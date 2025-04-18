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Теремок Сеть ресторанов быстрого питания

Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания

Сеть ресторанов «Теремок» включает в себя 346 заведений в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работают более 5000 человек, принимают до 36 млн гостей. Данные 2025 года.


18.04.2025 Оборудование «Атол» помогает в обслуживании клиентов сети ресторанов «Теремок» 1
09.08.2024 Исследование «МТС Медиа»: 42% родителей придумывают сказки на ночь 1
06.08.2024 МТС: более 90% кузбассовцев включают или читают своим детям народные сказки 1
07.06.2024 Заказы из Rostic’s будут доставлять роботы-курьеры «Яндекса» 1
14.05.2024 «Яндекс» запустил доставку роботами в жилых районах Москвы 1
30.11.2023 «Яндекс» вдвое увеличит флот роботов-доставщиков и начнет сдавать их в аренду бизнесу 2
17.07.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов во всех городах-миллионерах 1
07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре 3
11.02.2021 Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке» 1
24.12.2020 «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам 1
05.09.2018 «Теремок» взял на работу робота-кассира «Марусю» 2
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
26.05.2016 Система BioLink BioTime внедрена в сети быстрого питания «Теремок» 2
11.11.2014 Мессенджер Line запускает функцию автоматического перевода сообщений с английского на русский 1
14.04.2014 Самый безопасный магазин без продавцов 1
30.09.2013 МТС и MasterCard представили кобрендовый NFC-смартфон 1
14.02.2013 В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

Теремок и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13052 6
Yandex - Яндекс 7606 5
VK - Mail.ru Group 3475 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 5 2
ТелеСвязь 20 1
Google LLC 11909 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Крок - Croc 1782 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
Microsoft Corporation 24783 1
8390 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Элвис-НеоТек 47 1
DORS 14 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
Security Systems Company - Секьюрити Системс Компани 1 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 474 1
LogiX 2 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 7
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 242 5
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 3
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 3
ГПБ - Газпромбанк 1103 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 732 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
Полипластик 12 2
Траско - Trasko 32 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 2
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 2
Black Star 5 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
Меркури - Mercury 213 2
Mascotte 22 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
Черемушки 59 2
Столичные аптеки 11 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 41 2
Вкусно — и точка 24 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 288 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1057 1
Газпром нефть 633 1
Ак Барс Банк 272 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
BP - British Petroleum 182 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5427 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12247 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 3
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5582 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1298 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2515 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1771 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20259 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1113 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14429 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24536 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11403 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2993 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52082 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2293 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2564 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10312 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3235 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12658 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1104 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 1
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6443 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4476 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 274 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1844 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24802 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5219 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25820 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28162 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 1
Яндекс.Лавка 240 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 177 1
Google Android 14189 1
BioLink FingerPass 47 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 697 1
Яндекс.Практикум 58 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
CSI Set Prisma 19 1
BioLink BioTime 65 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
Яндекс.Плюс 200 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 40 1
Гончаров Михаил 10 4
Ковалев Сергей 25 2
Дубовсков Андрей 89 2
Ревяшко Андрей 20 2
Захаров Дмитрий 46 2
Мелингер Станислав 12 2
Киселев Александр 114 2
Игнатов Андрей 10 2
Ерофеев Александр 10 2
Виноградов Александр 60 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 62 2
Хрычев Михаил 4 2
Зотов Николай 2 2
Асратян Петр 36 2
Шляпин Евгений 17 2
Адян Сергей 2 2
Говорухин Иван 7 2
Курьянов Павел 3 2
Августон Иван 15 2
Плетнев Артем 10 2
Сардарян Роберт 19 2
Курбанов Серго 2 2
Листров Роман 3 2
Венеров Владимир 2 1
Фролов Антон 19 1
Медовый Дмитрий 3 1
Бутман Евгений 29 1
Курочкин Алексей 15 1
Кучмент Михаил 13 1
Васкевич Данила 9 1
Андреев Максим 38 1
Милехин Андрей 5 1
Кошелев Сергей 4 1
Хрулев Андрей 14 1
Лутц Игорь 4 1
Лебединский Николай 3 1
Крылов Александр 9 1
Богачев Евгений 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 147523 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17701 4
Россия - СФО - Новосибирск 4385 3
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 43 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3176 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 558 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3047 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2017 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7646 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2483 2
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 2
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 31 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1162 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4033 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1700 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 861 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1535 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1139 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1037 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 876 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1507 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1589 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 570 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52446 1
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 25 1
Россия - СФО - Кемеровская область 925 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5122 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24557 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48845 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11074 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7173 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13921 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 803 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 2
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2916 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4975 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5935 1
Английский язык 6716 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11140 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2790 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1774 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 615 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1263 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 76 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 253 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1284 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 526 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 406 1
Видеокамера - Видеосъёмка 697 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 515 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7098 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 708 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Аренда 2467 1
Информационный взрыв - Information explosion - Информационная перегрузка - Information overload - Информационная революция 31 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1591 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10047 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 133 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1936 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1115 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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