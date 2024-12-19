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На руководителей Intel подали в суд: Они незаконно обогащаются, пока компания терпит крах

Акционеры Intel требуют возмещения убытков, которые росли, пока топ-менеджеры уверяли их, что все хорошо и обещали радужные перспективы. Инвесторы теряют деньги, а уже покинувший пост генерального директора Патрик Гелсингер, например, получит от компании миллионы долларов в качестве компенсации за увольнение.

Руководство Intel обвиняется в растрате

Акционеры находящегося в тяжелом положении производителя чипов Intel подали иск в федеральный суд Сан-Хосе, Калифорния (США) с обвинениями против топ-менеджеров и членов совета директоров, от которых требуют возмещения убытков, выплаты штрафов и компенсации судебных издержек, как выяснил The Register.

В жалобе фигурируют бывший генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), временно исполняющий обязанности генерального директора/финансового директора Дэвид Цинснер (David Zinsner), а также несколько членов совета директоров.

Их обвиняют в нарушении законодательства о ценных бумагах, ложных заявлениях о перспективах компании, неправомерном обогащении и растрате корпоративных активов. В судебных документах упоминаются многомиллионные денежные выплаты, полученные ответчиками от компании.

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Intel
Акционеры Intel считают топ-менеджеров виновными в проблемах компании

Это уже второй аналогичный иск к руководству несущей убытки Intel. Первый был подан в июне 2024 г.

В начале 2023 г. Intel получила рекордный с момента основания компании в 1968 г. убыток в размере около $3 млрд. По итогам первых трех кварталов 2024 г. убытки Intel вплотную приблизились к отметке в $19 млрд, что стало следствием списания активов и реструктуризации. Американские власти даже прорабатывали план спасения огромной корпорации, крупнейшего в мире производителя процессоров с архитектурой х86.

Чем недовольны акционеры

Истцы обвиняют ответчиков в недостаточном раскрытии информации о рисках в заявлении, представленном на собрании акционеров в мае 2024 г. Они считают это доказательством того, что руководство и члены совета директоров не выполнили свои обязательства перед акционерами и позволили компании делать ложные и вводящие в заблуждение заявления о ее финансовых перспективах.

Подобные обвинения содержаться в иске, поданном в июне 2024 г. инвестирующей в Intel компанией Stourbridge Investments, в котором утверждается, что руководство Intel делало в период с 25 января 2024 г. «существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления» относительно успешности своего бизнеса.

Утверждается, например. что в январе 2024 г. на конференции по итогам деятельности за 2023 г. Гелсингер сказал: «Мы ожидаем последовательного и годового роста как выручки, так и прибыли на акцию в каждом квартале финансового года 2024».

В апреле 2024 г, говорится в заявлении, всплыла реальная картина и стоимость акций Intel упала. Инвесторы требуют компенсации за финансовый ущерб и реформы корпоративного управления Intel для защиты от повторения инцидента.

Обвиняемые топ-менеджеры

Дэвид Цинснер временно возглавил Intel после ухода Гелсингера, подавшего заявление об отставке, как писал CNews в начале декабря 2024 г.

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облака

Патрик Гелсингер стал CEO в 2021 г. Ему была поставлена задача по поднятию Intel с колен, так как предыдущий гендиректор Роберт Свон (Robert Swan) всего за два года вверг компанию в ад, растерял множество крупных клиентов, включая саму Apple, и распродал важные направления ее бизнеса.

Гелсингеру сразу же инициировал программу «оживления», которая подразумевала реструктуризацию, сокращение штата и контрактное производство микросхем. Но контрактный бизнес компания так и не смогла развить. У нее до сих пор нет новых 2 нм техпроцессов, хотя она регулярно убеждает клиентов и инвесторов в прямо противоположном.

Гелсингер же, как оказалось, ушел на очень выгодных для себя условиях. С ним было заключено соглашение, по которому при увольнении он получит выплаты в пределах $10 млн. В эту сумму входят его базовые оклады за полтора года, то есть около $1,85 млн. Также он получит $5,16 млн в виде бонусов от своего оклада за те же полтора года. Эти деньги он будет получать в течение все тех же полутора лет, притом официально – через фонд оплаты труда, что позволит ему не работать как минимум в течение 18 месяцев. Впереди Гелсингера ожидают еще $3,15 млн. Это часть годового бонуса за 11 из 12 месяцев, отработанных им в 2024 г.

Тех, кто остался работать в компании, он призвал за нее молиться и поститься. Причем сделал это публично, через соцсети.

Анна Любавина

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