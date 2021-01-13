Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Intel Developer Forum
IDF
Публикаций - 235, упоминаний - 328
Intel Developer Forum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1936 1
|USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
|Inquirer 462 8
|CNET - Издание 1557 4
|ZDnet 560 4
|DigiTimes - Издание 1279 3
|X-Bit Labs 78 2
|NYT - The New York Times 943 2
|Reg Hardware 91 2
|ComputerWorld 136 2
|DailyTech 95 2
|EE Times 151 1
|InfoWorld 55 1
|EWeek 176 1
|TG Daily 98 1
|Wired - Издание 207 1
|Bloomberg 973 1
|The Register 1262 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 145 1
|IDC - International Data Corporation 4529 3
|Gartner 3198 2
|IHS iSuppli 389 1
|DigiTimes Research 22 1
|Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 2
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 779 1
|РАН - Российская академия наук 963 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172772, в очереди разбора - 1024190.
Создано именных указателей - 63731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172772, в очереди разбора - 1024190.
Создано именных указателей - 63731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru