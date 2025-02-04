Москва ЗАО Тропарево-Никулино муниципальный округ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Вольпе Борис 91 2
|Новиков Алексей 61 2
|Дмитриев Алексей 46 2
|Романов Константин 32 2
|Лобанов Денис 45 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Александров Алексей 10 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Медриш Михаил 15 1
|Горлин Борис 2 1
|Егоров Игорь 43 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Резванов Алексей 4 1
|Жуковский Антон 12 1
|Ташкеева Наталья 3 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 2
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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