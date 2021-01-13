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Intel Developer Forum
IDF



13.01.2021 Intel меняет гендиректора. Предыдущий всего за два года обрушил ее позиции на рынке 1
27.10.2020 Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews 1
20.04.2020 Microsoft научила искусственный интеллект искать ошибки в своем программном коде 1
18.04.2017 Intel закрыла мегаконференцию для разработчиков, которую проводила 20 лет подряд 2
13.02.2017 В Азербайджане растет интерес к продуктам системы «1С:Предприятие» 1
17.08.2016 Intel выпустила самые мощные процессоры в своей истории 1
17.08.2016 Стандартный разъем для наушников будет уничтожен на всех устройствах: Intel придумала замену 1
05.11.2014 Задержка новых процессоров Intel Skylake ударит по ноутбукам с Windows 10 1
15.09.2014 Система проектирования печатных плат OrCAD PCB Designer предлагается всего за 99 тыс. руб. 1
03.10.2013 Dell выпустила два планшета на Windows 8.1 Pro и ни одного на Windows RT. ФОТО 1
11.06.2013 Искусственная поджелудочная железа упростит жизнь диабетиков 1
17.04.2013 Intel обещает 200-долларовые планшеты и ноутбуки 1
26.09.2012 Глава Intel заявил, что Windows 8 не готова 1
17.09.2012 Intel и AMD отказались от поддержки Linux в новых процессорах 1
12.09.2012 Толщина ультрабуков нового поколения сократится до 15 мм 1
05.09.2012 Intel представила 21 новый процессор 1
13.08.2012 Intel сделает беспроводную зарядку массовой в 2013 г. 1
18.04.2012 Intel представила модельный концепт ультрабука-трансформера. ФОТО 1
02.12.2011 Компьютерная память станет в 10 раз быстрее 1
14.09.2011 Google поможет Intel со смартфонами 1
16.03.2011 Intel готовит несколько ноутбуков на базе Android в мае 1
21.02.2011 Apple готовит обновление MacBook Pro 1
29.11.2010 Ноутбуки Apple лишатся DVD-приводов и получат эксклюзив от Intel 1
16.11.2010 Названа дата выхода нетбука-планшета Dell. ФОТО 1
16.09.2010 Первый планшет на MeeGo поступит в продажу 21 сентября 2
16.09.2010 Intel продемонстрировала новый беспроводной WiDi дисплей 1
27.08.2010 Intel добавляет поддержку 3D Blu-ray в свои процессоры вслед за AMD 1
03.08.2010 Планшетные ПК: Intel остается за бортом 1
05.05.2010 Intel выпустит платформу для планшетов и коммуникаторов 1
22.04.2010 MeeGo: мобильный Linux для любых устройств 1
15.04.2010 Intel: технология Light Peak заменит USB 3.0 в 2011 г. 2
13.04.2010 Intel рассказала о Sandy Bridge, Smart TV и продемонстрировала платформу MeeGo 1
12.03.2010 Иностранные военные эксперты признают превосходство истребителей "Сухого" 1
08.12.2009 Графические чипы: Intel потерпела полный провал 2
07.12.2009 Intel откладывает выход процессоров Larrabee на неопределенный срок 1
03.12.2009 Intel выпустила SDK для разработки приложений под Atom 1
23.10.2009 USB 3.0 под угрозой 1
01.10.2009 Рынок чипов: до полного восстановления еще далеко 1
25.09.2009 Intel рассказал о телевидении будущего 1
24.09.2009 Ноутбуки с самым быстрым чипом Intel вышли на рынок 1

