Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Gelsinger Patrick Гелсингер Патрик

СОБЫТИЯ


27.02.2026 Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет 2
25.11.2025 Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников 3
24.10.2025 Цена победы над убытками. Intel за считанные недели вышвырнула на улицу десятки тысяч человек 2
12.09.2025 Из Intel бежал главный архитектор процессоров Xeon с 30-летним стажем. Его предшественник уволился меньше года назад 2
18.08.2025 В Apple полетят головы. Топ-менеджеры не разглядели будущее нейросетей и поплатятся за это 2
15.08.2025 Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией 2
12.08.2025 Раскрыт план спасения Intel. Нужно просто утопить ее в миллиардах и выгнать азиатского гендиректора 2
01.08.2025 В Intel полетели головы. Новый гендиректор начал зачистку в рядах топ-менеджеров 3
25.07.2025 Новый гендиректор Intel не вывозит. Грядут сверхмассовые и сверхскоростные увольнения: на улицу выставят десятки тысяч человек 2
03.07.2025 Intel похоронит свой новейший супертехпроцесс, какого ни у кого нет. Это выльется в миллиардные убытки 2
17.06.2025 Intel одним махом выставит на улицу 10 тысяч сотрудников. Уволен будет каждый пятый 2
07.05.2025 Процессоры Intel резко подешевели, потому что не продаются. Цены на отдельные серии рухнули на четверть 2
05.05.2025 Ядро Linux оставят без поддержки легендарных процессоров Intel. Линус Торвальдс инициативу одобряет 2
25.04.2025 Новый глава Intel перелопатит всю компанию: Работа только из офиса, массовые увольнения и сокращение расходов на сотрудников 2
23.04.2025 Лишний балласт. Тонущая Intel выгонит на улицу десятки тысяч сотрудников по всему миру 1
28.03.2025 Экс-гендиректору Intel, едва не уничтожившему всю компанию, выплатили миллионы долларов компенсации 2
13.03.2025 В Intel назначили нового гендиректора. Тонущего американского чипмейкера возглавил «китайский шпион» 3
03.03.2025 Легендарный глава Intel: Компанию нельзя дробить, лучше распустить совет директоров 2
03.03.2025 Intel на годы отложил открытие в США «крупнейшего в мире» завода по производству чипов 2
17.02.2025 Гиганты ИТ-рынка готовятся растерзать Intel и поделить ее между собой. Саму Intel спросить забыли 2
05.02.2025 Intel изгнали из самой богатой европейской страны. Ее процессоры никто не покупает, AMD единолично заняла почти весь рынок 2
31.01.2025 Intel получила крупнейший убыток в истории 2
10.01.2025 Во всем мире дефицит топовых процессоров AMD. Виновата Intel, выпускающая «ужасные чипы», от которых бегут пользователи 2
19.12.2024 На руководителей Intel подали в суд: Они незаконно обогащаются, пока компания терпит крах 2
13.12.2024 А не надо было лезть на нашу поляну. Главный мировой производитель микросхем объяснил причины катастрофы Intel 3
09.12.2024 Едва не уничтоживший Intel экс-гендиректор призвал спасать ее молитвой и постом 2
04.12.2024 Intel ищет нового гендиректора. Основной кандидат – «китайский шпион», уволенный из-за спора с прошлым главой 3
02.12.2024 Intel обезглавлена. Уволен гендиректор, обещавший поднять компанию с колен. Опрос 2
14.11.2024 В борьбе за лидерство в производстве ИИ-чипов AMD увольняет 4% сотрудников 2
05.11.2024 У Intel все очень плохо. США разрабатывают новый хитрый план по поднятию ее с колен. В первый раз Intel не получила ни цента 2
30.10.2024 Intel лишилась колоссальной скидки на производство процессоров из-за невежливых слов гендиректора в адрес TSMC 2
17.09.2024 Intel останавливает строительство заводов и готовится разделить бизнес на части 2
30.08.2024 Intel, как мы ее знаем, подходит к концу. Чтобы спасти компанию от гибели, ее разломают на части 2
14.08.2024 Из-за острой нужды в деньгах Intel без огласки продала все акции своего конкурента Arm 1
02.08.2024 Intel призналась в провале. Главный мировой производитель процессоров для ПК получил колоссальный убыток и увольняет 15 тыс. человек 2
31.07.2024 Intel тонет под давлением AMD. Придется выгнать несколько тысяч сотрудников, иначе выручка не растет, бизнес буксует 3
11.06.2024 Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах 2
06.06.2024 Глава Intel: Санкции США против Китая уничтожают американский ИТ-бизнес. Intel и Nvidia теряют сотни миллионов, КНР наращивает импортонезависимость 2
21.05.2024 Intel в большой беде. Microsoft без предупреждения отказалась от ее процессоров, крупнейшие производители ноутбуков массово переходят на ARM 2
27.04.2024 Из-за проблем со сборкой у Intel тормозятся поставки новейших процессоров с ИИ Core Ultra 2

Публикаций - 202, упоминаний - 376

Gelsinger Patrick и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 167
AMD - Advanced Micro Devices 4641 64
Apple Inc 13156 44
Broadcom - VMware 2610 40
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 36
Microsoft Corporation 25775 31
Dell EMC 5180 24
Intel Digital Enterprise Group 29 23
Samsung Electronics 11065 23
Nvidia Corp 4002 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
MediaTek - Ralink 595 16
Qualcomm Technologies 1974 15
Google LLC 12690 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 9
HP Inc. 5883 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 8
GlobalFoundries - GF 103 7
Intel Labs 29 7
Silver Lake Partners - Altera 103 7
IFS - Industrial and Financial Systems 75 6
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 6
Lenovo Group 2447 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 6
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 32 6
MediaTek Enpirion Power Solutions 7 6
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 29 5
SAP SE 5601 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Oracle Corporation 7074 5
Tower Semiconductor - Newport Beach - Jazz Semiconductor 24 4
Cisco Systems 5372 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 4
AMD Graphics Product Group - ATI 973 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Microsoft - LinkedIn 699 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
eBay Inc 1640 3
Boeing 1031 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
SoftBank Group 284 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
Windstream 2 1
Continental Airlines 30 1
Apollo Global Management 11 1
Gordon and Betty Moore Foundation - Фонд Гордона и Бетти Мур 3 1
Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 1
Lightspeed Venture Partners 9 1
Brookfield Asset Management 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Hyundai Motor Company 436 1
Tesla Motors 461 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
NEA - New Enterprise Associates 23 1
Intel Capital 148 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
LoveFrom - дизайнерская студия 8 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Spencer Stuart International 6 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 119
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 58
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 45
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 37
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 23
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 22
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 11
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 9
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 54
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 25
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 17
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 14
Broadcom - VMware vSphere 614 14
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 13
Statista 263 12
Intel Core - Семейство процессоров 1251 11
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 11
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 11
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 10
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 9
Intel Celeron - Серия процессоров 979 9
Intel Sandy Bridge 145 9
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 116 8
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 51 8
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 7
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 7
Microsoft Windows 16882 7
Intel Itanium 649 7
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 7
Linux OS 11533 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 6
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 6
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 6
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 6
Intel Core i - Cерия процессоров 534 5
Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 5
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 5
Intel Meteor Lake 37 5
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 5
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 4
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 4
Intel QPI - Intel QuickPath Interconnect 20 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Microsoft Azure 1526 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 37
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 15
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 10
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 9
Rowe Zane - Роу Зейн 10 8
Zinsner David - Цинснер Дэвид 11 7
Pawlowski Stephen - Павловски Стив 7 6
Maritz Paul - Моритц Пол 36 6
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 13 6
Lisa Su - Лиза Су 59 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
Weiss Shlomit - Вайс Шломит 6 5
Chandrasekaran Naga - Чандрасекаран Нага 6 5
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 5
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 5
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 4
Chadwick Jonathan - Чедвик Джонатан 6 4
Maloney Sean - Малони Шон 50 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Генина Надежда 6 3
Tikoo Rahul - Тику Рахул 5 3
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 3
Chadwick Jonathan - Чадвик Джонатан 10 3
Gelsinger Patrick - Гельсингер Патрик 3 3
Pann Stuart - Панн Стюарт 3 3
Fathi Ben - Фатхи Бен 6 3
Ottelini Paul - Оттелини Пол 8 3
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
Moore Gordon - Мур Гордон 66 3
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 3
Greene Diane - Грин Диана 20 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Jassy Andy - Джесси Энди 14 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Hinton Glenn - Хинтон Гленн 4 2
Spindler Frank - Спиндлер Фрэнк 10 2
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 76
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 24
Китай - Тайвань 4245 23
Европа 24964 22
Япония 13807 14
США - Калифорния 4829 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Южная Корея - Республика 7052 11
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 11
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 10
США - Аризона 549 10
Израиль 2856 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Сингапур - Республика 1953 4
Индия - Bharat 5870 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
США - Орегон 255 4
США - Огайо 291 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Европа Восточная 3138 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Франция - Французская Республика 8177 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Китай - Шанхай 833 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
США - Нью-Мехико 35 2
США - Вашингтон штат 128 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Ирландия - Республика 1051 2
Польша - Республика 2031 2
Америка - Американский регион 2206 2
Америка Южная 884 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 54
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 27
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 15
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Закон Мура - Moore's law 214 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Natcast - National Center for the Advancement of Semiconductor Technology - National Semiconductor Technology Center, NSTC - CHIPS Act of 2022 - CHIPS and Science Act - Research and Development, Competition, and Innovation Act Supreme Court Security Fundi 40 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 20
Tom’s Hardware 600 19
Bloomberg 1627 14
The Register - The Register Hardware 1784 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
CRN 50 5
USA Today 153 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
WCCFTech - Издание 110 4
AnandTech 73 4
TechSpot 188 4
VideoCardz 44 3
ZDnet 663 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
TG Daily 98 2
VNUNet.com 214 2
ITnews 34 2
Forbes - Форбс 1002 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Inquirer 463 2
Phoronix 59 2
The Oregonian 9 2
Blocks & Files 14 2
GigaOM 71 1
DailyTech 96 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
InfoWorld 56 1
The Economist 49 1
Microprocessor Report 10 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
iXBT.com 25 1
NYT - The New York Times 1100 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
TechPowerUp 23 1
PC Magazine - PCMag 104 1
AP - Associated Press 2007 1
Fortune 211 1
EE Times 160 1
IDC - International Data Corporation 4975 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
Mercury Research 73 5
Gartner - Гартнер 3658 4
Jon Peddie Research 46 3
Gartner - Dataquest 353 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
TrendForce 187 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Counterpoint Research 110 2
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
Fortune Brainstorm Tech 3 1
Insight 64 20 1
TechInsights 16 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Forbes Global 2000 50 1
Dell'Oro Group 66 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 1
USF - University of San Francisco - Университет Сан-Франциско 4 1
UK Government - NPL - National Physical Laboratory - Национальная физическая лаборатория Великобритании 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
Intel Developer Forum - IDF 317 36
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
DevCon 18 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
VMworld 29 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще