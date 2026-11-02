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- Робототехника промышленная - Промышленная роботизация
- Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot
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СОБЫТИЯ
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|02.11.2026
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Создан робот на основе искусственных человеческих нейронов
вия, по-прежнему остается сложной задачей при использовании традиционных методов, отметили ученые. «Роботы, которые становятся удивительно совершенными машинами в плане физического управления,
|02.11.2026
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PIX Robotics представила коннектор «PIX Оператора» к платформе бизнес-аналитики PIX BI
Компания PIX Robotics объявила о выпуске коннектора «PIX Оператора» к платформе бизнес-аналитики PIX BI. Решение позволяет перевести работу с аналитикой из режима поиска нужного дашборда и ручного построени
|28.10.2026
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Опыт «Аквариуса» по внедрению образовательной робототехники в Тверской области ляжет в основу единых отраслевых стандартов
ллера до защиты проектов учащихся. Накопленный опыт подтверждает, что отечественная образовательная робототехника готова к системному применению. Задача «Аквариуса» — обеспечить регионам технол
|22.10.2026
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В Сеченовском Университете провели пятитысячную робот-ассистированную операцию
движения в ограниченной анатомической зоне, а также реального трехмерного изображения на мониторе. Робот позволяет получить не только превосходные онкологические результаты, но и максимальную
|21.10.2026
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«Т1 Иннотех» с помощью RPA сняла риск переработок в финансовых процессах в пиковые периоды
рмы Primo 17 процессов в казначействе, бухгалтерии, закупках и налоговом учёте. По данным компании, роботы выполняют более 20 тыс. операций и экономят свыше 1000 человеко-дней в год. Один из ро
|21.10.2026
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Почти треть российских компаний тестируют промышленных роботов с применением ИИ
ванных комплексов с применением ИИ. При этом зрелость внедрений остается неоднородной: промышленные роботы уже регулярно используются, тогда как сервисная робототехника и Physical AI в основном
|19.10.2026
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Компания «Овен» включена в реестр производителей робототехнических решений для промышленности
роботизированных комплексах. «Для нашей компании это одновременно новый вызов и интересная работа. Робототехника ставит перед нами новые технические задачи и даёт возможность применять наш опы
|19.10.2026
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«ХайТэк» и НГТУ НЭТИ будут развивать ИИ в компьютерном зрении, обработке данных и робототехнике
одействие сторон будет строиться на научно-технических компетенциях НГТУ в сфере нейротехнологий и охватит несколько ключевых направлений. Первое – развитие систем машинного зрения и интеллектуальной робототехники. Запланирован стратегический переход инфраструктуры НГТУ, включая системы видеонаблюдения и аналитики, на российские аппаратные платформы. В ближайшее время запланирована локализа
|12.10.2026
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Voxys представил адаптивные модели развертывания голосовых роботов
Voxys усиливает направление цифровых решений, предлагая бизнесу голосовых роботов с возможностью локализации в закрытых средах. Такой подход позволяет крупным игрокам диверсифицировать инфраструктуру, гарантировать высочайший SLA доступности и исключить влияние внешн
|07.10.2026
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В России начались продажи роботов-пылесосов серии Xiaomi Robot Vacuum 6
тавители Xiaomi. Xiaomi Robot Vacuum 6: умная уборка в ультратонком корпусе Xiaomi Robot Vacuum 6 — робот-пылесос для тех, кто ценит чистоту без лишних усилий. Модель получила ультратонкий корп
|07.10.2026
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От утилизации мусора до медицины: россияне назвали самые перспективные сферы для роботизации
Робототехника активно развивается, а роботы находят применение во все большем числе сфер. На этом фоне «Лаборатория Касперского» р
|05.10.2026
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«М.Видео»: россияне стали покупать больше пылесосов, роботы заняли почти треть денежного оборота в категории
ws сообщили представители «М.Видео». Основной рост категории обеспечивают сразу несколько форматов. Роботы-пылесосы в первом полугодии заняли 17% продаж пылесосов в количественном и 29% в денеж
|30.09.2026
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Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу
еперь подчиняются единым правилам дорожного движения (ПДД), пишет «Коммерсант». До сентября 2026 г. роботы-доставщики (роверы) работали без федерального регулирования. Их парк составлял около 1
|29.09.2026
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VS Robotics представила сервис безопасного использования ИИ без риска утечки персональных данных
