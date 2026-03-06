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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва САО Западное Дегунино Восточное Дегунино

СОБЫТИЯ


06.03.2026 «МегаФон» расширил покрытие в ряде крупных московских ЖК 1
14.05.2025 PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще 1
13.09.2024 Склад «Мегамаркета» открылся на месте бывшей IKEA в Химках 1
05.08.2022 В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек 1
09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
12.11.2010 МГТС в ноябре переключит на цифровую связь более 143 тыс. московских абонентов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
МегаФон 10742 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Slava - рекламное агентство 8 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 570 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 142 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Автоинформатор 116 1
PIM Solutions - PIM.DATA 2 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
Новиков Алексей 66 2
Романов Константин 58 2
Панжина Наталия 2 1
Дерманский Роман 1 1
Яриков Владислав 2 1
Козлов Евгений 35 1
Югай Виктор 66 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Москва - ЮЗАО - Обручевский район 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 3
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 29 3
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 27 3
Москва - ЗАО - Можайский район 22 3
Москва - ЮАО - Нагатинская пойма - Нагатинский Затон - Парк имени 60-летия Октября 11 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 69 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 2
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 86 2
Москва - Садовое кольцо 119 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 2
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 2
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 55 2
Москва - СЗАО - Строгино 53 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск - Бекасово 10 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Москва - Лианозово 14 1
Москва - СВАО - Бибирево 24 1
Москва - Чертаново 27 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 11 1
Москва - Очаково-Матвеевское 13 1
Москва - Куркино 18 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 38 1
Москва - ВАО - Измайлово 14 1
Москва - ВАО - Метрогородок 5 1
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 41 1
Москва - СЗАО - Тушино 38 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 33 1
Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский 21 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 164 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 115 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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