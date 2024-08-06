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Цифровизация
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«СберКорус» перевёл 174 торговые сети и более 3 тыс. их поставщиков на отечественное ПО

Оператор электронного документооборота «СберКорус» перевел 174 российские торговые сети и более 3 тыс. поставщиков ритейлеров на систему для обмена данными с подрядчиками «Сфера EDI».

Сейчас к системе «Сфера EDI» подключены 174 торговые сети и более 3,3 тыс. поставщиков. По оценке аналитиков «СберКорус», только в первом полугодии 2024 г. объем электронного документооборота в системе превысил 72 млн цифровых документов, а на долю «Сфера EDI» приходится 20% всего трафика EDI-документов в России.

EDI-система обеспечивает автоматизацию всей цепочки документов между торговыми сетями и поставщиками, от каталога товаров до счета-фактуры и УПД. Помимо обмена любыми видами электронных документов, «Сфера EDI» дает ретейлерам возможность работать с государственными системами контроля и формировать печатные формы для разных типов документов онлайн.

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Согласно исследованию Strategy Partners, российской консалтинговой компании, входящей группу «Сбер», процесс импортозамещения и формирования технологического суверенитета в России будет непрерывно расти. За 2022-2023 г. показатель цифровой зрелости ключевых отраслей экономики достиг 75% при плане в 64%, а число российских программных продуктов выросло с 15,1 до 19,8 тыс.

«Сфера EDI разработана «СберКорус», полностью локализована для работы российских компаний и помогает ретейлерам сделать работу со своими поставщиками эффективнее. Серверы, обеспечивающие работу системы, находятся в России и надежно защищены. Переход на отечественное программное обеспечение и цифровая трансформация – магистральные тренды для всех отраслей российской экономики, и мы рады, что наш продукт помогает российским компаниям работать быстрее и эффективнее и дает бизнесу уверенность в стабильности работы независимо от внешних факторов», — сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

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