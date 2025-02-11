Вкусно — и точка
«Вкусно — и точка» — сеть предприятий быстрого обслуживания в России. Ежедневно компания обслуживает 2 млн человек по всей стране: от Калининграда до Владивостока. На 1 сентября 2023 года открыто более 860 точек сети в 64 субъектах РФ
Вкусно — и точка и организации, системы, технологии, персоны:
|Гладков Дмитрий 4 1
|Сивцев Илья 140 1
|Гусев Михаил 23 1
|Шапиро Яков 13 1
|Исаев Сергей 7 1
|Давыдов Сергей 5 1
|Серебряков Дмитрий 5 1
|Русадзе Нина 2 1
|Колесникова Татьяна 1 1
|Черников Александр 22 1
|Журавлева Юлия 2 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Ананьин Александр 1 1
|Хазиахметова Диляра 1 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Зеленкова Лариса 1 1
|Кучменева Анастасия 1 1
|Рубцова Наталья 1 1
|Бурлаков Юрий 1 1
|Яновский Юрий 2 1
|Турченик Алексей 3 1
|Амиров Фарман 1 1
|Верютин Дмитрий 1 1
|Петухов Иван 2 1
|Воронов Данила 1 1
|Прищепо Иван 1 1
|Травин Максим 1 1
|Денисенко Павел 1 1
|Егоров Алексей 10 1
|Руденко Георгий 4 1
|Кухарских Александр 1 1
|Ганаев Дмитрий 1 1
|Пузаков Евгений 2 1
|Шконда Игорь 1 1
|Асаев Роман 2 1
|Свиридов Евгений 4 1
|РИА Новости 920 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3216 1
|OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
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