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Робототехника Роботизация Robotic Governance Робототехнические системы, комплексы Роботостроение

 

Плакат «Радикально изменит положение в области производительности труда широкое применение роботов». С. Б. Раев Издательство «Плакат» 1985 г. Плакат «Радикально изменит положение в области производительности труда широкое применение роботов». С. Б. Раев Издательство «Плакат» 1985 г.
Нас выводят автоматы в мир технических чудес! На графическом листе изображен многофункциональный робот, который идет по новому пути развития советской экономики, научно-технического прогресса. Дорогу ему преграждают сторонники бюрократии, которые пытаются помешать с помощью неактуальной документации, а также "плана по валу", тормозящему развитие советской промышленности. В. Добровольский, 1985г. Нас выводят автоматы в мир технических чудес! На графическом листе изображен многофункциональный робот, который идет по новому пути развития советской экономики, научно-технического прогресса. Дорогу ему преграждают сторонники бюрократии, которые пытаются помешать с помощью неактуальной документации, а также "плана по валу", тормозящему развитие советской промышленности. В. Добровольский, 1985г.
Где ваша помощь, ученые? По всему миру этап микроэлектронной революции начался на рубеже 1960-70-х гг. Значительным открытием стало изобретение Персонального компьютера в 1976 г. К середине 1970-х гг. СССР все еще не ликвидировал разрыв между США и другими европейскими странами в сфере производства электронно-вычислительной техники. Автор неизвестен, 1980-е гг. Где ваша помощь, ученые? По всему миру этап микроэлектронной революции начался на рубеже 1960-70-х гг. Значительным открытием стало изобретение Персонального компьютера в 1976 г. К середине 1970-х гг. СССР все еще не ликвидировал разрыв между США и другими европейскими странами в сфере производства электронно-вычислительной техники. Автор неизвестен, 1980-е гг.
Новой технике дорогу! К 1985 г. был выявлен ряд проблем производства, решения которых были представлены в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на совещании по вопросам научно-технического прогресса 11-12 июня 1985 г.: "В ближайшее время доля выбытия устаревших основных фондов, особенно их активной части, должна быть удвоена... это позволит уже к концу двенадцатой пятилетки более чем на треть обновить производственный аппарат и иметь в его составе до 50 процентов новой техники." К. Иванов, 1985г. Новой технике дорогу! К 1985 г. был выявлен ряд проблем производства, решения которых были представлены в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на совещании по вопросам научно-технического прогресса 11-12 июня 1985 г.: "В ближайшее время доля выбытия устаревших основных фондов, особенно их активной части, должна быть удвоена... это позволит уже к концу двенадцатой пятилетки более чем на треть обновить производственный аппарат и иметь в его составе до 50 процентов новой техники." К. Иванов, 1985г.
Осваивай робототехнику! (Теслер О.) 1985 год Советский плакат эпохи посвящен развитию машиностроения, а именно производству робототехники. Осваивай робототехнику! (Теслер О.) 1985 год Советский плакат эпохи посвящен развитию машиностроения, а именно производству робототехники.
— Настоящей-то интеллектуальной работы здесь нет, вот мы и одичали Худ.: Юрий Андреевич Черепанов — Настоящей-то интеллектуальной работы здесь нет, вот мы и одичали Худ.: Юрий Андреевич Черепанов
Эффективно используй рабочее время! (Кершин Ю.) 1983 год Советский плакат времен XI пятилетки (1981-1985 гг.) посвящен проблеме повышения производительности труда с помощью ее автоматизации. Эффективно используй рабочее время! (Кершин Ю.) 1983 год Советский плакат времен XI пятилетки (1981-1985 гг.) посвящен проблеме повышения производительности труда с помощью ее автоматизации.
— Как видите, мы полностью механизировали трудоёмкие процессы! 1974 Худ.: С. Спасский — Как видите, мы полностью механизировали трудоёмкие процессы! 1974 Худ.: С. Спасский

СОБЫТИЯ

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02.11.2026 Создан робот на основе искусственных человеческих нейронов

вия, по-прежнему остается сложной задачей при использовании традиционных методов, отметили ученые. «Роботы, которые становятся удивительно совершенными машинами в плане физического управления,