Инженеры VS Robotics разработали сервис Incognify, который представляет собой интеллектуальный защитный слой на стороне пользователя и обеспечивает полное соблюдение законодательства о защите персональных
|28.09.2026
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IBS запустила новое бизнес-направление — «Промышленная роботизация»
этом CNews сообщили представители IBS. Стартовыми продуктами нового бизнес-направления стали дельта-роботы собственного производства, а также системы машинного зрения с применением технологий и
|25.09.2026
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Научная победа: Десятки российских роботов завезут на предприятия отечественного ТЭК
этом сама технология остается у университета, подчеркнул Выборов. Первые результаты и планы Первый робот стоимостью 16,6 млн руб. уже изготовлен и с 10 сентября 2026 г. работает на объекте зак
|23.09.2026
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«Корпорация Робототехники» открыла Центр искусственного интеллекта и роботизации в Мали
начение развитию дружественных, равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами. «Роботизация и искусственный интеллект становятся важными элементами развития промышленности и
|21.09.2026
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В МФТИ в 10 раз повысили «смелость» складских роботов
урнале Technologies. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. При передвижении в коридорах склада робот должен избегать множества препятствий. Чем сложнее маршрут, тем больше вариантов движен
|18.09.2026
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«Газпром нефть» привлечет роботов к строительству дорог
абатывают данные при проектировании, точнее следят за ходом работ и сокращают сроки. «В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране. Подписанное соглашен
|16.09.2026
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«Корпорация Робототехники» формирует дивизион складской роботизации и логистики на базе Группы компаний «Фотомеханика»
инейку», – сказал Сергей Ле-Захаров, генеральный директор «Фотомеханики». Складская и логистическая робототехника – крупнейший сегмент рынка роботов. На него приходится около половины мировых п
|16.09.2026
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«Турбо Облако» помогает обучать человекоподобного робота для международной бойцовской лиги в Китае
в URKL, организованной в Китае. Об этом CNews сообщили представители компании «Турбо Облако». Чтобы робот мог самостоятельно двигаться и участвовать в поединках, его необходимо научить принимат
|16.09.2026
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DPD: россияне не готовы к AR-примеркам и роботам-курьерам, но лояльны к помятым коробкам
жительно в 32% случаев — выше, чем молодежь. Роботы-курьеры: горизонт ожидания — 10 лет К перспективам роботизированной доставки большинство россиян относятся скептически. 37% полагают, что появления роботов-курьеров придется ждать около десяти лет. Жители региональных центров настроены консервативнее москвичей: 46% против 33%. ПВЗ против курьеров: региональный разрыв Пункты выдачи заказов
|15.09.2026
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В экосистеме голосовых помощников Подмосковья пополнение
обирает обратную связь от жителей о качестве отработки обращений на прямую линию Президента России. Робот совершил уже 18 тыс. таких звонков. Голосовой помощник «ИИ-горячая линия по вопросам ли
|14.09.2026
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Почему старые голосовые роботы бесили клиентов и что изменилось
тационных лозунгов и переводит его в плоскость полноценного операционного управления. Почему старые роботы бесили клиентов и как это исправить Прямая замена оператора роботом на типовых задачах
|10.09.2026
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Сеть роботизированных моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk
ез платформу специалисты получают заявки на проведение плановых работ, а также обращения о поломках роботов, ворот, терминалов оплаты и оборудования технических помещений. В зависимости от сезо
|09.09.2026
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Робот-паук ускорил капремонт доменной печи №3 на «Евраз ЗСМК»
бовали полной остановки агрегата на три месяца и ручного выкладывания огнеупорного кирпича внутри шахты печи. Ключевым решением, сократившим сроки работ, стал метод шоткретирования. Операцию выполнил робот, внешне напоминающий паука. Устройство самостоятельно смешивает бетон, жидкое стекло и воду в нужных пропорциях с учётом температуры и особенностей участка, а затем распыляет смесь, форми
|08.09.2026
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Китай готовит армию роботов-терминаторов для реальных боев. Они будут штурмовать здания вместе с пехотой и помогать матросам на кораблях
е Восточного театра военных действий НОАК опубликовало ролик с использованием ИИ, в котором военные роботы в гипотетическом будущем конфликте преодолевают оборону Тайваня. Эксперт Института исс
|07.09.2026
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На складе Novabev Group инвентаризацию проводят роботы под управлением Solvo.WMS
