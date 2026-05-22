U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов 2026 г. акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, подскочили в четверг после того, как правительство США заявило о выделении почти $2 млрд в виде грантов девяти компаниям, работающ

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей некоторые сотрудники Meta имели доступ к содержимому сообщений мессенджера. Photogenica - Primakov Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp к чатам пользов

Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию Вынесен приговор за продажу секретов оборонного поставщика Правительства США Генеральный директор Trenchant (специализированное подразделение кибербезоп

Власти США разыскивают украинского хакера. Он нанес ущерба на $18 миллиардов нные в интернете, если они откажутся платить», — заявил Джозеф Ночелла-младший (Joseph Nocella Jr), прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка. freepik/dcstudio За помощь в поимке украинского хакера власти США заплатят $11 млн Тимощука разыскивают и французские правоохранители, включившие его в список самых разыскиваемых «опасным» преступников Европы. Один из его сообщников — тоже украинск

США на пороге масштабной ИТ-национализации. К рукам приберут даже иностранные компании с многомиллиардной выручкой Государственные информационные технологии Власти США рассматривают возможность массового превращения частных ИТ-компаний в частично гос

Nvidia и AMD будут платить Америке 15% от продаж чипов в Китае пользована для сокращения разрыва между США и Китаем в разработке искусственного интеллекта. Nvidia Правительство США может заработать более $2 млрд на том, что сначала ввело, а потом отменило

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны е разрешают создавать собственные протоколы шифрования, которые были бы независимы от вмешательства правительства США. Дорси удивился тому факту, что в отличие от Telegram, мессенджер Signal не

Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи antex.io и Garantex.academy. Санкцию на это выдал суд Восточного округа штата Вирджиния. Теперь при заходе на указанные домены висит информация об их конфискации правоохранительынми органами. freepik Власти США, Финляндии и Германии арестовали серверы и домены российской криптобиржи Garantex Одновременно власти Германии и Финляндии арестовали серверы Garantex. Правоохранительные органы США

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal чает, что работает только с правоохранительными органами и разведывательными службами в 39 странах. Власти США, стремясь установить «ответственное» регулирование рынка, поддерживают деятельност

Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд ты для предоставления услуг, то сегодня Juniper Networks динамично выходит и на рынок Enterprise т.е. создание ИТ-решений для большого бизнеса или государственных компаний. Hewlett Packard Enterprise Власти США хотят заблокировать сделку Hewlett Packard Enterprise и Juniper Networks на сумму $14 млрд Производитель решений для центров обработки данных (ЦОД) HPE, появилась в 2015 г. одновреме

Intel наказана. Власти США оставили ее без гигантских грантов и льгот в отместку за провальные продажи закону о чипах» (CHIPS Act), принятому в США, пишет Tom’s Hardware. Как гигантский игрок американской полупроводниковой индустрии с заводами по всему миру, она рассчитывала на самую крупную сумму, но власти США решили повременить с выплатами. Причина – в провальном финансовом отчете за II квартал 2024 г., в котором Intel отчиталась о почти рекордном для нее размере чистого убытка, составивш

Акции Nvidia подешевели на $279 млрд за день, это крупнейший обвал в истории. Власти США старательно «копают» под чипмейкера предоставлении информации в рамках антимонопольного расследования, ведущегося в отношении компании. Материалы, полученные в результате, вероятно, лягут в основу судебного иска регулятора к компании. Власти США подозревают Nvidia в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. По некоторым данным, чипмейкер усложняет своим клиентам процесс перехода на продукцию других поставщиков

США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК Мы считаем решение OFAC о персональных санкциях необоснованным. Этот шаг стал продолжением решений правительства США в отношении «Лаборатории Касперского», которые были приняты в связи с текущ

Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения оупотреблений данной технологией, вследствие чего она применялась против журналистов, научных исследователей, правозащитников, диссидентов и других предполагаемых критиков, а также работников органов власти США», - говорится в публикации Госдепартамента США. Имена попавших под санкции не раскрываются. Однако есть все основания полагать, что речь идёт о людях, связанных с израильской группой

