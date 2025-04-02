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Аристов Дмитрий



02.04.2025 В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства 1
02.11.2024 Во всех регионах России появились роботы, умеющие возбуждать дела против должников без участия людей - судебных приставов 1
29.08.2024 Модульбанк обновил сервис облачных касс в смартфоне 1
02.07.2024 Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов в пользу ее российской «дочки» 1
06.03.2024 Модульбанк запустил прием оплаты по электронным сертификатам 1
05.09.2023 У российского Google обнаружены признаки преднамеренного банкротства 1
21.06.2023 Власти списали все деньги со счетов Google в России 1
09.06.2023 В России впервые робот возбудил дело против человека 1
21.11.2022 Модульбанк подключил NewPay: новый способ платить смартфоном за покупки 1
17.08.2022 Модульбанк выпустил «Модулькассу» нового поколения 1
06.04.2018 Столичные суды полностью перешли на электронное общение с приставами всей России 1
25.12.2014 С 2016 г. обратиться в суд можно будет в электронном виде 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Аристов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Google Russia - Гугл Россия 183 3
Google LLC 11914 3
Крок - Croc 1782 1
Lenovo Group 2304 1
Apple Inc 12233 1
Ред Софт - Red Soft 772 1
Diasoft - Диасофт 918 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
1С-Битрикс - Bitrix 589 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 57 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 33 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1100 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 24 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
Unsplash 947 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 792 2
Судебная власть - Judicial power 2331 2
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1007 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 1
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
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Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 258 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 51 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2517 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8012 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5950 1
Электронный документ - Electronic document 1477 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1438 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2996 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3472 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2373 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2975 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2227 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3915 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1243 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4910 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7391 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12786 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5595 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2051 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3072 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5435 1
Модульбанк - Модулькасса 30 4
Google YouTube - Видеохостинг 2797 3
Google Android 14195 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 699 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 2
Apple iOS 7927 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
FreePik 1101 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 99 1
VK RuStore - Рустор 380 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 661 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 758 1
Таляровский Валерий 7 2
Егорова Ольга 13 1
Болотов Андрей 2 1
Путин Владимир 3229 1
Малофеев Константин 116 1
Lee Ryan - Ли Райан 5 1
Бастрыкин Александр 22 1
Тамбиев Марат 2 1
Тихонова Надежда 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 570 2
Украина 7654 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Ирландия - Республика 1017 1
Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский 18 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 358 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7053 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6820 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2876 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 653 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 55 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3320 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1275 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1198 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1166 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 633 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7865 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7615 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 181 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4748 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 391 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 694 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6340 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6135 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1359 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1236 1
Английский язык 6720 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10062 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 221 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 695 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 1
Здравоохранение - Реабилитация 387 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1000 2
Царьград - телеканал 27 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
РИА Новости 938 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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