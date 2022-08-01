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U.S. Federal government Federal government of the United States Высшие федеральные органы государственной власти США

U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США


01.08.2022 Власти США не дадут производителям процессоров разбогатеть за счет налогоплательщиков
24.03.2022 Америка прекращает многолетнюю травлю ZTE. Она срочно переключается на Huawei и Россию
10.05.2021 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange
18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone
20.04.2020 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование
13.01.2020 На субсидируемых правительством США смартфонах для малоимущих стоят неудаляемые трояны
30.10.2018 Власти США уничтожают производителя памяти, «рядом с которым все остальные выглядят карликами»
31.05.2018 «Касперскому» не дали засудить правительство США
18.04.2018 Власти США: Половину работы чиновников могут делать компьютеры
19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США
03.10.2016 Власти США потеряли контроль над интернетом
05.09.2016 Microsoft, Apple и Mozilla пошли войной на правительство США
11.04.2016 Власти США опубликовали компрометирующую переписку топ-менеджеров «Билайна»
30.06.2015 Власти США требуют арестовать счета партнера МТС и «Билайн»
24.10.2014 Правительству США дали рекомендации по продвижению СПО в госсекторе
29.07.2014 Внедрение электронных удостоверений в правительстве США идет с задержками
16.05.2014 Правительство США призывает не бояться больших данных
12.03.2014 Правительство США одобрило законопроект о госзакупках открытого ПО
11.03.2014 Власти США заинтересовались возможностями Big Data в сфере ИБ
29.11.2013 В Пентагоне найдено пиратское ПО. Правительство США заплатит многомиллионный штраф
28.10.2013 Как правительство США провалило запуск портала медстраховок за $400 млн
04.10.2013 Сайты правительства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования
09.09.2013 Анонимная сеть Tor на 60% финансируется правительством США
25.07.2013 Власти США затребовали у интернет-компаний мастер-ключи SSL
16.05.2013 Касперский собрался стать поставщиком правительства США
15.05.2013 Власти США открыли десятки мобильных приложений
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией
20.03.2012 Власти США выпустили мобильное приложение для доносов граждан друг на друга
01.09.2011 Intel создала «дочку» для сотрудничества с правительством США
25.08.2011 Власти США оштрафовали Google на $500 млн
25.08.2011 Американские власти оштрафуют Google на $500 млн
29.07.2011 У Apple денег больше, чем у правительства США
21.07.2011 Правительство США срочно избавляется от дата-центров
01.07.2011 Microsoft: правительство США имеет доступ к облачным системам в Европе
26.05.2011 Власти США отбирают домены у сайтов со ссылками на пиратский контент
18.05.2011 Власти США опубликовали стратегию мировой кибербезопасности
29.04.2011 Правительство США потратит $2,5 миллиарда на облачный e-mail-сервис
22.04.2011 Власти США разрешат покерным порталам вернуть игрокам деньги
18.04.2011 Власти США закрыли крупнейшие покерные порталы

Публикаций - 1293, упоминаний - 1470
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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