02.11.2026 PIX Robotics представила коннектор «PIX Оператора» к платформе бизнес-аналитики PIX BI

Компания PIX Robotics объявила о выпуске коннектора «PIX Оператора» к платформе бизнес-аналитики PIX BI. Решение позволяет перевести работу с аналитикой из режима поиска нужного дашборда и ручного построени
28.10.2026 Опыт «Аквариуса» по внедрению образовательной робототехники в Тверской области ляжет в основу единых отраслевых стандартов

ллера до защиты проектов учащихся. Накопленный опыт подтверждает, что отечественная образовательная робототехника готова к системному применению. Задача «Аквариуса» — обеспечить регионам технол
22.10.2026 В Сеченовском Университете провели пятитысячную робот-ассистированную операцию

движения в ограниченной анатомической зоне, а также реального трехмерного изображения на мониторе. Робот позволяет получить не только превосходные онкологические результаты, но и максимальную

21.10.2026 «Т1 Иннотех» с помощью RPA сняла риск переработок в финансовых процессах в пиковые периоды

рмы Primo 17 процессов в казначействе, бухгалтерии, закупках и налоговом учёте. По данным компании, роботы выполняют более 20 тыс. операций и экономят свыше 1000 человеко-дней в год. Один из ро
21.10.2026 Почти треть российских компаний тестируют промышленных роботов с применением ИИ

ванных комплексов с применением ИИ. При этом зрелость внедрений остается неоднородной: промышленные роботы уже регулярно используются, тогда как сервисная робототехника и Physical AI в основном
19.10.2026 Компания «Овен» включена в реестр производителей робототехнических решений для промышленности

роботизированных комплексах. «Для нашей компании это одновременно новый вызов и интересная работа. Робототехника ставит перед нами новые технические задачи и даёт возможность применять наш опы
19.10.2026 «ХайТэк» и НГТУ НЭТИ будут развивать ИИ в компьютерном зрении, обработке данных и робототехнике

одействие сторон будет строиться на научно-технических компетенциях НГТУ в сфере нейротехнологий и охватит несколько ключевых направлений. Первое – развитие систем машинного зрения и интеллектуальной робототехники. Запланирован стратегический переход инфраструктуры НГТУ, включая системы видеонаблюдения и аналитики, на российские аппаратные платформы. В ближайшее время запланирована локализа
12.10.2026 Voxys представил адаптивные модели развертывания голосовых роботов

Voxys усиливает направление цифровых решений, предлагая бизнесу голосовых роботов с возможностью локализации в закрытых средах. Такой подход позволяет крупным игрокам диверсифицировать инфраструктуру, гарантировать высочайший SLA доступности и исключить влияние внешн
07.10.2026 В России начались продажи роботов-пылесосов серии Xiaomi Robot Vacuum 6

тавители Xiaomi. Xiaomi Robot Vacuum 6: умная уборка в ультратонком корпусе Xiaomi Robot Vacuum 6 — робот-пылесос для тех, кто ценит чистоту без лишних усилий. Модель получила ультратонкий корп
07.10.2026 От утилизации мусора до медицины: россияне назвали самые перспективные сферы для роботизации

Робототехника активно развивается, а роботы находят применение во все большем числе сфер. На этом фоне «Лаборатория Касперского» р
05.10.2026 «М.Видео»: россияне стали покупать больше пылесосов, роботы заняли почти треть денежного оборота в категории

ws сообщили представители «М.Видео». Основной рост категории обеспечивают сразу несколько форматов. Роботы-пылесосы в первом полугодии заняли 17% продаж пылесосов в количественном и 29% в денеж
30.09.2026 Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу

еперь подчиняются единым правилам дорожного движения (ПДД), пишет «Коммерсант». До сентября 2026 г. роботы-доставщики (роверы) работали без федерального регулирования. Их парк составлял около 1
29.09.2026 VS Robotics представила сервис безопасного использования ИИ без риска утечки персональных данных

Инженеры VS Robotics разработали сервис Incognify, который представляет собой интеллектуальный защитный слой на стороне пользователя и обеспечивает полное соблюдение законодательства о защите персональных

28.09.2026 IBS запустила новое бизнес-направление — «Промышленная роботизация»

этом CNews сообщили представители IBS. Стартовыми продуктами нового бизнес-направления стали дельта-роботы собственного производства, а также системы машинного зрения с применением технологий и
25.09.2026 Научная победа: Десятки российских роботов завезут на предприятия отечественного ТЭК

этом сама технология остается у университета, подчеркнул Выборов. Первые результаты и планы Первый робот стоимостью 16,6 млн руб. уже изготовлен и с 10 сентября 2026 г. работает на объекте зак
23.09.2026 «Корпорация Робототехники» открыла Центр искусственного интеллекта и роботизации в Мали

начение развитию дружественных, равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами. «Роботизация и искусственный интеллект становятся важными элементами развития промышленности и
21.09.2026 В МФТИ в 10 раз повысили «смелость» складских роботов

урнале Technologies. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. При передвижении в коридорах склада робот должен избегать множества препятствий. Чем сложнее маршрут, тем больше вариантов движен
18.09.2026 «Газпром нефть» привлечет роботов к строительству дорог

абатывают данные при проектировании, точнее следят за ходом работ и сокращают сроки. «В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране. Подписанное соглашен
16.09.2026 «Корпорация Робототехники» формирует дивизион складской роботизации и логистики на базе Группы компаний «Фотомеханика»

инейку», – сказал Сергей Ле-Захаров, генеральный директор «Фотомеханики». Складская и логистическая робототехника – крупнейший сегмент рынка роботов. На него приходится около половины мировых п
16.09.2026 «Турбо Облако» помогает обучать человекоподобного робота для международной бойцовской лиги в Китае

в URKL, организованной в Китае. Об этом CNews сообщили представители компании «Турбо Облако». Чтобы робот мог самостоятельно двигаться и участвовать в поединках, его необходимо научить принимат
16.09.2026 DPD: россияне не готовы к AR-примеркам и роботам-курьерам, но лояльны к помятым коробкам

жительно в 32% случаев — выше, чем молодежь. Роботы-курьеры: горизонт ожидания — 10 лет К перспективам роботизированной доставки большинство россиян относятся скептически. 37% полагают, что появления роботов-курьеров придется ждать около десяти лет. Жители региональных центров настроены консервативнее москвичей: 46% против 33%. ПВЗ против курьеров: региональный разрыв Пункты выдачи заказов

15.09.2026 В экосистеме голосовых помощников Подмосковья пополнение

обирает обратную связь от жителей о качестве отработки обращений на прямую линию Президента России. Робот совершил уже 18 тыс. таких звонков. Голосовой помощник «ИИ-горячая линия по вопросам ли
14.09.2026 Почему старые голосовые роботы бесили клиентов и что изменилось

тационных лозунгов и переводит его в плоскость полноценного операционного управления. Почему старые роботы бесили клиентов и как это исправить Прямая замена оператора роботом на типовых задачах
10.09.2026 Сеть роботизированных моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk

ез платформу специалисты получают заявки на проведение плановых работ, а также обращения о поломках роботов, ворот, терминалов оплаты и оборудования технических помещений. В зависимости от сезо
09.09.2026 Робот-паук ускорил капремонт доменной печи №3 на «Евраз ЗСМК»

бовали полной остановки агрегата на три месяца и ручного выкладывания огнеупорного кирпича внутри шахты печи. Ключевым решением, сократившим сроки работ, стал метод шоткретирования. Операцию выполнил робот, внешне напоминающий паука. Устройство самостоятельно смешивает бетон, жидкое стекло и воду в нужных пропорциях с учётом температуры и особенностей участка, а затем распыляет смесь, форми
08.09.2026 Китай готовит армию роботов-терминаторов для реальных боев. Они будут штурмовать здания вместе с пехотой и помогать матросам на кораблях

е Восточного театра военных действий НОАК опубликовало ролик с использованием ИИ, в котором военные роботы в гипотетическом будущем конфликте преодолевают оборону Тайваня. Эксперт Института исс
07.09.2026 На складе Novabev Group инвентаризацию проводят роботы под управлением Solvo.WMS

а существующий операционный контур склада. Получив от системы задание на проведение инвентаризации, роботы двигаются между стеллажами и проверяют наличие товара в ячейке. По результатам прохода
02.09.2026 Сеть робот-моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk

Сеть робот-моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk. Об эт
02.09.2026 Rubetek выходит на рынок робототехники

отки программных решений в сфере робототехники и Physical AI. Направление получило название Rubetek Robotics. Подразделение сосредоточится на разработке аппаратного и программного слоя для упра
02.09.2026 «Скорозвон» запустил голосового ИИ-робота для обработки входящих звонков

ботов: помимо исходящего обзвона теперь доступен голосовой ИИ-агент для обработки входящих звонков. Робот построен на базе LLM с технологией RAG — он ищет ответы в базе знаний компании в момент
01.09.2026 Ученые МФТИ создали робота-археолога для поиска подземных объектов

ров. Комплекс собирает информацию о подземных аномалиях и привязывает ее к конкретным координатам. «Робот избавит человека от рутинных задач и физической работы в тяжелых условиях. Он проходит

27.08.2026 Одно из десяти предприятий доходит до реальной промышленной роботизации

внедрению». Что касается апробированных решений, то сейчас, по словам эксперта, спросом пользуются роботы для сварки, упаковки и паллетирования, обслуживания станков, окраски, сборки, контроля
20.08.2026 Intekey и «Яндекс Роботикс» будут вместе развивать роботизацию складов

контролирует выполнение операций. «Яндекс Роботикс» добавляет роботизированный контур — автономные роботы перевозят стеллажи или палеты к сотрудникам на участках комплектации. Вместо постоянны
20.08.2026 «Ростелеком» вступил в Ассоциацию участников рынка робототехники

. В рамках этой стратегии «Ростелеком» делает ставку на создание комплексной платформы промышленной роботизации, которая объединяет робототехническое оборудование, системы мониторинга и диспетч
19.08.2026 Во Владимирской области будут готовить роботов для нужд российской промышленности

омплексов в готовые производственные решения для нужд отечественной промышленности по направлениям: роботизация сварочных процессов; автоматизация обслуживания станков с ЧПУ, прессового и штамп
19.08.2026 «ТрансТелеКом» строит связевую инфраструктуру для внедрения роботизированных технологий в ТЛЦ «Белый Раст»

ехнологий является инфраструктура, способная обеспечить гарантированную работоспособность системы. «Роботу нужно своевременно и в полном объеме получать данные о местоположении объектов, а это

13.08.2026 Платформа «Авито» автоматизировала 26 внутренних процессов с помощью платформы Primo RPA

трументов интеграции и их дальнейшей поддержки, что экономит время и ресурсы компании. В результате роботизация позволила высвободить ресурсы, эквивалентные 37 FTE (Full-Time Equivalent, соотве
13.08.2026 Робот «Полкан» поможет выявлять следы взрывчатых веществ на поверхности подозрительных предметов

ющей лабораторией и старшим преподавателем кафедры микро- и наноэлектроники НИЯУ МИФИ — разработала прототип мобильного дистанционно управляемого робота «Полкан». В команду входят студенты НИЯУ МИФИ. Робот предназначен для обследования подозрительных предметов и выявления на их поверхности следов взрывчатых веществ. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Робот представляет собой

12.08.2026 «Ант Технолоджис» и «Яндекс Роботикс» объявляют о партнерстве в области роботизации складов

(YMS) до координации роботизированных операций внутри склада (RMS); повышение точности и скорости — роботы-инвентаризаторы и автономные мобильные роботы, управляемые через Yandex Robotic

Публикаций - 7667, упоминаний - 14498

Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9451 384
9780 283
Microsoft Corporation 25915 278
Google LLC 12845 277
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16290 271
Ростелеком 11095 210
SAP SE 5635 201
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 184
Softline - Софтлайн 3831 169
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5130 152
Oracle Corporation 7126 147
Promobot - Промобот 168 147
Naumen - Наумен 764 139
IBM - International Business Machines Corp 9722 137
Samsung Electronics 11182 131
МегаФон 11060 129
Intel Corporation 12900 126
Telegram Group 3040 126
PIX Robotics - Пикс Роботикс 158 123
Sony - Sony Group Corporation 6765 114
Apple Inc 13341 113
Amazon Inc - Amazon.com 3320 111
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 236 98
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 93
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3255 92
Крок - Croc 1972 91
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 91
UIPath 118 89
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 84
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 84
Nvidia Corp 4130 84
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 83
Meta Platforms - Facebook 4640 81
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 79
Softline - Sl Soft - Сл Софт 347 71
Huawei 4740 70
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 546 70
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 67
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 67
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 287 65
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9161 484
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3175 195
Почта России ПАО 2406 125
РЖД - Российские железные дороги 2113 125
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 114
Газпром нефть 752 109
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1973 104
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1921 95
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3025 92
ГПБ - Газпромбанк 1300 89
Альфа-Банк 1997 82
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 80
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1864 79
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 77
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 514 76
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 571 73
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 70
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 635 68
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1165 66
Газпром ПАО 1498 65
Северсталь ПАО - Severstal 644 63
МКБ - Московский кредитный банк 660 62
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 61
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1099 59
Русагро Группа Компаний 398 57
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 55
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 55
LEGO 262 54
ПСБ - Промсвязьбанк 980 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 52
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 52
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 51
Honda Motor Company - HND 241 51
Dubai Mall - Дубай Молл 51 51
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 51
X5 Group - Перекрёсток 646 50
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 49
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 49
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 48
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 301 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3478 429
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14139 358
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4088 277
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6738 200
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2391 194
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 180
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5008 177
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5808 156
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2924 153
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1907 145
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6043 142
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1626 131
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 118
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 653 79
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 64
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3377 63
Федеральное казначейство России 1966 62
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Кванториум АНО - Детский технопарк 92 43
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 42
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 38
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 33
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 30
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 28
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 420 23
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 23
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 84 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 20
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 20 18
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 16
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 13 12
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 82 11
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 9
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 18 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 151 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 153 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 302 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 7
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 10 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 20 5
Linux Foundation - Free Standards Group 209 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 4
Apache Software Foundation - ASF 233 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 63 4
NREC - National Robotics Engineering Consortium - Национальный консорциум роботостроения 4 4
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24456 2678
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 2126
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 1754
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 1741
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 1344
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14275 911
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 901
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 890
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24952 851
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10112 794
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 786
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7611 770
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1580 715
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12567 695
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8019 668
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18494 608
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6551 604
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2899 559
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 533
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3687 532
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8464 531
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5198 523
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2710 492
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14189 476
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27306 461
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2162 454
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28716 422
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13097 422
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4583 420
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13215 420
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4157 416
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2905 395
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17147 382
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26707 377
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3240 357
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10905 357
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12444 357
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10322 351
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 349
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6657 346
Linux OS 11736 195
Google Android 15413 189
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6447 165
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5285 161
Microsoft Windows 17084 145
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2588 113
Microsoft Office 4253 101
Apple iOS 8679 101
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 821 99
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 997 99
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 97
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5942 92
Microsoft Windows 2000 8675 85
Oracle Java - язык программирования 3510 81
OpenAI - ChatGPT 797 76
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 72
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 831 67
Apple iPhone 6 4859 66
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 66
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1087 59
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 79 59
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 465 58
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1872 58
FreePik 1911 57
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4211 56
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3748 56
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 54
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 54
Microsoft Azure 1535 53
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 192 52
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2588 51
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 784 51
Google YouTube - Видеохостинг 3024 51
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3049 50
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 49
Примо РПА - Primo RPA 53 49
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 49
Новые облачные технологии - МойОфис 974 48
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 640 48
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 47
Путин Владимир 3486 135
Кивокурцев Олег 100 91
Шадаев Максут 1243 77
Попов Сергей 171 56
Фролов Павел 86 56
Собянин Сергей 573 47
Борченко Павел 60 47
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Мишустин Михаил 805 42
Кирьянова Александра 178 41
Сергунина Наталья 375 40
Шпак Василий 287 39
Натрусов Артем 323 37
Чаркин Евгений 318 36
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Коптелов Андрей 146 27
Кривозубов Павел 27 27
Биккужин Рамиль 80 27
Казарин Станислав 175 27
Чудинов Дмитрий 108 27
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Греф Герман 493 25
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Европа 25061 490
Япония 13874 476
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19879 462
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Луна - спутник Земли - Лунные программы 1552 98
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Future Workplace 4 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1271 123
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 122
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 99
РАН - Российская академия наук 2155 83
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 68
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 65
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 615 60
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 286 59
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 50
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 783 45
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 44
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 43
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 360 43
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 40
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 208 32
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 262 32
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 339 30
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 317 22
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