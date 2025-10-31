Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Сельское хозяйство Растениеводство фрукты и овощи Crop production

Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production

Какова ежедневная норма потребления яблок?
Взрослому здоровому человеку рекомендуется съедать 1-2 яблока в день (около 200-400 граммов). Этого количества достаточно, чтобы получить значительную пользу для здоровья от содержащихся в яблоках витаминов, минералов и клетчатки. Важно учитывать индивидуальную переносимость и реакцию организма.

Какие яблоки полезны и почему?
Яблоки, будучи ценным источником витаминов и клетчатки, несут пользу для здоровья практически в любом виде. Однако при наличии сахарного диабета предпочтение следует отдавать несладким сортам, таким как зеленые яблоки. Идеальным вариантом, несмотря на их кисловатый вкус, считаются антоновские яблоки, поскольку они наименее способствуют повышению уровня глюкозы в крови.

Возможен ли избыток яблок в рационе?
Чрезмерное употребление какого-либо одного продукта, даже такого полезного, как яблоки, не целесообразно. Питание должно быть разнообразным, чтобы организм получал полный спектр питательных веществ из различных овощей, фруктов и других продуктов.

Какие болезни могут предотвратить яблоки?
Регулярное употребление 1-3 яблок в день может стать важным фактором в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Особую роль в этом процессе играют калий и магний – электролиты, играющие ключевую роль в работе сердца. Клиническая практика показывает, что снижение уровня калия часто приводит к развитию аритмий, таких как экстрасистолия или мерцательная аритмия. В таких случаях инфузионное введение калия может способствовать восстановлению нормального сердечного ритма.

Безопасны ли яблочные косточки?
Яблочные косточки содержат амигдалин, который при переваривании высвобождает цианид. Однако, содержание цианида в яблочных косточках невелико, и случайное проглатывание небольшого количества косточек (например, из одного яблока) не представляет опасности для здоровья. Для того, чтобы получить отравление цианидом, необходимо съесть очень большое количество яблочных косточек (несколько сотен), что практически нереально.

Обязательно ли снимать с яблок кожуру?
Нет, снимать кожуру с яблок не обязательно, и даже нежелательно, если нет противопоказаний со стороны ЖКТ. В яблочной кожуре содержится большое количество полезных веществ, таких как клетчатка, антиоксиданты (флавоноиды, кверцетин) и витамины. Если вы покупаете яблоки в магазине, тщательно мойте их перед употреблением, чтобы удалить остатки пестицидов и воска.

Что значит диагноз «непереносимость фруктозы»?
Чтобы наш организм мог использовать фруктозу, печень должна преобразовать и усвоить ее. Состояние, когда наш организм не способен ее переварить, называется непереносимостью фруктозы. Человек с непереносимостью фруктозы может испытывать такие симптомы, как диарея, вздутие живота, газы, боли в животе.

Какие типы непереносимости фруктозы бывают?
Существует три типа непереносимости фруктозы: мальабсорбция фруктозы — дефект переваривания фруктозы в кишечнике; эссенциальная фруктозурия — недостаток фермента печеночной фруктокиназы; наследственная непереносимость фруктозы — самое тяжелое заболевание, проявляется с раннего возраста.

Как выявить непереносимость фруктозы?
Для того, чтобы понять или заподозрить непереносимость фруктозы, необходимо ведение пищевого дневника, где вы будете записывать употребляемые продукты и свои ощущения. Дневник может помочь выявить связь с приемом фруктозосодержащей пищи.

 

 

 

«Сажай и береги сады — сполна окупятся труды» Грищенков В. А., 1966 год. «Сажай и береги сады — сполна окупятся труды» Грищенков В. А., 1966 год.
«Сбор винограда», 1959 год Прибыловская Эмилия Яковлевна «Сбор винограда», 1959 год Прибыловская Эмилия Яковлевна
Виноград: среднепоздние и поздние сорта. (Моверман С.Г.) 1975 год Виноград: среднепоздние и поздние сорта. (Моверман С.Г.) 1975 год
Петр Столяренко "Виноградники" (1978) Петр Столяренко "Виноградники" (1978)
Наши богатства - на радость братьям и сестрам. (Неизвестный художник) 1972 год Наши богатства - на радость братьям и сестрам. (Неизвестный художник) 1972 год
«Корзина с яблоками», 1934 г. Серебрякова Зинаида Евгеньевна Холст, масло 60 x 73.5 см Частное собрание «Корзина с яблоками», 1934 г. Серебрякова Зинаида Евгеньевна Холст, масло 60 x 73.5 см Частное собрание
"Фрукты и клубника", вторая половина 1920-х – первая половина 1930-х Коровин Константин Алексеевич Холст, масло 81.2 х 65.1 см Ярославский художественный музей "Фрукты и клубника", вторая половина 1920-х – первая половина 1930-х Коровин Константин Алексеевич Холст, масло 81.2 х 65.1 см Ярославский художественный музей
«Алма-атинские яблоки», 1937 г. Сычков Федот Васильевич Холст, масло 43 x 35 см Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи «Алма-атинские яблоки», 1937 г. Сычков Федот Васильевич Холст, масло 43 x 35 см Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи
«Яблоки и астры», 1926 г. Грабарь Игорь Эммануилович Холст, масло 70 x 65 см Таганрогский художественный музей «Яблоки и астры», 1926 г. Грабарь Игорь Эммануилович Холст, масло 70 x 65 см Таганрогский художественный музей
Камиль Писсарро. «Сбор яблок», 1888 год Художественный музей Далласа Камиль Писсарро был одним из первых наиболее явных представителей импрессионизма и неоимпрессионизма. В течении своей жизни Камиль Писсарро экспериментировал с пуантилизмом (стилистическое направление неоимпрессионизма, в основе которого лежит манера письма раздельными, неизолированными мазками различной формы). На картине художник изобразил крестьян, которые собирают яблоки в период сбора урожая во Франции. Раздельное нанесение точечных мазков ярких цветов создает ощущение восприятия сияния полуденного солнца. Благодаря стилистической манере пуантилизма, соприкасающиеся цветовые точки сливаются воедино только на сетчатке глаза, а не на предварительной палитре, которая применяется в традиционной живописи. Камиль Писсарро. «Сбор яблок», 1888 год Художественный музей Далласа Камиль Писсарро был одним из первых наиболее явных представителей импрессионизма и неоимпрессионизма. В течении своей жизни Камиль Писсарро экспериментировал с пуантилизмом (стилистическое направление неоимпрессионизма, в основе которого лежит манера письма раздельными, неизолированными мазками различной формы). На картине художник изобразил крестьян, которые собирают яблоки в период сбора урожая во Франции. Раздельное нанесение точечных мазков ярких цветов создает ощущение восприятия сияния полуденного солнца. Благодаря стилистической манере пуантилизма, соприкасающиеся цветовые точки сливаются воедино только на сетчатке глаза, а не на предварительной палитре, которая применяется в традиционной живописи.
"Сбор вишни" 1930 Автор:Сычков Федот Васильевич "Сбор вишни" 1930 Автор:Сычков Федот Васильевич
Как смыть вредные химикаты с овощей и фруктов. Как смыть вредные химикаты с овощей и фруктов.
1950-е годы, Венгрия Старинный социальный венгерский постер, призывающий мыть фрукты перед тем, как их съесть. Надпись переводится так: «Немытые фрукты являются переносчиками болезней». Художник Гюнда Антал. 1950-е годы, Венгрия Старинный социальный венгерский постер, призывающий мыть фрукты перед тем, как их съесть. Надпись переводится так: «Немытые фрукты являются переносчиками болезней». Художник Гюнда Антал.
Натюрморт с яблоками Федот Сычков, 1909 63×83 см Натюрморт с яблоками Федот Сычков, 1909 63×83 см
«Девочка с персиками», 1968 Худ. А. Цветков «Девочка с персиками», 1968 Худ. А. Цветков
Михаил Ларионов «Фруктовая лавка» 1904 г. Стиль - постимпрессионизм Михаил Ларионов «Фруктовая лавка» 1904 г. Стиль - постимпрессионизм
"Курская антоновка", 1963 год. А. Ф. Балабин. "Курская антоновка", 1963 год. А. Ф. Балабин.
Выбор яблок, 1925 год. автор Алексей Харламов Выбор яблок, 1925 год. автор Алексей Харламов
Дайна Риньке "Во дворе консервного цеха" (1981) Дайна Риньке "Во дворе консервного цеха" (1981)
Виктор Павлович Батурин «Фруктово-винный натюрморт» (1936 год.) Виктор Павлович Батурин «Фруктово-винный натюрморт» (1936 год.)
«Натюрморт с овощами», 1984 год. Художник — Иванов Сергей Иванович. «Натюрморт с овощами», 1984 год. Художник — Иванов Сергей Иванович.
"Боржоми и яблоки", 1937 г. Почиталов Василий Васильевич (1903 - 1973) "Боржоми и яблоки", 1937 г. Почиталов Василий Васильевич (1903 - 1973)
Фруктовые соусы Изображены спелые яблоки и абрикосы на ветке, из которых будут сделаны самые вкусные фруктовые соусы Главконсерв. С. Сахаров, 1940-е гг. Фруктовые соусы Изображены спелые яблоки и абрикосы на ветке, из которых будут сделаны самые вкусные фруктовые соусы Главконсерв. С. Сахаров, 1940-е гг.
Позаботишься о птицах - больше фруктов уродится! Художник: С. М. Низовая, 1955г. Позаботишься о птицах - больше фруктов уродится! Художник: С. М. Низовая, 1955г.
Гидропонике — дорогу! Плодородит круглый год наш чудесный огород! (Л. Голованов) 1964 год Гидропонике — дорогу! Плодородит круглый год наш чудесный огород! (Л. Голованов) 1964 год
«Натюрморт. Осень». 1972 год. Художник — Вяткин Александр Васильевич (31.01.1922, Сарапул ныне Удмуртии - 21.04.2012, Харьков). «Натюрморт. Осень». 1972 год. Художник — Вяткин Александр Васильевич (31.01.1922, Сарапул ныне Удмуртии - 21.04.2012, Харьков).
"Пятилетка сахпромышленности." (Д. Буланов) 1933 год "Пятилетка сахпромышленности." (Д. Буланов) 1933 год
«Вот, что даёт кукуруза!», 1958 Худ. Александр Добров «Вот, что даёт кукуруза!», 1958 Худ. Александр Добров
Нина Евланова "На уборке кукурузы" (1966) Нина Евланова "На уборке кукурузы" (1966)
Кукурузе — полный ход! (Неизвестный художник) Кукурузе — полный ход! (Неизвестный художник)
Плакат нарисован в период кукурузной кампании (попытка массового внедрения кукурузы в сельском хозяйстве СССР). Говорков В. И., 1955 год. Плакат нарисован в период кукурузной кампании (попытка массового внедрения кукурузы в сельском хозяйстве СССР). Говорков В. И., 1955 год.
— Ты меня дедушка, не пугай, я тебя не боюсь! 1955 Худ.: И. Семёнов — Ты меня дедушка, не пугай, я тебя не боюсь! 1955 Худ.: И. Семёнов