Публикаций - 235, упоминаний - 328

Intel Developer Forum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10825 94
AMD - Advanced Micro Devices 3508 16
IBM - International Business Machines Corp 8708 9
Dell EMC 4480 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1729 5
Samsung Electronics 8968 5
Microsoft Corporation 21036 4
Nvidia Corp 3031 4
Apple Inc 10158 4
Seagate Technology 653 3
Rambus 238 3
Nokia Corporation 5240 3
Acer Group 2187 3
Sony 5582 3
Lenovo Motorola 3319 3
AMD Radeon Technology Group - ATI Technologies 154 3
AMD Graphics Product Group - ATI 850 3
Toshiba Corporation 2749 2
NEC 1695 2
Sanyo Electric 329 2
HP - Hewlett-Packard 3464 2
HP Inc. 5106 2
Hitachi 1288 1
iTeco - Ай-Теко 893 1
Sharp Corporation 995 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 1
AOPEN 41 1
DFI 11 1
VIA Technologies 293 1
НЭТА 35 1
Alvarion Technologies 64 1
JVC Kenwood 375 1
Google LLC 9459 1
КАМИ 13 1
Unisys 111 1
Motorola Solutions - Psion 118 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 1
HP Compaq Computer Corp 1875 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 1
VMware 1983 1
eBay Inc 1566 1
LinkedIn 551 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1936 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9194 9
DDR - Double data rate 2089 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10177 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 605 5
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 332 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3038 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12192 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2875 3
Intel Turbo Boost Technology 187 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 841 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 974 3
RDRAM - Rambus DRAM 89 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3199 3
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 82 3
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 120 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 194 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2051 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 959 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1354 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6354 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1043 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 561 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 694 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 112 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 235 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 294 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 393 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 569 1
PATA - Parallel ATA - Ultra ATA 79 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 93 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1522 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 353 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1823 1
USB Type-C - USB-C 1011 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1257 19
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 347 12
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 577 9
Intel Core 2 Duo 882 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 602 6
VK - Mail.ru Atom - браузер 232 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1209 6
Intel Core - Семейство процессоров 1042 6
Intel x86 - архитектура процессора 1279 5
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 4
Linux OS 7223 4
Intel Pentium III 700 3
Intel Core i - Cерия процессоров 380 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5834 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 616 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1490 3
Microsoft Windows XP 2359 3
Apple iPad 3544 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1281 3
Microsoft Windows 10 10139 3
Intel XScale - микропроцессорное ядро 240 3
Microsoft Windows 7 1758 2
Linux MeeGo Core Software Platform 242 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 570 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 803 2
Intel Celeron - Серия процессоров 911 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 70 2
Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 2
Google Android 11688 2
Microsoft Windows 1379 2
Intel Pentium 4 - Серия микропроцессоров 51 1
Intel Pentium II 148 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 1
3D NAND flash memory 1780 1
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 70 1
Honeywell LEAP 33 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 106 1
Apple MacBook Pro 483 1
Microsoft Windows 2000 1051 1
AMD Phenom 39 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 15
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 87 8
Barrett Craig - Барретт Крейг 123 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 45 5
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 150 2
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 1
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 4 1
Генина Надежда 5 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 21
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26752 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34084 9
Россия - Российская федерация - РФ 82643 7
Китай - Пекин 817 6
Россия - СФО - Новосибирск 2927 4
Китай - Тайвань 1590 4
Китай - Шанхай 608 4
США - Калифорния 3071 3
Украина - Киев 906 3
Украина 5533 2
Ближний Восток 2495 2
Африка - Африканский регион 2669 2
Европа Восточная 2817 2
Испания - Каталония - Барселона 697 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11624 2
Казахстан - Республика 4147 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10922 2
Германия - Бавария - Мюнхен 395 1
Россия - Сибирь 1346 1
Япония - Токио 885 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 914 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 1
США - Калифорния - Санта-Клара 149 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12084 1
Прибалтика - Балтия 1200 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1611 1
Европа 7257 1
Израиль - Тель-Авив 102 1
Чехия - Прага 183 1
Южная Корея - Сеул 313 1
Индия - Карнатака - Бангалор 172 1
США - Нью-Йорк 2589 1
Европа Западная 1307 1
Закон Мура - Moore's law 184 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1521 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4144 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 1
Inquirer 462 8
CNET - Издание 1557 4
ZDnet 560 4
DigiTimes - Издание 1279 3
X-Bit Labs 78 2
NYT - The New York Times 943 2
Reg Hardware 91 2
ComputerWorld 136 2
DailyTech 95 2
EE Times 151 1
InfoWorld 55 1
EWeek 176 1
TG Daily 98 1
Wired - Издание 207 1
Bloomberg 973 1
The Register 1262 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 145 1
IDC - International Data Corporation 4529 3
Gartner 3198 2
IHS iSuppli 389 1
DigiTimes Research 22 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 779 1
РАН - Российская академия наук 963 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 213 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172772, в очереди разбора - 1024190.
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