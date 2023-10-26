«Вкусно – и точка» и «Сбермаркет» запустили доставку в регионах России

«Вкусно – и точка» и «Сбермаркет» запустили бесплатную доставку сразу в 35 городах России. Теперь курьеры «Сбермаркета» доставляют бургеры, комбо обеды, напитки и другие позиции из меню сети жителям Астрахани, Волгограда, Воронежа, Липецка, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Самары и многих других городов. Среднее время ожидания заказа составляет около 30 минут. Заказ можно сделать на сайте или через мобильное приложение сервиса.

«Мы расширяем возможности для заказа блюд из предприятий сети, теперь у наших гостей есть еще один способ – заказать доставку через «Сбермаркет». Пользователям сервиса уже доступно большинство позиций меню «Вкусно – и точка»: бургеры, куриные снэки, картофель фри, креветки и многие другие блюда. Количество позиций в меню доставки обязательно будет расти», – отметил Юрий Бурлаков, директор по доставке «Вкусно – и точка».

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«Запуск доставки из «Вкусно – и точка» ждали многие наши клиенты по всей России. Рады, что теперь жители еще 35 городов могут заказать любимые блюда с бесплатной и быстрой доставкой», – сказал Фарман Амиров, коммерческий директор по развитию ресторанов в «Сбермаркете».

Ранее, 31 августа 2023 г., партнеры запустили доставку в Москве и Санкт-Петербурге.