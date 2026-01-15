Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ

Strategy Partners (АО СПГ) — один из российских стратегических консультантов, с 2010 года является дочерним обществом ПАО Сбербанк. Компания специализируется на услугах по разработке бизнес-стратегии и внедрению операционных улучшений для среднего и крупного бизнеса и государственных институтов в России и странах СНГ, реализует проекты в сфере цифровой трансформации компаний, отраслей, регионов, городов.