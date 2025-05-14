PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще

Сервис PIM.Data, входящий в экосистему решений PIM Solutions, выяснил, жители каких районов Москвы делали онлайн-заказы с наибольшим средним чеком в 2024 г. Для этого были проанализированы интернет-заказы более 3 млн человек, входящих в обезличенную выборку сервиса PIM.Data в Москве, что составляет 33% от официального взрослого населения города. Адреса мест получения заказов были привязаны к конкретным районам с помощью Федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Об этом CNews сообщили представители PIM Solutions.

Лидером стал район Марьина Роща со средним чеком 11 493 руб. Второе место занял район Филевский Парк с показателем 10 911 руб. На третьем месте расположилось Западное Дегунино, в котором средний чек составил 8045 руб. Столь высокие показатели Марьиной Рощи и Филевского Парка связаны с тем, что жители этих районов предпочитают делать крупные заказы, состоящие из дорогих товаров. Район Западное Дегунино включает в себя большое количество многоэтажных новостроек и относительно небольшое число офлайн-магазинов.

Также в топ-10 районов по среднему чеку вошли следующие районы: Академический (7668 руб.), Москворечье-Сабурово (7570 руб.), Донской (7043 руб.), Хамовники (6867 руб.), Бутырский (6857 руб.), Нагатино-Садовники (6588 руб.) и Даниловский (6588 руб.).

Наименьший размер среднего чека отмечен в районах Восточный (2872 руб.), Бекасово (3637 руб.), Лианозово (3873 руб.), Чертаново Центральное (3878 руб.) и Зябликово (3886 руб.).

Лучше всего выкупают заказы жители районов Савелки (92,81% выкупленных заказов), Куркино (92,75%) и Старое Крюково (92,59%). На последних местах по выкупу заказов расположились район Мещанский (86,69%), Метрогородок (86,73%) и Арбат (87,22%).

Среди округов столицы лидером по среднему чеку оказались Центральный (6176 руб.), Западный (6036 руб.) и Северо-Восточный (5613 руб.) округа. Худший результат показали Троицкий (4303 руб.), Восточный (4714 руб.) и Новомосковский 4767 руб.) округа.

В «Рейтинге потребительского потребительского поведения российских регионов в пространстве e-commerce», выпущенном PIM Solutions в 2024 году, Москва заняла 15 место по среднему чеку и 10 место по выкупу.

«Наше исследование подтверждает, что покупательские привычки в Москве значительно различаются в зависимости от географии, и это очень важная информация для ориентированного на москвичей бизнеса. Приведенные данные помогают не только понять потребительские предпочтения, но и точно настроить маркетинговые и логистические стратегии, ориентированные на уникальные характеристики каждого из районов. Также с помощью приведенных данных можно выбирать выгодные районы для открытия новых магазинов и ПВЗ, корректировать ценовую политику по разным районам, работать над выкупаемостью заказов и многое другое», — сказал руководитель коммерческой горизонтали PIM Solutions Владислав Яриков.