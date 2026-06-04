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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва СВАО Бутырский район муниципальный округ Бутырский

Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский

СОБЫТИЯ


04.06.2026 BPMSoft инвестирует 100 млн руб. в создание технологического центра 1
26.09.2025 Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения 1
14.05.2025 PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще 1
27.11.2023 Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми 1
24.04.2023 ГК 1520 цифровизировала управление движением на МЦД-4 в районе Савеловского вокзала 1
17.01.2019 «Яндекс.такси» открыло новый центр для водителей в России 1
06.04.2018 Столичные суды полностью перешли на электронное общение с приставами всей России 1
20.07.2017 Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде 1
11.05.2017 Начальник «Бутырки»: КИС СОЮ не устранит проблему переполненности СИЗО полностью, но определенную часть решить сможет 1
12.12.2016 Пропал экс-сотрудник ДИТ Москвы 1
02.11.2016 Экономия времени — экономия денег: ИТ свяжут Мосгорсуд с 12 ключевыми госорганами 1
11.10.2016 Всемирному банку понравились темпы внедрения электронного правосудия в Москве 1
05.08.2016 Электронное взаимодействие столичных судов и приставов вошло в фазу пилотной эксплуатации 1
17.12.2015 Московский портал госуслуг выявил самые популярные ЗАГСы Москвы 1
08.07.2014 Роскомнадзор начал блокировку сайтов с персональными данными 1
14.02.2012 «Московский банк Сбербанка РФ» открыл в столице пять офисов нового формата 1
14.03.2011 ДЕЗ Бутырского района выплатит около 2 млн руб. за ограничение конкуренции на рынке оказания услуг интернет-связи 1
27.08.2007 В Москве ограблен салон сотовой связи «Беталинк» 1
15.06.2007 Похитителя кабеля приговорили к 2 годам 1
25.05.2007 В Москве преступники похитили 170 мобильных телефонов 1
11.07.2006 В Москве построят КИТС регулирования транспортных потоков 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1926 6
Ростех - Автоматика Концерн 1808 1
Yandex - Яндекс 9011 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1658 1
BioSmart - Биосмарт 10 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Папилон - Papillon 11 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 1
Прософт-Системы 23 1
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 33 1
Эремекс - Eremex 16 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 197 1
ЭТМ 16 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 3
Почта России ПАО 2322 2
Novator Legal Group - Новатор Юридическая группа 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Microsoft - LinkedIn 692 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 307 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 1
Renault Groupe 166 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 157 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 117 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 362 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
Беталинк 105 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 66 1
Четыре Лапы 18 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 48 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 864 7
Судебная власть - Judicial power 2466 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 5
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 5
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 750 3
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 1
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Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 168 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 229 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
Правительство Москвы - Жилищник ГУП ДЕЗ Москвы 2 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 175 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12652 1
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