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Сельское хозяйство Растениеводство фрукты и овощи Crop production

Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production


04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни
11.03.2013 Робот научился выбирать фрукты
28.01.2013 Овощи и фрукты делают нас счастливее
17.12.2012 Лук и чеснок помогут очистить землю от токсинов
01.10.2010 Чеснок спасет диабетиков от смерти

Публикаций - 164, упоминаний - 167

Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9746 19
Yandex - Яндекс 5702 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 13
LG Electronics 3543 13
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 12
Philips 2053 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 10
1С-ИжТиСи 6342 9
7026 9
JVC Kenwood 411 9
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 8
Siemens AG - Siemens Group 2545 7
Redmond - Инновационные решения 104 7
Apple Inc 11221 7
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 5
Oracle Corporation 6317 5
Sharp Corporation 1042 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10102 4
Google LLC 10969 4
KT Corporation - Korea Telecom 218 4
SAP SE 4885 4
Xiaomi 1310 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2680 3
Binatone 20 3
Ростех - Автоматика Концерн 1493 3
Toshiba Corporation 2888 3
IBM - International Business Machines Corp 9199 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 2
Hitachi - Хитачи 1455 2
Meta Platforms - Facebook 4342 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8065 2
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 44 2
IBS Platformix - СИЛА 836 2
Daewoo Electronics 43 2
Lenovo Motorola 3504 2
Microsoft Corporation 23533 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 2
VK - Mail.ru Group 3208 2
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 33 2
DeLonghi 34 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 14
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 167 11
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 11
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 9
Braun 76 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 8
Groupe SEB - Tefal 84 7
Gorenje 88 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 5
Россети Ленэнерго 2352 5
Kärcher 34 5
X5 Group - Перекрёсток 454 4
Miele - Миле 133 4
Hansa - Ханса 101 4
X5 Group 821 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5840 3
Swarovski AG 70 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 3
Whirlpool KitchenAid 22 3
Whirlpool 81 2
VK Delivery club 227 2
Яндекс.Такси 327 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 232 2
Ferrari NV 153 2
Krups 25 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 183 2
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2402 2
Danone - Данон 77 2
Dyson 110 2
Groupe SEB - Rowenta 40 2
НСПК - Национальная система платежных карт 615 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 92 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 1
Walmart - Wal-Mart Stores 367 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 2 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 61 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18006 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2349 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9159 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 148 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 27 1
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 16 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы 16 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 117 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 158 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 1
Правительство Москвы 1997 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 92 1
Федеральное казначейство России 1551 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 331 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2398 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 1
Президент Российской Федерации 3723 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2514 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 206 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2408 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
4CIO 709 1
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 931 37
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79367 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39163 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9951 27
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 281 26
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2271 25
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11865 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53502 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12621 20
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 67 19
БТиЭ - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 60 17
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 296 17
Вентилятор - Fan 898 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21434 16
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 54 15
Блендер 88 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6377 14
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 1177 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5702 13
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8687 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26037 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8148 13
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8833 12
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3188 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11933 11
Стиральная машина - Washer 610 11
Аксессуары 3487 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10247 10
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1799 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11318 9
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 48 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16093 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10877 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13053 8
Мультиварки с функцией Мультиповар 59 8
БТиЭ - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 152 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25148 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4088 8
Groupe SEB - Moulinex ME 50 10
Google Android 12590 9
Apple iOS 6822 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6548 9
Microsoft Windows 2000 12692 9
Яндекс Go 130 8
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4130 4
Bosch KGN - холодильник 13 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 70 4
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 4
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 3
Apple iPhone 6 6185 3
Apple iPad 3742 3
Яндекс.Лавка 148 3
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 3
Яндекс.Маркет 574 3
X5 Group - X5ID 13 3
Samsung RL - серия холодильников 15 3
LG HOM-BOT SQUARE 15 3
Microsoft Windows BitLocker 1276 3
Космодром Байконур 1054 3
LG Kompressor Follow Me 20 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 729 3
Liebherr SBS - холодильник 12 3
Age of Kings 3448 2
LG Hygiene Fresh 6 2
Google YouTube - Видеохостинг 2436 2
Магнит Доставка 8 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1486 2
X5 Group - Экспресс-скан 6 2
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 71 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 111 2
JetBrains Kotlin - язык программирования 46 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 25 4
Головин Даниил 34 4
Марфин Алексей 13 2
Сонюшкин Игорь 2 2
Измайлов Максим 9 2
Рашид Карим 6 2
Шувалова Анастасия 9 2
Miller Coyle Heather - Миллер Койл Хизер 2 2
Агуреева Ольга 9 2
Старикова Евгения 11 2
Поляков Валерий 6 1
Бирюков Константин 9 1
Зеренков Андрей 7 1
Поихало Владимир 20 1
Гусенков Евгений 5 1
Сердюкова Ольга 2 1
Кремлева Ольга 4 1
Агеев Евгений 2 1
Jalal Anand Singh - Джалал Ананд Сингх 1 1
Кульченко Роман 14 1
Ступин Сергей 9 1
Лубянский Иван 1 1
Мечников Илья 2 1
Воскресенский Сергей 1 1
Лебедев Дмитрий 8 1
Хлапов Денис 7 1
Евдокимов Евгений 12 1
Чаплыгин Роман 17 1
Левкевич Михаил 60 1
Трифаленков Илья 17 1
Абрамович Игорь 4 1
Галимский Евгений 3 1
Мараханов Юлий 1 1
Котова Ирина 1 1
Снесарева Елена 1 1
Обломов Илья 1 1
Брежнев Леонид 6 1
Петров Вадим 3 1
Фомин Роман 1 1
Балашова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 123299 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39452 34
Германия - Федеративная Республика 12022 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50237 22
Европа 21327 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 17
Южная Корея - Республика 6295 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15121 16
Земля - планета Солнечной системы 9713 15
Франция - Французская Республика 7089 13
Италия - Итальянская Республика 4229 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15027 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 13
Япония 12886 11
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 8
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Африка - Африканский регион 3273 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 6
Азия - Азиатский регион 4665 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2510 5
Германия - Берлин 701 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2028 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2379 5
Индия - Республика 5079 5
Швеция - Королевство 3461 4
Болгария - Республика 683 4
Турция - Турецкая республика 2075 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1541 4
Беларусь - Белоруссия 4289 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1425 4
Испания - Королевство 3602 4
Европа Западная 1346 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3334 3
Великобритания - Лондон 2370 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1812 3
США - Нью-Йорк 2810 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 3
New Scientist 1447 3
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TerraDaily 141 2
Казахстан Сегодня 308 2
91Mobiles 1701 2
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КиноПоиск - портал о кино 161 1
Engadget - Блог о технологиях 418 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
Ведомости 559 1
Главбух 11 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 1
Cosmopolitan 25 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Thomson Reuters - Рейтер 5774 1
ScienceDaily 400 1
Bloomberg 1112 1
FT - Financial Times 1167 1
Top Gear - автомобильная передача 7 1
500 Startups 14367 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2144 2
GfK Rus - ГФК-Русь 207 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 263 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 15 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 1
ACPHS - Albany College of Pharmacy and Health Sciences - Колледж фармации и медицинских наук Олбани 1 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний 7 1
Роспотребнадзор РФ - МНИИЭМ - Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского 2 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 9 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11655 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2079 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 1
Red Dot Design Award 54 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 1
Samsung Forum 14 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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