Индексная книга (каталог) CNews*
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Gelsinger Patrick Гелсингер Патрик
СОБЫТИЯ
Публикаций - 202, упоминаний - 376
Gelsinger Patrick и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 20
|Tom’s Hardware 600 19
|Bloomberg 1627 14
|The Register - The Register Hardware 1784 10
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
|CRN 50 5
|USA Today 153 4
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
|WCCFTech - Издание 110 4
|AnandTech 73 4
|TechSpot 188 4
|VideoCardz 44 3
|ZDnet 663 3
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
|TG Daily 98 2
|VNUNet.com 214 2
|ITnews 34 2
|Forbes - Форбс 1002 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Inquirer 463 2
|Phoronix 59 2
|The Oregonian 9 2
|Blocks & Files 14 2
|GigaOM 71 1
|DailyTech 96 1
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|InfoWorld 56 1
|The Economist 49 1
|Microprocessor Report 10 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|iXBT.com 25 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Newzoo - Игровая аналитика 17 1
|TechPowerUp 23 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Fortune 211 1
|EE Times 160 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.