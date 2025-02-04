Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167720
ИКТ 13053
Организации 10240
Ведомства 1441
Ассоциации 968
Технологии 3390
Системы 25037
Персоны 71426
География 2738
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2559
Мероприятия 842

Москва ЗАО Тропарево-Никулино муниципальный округ

Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ


04.02.2025 Аналитика МТС: запуск Троицкой линии Московского метрополитена перераспределил интернет-трафик с соседних линий 1
18.06.2024 Салоны связи Tele2 открывают свои двери у станций метро 1
07.06.2024 Заказы из Rostic’s будут доставлять роботы-курьеры «Яндекса» 1
09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
01.06.2018 Спасать утопающих на пляжах Москвы будут дроны 1
06.02.2018 Бесплатный Wi-Fi появился в новых перегонах Солнцевской линии Московского метро 1
24.05.2016 Абоненты МТС получат качественную связь во всех вагонах московского метро 1
29.01.2016 Tele2 расширила зону покрытия сети в Московском регионе 1
22.12.2015 «Яндекс» обновил и дополнил панорамы Москвы и Московской области 1
10.11.2015 Tele2 запустил 4G на семи станциях Московского метрополитена 1
23.10.2015 Москвичи с помощью онлайн-сервиса смогут самостоятельно убедиться в законности установленных в городе столбов двойного назначения 1
31.08.2015 МТС запустила сеть LTE в московском метрополитене 1
01.06.2015 Правительство Москвы разработало онлайн-сервис для поиска летних мест отдыха 1
29.10.2014 Здания на «Яндекс.Картах» стали объёмными 2
28.08.2014 Столичный «МегаФон» улучшил покрытие сети в 340 точках Москвы и Московской области 1
22.04.2014 Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
07.02.2012 В Западном округе Москвы откроется 5 МФЦ в 2012 г. 2
25.01.2010 Абонентская база «Акадо» в Ethernet-сегменте составила более 130 тыс 1
14.04.2009 «Акадо» модернизировала Ethernet-сегмент своей сети 1
27.12.2006 Префектура ЗАО выбирает поставщика ИТ-услуг 1
06.11.2003 30 декабря в Москве откроют новый телефонный код 1
06.03.2003 МГТС введет на юге Москвы код "499" с 1 июля 2003 г. 1
10.12.2001 Обзор сайтов телепередач в интернете 1
05.09.2000 "Вымпелком" ввела в действие новые базовые станции сети "Би Лайн GSM" 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 4
Yandex - Яндекс 7373 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2901 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
МегаФон 8867 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Google LLC 11796 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
Мостелеком 72 1
Samsung Electronics 10272 1
Microsoft Corporation 24643 1
Huawei 3941 1
Apple Inc 12115 1
LG Electronics 3616 1
ZTE Corporation 748 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Магнетар 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 3
Черемушки 56 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 195 1
Почта России ПАО 2117 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Афимолл ТРЦ 22 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 24 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 1
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 17 1
Вкусно — и точка 20 1
Алкон 4 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Музеон - парк искусств 19 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8190 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24508 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27894 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7684 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6454 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12200 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12552 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4777 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4033 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 645 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6581 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7602 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13949 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11158 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9626 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17096 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 1
USB modem - USB модем 303 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14410 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2222 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2484 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10118 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 130 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3422 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 33 1
Пропускная способность - Bandwidth 1747 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3736 1
Аналоговые технологии 2770 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2942 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 502 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1423 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 41 1
Apple iPhone 6 4861 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Вольпе Борис 91 2
Новиков Алексей 61 2
Дмитриев Алексей 46 2
Романов Константин 32 2
Лобанов Денис 45 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Александров Алексей 10 1
Лагутин Владимир 39 1
Медриш Михаил 15 1
Горлин Борис 2 1
Егоров Игорь 43 1
Цыденов Алексей 10 1
Резванов Алексей 4 1
Жуковский Антон 12 1
Ташкеева Наталья 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 22
Москва - ЗАО - Можайский район 22 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 6
Россия - РФ - Российская федерация 144733 6
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 27 6
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 6
Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное 13 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 4
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 4
Москва - Печатники 129 4
Москва - ЮВАО - Кузьминки 31 4
Москва - Новокосино 16 4
Москва - Очаково-Матвеевское 11 4
Россия - ЦФО - Московская область - Котельники 18 4
Москва - СЗАО - Строгино 47 4
Москва - ЮВАО - Люблино 38 4
Москва - ЮВАО - Марьино 67 3
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 3
Москва - ЮВАО - Капотня 18 3
Москва - Садовое кольцо 146 3
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 9 3
Россия - СФО - Новосибирск 4308 2
Москва - Куркино 16 2
Москва - ВАО - Перово 26 2
Москва - ЮЗАО - Зюзино 9 2
Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 2
Москва - Ново-Переделкино 7 2
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 29 2
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3100 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 228 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 2
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 49 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 2
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 17 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 841 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 135 2
Москва - САО - Западное Дегунино - Восточное Дегунино 5 2
Москва - ЮАО - Нагатинская пойма - Нагатинский Затон - Парк имени 60-летия Октября 10 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 6
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 574 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3549 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2596 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7619 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4814 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2941 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5015 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9967 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2657 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5430 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5127 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8057 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16333 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 374 1
Паспорт - Паспортные данные 2516 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 96 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1078 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 355 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4371 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10969 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 678 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9829 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1548 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7856 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 282 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще