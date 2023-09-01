Объем документооборота между торговыми сетями и поставщиками вырос на 10% с начала 2023 года

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» зафиксировала значительный рост обмена электронными документами и данными о закупках и поставках в системе обмена электронными коммерческими документами с торговыми партнерами «Сфера EDI», которой пользуются 170 крупнейших российских торговых сетей и 3000 их поставщиков. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

EDI-система электронного обмена данными нужна ритейлерам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в магазины. В системе отображаются содержание каждой поставки всех видов товаров в магазины, список товаров и стоимость, а также данные о поставщиках.

В первой половине 2022 г. общий объем документооборота в системе составил 65 млн документов. За тот же период 2023 г. количество документов уже составило чуть более 68 млн и наметилась устойчивая тенденция к дальнейшему росту (+1 млн документов с января 2023 г.), не связанному с эффектом роста клиентской базы сервиса. Быстрее всего наращивают объемы поставок компании, связанные с обрабатывающими производствами (+11% за первую половину 2023 г).

Рост объема документооборота между торговыми сетями и поставщиками происходит за счет появления большого количества новых партнеров и свидетельствует о наборе разнонаправленных тенденций: стабилизация параллельного импорта, замещение иностранных товаров российскими, наращивание товарных запасов торговыми сетями, переориентация торговых сетей на торговлю товарами китайского и турецкого производства. Для этих процессов требуется налаживание новых цепочек поставок и заключение договоров с новыми партнерами.

Кроме того, торговые сети стараются обеспечить расширение ассортимента в самых востребованных населением товарных группах (овощи, молочные продукты, мясо птицы, крупы, макаронные изделия и др.).

Если раньше крупные торговые сети хотели работать с тремя-четырьмя крупными поставщиками в каждой товарной группе, то теперь портфель поставщиков значительно расширяется, в том числе за счет фермерских хозяйств, малых производств и местных компаний.

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«Почти все российские ритейлеры от лидеров рынка до небольших региональных сетей уже давно работают с поставщиками только по ЭДО, это выгодно и сетям и поставщикам. Российский ритейл в прошлом году сосредоточился на выработке новых подходов к торговле в новых экономических условиях. И рост объема документооборота в 2023 г. свидетельствует о том, что этот процесс прошел успешно: сети нашли новых поставщиков, заключили контракты и наладили поставки. Особо хочу отметить, что несмотря на постоянный рост объема документооборота, система «Сфера EDI» остается стабильной и обеспечивает все нужные российским торговым сетям и производителям бизнес-процессы без бумажных документов, а значит быстрее, дешевле и продуктивнее», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

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Система «Сфера EDI» разработана компанией «Сберкорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории России и защищены современными средствами киберзащиты. Решение работает у 70% компаний списка топ-50 FMCG-компаний России.

«Сберкорус» — цифровая платформа для электронного документооборота. В 2004 г. компания начала внедрять продукты для электронного обмена данными и документами, а в 2012 г. вошла в экосистему «Сбера» и сменила название, сохранив за собой все свои технологии и разработки. Выручка от продуктов ЭДО в 2022 г. выросла на 7% (до 1,87 млрд руб.). Общая выручка компании в 2022 г. составила 3,8 млрд руб. В портфеле компании 11 собственных продуктов для ЭДО с партнерами и контрагентами, сотрудниками и физическими лицами. Продукты и сервисы компании доступны для 2,7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Количество ежемесячных активных пользователей продуктов компании около 450 тыс. человек.