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24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 2
26.05.2021 Cersanit ускорил поставки керамической продукции в российские торговые сети с помощью 1C:ERP 1
03.12.2020 Как на деле, а не на словах снизить ИТ-затраты 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
01.10.2020 «Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс» 3
25.09.2020 «Корус Консалтинг СНГ» переименуется в «Сберкорус» 1
25.09.2020 «Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.05.2020 Шамиль Хайретдинов, МТС: Как просчитывать логистику тысяч поставок в 15 раз быстрее 2
22.04.2020 SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER 1
14.04.2020 Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta 2
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 3
17.03.2020 Infor поможет ритейлу и компаниям Food& Beverage справляться с вызовами рынка 1
19.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» нарастил годовую выручку до 1,92 млрд рублей 1
20.01.2020 Электронная коммерция 2
26.12.2019 «АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией 1
11.09.2019 «Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
31.01.2019 SK Operations перенесла бизнес-данные по своим операциям в России в облако «Крок» 1
22.06.2018 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» заменили часть бухгалтерии роботами 1
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS 1
15.05.2018 «Райффайзенбанк» присоединился к электронной факторинговой площадке FactorPlat 1
02.04.2018 «1С-Рарус» внедрила «1С:ERP Управление предприятием 2» в торговом доме «Гулливер» 1
22.03.2018 СКБ Контур заработал 10,9 миллиардов рублей в 2017 году 1
21.03.2018 «Корус Консалтинг» организует юридически значимый документооборот для своих клиентов 2
26.12.2017 «Первый БИТ» обеспечил обмен данными EDI краснодарского филиала STIHL со штаб-квартирой 2
15.12.2017 «Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий» 1
24.11.2017 Переход на ГИС «Меркурий» продлят до 1 июля 2018 1
07.11.2017 «Корус Консалтинг СНГ» создает сеть лабораторий мастер-данных 1
13.10.2017 «М.Видео», «Сбербанк Факторинг» и «Альфа-Банк» создали коммерческий блокчейн-консорциум 1
22.08.2017 «Ростелеком» запустил сервис облачной бухгалтерии. Цены 1
31.05.2017 Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД 1
23.05.2017 «Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота 2
24.04.2017 Euroshop перешел на систему электронного заказа «Контур.EDI» 3
13.04.2017 «Азбука Вкуса» перевела документооборот с поставщиками в электронный вид 1
15.03.2017 «Каравай» сократил время поставки хлеба с помощью EDI 1
07.03.2017 «1С-Рарус» представила новое решение для производителей хлебобулочных и кондитерских изделий 1
28.02.2017 Infor выпустила новое EDI-решение для пользователей ERP-системы Infor M3 7
15.02.2017 «М.Видео» и «Сбербанк Факторинг» провели верификацию поставок через blockchain 1
15.02.2017 «Грат Вест» автоматизировал документооборот с заказчиками благодаря Контур.EDI 1

Публикаций - 131, упоминаний - 232

EDI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 25
SAP SE 3211 19
СКБ Контур 416 13
Edisoft - Эдисофт 53 13
Microsoft Corporation 11060 10
3733 9
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
Крок 1219 4
АТОЛ ГК 168 3
АйТи 751 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Oracle Corporation 3342 3
Корус Консалтинг ГК 805 3
Columbus - Колумбус 125 3
Центр2М - Center2М 47 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Rimini Street 38 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
1С-Рарус 536 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Такском - Taxcom 119 2
Консист Бизнес Групп 58 2
Infor 146 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 2
IBM 3537 2
Directum - Директум 645 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Ситилабс 25 2
Schneider Electric 408 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Сервис Плюс 97 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Optima - Оптима 50 1
X5 Group 599 9
X5 Group - Пятерочка 559 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Лента - Сеть розничной торговли 189 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
МТС банк 254 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Coca-Cola Company 112 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
Сбербанк Факторинг 18 3
Интер РАО ПАО 158 2
ВсеИнструменты.ру 10 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 2
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
OKS Group 31 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 2
Траско - Trasko 27 2
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 2
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
Победа - Кондитерская фабрика 16 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 2
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 2
Ингосстрах СПАО 210 2
AliExpress 275 2
Аэрофлот 493 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 2
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 2
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 8 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 3
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
УПД - Универсальный передаточный документ 44 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов 6 2
Big Data - Большие данные 1136 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 2
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
1С:ERP Управление предприятием 203 7
Docrobot EXite 22 6
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 5
Э-Ком Exite-Evolution 9 5
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 4
СКБ Контур - Контур.EDI 10 4
Google Android 10750 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
Apple iOS 5741 3
Edisoft LinkServer 5 3
Microsoft Office 1934 3
Microsoft Excel 436 3
Edisoft FactorPlat 17 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
OpenText Documentum 189 2
Docrobot FactorEx 12 2
Java - Язык программирования 1175 2
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 6 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 1
Oracle HCM - Oracle Human Capital Management 17 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 25 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Oracle Sourcing 2 1
Oracle Visual Builder 3 1
Microsoft Windows Server 2003 144 1
Сберкорус Корус Каталог 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Oracle ASCP - Oracle Advanced Supply Chain Planning 2 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
АТОЛ МаркОфис 1 1
Microsoft Dynamics 365 for Retail 1 1
Infor Nexus 1 1
Apache ActiveMQ 21 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 1
Козлов Константин 15 3
Рязанова Юлия 11 3
Кишковский Эдуард 10 3
Нестеров Алексей 79 2
Шевченко Владимир 135 2
Степченков Максим 36 2
Сирота Юрий 38 2
Сыкулев Андрей 57 2
Путятинский Сергей 53 2
Соколова Екатерина 13 2
Соловьев Алексей 60 2
Васильев Владислав 39 2
Мискевич Евгений 29 2
Ямщиков Владимир 32 2
Генкина Екатерина 24 2
Вахнин Павел 51 2
Русинова Юлия 21 2
Лебедев Антон 28 2
Рубин Адар 28 2
Платонов Михаил 38 2
Машурин Сергей 17 2
Абакумов Евгений 103 2
Антонов Александр 73 2
Трофимова Людмила 31 2
Каюмов Шамиль 34 2
Прохорова Алла 45 2
Сарнацкий Владислав 16 2
Чаркин Евгений 182 2
Богданов Кирилл 91 2
Дьяченко Валерий 66 2
Семенихин Игорь 37 2
Халматов Максим 45 2
Емелин Александр 25 2
Урьяс Вадим 76 2
Клепиков Алексей 77 2
Сотин Денис 102 2
Байков Андрей 5 2
Слышкин Василий 54 2
Егоров Владимир 52 2
Карпов Иван 41 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 5
Европа 3745 4
Восточная Европа 1676 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Казахстан - Республика 2627 2
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Ярославская область 332 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Пенза 251 1
Россия - Саранск 197 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Россия - Калуга 295 1
Абхазия - Республика 103 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Владимир 159 1
Хорватия - Республика 118 1
Эстония - Таллин 27 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Пензенская область 346 1
Россия - Липецкая область 292 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Россия - Липецк 257 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 4
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
CNews Analytics 1988 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
IDC - International Data Corporation 2713 1
Gartner 2190 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Nielsen Holdings 78 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Академгородок Новосибирск 29 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 2
CNews Баттл 34 2
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
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