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ФГИС ФРИ Федерального реестра инвалидов
УПОМИНАНИЯ
ФГИС ФРИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1044 12
|Фишер Андрей 74 12
|Бутенко Юрий 65 12
|Веригин Илья 34 10
|Соколов Олег 51 9
|Евраев Михаил 262 8
|Дюбанов Анатолий 95 8
|Ермолаев Артем 378 8
|Цариковский Федор 32 8
|Лопаткин Герман 104 8
|Земской Николай 15 8
|Парфенов Юрий 10 8
|Степанов Максим 10 8
|Кошечкин Константин 11 8
|Казеко Владимир 9 8
|Козырев Алексей 324 7
|Дзвинко Роман 18 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Фомичев Олег 138 6
|Никуличев Андрей 43 6
|Власов Сергей 98 6
|Звягина Наталья 64 6
|Петрушин Андрей 110 6
|Авербах Владимир 126 6
|Казарин Станислав 175 6
|Гуральников Сергей 164 6
|Нечепоренко Юрий 27 6
|Кучин Сергей 27 6
|Чукарин Алексей 59 5
|Елистратов Николай 90 5
|Ципорин Павел 102 5
|Разумовский Дмитрий 122 5
|Соловьев Денис 5 5
|Фенюшин Евгений 26 4
|Ложникова Анастасия 5 4
|Чаркин Евгений 299 3
|Нестеров Алексей 145 3
|Солодовников Денис 102 3
|Городилов Михаил 18 3
|Шаблыков Никита 29 3
|Госрасходы - портал 70 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 10
|CNews - ZOOM.CNews 1850 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1970 1
|Bloomberg 1321 1
|AP - Associated Press 2006 1
|New Scientist 1448 1
|Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
|Daily Telegraph 46 1
|РИА Новости 944 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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