Российский рынок электронных компонентов упадет на четверть

Российский рынок электронных компонентов упал на 25% в рублях или на 11,4% в долларах. При этом доля отечественной продукции на нем уже несколько лет не превышает 30%. Эксперты считают, что падение объема это закономерное охлаждение рынка после стремительного роста в 2023 г. Рост возобновится в 2026 г.

Охлаждение рынка

Российский рынок электронных компонентов по итогам 2025 г. упадет на 18,1% до примерно $3,3 млрд или около 290 млрд руб. Такой прогноз содержится в исследовании российского рынка электронных компонентов Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Объем этого рынка в 2024 г. составлял около $4 млрд. (падение в 2025 г. составит 11,4%) или почти 400 млрд руб. (падение составит 25%). Это следует из того же исследования.

По данным АРПЭ, сокращение наблюдается с 2023 г., когда рынок значительно вырос: сразу на 53,8% до более чем $4,5 млрд или более 400 млрд руб. В 2022 г. объем российского рынка электронных компонентов составлял около $4,9 млрд или чуть более 250 млрд руб.

АРПЭ Объем российского рынка ЭК в долларах

Рынок снова начнет расти с 2026 г., полагает глава АРПЭ Иван Покровский.

АРПЭ Объем рынка в рублях

При этом доля российской ЭКБ стабильно уже четыре года не превышает 30%. По итогам 2026 г. она составила 24,4% против 75,6% (иностранные компоненты). В 2024 г. доля составила 26,7% против 73,3% иностранной компонентной базы. Рекордная доля российской продукции была зафиксирована в 2023 г. (29,6% против 70,4%).

Состав рынка

Большая часть поставок (35%) электронных компонентов приходится на военную и аэрокосмическую технику. 15% идет на промышленную электронику, 13% - на вычтех и 10% - на телеком. Остальная доля приходится на системы мониторинга, светотехнику, медицинскую и автомобильную электронику и т.д.

Полупроводниковые электронные компоненты занимают 52,8% рынка. 22,4% приходится на электромеханические элементы, 12,6% - на пассивные, 7,2% - на преобразователи электроэнергии. И остальные 2,9% - на модули беспроводной связи и навигации и 2,1% другие.

Другие исследования

Летом 2025 г. Strategy Partners представляла свое исследование отечественного рынка микроэлектроники. По их данным, он увеличился на 20% в сравнении с 2023 г. и достиг 370 млрд руб. в 2024 г. против 310 млрд руб. годом ранее.

долю российской микроэлектроники в общем объеме пришлось не более 30% или в пределах 94 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла 79 млрд руб. или около 25% рынка.

По оценке экспертов Strategy Partners, причина роста рынка в 2024 г. заключается в росте «объемов производства конечной продукции и реализации государственных программ, направленных на стимулирование спроса на отечественную электронную компонентную базу» (ЭКБ).

Чаще всего на российском рынке электроники продавались логические интегральные схемы и микросхемы памяти – 55% от общего объема рынка в 2024 г. В 2023 г. было немного меньше – 53%. Оставшиеся 45% (47% в 2023 г.) – устройства из категории ДАО, приводят в Strategy Partners.