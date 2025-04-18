Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания

Сеть ресторанов «Теремок» включает в себя 346 заведений в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работают более 5000 человек, принимают до 36 млн гостей. Данные 2025 года.