а существующий операционный контур склада. Получив от системы задание на проведение инвентаризации, роботы двигаются между стеллажами и проверяют наличие товара в ячейке. По результатам прохода
|02.09.2026
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Сеть робот-моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk
Сеть робот-моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk. Об эт
|02.09.2026
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Rubetek выходит на рынок робототехники
отки программных решений в сфере робототехники и Physical AI. Направление получило название Rubetek Robotics. Подразделение сосредоточится на разработке аппаратного и программного слоя для упра
|02.09.2026
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«Скорозвон» запустил голосового ИИ-робота для обработки входящих звонков
ботов: помимо исходящего обзвона теперь доступен голосовой ИИ-агент для обработки входящих звонков. Робот построен на базе LLM с технологией RAG — он ищет ответы в базе знаний компании в момент
|01.09.2026
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Ученые МФТИ создали робота-археолога для поиска подземных объектов
ров. Комплекс собирает информацию о подземных аномалиях и привязывает ее к конкретным координатам. «Робот избавит человека от рутинных задач и физической работы в тяжелых условиях. Он проходит
|27.08.2026
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Одно из десяти предприятий доходит до реальной промышленной роботизации
внедрению». Что касается апробированных решений, то сейчас, по словам эксперта, спросом пользуются роботы для сварки, упаковки и паллетирования, обслуживания станков, окраски, сборки, контроля
|20.08.2026
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Intekey и «Яндекс Роботикс» будут вместе развивать роботизацию складов
контролирует выполнение операций. «Яндекс Роботикс» добавляет роботизированный контур — автономные роботы перевозят стеллажи или палеты к сотрудникам на участках комплектации. Вместо постоянны
|20.08.2026
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«Ростелеком» вступил в Ассоциацию участников рынка робототехники
. В рамках этой стратегии «Ростелеком» делает ставку на создание комплексной платформы промышленной роботизации, которая объединяет робототехническое оборудование, системы мониторинга и диспетч
|19.08.2026
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Во Владимирской области будут готовить роботов для нужд российской промышленности
омплексов в готовые производственные решения для нужд отечественной промышленности по направлениям: роботизация сварочных процессов; автоматизация обслуживания станков с ЧПУ, прессового и штамп
|19.08.2026
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«ТрансТелеКом» строит связевую инфраструктуру для внедрения роботизированных технологий в ТЛЦ «Белый Раст»
ехнологий является инфраструктура, способная обеспечить гарантированную работоспособность системы. «Роботу нужно своевременно и в полном объеме получать данные о местоположении объектов, а это
|13.08.2026
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Платформа «Авито» автоматизировала 26 внутренних процессов с помощью платформы Primo RPA
трументов интеграции и их дальнейшей поддержки, что экономит время и ресурсы компании. В результате роботизация позволила высвободить ресурсы, эквивалентные 37 FTE (Full-Time Equivalent, соотве
|13.08.2026
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Робот «Полкан» поможет выявлять следы взрывчатых веществ на поверхности подозрительных предметов
ющей лабораторией и старшим преподавателем кафедры микро- и наноэлектроники НИЯУ МИФИ — разработала прототип мобильного дистанционно управляемого робота «Полкан». В команду входят студенты НИЯУ МИФИ. Робот предназначен для обследования подозрительных предметов и выявления на их поверхности следов взрывчатых веществ. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Робот представляет собой
|12.08.2026
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«Ант Технолоджис» и «Яндекс Роботикс» объявляют о партнерстве в области роботизации складов
(YMS) до координации роботизированных операций внутри склада (RMS); повышение точности и скорости — роботы-инвентаризаторы и автономные мобильные роботы, управляемые через Yandex Robotic
Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3486 135
|Кивокурцев Олег 100 91
|Шадаев Максут 1243 77
|Попов Сергей 171 56
|Фролов Павел 86 56
|Собянин Сергей 573 47
|Борченко Павел 60 47
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 484 43
|Мишустин Михаил 805 42
|Кирьянова Александра 178 41
|Сергунина Наталья 375 40
|Шпак Василий 287 39
|Натрусов Артем 323 37
|Чаркин Евгений 318 36
|Медведев Дмитрий 1667 36
|Глазков Александр 152 35
|Панченко Иван 205 33
|Гришин Дмитрий 210 33
|Теплицкий Дмитрий 89 33
|Абакумов Евгений 231 32
|Дегтев Геннадий 272 32
|Овчинский Владислав 230 32
|Сергеев Сергей 179 31
|Чернышенко Дмитрий 582 30
|Ускова Ольга 175 30
|Мельникова Алиса 100 30
|Иванов Михаил 116 29
|Врацкий Андрей 177 29
|Нестеров Алексей 183 28
|Коптелов Андрей 146 27
|Кривозубов Павел 27 27
|Биккужин Рамиль 80 27
|Казарин Станислав 175 27
|Чудинов Дмитрий 108 27
|Ликсутов Максим 270 26
|Ульянов Николай 177 26
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