Кукуруза - источник изобилия (А. Лавров) 1960 год Плакат приурочен к массовому внедрению кукурузы в сельскохозяйственные отрасли СССР во время правления Н.С.Хрущëва Кукуруза - источник изобилия (А. Лавров) 1960 год Плакат приурочен к массовому внедрению кукурузы в сельскохозяйственные отрасли СССР во время правления Н.С.Хрущëва
Ты под небом солнечным расцветай, подсолнечник! Мы тебе поможем - урожай умножим! Художник: Г. К. Шубина СССР, 1957г. Ты под небом солнечным расцветай, подсолнечник! Мы тебе поможем - урожай умножим! Художник: Г. К. Шубина СССР, 1957г.
«Девушки, несущие овощи», 1931 г. Сычков Федот Васильевич Холст масло 66.5 x 51 см Частное собрание «Девушки, несущие овощи», 1931 г. Сычков Федот Васильевич Холст масло 66.5 x 51 см Частное собрание
"Сбор урожая помидоров" 1980 г. Тамара Ивановна Егорова (род. 1925) "Сбор урожая помидоров" 1980 г. Тамара Ивановна Егорова (род. 1925)
«Колхозный рынок», 1974 Худ. Вячеслав Шумилов «Колхозный рынок», 1974 Худ. Вячеслав Шумилов
«Корзинка с дынями и кабачками», 1938 г. Серебрякова Зинаида Евгеньевна Холст, масло 60 x 73.5 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург «Корзинка с дынями и кабачками», 1938 г. Серебрякова Зинаида Евгеньевна Холст, масло 60 x 73.5 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Юрий Подляский "С колхозных полей" (1951) Юрий Подляский "С колхозных полей" (1951)
Советская капуста. 1920-е Моравов Александр Викторович (1878 - 1951) Советская капуста. 1920-е Моравов Александр Викторович (1878 - 1951)
Александр Безумов "Осень" (1964) Александр Безумов "Осень" (1964)
Сергей Тулупов "Капустный рынок" (1959) Сергей Тулупов "Капустный рынок" (1959)
Юрий Подляский "С колхозных полей" (1951) Юрий Подляский "С колхозных полей" (1951)
«Капустное поле», 1942 год. Константин Горбатов. Картон, масло. Историко-архитектурный и художественный музей "Новый Иерусалим", Истра, Московская область. «Капустное поле», 1942 год. Константин Горбатов. Картон, масло. Историко-архитектурный и художественный музей "Новый Иерусалим", Истра, Московская область.
Василий Михайлович Каратай «Уборка овощей» Василий Михайлович Каратай «Уборка овощей»
Василий Рождественский «Капуста» 1921 г. Стиль - постимпрессионизм Творчество Василия Рождественского (1884–1963) — яркий пример отечественного постимпрессионизма. Это было почти сразу отмечено современниками. Художник говорил, что научился видеть мир в его составных частях у кубистов. В пейзажах Рождественского наблюдается синтез прямой и обратной перспективы. Василий Рождественский «Капуста» 1921 г. Стиль - постимпрессионизм Творчество Василия Рождественского (1884–1963) — яркий пример отечественного постимпрессионизма. Это было почти сразу отмечено современниками. Художник говорил, что научился видеть мир в его составных частях у кубистов. В пейзажах Рождественского наблюдается синтез прямой и обратной перспективы.
"Помидоры", 1948 г. Сычков Федот Васильевич (1870 - 1958) "Помидоры", 1948 г. Сычков Федот Васильевич (1870 - 1958)
Лихачев М. И. (1919 - 1997гг) "Свекловичницы" 1959 г. Лихачев М. И. (1919 - 1997гг) "Свекловичницы" 1959 г.
Владимир Нестеров "Бригада свекловодов" (1970) Владимир Нестеров "Бригада свекловодов" (1970)
"Уборка картофеля. Совхоз Курсаковский", 1960-1970-е гг. Калинычева Клара Ивановна (1933-1999) бумага, литография, 40x60см. "Уборка картофеля. Совхоз Курсаковский", 1960-1970-е гг. Калинычева Клара Ивановна (1933-1999) бумага, литография, 40x60см.
«Осень (Плодородие)», 1959 г. Автор: Жолток Валериана Константиновна «Осень (Плодородие)», 1959 г. Автор: Жолток Валериана Константиновна
Борис Аверьянов "К вечеру", из серии "Осень" (1961) Борис Аверьянов "К вечеру", из серии "Осень" (1961)
Михаил Андрийчук "Для города", из серии "Труженики Подолья" (1970) Михаил Андрийчук "Для города", из серии "Труженики Подолья" (1970)
Валентин Поляков, 1959 год. "Сбор картофеля" Валентин Поляков, 1959 год. "Сбор картофеля"
Василий Неясов "Челябинск" (1979) Василий Неясов "Челябинск" (1979)
"Картошка" 2015 Автор:Дареев Андрей Александрович "Картошка" 2015 Автор:Дареев Андрей Александрович
«Довольно заниматься ерундой — поедете на картошку!», 1974 Худ. В. Жаринов «Довольно заниматься ерундой — поедете на картошку!», 1974 Худ. В. Жаринов
"Сбор картофеля", 1957 Автор: Пластов Аркадий Александрович "Сбор картофеля", 1957 Автор: Пластов Аркадий Александрович
Едоки картофеля. 1885 г. Винсент Ван Гог. Едоки картофеля. 1885 г. Винсент Ван Гог.
Горе-уборщики урожая Плакат на тему небрежного отношения к плодам урожая. В плакате соединилась действительность и фольклор. Автор неизвестен, 1988г. Горе-уборщики урожая Плакат на тему небрежного отношения к плодам урожая. В плакате соединилась действительность и фольклор. Автор неизвестен, 1988г.
«МЫСЛИТЕЛЬ НА ПЕРИФЕРИИ», 1932 — Три месяца я ломал голову, что здесь сеять — редиску или огурцы. И только сегодня эти головотяпы из центра сообщили, что сеять уже поздно. Худ. Н. Радлов «МЫСЛИТЕЛЬ НА ПЕРИФЕРИИ», 1932 — Три месяца я ломал голову, что здесь сеять — редиску или огурцы. И только сегодня эти головотяпы из центра сообщили, что сеять уже поздно. Худ. Н. Радлов
Овощеводство - игра не по правилам! В волейболе без правил совхоз "Овощевоз" пытается доставить свои помидоры до магазина, но база отбивает их, портя товар. Это было издержкой плановой экономики - "лишние" продукты были не интересны для приема ни в базе, ни в магазине. Г. Вальк, 1964г. Овощеводство - игра не по правилам! В волейболе без правил совхоз "Овощевоз" пытается доставить свои помидоры до магазина, но база отбивает их, портя товар. Это было издержкой плановой экономики - "лишние" продукты были не интересны для приема ни в базе, ни в магазине. Г. Вальк, 1964г.
Сельское хозяйство Изображена тантамареска — стенд для фотографирования со специальным вырезом — отверстием для лица на фоне преувеличенно изобильного сельского пейзажа. Как из рога изобилия на этом постере арбузы, дыни, тыквы, кукуруза, томаты, яблоки, сыры, колбасы. Н. Червоткин, 1989г. Сельское хозяйство Изображена тантамареска — стенд для фотографирования со специальным вырезом — отверстием для лица на фоне преувеличенно изобильного сельского пейзажа. Как из рога изобилия на этом постере арбузы, дыни, тыквы, кукуруза, томаты, яблоки, сыры, колбасы. Н. Червоткин, 1989г.
Рабочие и служащие, создавайте свои огороды! Художник: А. Зайков, 1941г. Рабочие и служащие, создавайте свои огороды! Художник: А. Зайков, 1941г.
Какие овощи можно сажать рядом. Какие овощи можно сажать рядом.

СОБЫТИЯ


31.10.2025 В России запатентован БПЛА, собирающий фрукты и складывающий их в корзину

Что собой представляет БПЛА для фруктов ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр Вим» запатентовал модель беспилотного летательного аппарата (БПЛА), собирающего фрукты. С патентом, размещенном в базе данных Роспатента, удалось ознакомиться CNews. Использование беспилотных летательных аппаратов для сбора плодов фруктовых деревьев позволит повысить эффек
25.09.2024 Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

ок свежие соки. Она работает за счет быстрого вращения терки с острыми лезвиями, который измельчает фрукты и овощи. Под действием центробежной силы мякоть отбрасывается на сетчатый фильтр, где

02.12.2021 «Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель»

Компания ООО «Меленский картофель» на протяжении нескольких лет использовала «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Программы применялись для ведения внутренней бух
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни

вертикальными и горизонтальными в зависимости от расположения винта. В вертикальные можно загружать фрукты и овощи целиком, лишь бы они помещались в емкость подачи. В горизонтальных продукты ну
12.06.2018 Привычные овощи под угрозой из-за глобального потепления

влияет на урожайность зерновых культур. Воздействие изменения климата на такие важные культуры, как овощи и бобовые, было изучено слабо. Теперь ученые предупреждают, что сокращение урожайности

05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл

вана. Опыт данной коллаборации с Голливудом пользователь может оценить на примере новых моделей телевизоров FZ950 и FZ800. Почему в России нет премиум продуктов Technics, говорящих колонок и будут ли овощи? К сожалению, из-за особенностей, а где-то и незрелости российского рынка, производители электроники не спешат выводить на отечественный рынок некоторые решения. Так, к примеру, у нас в с
25.04.2016 Фруктоза повреждает сотни генов в мозге

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета показало, что фруктоза может повредить сотни генов в головном мозге. Эти гены связаны со многими болезнями: от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний до болезни Альцгеймера и синдрома дефицита внимания и

10.04.2015 Учи "ананасов"...

х учителей и даже – превращение отдельных учеников в ананасы (по-русски, наверное, было бы сказать «в овощи»). Ананасы – прекрасные ученики: у них стабильно средние баллы, они не требуют вкусны
21.06.2013 «Полезная и здоровая» фруктоза повреждает печень?

Пища с высоким содержанием фруктозы повреждает печень животных, говорится в новом исследовании Баптистского медицинского центра университета Уэйк Форест (США). Фруктоза, которую нередко считают здоровой альтернативой сахару, на самом деле может добавить проблем организму, вместо того, чтобы решить их. В первой части эксперимента ученые разделили обезъ
11.03.2013 Робот научился выбирать фрукты

нием возможностей их алгоритма. Планируется, что программное обеспечение не только сможет различать фрукты и овощи, но и обнаруживать повреждения вроде плесени, гнили и т.д.
07.03.2013 Зеленые овощи защищают организм от бактерий

Зеленые овощи защищают организм человека от патогенных бактерий – к такому выводу пришли ученые из австралийского Института молекулярной иммунологии. Оказывается, овощи важнее, чем считалось ран
28.01.2013 Овощи и фрукты делают нас счастливее

в о количестве порций различной еды, включая фрукты (за исключением фруктовых соков и сухофруктов), овощи (за исключением соков), а также печенья, чипсов, тортов, пирожных и кексов. Результаты

21.12.2012 Картофель в роли пользователя Wi-Fi

Компания Boeing закупила 9 тонн картофеля для испытаний беспроводной связи во время полёта. Дело том, что картофель по структуре весьма похож на человеческое тело – по крайней мере, для радиоволн, использующихся в стандартах Wi-Fi. Распределив мешки с картофелем по салону так, как если бы это были

17.12.2012 Лук и чеснок помогут очистить землю от токсинов

омассы при содержании металла 5 г на литр, то есть эффективность достигла 70%. Поглощенные металлы можно собирать в емкости с помощью азотной кислоты, а биомассу использовать повторно. Таким образом, чеснок и лук могут обеспечить доступную, экологически чистую и дешевую технологию очистки для небольших и средних предприятий. При этом особо эффективно из отходов извлекается свинец, который я
31.03.2011 Ананасы и бананы пойдут на пластик для автомобилей

Бананы и ананасы наносят новый удар по нефти – возможно, новые автомобили будут производиться с исполь
01.10.2010 Чеснок спасет диабетиков от смерти

диабетом проблемы с сердцем составляют 80%. Особенно высок риск заболеть диабетической кардиомиопатией, которая ослабляет мышечную ткань сердца. Более ранние исследования давали повод надеяться, что чеснок может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и помочь контролировать аномально высокие уровни сахара в крови, которые возникают при сахарном диабете. Однако до сих пор серьезные изы
27.10.2008 ГМ-помидоры будут бороться с раком

мент антоцианин, как считают ученые, обладает противораковым действием. В обычных помидорах содержание этого пигмента крайне мало. Антираковый сорт помидоров был получен методами генной инженерии - в помидоры был внедрен ген львиного зева, обладающего высоким содержанием антоцианина.
27.02.2008 Фритюрницы: и вкусно, и грустно

Таких, думаю, найдется немного. Не будь этих гастрономических отрад, жизнь была бы намного скучнее. Картофель фри: не будь таких гастрономических отрад, и жизнь была бы намного скучнее Еще в XV
17.10.2007 Картофель поможет решить проблему продовольственного обеспечения

ует увеличения в течение следующих трех десятилетий объема продовольственного и сельскохозяйственного производства на 60%. Эксперты считают, что решить эту проблему можно отчасти с помощью картофеля. Картофель является высокоурожайной культурой и занимает четвертое место в мире по мировому производству пищевых сельскохозяйственных культур. В 2006 году было выращено 315 млн. тонн картофеля.

17.10.2007 Зоны свежести в современных холодильниках: волшебство хранения

ей, в «зоне свежести» выглядит как только что сорванная с грядки в течение 3 недель. Зелень, нежные фрукты и овощи лучше всего сохранятся в зоне «влажной свежести», где температура от 0° до +1°
28.04.2007 Помидоры помогут решить энергетическую проблему

производства этанола, в первую очередь - целлюлозу. Однако до сих пор этанол, полученный при биообработке целлюлозы, обходился еще дороже, чем этанол из зерна. В современных технологиях биоконверсии растительного сырья используют микробный фермент целлюлазу, позволяющий перерабатывать целлюлозу из травы или быстрорастущих деревьев (например, тополя). Образующиеся в результате такой обработ

