Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва САО Западное Дегунино Восточное Дегунино
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
|МегаФон 10742 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
|МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
|PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
|IKEA - ИКЕА 171 1
|Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
|Slava - рекламное агентство 8 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
|Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
|Новиков Алексей 66 2
|Романов Константин 58 2
|Панжина Наталия 2 1
|Дерманский Роман 1 1
|Яриков Владислав 2 1
|Козлов Евгений 35 1
|Югай Виктор 66 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.