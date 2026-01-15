Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Сбер Strategy Partners Стратеджи Партнерс Групп СПГ

Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ

Strategy Partners (АО СПГ) — один из российских стратегических консультантов, с 2010 года является дочерним обществом ПАО Сбербанк. Компания специализируется на услугах по разработке бизнес-стратегии и внедрению операционных улучшений для среднего и крупного бизнеса и государственных институтов в России и странах СНГ, реализует проекты в сфере цифровой трансформации компаний, отраслей, регионов, городов. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


15.01.2026 Курьеров, которым часто платят больше, чем программистам, вовсю заменяют на бездушных роботов «Яндекса» – они в разы дешевле 1
14.01.2026 Рынок российской микроэлектроники рухнул на четверть. Он состоит в основном из иностранной продукции 3
25.11.2025 Мессенджер Max стал доступен пользователям Astra Linux 1
25.11.2025 В России создадут промпарк для переработки редкоземов. Их используют в производстве электроники, а монополией на них владеет Китай 1
05.11.2025 Аналитика: управление на основе данных станет отраслевым стандартом для промышленных предприятий на горизонте 5 лет 1
30.10.2025 Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры 1
23.10.2025 Платформа Smartis презентовала ИИ в сквозной аналитике 1
17.10.2025 «К2Тех» и «Киберпротект» объединяют компетенции для укрепления инфраструктуры восстановления данных 1
16.09.2025 «Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов 1
11.09.2025 Российский рынок электронных компонентов упадет на четверть 1
14.08.2025 Бегом от Gmail. Российский бизнес отказывается от бесплатных почтовых сервисов 1
13.08.2025 «Рунити» и ТЦИ: Российские компании переходят на именную почту 1
25.06.2025 Российский рынок микроэлектроники вырос на 20%. Иностранные решения по-прежнему в фаворе, до полного импортозамещения далеко 1
11.06.2025 Российский рынок ПО: будущее за совместными проектами 1
09.06.2025 В России обвальное падение продаж электромобилей 1
02.06.2025 Российский рынок ОС, СУБД и прочего инфраструктурного ПО вырос и приблизился к показателям 2021 года 1
28.04.2025 Объем отечественного рынка промышленного софта вырос и достиг 60 миллиардов 1
02.04.2025 «Ред Софт» объявляет финансовые результаты за 2024 год 1
26.03.2025 Merlion проанализировал заявки на демонстрации российских программных решений за 2024 год 1
04.03.2025 Выручка VK Tech за 2024 г. выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд рублей 1
04.03.2025 Разработчика знаменитого российского Linux избили соседи 1
27.02.2025 Российский разработчик САПР собрался на IPO 1
27.02.2025 Российский рынок корпоративного ПО вырос до показателей 2021 года, но только в деньгах 1
17.02.2025 Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза 1
21.01.2025 ИТ-шники жестко раскритиковали российское ПО: Оно пригодно только для базовых задач, его совместимость далека от идеала 1
13.12.2024 В России создадут «единое окно» для согласования госзаказов на ИТ 1
13.12.2024 ПАК-ML для обучения ИИ-моделей: что необходимо для нейросетей и обработки Big Data? 1
06.12.2024 В России готовится регулирование оборота промышленных данных 1
25.11.2024 В России хотят ввести прокатные удостоверения для видеоигр: иностранные продукты обяжут адаптировать под отечественную консоль 1
30.10.2024 Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах 1
30.10.2024 На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО 1
22.10.2024 Рынок инженерного ПО показал в России рост впервые за два года 1
22.10.2024 Рынок инженерного ПО в России будет расти на 16% ежегодно до 2030 года 1
10.10.2024 Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux 1
26.09.2024 Вышла Astra Linux 1.8: что нового? 1
12.09.2024 Рынок видеоигр будет расти на 5% ежегодно до 2030 года 1
12.09.2024 Цифровизация финансового сектора 2024 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
14.08.2024 Самой популярной российской ОС угрожают западные спецслужбы. Американцы кликнули клич ее сломать 1
06.08.2024 «СберКорус» перевёл 174 торговые сети и более 3 тыс. их поставщиков на отечественное ПО 1

Публикаций - 68, упоминаний - 71

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2530 17
Microsoft Corporation 25283 13
Ред Софт - Red Soft 1023 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 10
Oracle Corporation 6887 8
SAP SE 5446 6
Yandex - Яндекс 8524 6
Нанософт 120 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 346 5
Broadcom - VMware 2504 4
Softline - Софтлайн 3298 4
Google LLC 12295 4
Orion soft - Орион софт - 214 3
Ростелеком 10361 3
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 84 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1520 3
Telegram Group 2602 3
Diasoft - Диасофт 1039 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 390 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4556 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 281 3
Top Systems - Топ Системы 79 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 280 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 405 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 2
Proxima 48 2
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 48 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 404 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 359 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 500 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 277 2
Рунити 64 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 2
Huawei 4239 2
Intel Corporation 12560 2
9049 2
AMD - Advanced Micro Devices 4481 2
Autodesk 622 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 654 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8248 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 4
Газпром ПАО 1422 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 2
Сибагро - Сибирская аграрная группа 16 2
РЖД - Российские железные дороги 2009 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 2
Лента - Сеть розничной торговли 2277 2
ПСБ - Промсвязьбанк 904 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 2
AECOM 10 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Фора Банк 75 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 61 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 54 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 24 1
Freshfields Bruckhaus Deringer - Фрешфилдс Брукхаус 2 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 17 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
ARRC - Atlantic Ro-Ro Carriers Inc - Атлантик Ро-Ро Керриерс Инк 1 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Li Auto - LiXiang 7 1
Мостоотряд №19 - Мостостроительный отряд №19 2 1
Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 4 1
Ozon Global 10 1
Минимакс-94 1 1
Почта России ПАО 2253 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3475 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4961 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3131 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2182 2
Федеральное казначейство России 1878 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 20 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3386 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 4
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 14 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 164 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5950 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8767 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 6
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4930 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13371 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 5
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 477 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 774 4
Linux OS 10958 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1336 11
Microsoft Windows 16380 7
FreePik 1462 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 323 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1544 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 872 3
Новые облачные технологии - МойОфис 901 3
НКТ - Р7-Офис 482 3
Autodesk AutoCAD 361 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 330 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 424 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 346 2
РусБИТех - Astra Automation 21 2
Ред Софт - Ред Адм 95 2
Ред Софт - Ред Виртуализация 88 2
Google Android 14744 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 641 2
Google Gmail 990 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1538 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 552 2
Магнит Доставка 22 1
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 37 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 166 1
Linux - Debian GNU 538 1
Manzana Loyalty 12 1
Red Hat oVirt 56 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 43 1
Microsoft Windows 11 727 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 243 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
Кудряшов Сергей 17 5
Мартиросов Давид 99 4
Путин Владимир 3370 4
Тиняев Роман 3 3
Праздничных Алексей 4 3
Сивцев Илья 165 3
Овчинников Василий 18 2
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 2
Серавкин Андрей 6 2
Тарасов Виталий 49 2
Ильиных Сергей 2 2
Толокнов Андрей 34 2
Мишустин Михаил 746 2
Глазков Александр 149 2
Смирнов Алексей 254 2
Мельников Алексей 72 2
Лавров Владимир 96 2
Фролов Денис 62 2
Вайнштейн Виктор 34 1
Врацкий Андрей 166 1
Сологуб Денис 75 1
Аксенов Алексей 12 1
Фоменко Алексей 15 1
Генцис Александр 20 1
Ляшков Александр 4 1
Прохоров Михаил 39 1
Бутмалай Дмитрий 14 1
Иванов Владислав 21 1
Лежнев Федор 44 1
Груздев Антон 36 1
Стёпин Артём 6 1
Кусеров Олег 22 1
Гришковский Артем 12 1
Бедеров Игорь 87 1
Барышев Максим 1 1
Тряпицын Сергей 7 1
Сажин Олег 14 1
Лозовая Екатерина 6 1
Григорьев Дмитрий 27 1
Трандин Сергей 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 8
Казахстан - Республика 5816 4
Европа 24655 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 2
Южная Корея - Республика 6866 2
Армения - Республика 2375 2
Дания - Королевство 1318 2
Швеция - Королевство 3716 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 2
Сингапур - Республика 1909 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 2
Нидерланды 3638 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 2
Египет - Арабская Республика 1048 2
Маврикий - Республика 50 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 126 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 64 1
Либерия 25 1
Бруней - Государство Бруней-Даруссалам 25 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 35 1
Эсватини - Свазиленд 11 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Земля - планета Солнечной системы 10675 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Япония 13555 1
Беларусь - Белоруссия 6048 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Индия - Bharat 5710 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3194 1
Америка Южная 869 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
Канада 4988 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2541 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1781 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1750 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3177 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 7
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5886 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 3
Аудит - аудиторский услуги 3113 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 3
Импортозамещение - параллельный импорт 566 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 3
Ведомости 1265 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2178 5
Forbes - Форбс 917 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 2
Wikipedia - Википедия 591 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 128 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 5
IDC - International Data Corporation 4943 2
АИИ - Агентство интернет-исследований 2 1
Автостат 47 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 6 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 1
Markets&Markets Research 113 1
Рустелеком ТК 304 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 101 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1104 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 3
CNews FORUM Кейсы 281 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще