микромотор-редукторов, производство которых будет налажено в Тульской области, сообщили CNews представители МИСИС..

Устройства такого класса в России ранее не производились и закупались за рубежом. Разработчики создали два типоразмера изделий — ДПР-8 (диаметром 8 мм) и ДПР-10 (10 мм).

Миниатюрные двигатели, оснащенные небольшими редукторами, используются в системах, где требуются компактность, высокая точность и плавность движений — в медицинских протезах, робототехнике, промышленной автоматике, системах умного дома, 3D-принтерах, приборах точного дозирования. Их применяют и в аэрокосмической технике (для изготовления приводов ориентации и раскрытия антенн на малых спутниках), а также в стабилизаторах беспилотных аппаратов.

roboty700.jpg
Пресс-служба МИСИС
Производство отечественных микромоторов для роботов будет запущено в Тульской области

Karfidov Lab — инновационное предприятие НИТУ МИСИС, специализируется на разработке технических продуктов под ключ — от идеи до организации производства.

Импортозамещение вплоть до механики

В процессе работы российские инженеры анализировали зарубежные аналоги. Они применили трехмерное сканирование, создание цифровых моделей, компьютерные расчеты поведения деталей под нагрузкой.

«На фоне растущего интереса к embodied intelligence, то есть к ИИ, встроенному в физические системы, например в роботов, не стоит забывать, что воплощение интеллекта должно быть сквозным, то есть не заканчиваться верхним уровнем планирования и принятия решений, а внедряться вплоть до механики», — пояснил «Известиям» профессор, руководитель лаборатории биомехатроники и энергоэффективной робототехники (BE2R) Университета ИТМО Сергей Колюбин.

«Технические решения, которые мы применили, позволяют использовать унифицированные узлы для разных моделей редукторов. Все типоразмеры оснащаются единым компактным датчиком, который преобразует движение в цифровой сигнал. Это упрощает сборку и делает детали взаимозаменяемыми», — сказал заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования вуза, сооснователь и генеральный конструктор КБ «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов.

Российский рынок электронных компонентов

Доля отечественной продукции на российском рынке электронных компонентов уже несколько лет не превышает 30%. Рекорд был зафиксирована в 2023 г. — 29,6% против 70,4% импорта.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Объем этого рынка в 2024 г. составлял около $4 млрд. На 2025 г. Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) прогнозирует его падение на 18,1% до примерно $3,3 млрд (около 290 млрд руб.).

Большая часть поставок (35%) электронных компонентов приходится на военную и аэрокосмическую технику. 15% идет на промышленную электронику, 13% - на вычтех и 10% — на телеком. Остальная доля приходится на системы мониторинга, светотехнику, медицинскую и автомобильную электронику и т.д. Полупроводниковые электронные компоненты занимают 52,8% рынка. 22,4% приходится на электромеханические элементы, 12,6% — на пассивные, 7,2% «» на преобразователи электроэнергии. И остальные 2,9% — на модули беспроводной связи и навигации и 2,1% другие.

Анна Любавина

