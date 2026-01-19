Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства

В «Яндекс Картах» теперь можно делиться геопозицией с близкими ать на своё местоположение. После этого «Карты» предложат поделиться локацией с друзьями и близкими, и они увидят пин на своей карте. Кроме того, локацию можно отправить, перейдя в профиль, в раздел «Геопозиция», или сделав скриншот участка карты, на котором находится пользователь. Закончить трансляцию можно в любой момент. Для этого надо перейти в раздел «Геопозиция» в профиле или н

Масштабное обновление Solar NGFW 1.4: с централизованным управлением, поддержкой GeoIP и улучшенным интерфейсом опасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.4. Теперь продукт включает в себя функции централизованного управления, кластеризации с синхронизацией сессий, GeoIP и обновленный механизм глубокого анализа пакетов, а также улучшенный пользовательский интерфейс. Обновления позволят еще проще интегрировать Solar NGFW в крупные ИТ-инфраструктуры заказчи

МТС и «МегаФон» интегрировали геолокационные сервисы «Ребенок под присмотром» и «Радар» МТС и «МегаФон» объявили о завершении интеграции геолокационных сервисов для массового рынка: в дополнение к ранее объединенным сервисам «Локатор» и «Навигатор» абоненты получили возможность определять местонахождение близких по данным их гад

США ограничили распространение геолокационных сервисов ается только мобильных приложений, однако окажет влияние на деятельность всех компаний, заинтересованных в использовании ГИС. Противники инициативы FTC указывают на расплывчатую формулировку понятия «геолокация». Так, сюда входит определение координат и по данным сотовой сети, и по GPS, и по Wi-Fi, хотя все эти технологии обеспечивают разную точность определения местоположения. Таким образо

Как маркетологи захватывают геолокационные сервисы и геолокационных сервисов среди пользователей можно говорить и еще об одном уровне – маркетинговом. Геолокация стала инструментом таргетирования стимулирующих маркетинговых акций и основой для

Геотеги из соцсетей "сдают" американские базы боевикам Пентагон заявил о том, что боевики в Ираке использовали геотеги фотографий с мобильного телефона, чтобы уничтожить новейшие боевые вертолеты AH-64. Социальные сети и геотеги, которые оставляют некоторые модели сотовых телефонов, серьезно бесп

Геолокационный сервис Foursquare получил $50 млн инвестиций Набирающий популярность геолокационный сервис Foursquare закрыл очередной раунд инвестиций, в рамках которого общую с

Геолокационный сервис Foursquare оценили в $500 млн Набирающий популярность геолокационный сервис Foursquare в скором времени может получить инвестиции в размере от $20

eBay купила разработчика геолокационных приложений Where за $135 млн Компания eBay объявила о том, что приобретает фирму Where, разработчика геолокационных мобильных приложений для большинства популярных платформ, включая Android, iPhone и Blackberry. Финансовые условия сделки официально не разглашаются, однако издание Boston Innova

Геолокационный сервис Foursquare вырос на 3400% за год анном рынке. Об этом говорится в сообщении на официальном блоге Foursquare. По словам представителей сервиса, всего за год к Foursquare подключались более 381 млн раз из всех существующих стран мира. Геолокационный сервис Foursquare позволяет пользователям оставлять отзывы о различных местах и событиях в разных городах с помощью своего мобильного телефона. Foursquare автоматически определяе

Yahoo может купить геолокационный сервис Foursquare за $100 млн уже провела переговоры с представителями данного стартапа. Впрочем, он отметил, что представители Yahoo проводят переговоры со многими компаниями, так что это не гарантирует скорую сделку с сервисом. Геолокационный сервис Foursquare позволяет пользователям оставлять отзывы о различных местах и событиях в разных городах с помощью своего мобильного телефона. Foursquare автоматически определяе

Wi2Geo запустила геолокационное приложение для QIP ла дополнение к одному из самых популярных в Рунете мессенджеров QIP Infium. С помощью нового плагина можно автоматически определять, отображать и передавать информацию о местоположении пользователя. Геолокационные сервисы на сегодняшний день являются одним из самых динамично развивающихся трендов. С плагином Wi2Geo на карту нанесли и пользователей QIP. При запуске дополнения автоматически