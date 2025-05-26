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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФГИС ФРИ Федерального реестра инвалидов

ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM 1
25.11.2024 Как «1С:ERP Управление предприятием 2» помогло «Ви Фрай» автоматизировать производство картофеля-фри 1
01.10.2024 «Вкусно – и точка» тестирует роботов-разносчиков и роботов-уборщиков 1
30.09.2024 «Яндекс Лавка» начала развивать формат дарккитченов в трех новых регионах 1
03.01.2024 Пенсионный фонд защитится с помощью «Касперского» и «Доктор Веб» 1
18.12.2023 Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики 1
26.10.2023 «Вкусно – и точка» и «Сбермаркет» запустили доставку в регионах России 1
14.02.2022 В Генпрокуратуре создан спецотдел по слежке за ИТ 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 2
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами 1
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни 1
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 2
15.03.2021 БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 1
26.02.2021 В России расширен список госуслуг, оказываемых без привязки к прописке 1
24.12.2020 «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
23.06.2020 Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
13.04.2020 «Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan 1
05.03.2020 Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин 1
13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 1
15.01.2020 Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать 1
16.05.2019 «Мобильный телепорт» инвестировала $1,5 млн. в развитие системы «Умного дома» Life Control 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
19.10.2018 Компьютеры Samsung обогнали Apple по надежности. Опрос 1
19.10.2018 В России легализуют автоматический контроль состояния водителей 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
22.12.2017 «МаксимаТелеком» запускает Wi-Fi в автобусах Санкт- Петербурга 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
30.11.2017 Все домены Рунета отдадут во власть «Ростелекома» 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
28.08.2017 Пенсионный фонд меняет модель эксплуатации систем 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 2
14.04.2017 Самые ожидаемые модели бытовой техники 1
06.04.2017 ИКТ в госсекторе 2017 2
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2

Публикаций - 78, упоминаний - 93

ФГИС ФРИ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 10
Microsoft Corporation 24847 7
8467 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1118 5
Новые облачные технологии (НОТ) 456 5
Ростелеком 9912 4
Xiaomi 1816 4
IBM - International Business Machines Corp 9472 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 23 4
Yandex - Яндекс 7705 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 3
Ростелеком - РТЛабс 180 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4136 3
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 3
Apple Inc 12270 3
Promt - Промт 297 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 3
МегаФон 9260 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 3
Philips 2064 3
X Corp - Twitter 2880 2
Meta Platforms - Facebook 4466 2
Intel Corporation 12309 2
Oracle Corporation 6758 2
Норси-Транс - НТ 111 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 2
VK - Mail.ru Group 3483 2
Telegram Group 2206 2
Конфидент ЦЗИ 112 2
Dell Technologies - Dell Computer 2142 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
Directum - Директум 1121 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 2
Google LLC 11946 2
Бинго-Софт - Акцент 10 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5032 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 2
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
РЖД - Российские железные дороги 1939 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 5
McDonald’s - Макдоналдс 200 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 450 3
Газпром ПАО 1366 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2877 2
Альфа-Банк 1799 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1686 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1235 2
ПСБ - Промсвязьбанк 872 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 2
Лента - Сеть розничной торговли 2144 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 892 2
НСПК - Национальная система платежных карт 836 2
Вкусно — и точка 25 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 396 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
Coursera 56 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 490 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Airbnb 92 1
ПромСвязьКапитал 83 1
ТС-инжиниринг 6 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Новатэк Новафининвест 56 1
Uber 333 1
Почта России ПАО 2158 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 18
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 12
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 11
Федеральное казначейство России 1813 11
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 9
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 8
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 5
Администрация Перми 21 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 4
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 101 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4382 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 93 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2818 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3217 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1404 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 301 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 459 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1451 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2245 16
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12977 13
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16182 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24699 10
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14089 8
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8020 8
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 7
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1791 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6868 6
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8861 6
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7817 6
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 553 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7443 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3972 5
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5439 12
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 12
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 238 11
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 11
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 11
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 26 11
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 6
Google Android 14259 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 406 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 4
Linux OS 10221 4
Новые облачные технологии - МойОфис 808 4
Microsoft Windows 15896 4
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 20 3
Apple iOS 7964 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1331 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 487 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1374 2
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 2
Google Chrome - браузер 1593 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 2
Mozilla Firefox - браузер 1896 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 299 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 2
Яндекс.Лавка 246 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7170 2
Яндекс.Практикум 62 2
Apple iPhone 6 4863 2
Stafory - робот Вера 340 2
VK Combo 84 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 2
Шадаев Максут 1044 12
Фишер Андрей 74 12
Бутенко Юрий 65 12
Веригин Илья 34 10
Соколов Олег 51 9
Евраев Михаил 262 8
Дюбанов Анатолий 95 8
Ермолаев Артем 378 8
Цариковский Федор 32 8
Лопаткин Герман 104 8
Земской Николай 15 8
Парфенов Юрий 10 8
Степанов Максим 10 8
Кошечкин Константин 11 8
Казеко Владимир 9 8
Козырев Алексей 324 7
Дзвинко Роман 18 7
Гуревич Раиса 16 7
Фомичев Олег 138 6
Никуличев Андрей 43 6
Власов Сергей 98 6
Звягина Наталья 64 6
Петрушин Андрей 110 6
Авербах Владимир 126 6
Казарин Станислав 175 6
Гуральников Сергей 164 6
Нечепоренко Юрий 27 6
Кучин Сергей 27 6
Чукарин Алексей 59 5
Елистратов Николай 90 5
Ципорин Павел 102 5
Разумовский Дмитрий 122 5
Соловьев Денис 5 5
Фенюшин Евгений 26 4
Ложникова Анастасия 5 4
Чаркин Евгений 299 3
Нестеров Алексей 145 3
Солодовников Денис 102 3
Городилов Михаил 18 3
Шаблыков Никита 29 3
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