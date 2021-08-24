Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EDI
Electronic data interchange
ЭОД
Электронный обмен данными
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 131, упоминаний - 232
EDI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козлов Константин 15 3
|Рязанова Юлия 11 3
|Кишковский Эдуард 10 3
|Нестеров Алексей 79 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Степченков Максим 36 2
|Сирота Юрий 38 2
|Сыкулев Андрей 57 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Соколова Екатерина 13 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Васильев Владислав 39 2
|Мискевич Евгений 29 2
|Ямщиков Владимир 32 2
|Генкина Екатерина 24 2
|Вахнин Павел 51 2
|Русинова Юлия 21 2
|Лебедев Антон 28 2
|Рубин Адар 28 2
|Платонов Михаил 38 2
|Машурин Сергей 17 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Антонов Александр 73 2
|Трофимова Людмила 31 2
|Каюмов Шамиль 34 2
|Прохорова Алла 45 2
|Сарнацкий Владислав 16 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Богданов Кирилл 91 2
|Дьяченко Валерий 66 2
|Семенихин Игорь 37 2
|Халматов Максим 45 2
|Емелин Александр 25 2
|Урьяс Вадим 76 2
|Клепиков Алексей 77 2
|Сотин Денис 102 2
|Байков Андрей 5 2
|Слышкин Василий 54 2
|Егоров Владимир 52 2
|Карпов Иван 41 2
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|Академгородок Новосибирск 29 1
|CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
|CNews AWARDS 291 2
|CNews Баттл 34 2
|Docflow 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru