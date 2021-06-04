Индексная книга CNews*
Сельское хозяйство Растениеводство фрукты и овощи Crop production
- Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс
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- Сельское хозяйство - Животноводство
- Сельское хозяйство - Птицеводство
|04.06.2021
|Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни
|11.03.2013
|Робот научился выбирать фрукты
|28.01.2013
|Овощи и фрукты делают нас счастливее
|17.12.2012
|Лук и чеснок помогут очистить землю от токсинов
|01.10.2010
|Чеснок спасет диабетиков от смерти
Публикаций - 164, упоминаний - 167
Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|500 Startups 14367 19
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2144 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 207 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 263 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.