Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва СВАО Бутырский район муниципальный округ Бутырский
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 21
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстова Татьяна 37 3
|Егорова Ольга 13 2
|Фомин Дмитрий 25 2
|Токарев Петр 1 1
|Платова Раиса 1 1
|Шутов Алексей 2 1
|Щербань Вячеслав 1 1
|Дрыкин Дмитрий 2 1
|Бутырский Денис 1 1
|Дианова Валентина 1 1
|Сатторова Юлия 1 1
|Голубкин Егор 3 1
|Siva Ramesh - Сива Рамеш 1 1
|Нестеренко Василия 1 1
|Головченко Алексей 18 1
|Пекарская Лариса 1 1
|Распутин Александр 2 1
|Баталин Глеб 1 1
|Байдин Эльвин 1 1
|Орловский Виктор 405 1
|Ампелонский Вадим 31 1
|Болотов Андрей 2 1
|Шварц Ольга 3 1
|Аристов Дмитрий 12 1
|Телятников Сергей 1 1
|Бугаева Наталья 2 1
|Зорин Алексей 6 1
|Беспалов Александр 15 1
|Фролов Сергей 36 1
|Краснов Игорь 25 1
|Радонежский Сергий 9 1
|Липсиц Леонид 7 1
|Nowak Dorota Agata - Новак Дорота Агата 1 1
|Соловьева Екатерина 7 1
|Моторин Андрей 1 1
|Замородских Сергей 1 1
|Игнатьева Татьяна 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11520 2
|РИА Новости 1025 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2316 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.