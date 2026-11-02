Создан робот на основе искусственных человеческих нейронов вия, по-прежнему остается сложной задачей при использовании традиционных методов, отметили ученые. «Роботы, которые становятся удивительно совершенными машинами в плане физического управления,

PIX Robotics представила коннектор «PIX Оператора» к платформе бизнес-аналитики PIX BI Компания PIX Robotics объявила о выпуске коннектора «PIX Оператора» к платформе бизнес-аналитики PIX BI. Решение позволяет перевести работу с аналитикой из режима поиска нужного дашборда и ручного построени

Опыт «Аквариуса» по внедрению образовательной робототехники в Тверской области ляжет в основу единых отраслевых стандартов ллера до защиты проектов учащихся. Накопленный опыт подтверждает, что отечественная образовательная робототехника готова к системному применению. Задача «Аквариуса» — обеспечить регионам технол

В Сеченовском Университете провели пятитысячную робот-ассистированную операцию движения в ограниченной анатомической зоне, а также реального трехмерного изображения на мониторе. Робот позволяет получить не только превосходные онкологические результаты, но и максимальную

«Т1 Иннотех» с помощью RPA сняла риск переработок в финансовых процессах в пиковые периоды рмы Primo 17 процессов в казначействе, бухгалтерии, закупках и налоговом учёте. По данным компании, роботы выполняют более 20 тыс. операций и экономят свыше 1000 человеко-дней в год. Один из ро

Почти треть российских компаний тестируют промышленных роботов с применением ИИ ванных комплексов с применением ИИ. При этом зрелость внедрений остается неоднородной: промышленные роботы уже регулярно используются, тогда как сервисная робототехника и Physical AI в основном

Компания «Овен» включена в реестр производителей робототехнических решений для промышленности роботизированных комплексах. «Для нашей компании это одновременно новый вызов и интересная работа. Робототехника ставит перед нами новые технические задачи и даёт возможность применять наш опы

«ХайТэк» и НГТУ НЭТИ будут развивать ИИ в компьютерном зрении, обработке данных и робототехнике одействие сторон будет строиться на научно-технических компетенциях НГТУ в сфере нейротехнологий и охватит несколько ключевых направлений. Первое – развитие систем машинного зрения и интеллектуальной робототехники. Запланирован стратегический переход инфраструктуры НГТУ, включая системы видеонаблюдения и аналитики, на российские аппаратные платформы. В ближайшее время запланирована локализа

Voxys представил адаптивные модели развертывания голосовых роботов Voxys усиливает направление цифровых решений, предлагая бизнесу голосовых роботов с возможностью локализации в закрытых средах. Такой подход позволяет крупным игрокам диверсифицировать инфраструктуру, гарантировать высочайший SLA доступности и исключить влияние внешн

В России начались продажи роботов-пылесосов серии Xiaomi Robot Vacuum 6 тавители Xiaomi. Xiaomi Robot Vacuum 6: умная уборка в ультратонком корпусе Xiaomi Robot Vacuum 6 — робот-пылесос для тех, кто ценит чистоту без лишних усилий. Модель получила ультратонкий корп

От утилизации мусора до медицины: россияне назвали самые перспективные сферы для роботизации Робототехника активно развивается, а роботы находят применение во все большем числе сфер. На этом фоне «Лаборатория Касперского» р

«М.Видео»: россияне стали покупать больше пылесосов, роботы заняли почти треть денежного оборота в категории ws сообщили представители «М.Видео». Основной рост категории обеспечивают сразу несколько форматов. Роботы-пылесосы в первом полугодии заняли 17% продаж пылесосов в количественном и 29% в денеж

Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу еперь подчиняются единым правилам дорожного движения (ПДД), пишет «Коммерсант». До сентября 2026 г. роботы-доставщики (роверы) работали без федерального регулирования. Их парк составлял около 1

VS Robotics представила сервис безопасного использования ИИ без риска утечки персональных данных Инженеры VS Robotics разработали сервис Incognify, который представляет собой интеллектуальный защитный слой на стороне пользователя и обеспечивает полное соблюдение законодательства о защите персональных

IBS запустила новое бизнес-направление — «Промышленная роботизация» этом CNews сообщили представители IBS. Стартовыми продуктами нового бизнес-направления стали дельта-роботы собственного производства, а также системы машинного зрения с применением технологий и

Научная победа: Десятки российских роботов завезут на предприятия отечественного ТЭК этом сама технология остается у университета, подчеркнул Выборов. Первые результаты и планы Первый робот стоимостью 16,6 млн руб. уже изготовлен и с 10 сентября 2026 г. работает на объекте зак

«Корпорация Робототехники» открыла Центр искусственного интеллекта и роботизации в Мали начение развитию дружественных, равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами. «Роботизация и искусственный интеллект становятся важными элементами развития промышленности и

В МФТИ в 10 раз повысили «смелость» складских роботов урнале Technologies. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. При передвижении в коридорах склада робот должен избегать множества препятствий. Чем сложнее маршрут, тем больше вариантов движен

«Газпром нефть» привлечет роботов к строительству дорог абатывают данные при проектировании, точнее следят за ходом работ и сокращают сроки. «В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране. Подписанное соглашен

«Корпорация Робототехники» формирует дивизион складской роботизации и логистики на базе Группы компаний «Фотомеханика» инейку», – сказал Сергей Ле-Захаров, генеральный директор «Фотомеханики». Складская и логистическая робототехника – крупнейший сегмент рынка роботов. На него приходится около половины мировых п

«Турбо Облако» помогает обучать человекоподобного робота для международной бойцовской лиги в Китае в URKL, организованной в Китае. Об этом CNews сообщили представители компании «Турбо Облако». Чтобы робот мог самостоятельно двигаться и участвовать в поединках, его необходимо научить принимат

DPD: россияне не готовы к AR-примеркам и роботам-курьерам, но лояльны к помятым коробкам жительно в 32% случаев — выше, чем молодежь. Роботы-курьеры: горизонт ожидания — 10 лет К перспективам роботизированной доставки большинство россиян относятся скептически. 37% полагают, что появления роботов-курьеров придется ждать около десяти лет. Жители региональных центров настроены консервативнее москвичей: 46% против 33%. ПВЗ против курьеров: региональный разрыв Пункты выдачи заказов

В экосистеме голосовых помощников Подмосковья пополнение обирает обратную связь от жителей о качестве отработки обращений на прямую линию Президента России. Робот совершил уже 18 тыс. таких звонков. Голосовой помощник «ИИ-горячая линия по вопросам ли

Почему старые голосовые роботы бесили клиентов и что изменилось тационных лозунгов и переводит его в плоскость полноценного операционного управления. Почему старые роботы бесили клиентов и как это исправить Прямая замена оператора роботом на типовых задачах

Сеть роботизированных моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk ез платформу специалисты получают заявки на проведение плановых работ, а также обращения о поломках роботов, ворот, терминалов оплаты и оборудования технических помещений. В зависимости от сезо

Робот-паук ускорил капремонт доменной печи №3 на «Евраз ЗСМК» бовали полной остановки агрегата на три месяца и ручного выкладывания огнеупорного кирпича внутри шахты печи. Ключевым решением, сократившим сроки работ, стал метод шоткретирования. Операцию выполнил робот, внешне напоминающий паука. Устройство самостоятельно смешивает бетон, жидкое стекло и воду в нужных пропорциях с учётом температуры и особенностей участка, а затем распыляет смесь, форми

Китай готовит армию роботов-терминаторов для реальных боев. Они будут штурмовать здания вместе с пехотой и помогать матросам на кораблях е Восточного театра военных действий НОАК опубликовало ролик с использованием ИИ, в котором военные роботы в гипотетическом будущем конфликте преодолевают оборону Тайваня. Эксперт Института исс

На складе Novabev Group инвентаризацию проводят роботы под управлением Solvo.WMS а существующий операционный контур склада. Получив от системы задание на проведение инвентаризации, роботы двигаются между стеллажами и проверяют наличие товара в ячейке. По результатам прохода

Сеть робот-моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk Сеть робот-моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk. Об эт

Rubetek выходит на рынок робототехники отки программных решений в сфере робототехники и Physical AI. Направление получило название Rubetek Robotics. Подразделение сосредоточится на разработке аппаратного и программного слоя для упра

«Скорозвон» запустил голосового ИИ-робота для обработки входящих звонков ботов: помимо исходящего обзвона теперь доступен голосовой ИИ-агент для обработки входящих звонков. Робот построен на базе LLM с технологией RAG — он ищет ответы в базе знаний компании в момент

Ученые МФТИ создали робота-археолога для поиска подземных объектов ров. Комплекс собирает информацию о подземных аномалиях и привязывает ее к конкретным координатам. «Робот избавит человека от рутинных задач и физической работы в тяжелых условиях. Он проходит

Одно из десяти предприятий доходит до реальной промышленной роботизации внедрению». Что касается апробированных решений, то сейчас, по словам эксперта, спросом пользуются роботы для сварки, упаковки и паллетирования, обслуживания станков, окраски, сборки, контроля

Intekey и «Яндекс Роботикс» будут вместе развивать роботизацию складов контролирует выполнение операций. «Яндекс Роботикс» добавляет роботизированный контур — автономные роботы перевозят стеллажи или палеты к сотрудникам на участках комплектации. Вместо постоянны

«Ростелеком» вступил в Ассоциацию участников рынка робототехники . В рамках этой стратегии «Ростелеком» делает ставку на создание комплексной платформы промышленной роботизации, которая объединяет робототехническое оборудование, системы мониторинга и диспетч

Во Владимирской области будут готовить роботов для нужд российской промышленности омплексов в готовые производственные решения для нужд отечественной промышленности по направлениям: роботизация сварочных процессов; автоматизация обслуживания станков с ЧПУ, прессового и штамп

«ТрансТелеКом» строит связевую инфраструктуру для внедрения роботизированных технологий в ТЛЦ «Белый Раст» ехнологий является инфраструктура, способная обеспечить гарантированную работоспособность системы. «Роботу нужно своевременно и в полном объеме получать данные о местоположении объектов, а это

Платформа «Авито» автоматизировала 26 внутренних процессов с помощью платформы Primo RPA трументов интеграции и их дальнейшей поддержки, что экономит время и ресурсы компании. В результате роботизация позволила высвободить ресурсы, эквивалентные 37 FTE (Full-Time Equivalent, соотве

Робот «Полкан» поможет выявлять следы взрывчатых веществ на поверхности подозрительных предметов ющей лабораторией и старшим преподавателем кафедры микро- и наноэлектроники НИЯУ МИФИ — разработала прототип мобильного дистанционно управляемого робота «Полкан». В команду входят студенты НИЯУ МИФИ. Робот предназначен для обследования подозрительных предметов и выявления на их поверхности следов взрывчатых веществ. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Робот представляет собой