Власти США лишили Huawei процессоров Intel, на которых работает 90% ноутбуков компании Intel лишена лицензии на поставку чипов Huawei Правительство США отозвало лицензии, позволявшие Intel и Qualcomm поставлять интегральные мик

Правительство США за бесценок продало мощный суперкомпьютер неизвестному покупателю нию строений и прочей инфраструктуры под размещение вычислительной системы. Заменивший Cheyenne суперкомпьютер Derecho стоил уже $35-$40 млн. Вероятно, и проданный с молотка серверный массив обошелся правительству США в те же несколько десятков миллионов долларов. Если исходить из консервативной оценки затрат на создание девайса в $25 млн, получается, что некогда очень мощный суперкомпьютер

Власти США не посмели лишить Huawei процессоров Intel. На этом настаивали AMD и «ястребы» из Конгресса ei Корпорации Intel удалось отстоять право на осуществление поставок передовых процессоров китайскому технологическому гиганту Huawei, находящемуся под американскими санкциями. По информации Reuters, власти США не планируют отзывать лицензию на экспорт продукции в КНР, выданную Intel несколькими годами ранее. Срок действия соответствующей лицензии истекает в конце 2024 г., и добиться ее про

Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции твие не из дешевых Слишком высокая производительность 4090 означает, что Nvidia необходима лицензия правительства США на продажу этих карт в Китае. Как оказалось, снижения производительности на

Власти США громят европейских производителей оборудования для выпуска микросхем и осыпают деньгами азиатских а видеть ее в числе своих поставщиков, но подписание сделки так и не состоялось – в декабре 2022 г. власти США внесли YTMC в свой «черный список», обрушив на компанию санкции и заставив ее пойт

Seagate поймали на тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei. Власти США выписали ей штраф в $300 млн ком партнерстве с китайским техногигантом сроком на три года. Если договор не был расторгнут, о чем власти США не говорят, то прописанные в нем условия на момент публикации материала продолжали

Правительство США жестко раскритиковало криптовалютный рынок, вызвав ярость отрасли Инструмент спекуляций Правительство США выпустило предельно жесткий в оценках доклад с критикой криптовалютного рынка. Документ тем более символичен, что Белый дом впервые включил упоминания криптовалютной экосистем

Власти США готовят продажу криптовалютного конфиската на $1 млрд. Bitcoin обвалился Это великий признак Власти США переместили криптовалютные активы, конфискованные у киберзлоумышленников, на новые криптокошельки, чем вызвали бурную реакцию на рынке. Следствием этого стало снижение стоимости Bitc

Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости му научному контенту, в беседе с CNews объяснил владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. «Правительство США сделало то же самое, что делает Роскомнадзор – разделегировало владение дом

Власти США уничтожили китайского конкурента Nvidia, создавшего более мощные ускорители США вновь вмешались в дела Китая Власти США запретили тайваньской компании TSMC выполнять заказы китайской компании Biren Tech

Власти США не дадут производителям процессоров разбогатеть за счет налогоплательщиков C – к оборудованию, которое позволяет выпускать 14-нанометровую продукцию. Однако не исключено, что власти США запоздали с введением запрета, и компания уже освоила куда более передовые техпроц

Америка прекращает многолетнюю травлю ZTE. Она срочно переключается на Huawei и Россию вший на этом посту Барака Обаму. Раскрыть факт нарушения санкционного режима помогло то, что в руки правительства США попал ноутбук, принадлежащий юристу ZTE. На жестком диске устройства хранил

Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange по шкале CVSS каждая. Причина заключается в том, что обе уязвимости можно эксплуатировать удаленно без какой-либо авторизации на сервере и без какого-либо взаимодействия с локальными пользователями. Власти США требуют срочной установки обновлений к Microsoft Exchange Наименьшую угрозу представляет CVE-2021-28482, набравшая 8,8 баллов. Это значит, что и данная уязвимость находится на грани

Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете le с Facebook. Как сказано в заявлении генпрокурора Техаса Кена Пакстона (Ken Paxton), компании договорились не конкурировать между собой на рынке интернет-рекламы и в итоге поделили его между собой. Власти США уверены, что, согласно этому договору, Google получила доминирующее положение на рынке, взамен открыв Facebook доступ к его определенным сегментам. Кроме того, Google обвиняют в коор

Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone Ограничения для военных Власти США ужесточили экспортные правила в отношении России и ряда других стран. Новые ограничения не позволят российским военным пользоваться рядом американских ИТ-разработок, как программных,

Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование аментом США, $830,3 тыс. — Министерством обороны США, $100,3 тыс. — Национальным научным фондом при правительстве США и $10 тыс. — Агентством США по международному развитию. Сумма пожертвований

На субсидируемых правительством США смартфонах для малоимущих стоят неудаляемые трояны вью На бюджетных смартфонах Unimax U686CL, которые в США продаются малоимущим, обнаружены предустановленные вредоносные программы, которые практически невозможно удалить. Продажи U686CL субсидируются правительством США, вредоносное ПО, однако, имеет китайское происхождение. Смартфоны Unimax (UMX) U686CL продаются по цене $35. Их реализация производится через программу Assurance Wireless, ко

Власти США уничтожают производителя памяти, «рядом с которым все остальные выглядят карликами» одукции Micron Technology, включая модули памяти NAND и DRAM. Для самой Micron это весьма ощутимый удар – по результатам 2017 финансового года именно ее бизнес в Китае обеспечил ей свыше 50% выручки. Власти США против китайских корпораций Jinhua – не единственный китайский производитель, который пострадал от действий американских властей. Другой пример – компания ZTE, компания по производст

«Касперскому» не дали засудить правительство США ельственные сети чрезвычайно важны для государства, поэтому нуждаются в защите. Последствия решения правительства США для «Лаборатории» судья охарактеризовала как «перекрытие одного маленького

Власти США: Половину работы чиновников могут делать компьютеры сслужащих в США можно полностью заменить компьютерами От ведомств также требуется представить способы измерения человеческих ресурсов и ускорения процесса найма онлайн. Исторически сложилось так, что правительству США трудно привлекать на работу молодых сотрудников, в том числе на позиции, связанные с ИТ. Многие относят это на счет долгого процесса трудоустройства в федеральных ведомствах.

«Касперский» пошел войной на власти США еседы как минимум с 12 американскими сотрудниками «Лаборатории». Агенты интересовались подробностями работы компании и тем, как ведется отчетность перед московским офисом. В «Лаборатории» заподозрили американские власти, что за конфликтом стоят политические соображения. Евгений Касперский позднее заявил, что любая попытка российских спецслужб выйти на контакт с его компанией закончилась бы

Власти США потеряли контроль над интернетом остороннем порядке Министерством торговли США, создавали несимметричную модель управления сетью. «В ICANN изначально было заложено как минимум два вида неравных прав и полномочий: первое - полномочия правительства США относительно других правительств и второе - полномочия правительств по сравнению с большинством остальных заинтересованных сторон. Если в отношении первого мы наблюдаем прогре

Microsoft, Apple и Mozilla пошли войной на правительство США и противоречит Первой поправке к Конституции. Apple отметила, что только в 2016 г. она получила от правительства США 590 приказов о неразглашении информации клиенту, причем срок действия этих

Власти США опубликовали компрометирующую переписку топ-менеджеров «Билайна» е документы относительно расследования связей оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») с Гульнарой Каримовой - дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. В частности, власти США изучили переписку топ-менеджеров Vimpelcom по коррупционным сделкам со структурами Каримовой, включая сообщения, которые они отправляли друг другу через личные почтовые ящики на амер

Власти США требуют арестовать счета партнера МТС и «Билайн» риканский Минюст утверждает, что данные средства были незаконно получены от группы Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») и МТС за выход на телекоммуникационный рынок Узбекистана. Власти США утверждают, что Vimpelcom и МТС «использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для взяток структурам, связанным с семьей президента Узбекистана». Интер