Публикаций - 586, упоминаний - 791

Сельское хозяйство и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 43
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 40
LG Electronics 3735 38
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 32
Yandex - Яндекс 9216 27
Philips 2099 26
9594 25
JVC Kenwood 422 23
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 20
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 19
Siemens AG - Siemens Group 2673 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Kitfort 75 15
Apple Inc 13154 15
Xiaomi - Сяоми 2231 11
Google LLC 12688 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
МегаФон 10742 10
Microsoft Corporation 25775 10
Sony 6739 10
Sharp Corporation 1062 10
SAP SE 5601 9
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 8
Oursson 8 7
Binatone 20 6
Ростелеком 10948 6
Oracle Corporation 7074 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Совзонд - Sovzond 123 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Telegram Group 2940 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 5
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 23
Groupe SEB - Tefal 108 21
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 20
Braun GmbH 79 20
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 16
Miele - Миле 139 15
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 11
Hansa - Ханса 114 11
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 10
Whirlpool KitchenAid 24 10
Bork - Борк-Ритейл 45 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 9
Россети Ленэнерго 1699 9
X5 Group - Перекрёсток 640 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 8
Яндекс.Лавка 315 8
Dyson 157 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Bosch - Gaggenau 36 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Haier - Candy Group - Канди 101 6
Kärcher - Karcher - Керхер 74 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 5
Daewoo 103 5
Krups 31 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Ardo - Ардо 36 3
Auchan Holding - Ашан Авто 5 3
Вкусно — и точка 36 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Электрокабель 13 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 74
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 70
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 66
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 62
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 60
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 57
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 52
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 147 51
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 42
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 42
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 42
Аксессуары 4282 40
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 39
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 71 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 37
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Блендер 103 36
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 70 34
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 31
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 31
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 31
Вентилятор - Fan 1076 31
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 30
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 29
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 81 28
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 27
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 73 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 26
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 25
Groupe SEB - Moulinex ME 55 31
Google Android 15243 25
Apple iOS 8583 21
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 19
Apple iPhone 6 4861 17
Liebherr - серия холодильников 36 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Philips HR - шнековые соковыжималки 14 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 10
Samsung - серия холодильников 44 9
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 9
Redmond RBM - хлебопечка 27 8
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 8
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 8
JVC Kenwood KCC - Kenwood KMM - JVC Kenwood KMC - JVC Kenwood KM - Kenwood Cooking Chef - Kenwood FP - кухонный комбайн - кухонная машина 11 7
Apple iPad 4011 7
Microsoft Windows 16882 7
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 7
Microsoft Windows BitLocker 942 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 7
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Linux OS 11533 6
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 13 6
Bosch MES - соковыжималка 7 5
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 5
Groupe SEB - Tefal Optigrill - Tefal CB - Tefal GC - Tefal EY - гриль 8 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Магнит Доставка 27 5
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 5
LG Kompressor Follow Me 20 5
Путин Владимир 3454 7
Головин Даниил 34 7
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 6
Вараксина Ольга 9 6
Тимкина Александра 10 4
Payne Gregory - Пэйн Грегори 4 4
Кульченко Роман 14 4
Шувалова Анастасия 9 4
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 3
Рашид Карим 8 3
Ирышков Эдуард 15 3
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 3
Scholes Simon - Шольс Симон 3 3
Егошин Сергей 117 3
Марфин Алексей 13 3
Измайлов Максим 8 3
Сергеенко Василий 7 3
Агуреева Ольга 9 3
Старикова Евгения 11 3
Туран Марина 5 3
Miller Coyle Heather - Миллер Койл Хизер 2 2
Giacomelli Gene - Джакомелли Джин 2 2
Гаджиев Ариф 14 2
Русаченко Александра 8 2
Мелихов Дмитрий 69 2
Окин Антон 11 2
Pusztai Arpad - Пуштаи Арпад 2 2
Беляев Николай 3 2
Молоховец Елена 4 2
Hilbeck Angelika - Хильбек Анжелика 2 2
Bunner Andrew - Баннер Эндрю 4 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Sadler Phil - Сэдлер Фил 2 2
Мишустин Михаил 787 2
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 2
Терехов Александр 17 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Сонюшкин Игорь 2 2
Шалманов Сергей 202 2
Гончарова Эльвира 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 110
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 92
Земля - планета Солнечной системы 10865 72
Европа 24964 70
Германия - Федеративная Республика 13221 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Франция - Французская Республика 8177 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 40
Южная Корея - Республика 7052 40
Япония 13807 37
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 27
Италия - Итальянская Республика 4508 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Беларусь - Белоруссия 6289 21
Азия - Азиатский регион 5920 20
Казахстан - Республика 6048 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Индия - Bharat 5869 13
Африка - Африканский регион 3641 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 10
Америка - Американский регион 2206 9
Канада 5081 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 9
Испания - Королевство 3840 9
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 9
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 116
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 112
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 108
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 105
Ботаника - Растения - Plantae 1167 87
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 82
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 75
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 74
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
Зоология - наука о животных 2887 62
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 58
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 58
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 57
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 57
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 57
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 44
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 43
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 42
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 41
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 34
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 97 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 33
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 28
Английский язык 7030 28
Орехи - Nuts 64 28
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 27
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 27
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 27
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 27
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 26
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 25
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 25
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 23
CNews - ZOOM.CNews 1866 50
New Scientist 1448 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Nature 832 6
Phys.org 972 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 5
TerraDaily 141 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Ведомости 1466 3
Чудо техники 60 3
ScienceDaily 399 3
Казахстан Сегодня 310 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Cosmopolitan 25 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Scientific American 81 2
The Engineer 79 2
Аэрокосмический курьер 3 1
Компьютерра - Компьюлента 9 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
The Guardian - Британская газета 406 1
The Washington Post 350 1
IDG - International Data Group 117 1
AP - Associated Press 2007 1
Fortune 211 1
Science Advances 35 1
Российская газета 290 1
Главбух 13 1
ComputerWorld 144 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
NEWSru.com 229 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
Gartner - Гартнер 3658 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Microsoft Research 144 2
Datamonitor 83 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
StartupBlink 5 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
SimilarWeb 62 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
РАН - Российская академия наук 2122 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
Keio University - Университет Кэйо 39 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 26 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
University of Bradford - Брэдфордский университет - Университет Бредфорда 6 1
Rockefeller University - Рокфеллеровский университет 10 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 6
Red Dot Design Award 57 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
CeBIT 614 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Samsung Forum 14 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Electrolux Design Lab 6 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Старт Хаб 21 1
Сбер - Sber500 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
SAP UP 5 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще