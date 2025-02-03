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Google Ireland Limited

Google Ireland Limited


03.02.2025 Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии 1
08.06.2022 На счетах российской «дочки» Google арестован миллиард рублей 1
26.06.2019 Google оштрафуют за нарушение российского законодательства 1
17.05.2017 Google рассчитался перед Россией за обиды «Яндекса» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Google Ireland Limited и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11791 3
Google Russia - Гугл Россия 180 2
Yandex - Яндекс 7372 1
Telegram Group 2005 1
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 11 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 994 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4758 1
Google Play - Google Store - Android Market 3294 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 2
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 44 1
Google Global Cache 24 1
Google Android 14016 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 127 1
Google Mobile Services - GMS 68 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1790 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3491 1
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Ведомости 1008 1
Царьград - телеканал 26 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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