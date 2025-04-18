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Теремок Сеть ресторанов быстрого питания
Сеть ресторанов «Теремок» включает в себя 346 заведений в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работают более 5000 человек, принимают до 36 млн гостей. Данные 2025 года.
Теремок и организации, системы, технологии, персоны:
|Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
|U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 1
|Гончаров Михаил 10 4
|Ковалев Сергей 25 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Ревяшко Андрей 20 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Киселев Александр 114 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Ерофеев Александр 10 2
|Виноградов Александр 60 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Зотов Николай 2 2
|Асратян Петр 36 2
|Шляпин Евгений 17 2
|Адян Сергей 2 2
|Говорухин Иван 7 2
|Курьянов Павел 3 2
|Августон Иван 15 2
|Плетнев Артем 10 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Курбанов Серго 2 2
|Листров Роман 3 2
|Венеров Владимир 2 1
|Фролов Антон 19 1
|Медовый Дмитрий 3 1
|Бутман Евгений 29 1
|Курочкин Алексей 15 1
|Кучмент Михаил 13 1
|Васкевич Данила 9 1
|Андреев Максим 38 1
|Милехин Андрей 5 1
|Кошелев Сергей 4 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Лутц Игорь 4 1
|Лебединский Николай 3 1
|Крылов Александр 9 1
|Богачев Евгений 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1936 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
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