«Вкусно — и точка» — сеть предприятий быстрого обслуживания в России. Ежедневно компания обслуживает 2 млн человек по всей стране: от Калининграда до Владивостока. На 1 сентября 2023 года открыто более 860 точек сети в 64 субъектах РФ