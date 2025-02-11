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Вкусно — и точка

Вкусно — и точка

«Вкусно — и точка» — сеть предприятий быстрого обслуживания в России. Ежедневно компания обслуживает 2 млн человек по всей стране: от Калининграда до Владивостока. На 1 сентября 2023 года открыто более 860 точек сети в 64 субъектах РФ


11.02.2025 «Технологии — и точка» построил для «Вкусно — и точка» платформу данных на продуктах Arenadata 1
03.10.2024 Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
01.10.2024 «Вкусно – и точка» тестирует роботов-разносчиков и роботов-уборщиков 3
30.09.2024 Впервые единое решение для eCommerce: ADV запускает комплексную услугу развития интернет-проектов с потенциалом повышения эффективности х2,5 1
07.06.2024 Заказы из Rostic’s будут доставлять роботы-курьеры «Яндекса» 1
14.05.2024 «Яндекс» запустил доставку роботами в жилых районах Москвы 1
27.04.2024 80% респондентов отмечают, что у них выросло доверие к российскому ПО 1
19.03.2024 Yandex Cloud растет в два раза быстрее облачного рынка 1
01.03.2024 Основатель «Еаптека» проинвестировал в российскую платформу для корпоративного обучения Kampus 1
13.12.2023 Пользователям «Яндекс еды» заказы из «Вкусно — и точка» доставят роботы-курьеры 1
26.10.2023 «Вкусно – и точка» и «Сбермаркет» запустили доставку в регионах России 1
17.10.2023 Российские технологические компании «Сбер», «Яндекс» и Ozon впервые вошли в Топ-20 любимых брендов россиян 2
04.10.2023 Группа «Астра» инвестирует в поставщика платформ для корпоративного обучения Knomary 1
25.08.2023 «Тинькофф» запустил платформу с верифицированными отзывами клиентов 1
09.08.2023 «Вкусно – и точка» будет развивать Foodtech-сервисы с помощью продуктов Yandex Cloud 2
28.06.2023 ИТ-компания «Инфосистемы джет» оснастила офис франчайзи партнера «Вкусно — и точка» мультимедийными решениями   1
20.04.2023 «Крок» обеспечивает поддержку ИТ-инфраструктуры центрального офиса сети «Вкусно – и точка» 1
07.12.2022 «Яндекс еда» и Delivery Club запустили доставку из «Вкусно — и точка» 1
07.12.2022 «Яндекс еда» внедрила технологию интернета вещей для точного прогнозирования времени доставки 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 1
12.07.2022 «Сберсервис» обеспечит комплексную круглосуточную ИТ-поддержку предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 26

Вкусно — и точка и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7393 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 2
Ростелеком 9727 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12699 1
Apple Inc 12130 1
LG Electronics 3616 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1906 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
Sony 6550 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Samsung Electronics 10278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Xiaomi 1744 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Крок - Croc 1777 1
БАРС Груп 545 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 399 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 181 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
Haier Group 168 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 248 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 233 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
KAMPUS - Теории от практиков 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8760 1
Т1 Иннотех 178 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
К2Тех 133 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 235 1
Broadcom - VMware - Greenplum 98 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 174 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
Check Point Software Technologies 761 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 3
McDonald’s - Макдоналдс 198 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7351 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
РЖД - Российские железные дороги 1907 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1349 2
Unilever - Юнилевер Русь 153 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
Ренессанс Страхование 160 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 276 1
Связной ГК 1371 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 842 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 70 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Adidas - Адидас 161 1
BMW Group 447 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
X5 Group - Перекрёсток 549 1
ВкусВилл - Избёнка 158 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Ак Барс Банк 272 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Coca-Cola Company 254 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Volkswagen Audi Group 208 1
LEGO 244 1
Nike 186 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 832 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 9
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary TMS 4 1
Тинькофф отзывы 1 1
Яндекс.Маркет 944 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary LMS 2 1
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