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U.S. Federal government Federal government of the United States Высшие федеральные органы государственной власти США

U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США

СОБЫТИЯ


22.05.2026 Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

2026 г. акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, подскочили в четверг после того, как правительство США заявило о выделении почти $2 млрд в виде грантов девяти компаниям, работающ
30.04.2026 Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

некоторые сотрудники Meta имели доступ к содержимому сообщений мессенджера. Photogenica - Primakov Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp к чатам пользов
25.02.2026 Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию

Вынесен приговор за продажу секретов оборонного поставщика Правительства США Генеральный директор Trenchant (специализированное подразделение кибербезоп
10.09.2025 Власти США разыскивают украинского хакера. Он нанес ущерба на $18 миллиардов

нные в интернете, если они откажутся платить», — заявил Джозеф Ночелла-младший (Joseph Nocella Jr), прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка. freepik/dcstudio За помощь в поимке украинского хакера власти США заплатят $11 млн Тимощука разыскивают и французские правоохранители, включившие его в список самых разыскиваемых «опасным» преступников Европы. Один из его сообщников — тоже украинск
20.08.2025 США на пороге масштабной ИТ-национализации. К рукам приберут даже иностранные компании с многомиллиардной выручкой

Государственные информационные технологии Власти США рассматривают возможность массового превращения частных ИТ-компаний в частично гос
11.08.2025 Nvidia и AMD будут платить Америке 15% от продаж чипов в Китае

пользована для сокращения разрыва между США и Китаем в разработке искусственного интеллекта. Nvidia Правительство США может заработать более $2 млрд на том, что сначала ввело, а потом отменило

23.04.2025 В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

е разрешают создавать собственные протоколы шифрования, которые были бы независимы от вмешательства правительства США. Дорси удивился тому факту, что в отличие от Telegram, мессенджер Signal не
10.03.2025 Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи

antex.io и Garantex.academy. Санкцию на это выдал суд Восточного округа штата Вирджиния. Теперь при заходе на указанные домены висит информация об их конфискации правоохранительынми органами. freepik Власти США, Финляндии и Германии арестовали серверы и домены российской криптобиржи Garantex Одновременно власти Германии и Финляндии арестовали серверы Garantex. Правоохранительные органы США

05.02.2025 Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

чает, что работает только с правоохранительными органами и разведывательными службами в 39 странах. Власти США, стремясь установить «ответственное» регулирование рынка, поддерживают деятельност
31.01.2025 Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд

ты для предоставления услуг, то сегодня Juniper Networks динамично выходит и на рынок Enterprise т.е. создание ИТ-решений для большого бизнеса или государственных компаний. Hewlett Packard Enterprise Власти США хотят заблокировать сделку Hewlett Packard Enterprise и Juniper Networks на сумму $14 млрд Производитель решений для центров обработки данных (ЦОД) HPE, появилась в 2015 г. одновреме
11.09.2024 Intel наказана. Власти США оставили ее без гигантских грантов и льгот в отместку за провальные продажи

закону о чипах» (CHIPS Act), принятому в США, пишет Tom’s Hardware. Как гигантский игрок американской полупроводниковой индустрии с заводами по всему миру, она рассчитывала на самую крупную сумму, но власти США решили повременить с выплатами. Причина – в провальном финансовом отчете за II квартал 2024 г., в котором Intel отчиталась о почти рекордном для нее размере чистого убытка, составивш
04.09.2024 Акции Nvidia подешевели на $279 млрд за день, это крупнейший обвал в истории. Власти США старательно «копают» под чипмейкера

предоставлении информации в рамках антимонопольного расследования, ведущегося в отношении компании. Материалы, полученные в результате, вероятно, лягут в основу судебного иска регулятора к компании. Власти США подозревают Nvidia в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. По некоторым данным, чипмейкер усложняет своим клиентам процесс перехода на продукцию других поставщиков

21.06.2024 США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК

Мы считаем решение OFAC о персональных санкциях необоснованным. Этот шаг стал продолжением решений правительства США в отношении «Лаборатории Касперского», которые были приняты в связи с текущ
19.06.2024 Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения

оупотреблений данной технологией, вследствие чего она применялась против журналистов, научных исследователей, правозащитников, диссидентов и других предполагаемых критиков, а также работников органов власти США», - говорится в публикации Госдепартамента США. Имена попавших под санкции не раскрываются. Однако есть все основания полагать, что речь идёт о людях, связанных с израильской группой
08.05.2024 Власти США лишили Huawei процессоров Intel, на которых работает 90% ноутбуков компании

Intel лишена лицензии на поставку чипов Huawei Правительство США отозвало лицензии, позволявшие Intel и Qualcomm поставлять интегральные мик
06.05.2024 Правительство США за бесценок продало мощный суперкомпьютер неизвестному покупателю

нию строений и прочей инфраструктуры под размещение вычислительной системы. Заменивший Cheyenne суперкомпьютер Derecho стоил уже $35-$40 млн. Вероятно, и проданный с молотка серверный массив обошелся правительству США в те же несколько десятков миллионов долларов. Если исходить из консервативной оценки затрат на создание девайса в $25 млн, получается, что некогда очень мощный суперкомпьютер
13.03.2024 Власти США не посмели лишить Huawei процессоров Intel. На этом настаивали AMD и «ястребы» из Конгресса

ei Корпорации Intel удалось отстоять право на осуществление поставок передовых процессоров китайскому технологическому гиганту Huawei, находящемуся под американскими санкциями. По информации Reuters, власти США не планируют отзывать лицензию на экспорт продукции в КНР, выданную Intel несколькими годами ранее. Срок действия соответствующей лицензии истекает в конце 2024 г., и добиться ее про
29.12.2023 Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции

твие не из дешевых Слишком высокая производительность 4090 означает, что Nvidia необходима лицензия правительства США на продажу этих карт в Китае. Как оказалось, снижения производительности на
11.12.2023 Власти США громят европейских производителей оборудования для выпуска микросхем и осыпают деньгами азиатских

а видеть ее в числе своих поставщиков, но подписание сделки так и не состоялось – в декабре 2022 г. власти США внесли YTMC в свой «черный список», обрушив на компанию санкции и заставив ее пойт
20.04.2023 Seagate поймали на тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei. Власти США выписали ей штраф в $300 млн

ком партнерстве с китайским техногигантом сроком на три года. Если договор не был расторгнут, о чем власти США не говорят, то прописанные в нем условия на момент публикации материала продолжали
18.04.2023 Правительство США жестко раскритиковало криптовалютный рынок, вызвав ярость отрасли

Инструмент спекуляций Правительство США выпустило предельно жесткий в оценках доклад с критикой криптовалютного рынка. Документ тем более символичен, что Белый дом впервые включил упоминания криптовалютной экосистем
10.03.2023 Власти США готовят продажу криптовалютного конфиската на $1 млрд. Bitcoin обвалился

Это великий признак Власти США переместили криптовалютные активы, конфискованные у киберзлоумышленников, на новые криптокошельки, чем вызвали бурную реакцию на рынке. Следствием этого стало снижение стоимости Bitc
08.11.2022 Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости

му научному контенту, в беседе с CNews объяснил владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. «Правительство США сделало то же самое, что делает Роскомнадзор – разделегировало владение дом
25.10.2022 Власти США уничтожили китайского конкурента Nvidia, создавшего более мощные ускорители

США вновь вмешались в дела Китая Власти США запретили тайваньской компании TSMC выполнять заказы китайской компании Biren Tech
01.08.2022 Власти США не дадут производителям процессоров разбогатеть за счет налогоплательщиков

C – к оборудованию, которое позволяет выпускать 14-нанометровую продукцию. Однако не исключено, что власти США запоздали с введением запрета, и компания уже освоила куда более передовые техпроц
24.03.2022 Америка прекращает многолетнюю травлю ZTE. Она срочно переключается на Huawei и Россию

вший на этом посту Барака Обаму. Раскрыть факт нарушения санкционного режима помогло то, что в руки правительства США попал ноутбук, принадлежащий юристу ZTE. На жестком диске устройства хранил
10.05.2021 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange

по шкале CVSS каждая. Причина заключается в том, что обе уязвимости можно эксплуатировать удаленно без какой-либо авторизации на сервере и без какого-либо взаимодействия с локальными пользователями. Власти США требуют срочной установки обновлений к Microsoft Exchange Наименьшую угрозу представляет CVE-2021-28482, набравшая 8,8 баллов. Это значит, что и данная уязвимость находится на грани

18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете

le с Facebook. Как сказано в заявлении генпрокурора Техаса Кена Пакстона (Ken Paxton), компании договорились не конкурировать между собой на рынке интернет-рекламы и в итоге поделили его между собой. Власти США уверены, что, согласно этому договору, Google получила доминирующее положение на рынке, взамен открыв Facebook доступ к его определенным сегментам. Кроме того, Google обвиняют в коор
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone

Ограничения для военных Власти США ужесточили экспортные правила в отношении России и ряда других стран. Новые ограничения не позволят российским военным пользоваться рядом американских ИТ-разработок, как программных,
20.04.2020 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование

аментом США, $830,3 тыс. — Министерством обороны США, $100,3 тыс. — Национальным научным фондом при правительстве США и $10 тыс. — Агентством США по международному развитию. Сумма пожертвований
13.01.2020 На субсидируемых правительством США смартфонах для малоимущих стоят неудаляемые трояны

вью На бюджетных смартфонах Unimax U686CL, которые в США продаются малоимущим, обнаружены предустановленные вредоносные программы, которые практически невозможно удалить. Продажи U686CL субсидируются правительством США, вредоносное ПО, однако, имеет китайское происхождение. Смартфоны Unimax (UMX) U686CL продаются по цене $35. Их реализация производится через программу Assurance Wireless, ко
30.10.2018 Власти США уничтожают производителя памяти, «рядом с которым все остальные выглядят карликами»

одукции Micron Technology, включая модули памяти NAND и DRAM. Для самой Micron это весьма ощутимый удар – по результатам 2017 финансового года именно ее бизнес в Китае обеспечил ей свыше 50% выручки. Власти США против китайских корпораций Jinhua – не единственный китайский производитель, который пострадал от действий американских властей. Другой пример – компания ZTE, компания по производст
31.05.2018 «Касперскому» не дали засудить правительство США

ельственные сети чрезвычайно важны для государства, поэтому нуждаются в защите. Последствия решения правительства США для «Лаборатории» судья охарактеризовала как «перекрытие одного маленького

18.04.2018 Власти США: Половину работы чиновников могут делать компьютеры

сслужащих в США можно полностью заменить компьютерами От ведомств также требуется представить способы измерения человеческих ресурсов и ускорения процесса найма онлайн. Исторически сложилось так, что правительству США трудно привлекать на работу молодых сотрудников, в том числе на позиции, связанные с ИТ. Многие относят это на счет долгого процесса трудоустройства в федеральных ведомствах.

19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США

еседы как минимум с 12 американскими сотрудниками «Лаборатории». Агенты интересовались подробностями работы компании и тем, как ведется отчетность перед московским офисом. В «Лаборатории» заподозрили американские власти, что за конфликтом стоят политические соображения. Евгений Касперский позднее заявил, что любая попытка российских спецслужб выйти на контакт с его компанией закончилась бы

03.10.2016 Власти США потеряли контроль над интернетом

остороннем порядке Министерством торговли США, создавали несимметричную модель управления сетью. «В ICANN изначально было заложено как минимум два вида неравных прав и полномочий: первое - полномочия правительства США относительно других правительств и второе - полномочия правительств по сравнению с большинством остальных заинтересованных сторон. Если в отношении первого мы наблюдаем прогре
05.09.2016 Microsoft, Apple и Mozilla пошли войной на правительство США

и противоречит Первой поправке к Конституции. Apple отметила, что только в 2016 г. она получила от правительства США 590 приказов о неразглашении информации клиенту, причем срок действия этих

11.04.2016 Власти США опубликовали компрометирующую переписку топ-менеджеров «Билайна»

е документы относительно расследования связей оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») с Гульнарой Каримовой - дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. В частности, власти США изучили переписку топ-менеджеров Vimpelcom по коррупционным сделкам со структурами Каримовой, включая сообщения, которые они отправляли друг другу через личные почтовые ящики на амер
30.06.2015 Власти США требуют арестовать счета партнера МТС и «Билайн»

риканский Минюст утверждает, что данные средства были незаконно получены от группы Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») и МТС за выход на телекоммуникационный рынок Узбекистана. Власти США утверждают, что Vimpelcom и МТС «использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для взяток структурам, связанным с семьей президента Узбекистана». Интер
24.10.2014 Правительству США дали рекомендации по продвижению СПО в госсекторе

Снижение государственных расходов на информационные технологии, которое является частью политики правительства США, создает простор для Open Source-разработчиков, которые хотят предложить государству эффективные и дешевые открытые решения. Однако, и поставщики, и потенциальные пользователи

Публикаций - 1687, упоминаний - 1954

U.S. Federal government и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 248
Google LLC 12688 194
Apple Inc 13154 182
Huawei 4676 164
Intel Corporation 12811 163
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 117
Samsung Electronics 11064 109
AMD - Advanced Micro Devices 4641 94
IBM - International Business Machines Corp 9699 86
Nvidia Corp 4002 79
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 77
Meta Platforms - Facebook 4621 66
Qualcomm Technologies 1974 64
Cisco Systems 5372 61
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
Oracle Corporation 7074 51
Amazon Inc - Amazon.com 3277 49
X Corp - Twitter 2938 48
ZTE Corporation 800 48
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 46
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 44
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 42
Dell EMC 5180 39
Yahoo! 3726 39
Yandex - Яндекс 9216 37
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 37
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 35
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 33
AT&T Inc 1725 33
МегаФон 10742 27
HP Inc. 5883 27
Telegram Group 2940 27
OpenAI 541 26
Ростелеком 10948 25
Xiaomi - Сяоми 2231 25
AOL Inc - America Online 1883 24
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 29
Takilant 52 26
eBay Inc 1640 24
Lockheed Martin 777 23
Boeing 1031 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Visa International 1993 17
Альфа-Групп 745 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Microsoft - LinkedIn 699 14
Альфа-Банк 1979 14
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 13
Colonial Pipeline 34 13
Tesla Motors 461 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
Ford 435 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
SoftBank Group 284 9
Резонанс НПП 407 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
NanduQ - Qiwi 1013 8
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 8
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Swisdorn 11 7
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 7
Warner 540 7
Газпром ПАО 1493 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Совкомбанк ПАО 316 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 271
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 182
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 175
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 151
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 131
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 115
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 112
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 100
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 88
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 80
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 72
Судебная власть - Judicial power 2500 62
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 59
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 55
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 53
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 50
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 47
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 45
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 41
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 36
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 36
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 35
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 35
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 34
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 32
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 27
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 25
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 22
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 34
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 22
Демократическая политическая партия США 122 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 13
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 12
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 11
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 6
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 5
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ЛДПР 116 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 3
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 417
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 226
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 183
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 175
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 164
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 151
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 147
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 145
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 144
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 130
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 116
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 107
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 104
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 103
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 101
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 96
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 95
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 84
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 81
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 79
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 78
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 76
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 76
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 74
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 73
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 73
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 72
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 72
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 72
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 70
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 67
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 62
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 61
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 59
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 56
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 53
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 52
Microsoft Windows 16882 79
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 75
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 68
Google Android 15244 61
FreePik 1841 57
Linux OS 11533 54
Microsoft Windows 2000 8678 46
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 38
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 33
Intel x86 - архитектура процессора 2151 32
Google YouTube - Видеохостинг 3002 31
Apple iOS 8583 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 28
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 27
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 24
Oracle Java - язык программирования 3469 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 20
Apple - App Store 3109 19
Apple iPad 4012 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 18
Mozilla Firefox - браузер 1951 18
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 17
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 17
Google - Gmail 1021 17
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 17
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 16
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 16
Huawei Mate - серия смартфонов 453 16
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 16
Microsoft Windows XP 2431 15
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 15
Google Chrome - браузер 1701 14
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
ByteDance - TikTok 355 12
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 193
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 78
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 72
Каримова Гульнара 95 36
Каримов Ислам 97 35
Касперский Евгений 337 34
Путин Владимир 3454 32
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 30
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 24
Авакян Гаянэ 52 24
Мельникова Анастасия 440 23
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 18
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 16
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 15
Bush George - Буш Джордж 336 15
Дуров Павел 329 13
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 12
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 11
Coats Dan - Коутс Дэн 14 11
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 10
Водясов Алексей 222 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Ахмедов Бекзод 39 10
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 9
Никифоров Николай 1138 9
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 9
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 9
Рейман Леонид 1065 8
Щеголев Игорь 699 8
Зайцев Михаил 345 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 8
Фридман Михаил 146 8
Мадумаров Рустам 25 8
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 7
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 7
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 7
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 7
Авен Петр 67 7
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 670
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 210
Европа 24964 204
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Южная Корея - Республика 7052 115
Япония 13807 111
Нидерланды 3746 108
США - Колумбия - Вашингтон 1487 107
Канада 5082 101
Китай - Тайвань 4245 100
Украина 7928 91
Индия - Bharat 5870 79
Иран - Исламская Республика Иран 1155 73
Франция - Французская Республика 8177 72
США - Нью-Йорк 3180 71
Азия - Азиатский регион 5920 70
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 66
Земля - планета Солнечной системы 10865 63
Израиль 2856 59
Швеция - Королевство 3782 58
Китай - Пекин - Beijing 1096 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 50
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Bloomberg 1627 120
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 82
NYT - The New York Times 1100 70
The Register - The Register Hardware 1784 59
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 58
Tom’s Hardware 600 46
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 44
FT - Financial Times 1296 39
AP - Associated Press 2007 36
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 35
Wikipedia - Википедия 650 31
The Washington Post 350 31
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 29
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 27
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 23
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 22
Forbes - Форбс 1002 21
South China Morning Post 93 21
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 20
Times 661 20
ZDnet 663 19
The Guardian - Британская газета 406 17
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 15
WikiLeaks 120 14
The Verge - Издание 619 13
CNET Networks - CNET News 1643 13
Ведомости 1466 12
BleepingComputer - Издание 458 12
РИА Новости 1033 10
Wired - Издание 276 10
Nextgov 26 10
DigiTimes - Издание 1331 9
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Известия ИД 770 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 9
TorrentFreak (TF) 159 8
Fortune 211 8
NBC News 188 8
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
IDC - International Data Corporation 4975 23
Gartner - Гартнер 3658 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 20
TrendForce 187 15
Fortune Global 500 295 10
Counterpoint Research 110 9
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 7
TechInsights 16 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Forrester Research 834 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
comScore 379 3
ABI Research 236 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Fortune Global 100 142 2
Recorded Future - Записанное будущее 17 2
CNews Мишень 186 2
Dell'Oro Group 66 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Moody's Investors Service 136 2
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
DaraTech 5 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Radicati Group 26 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
Российский рынок ERP 24 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 20
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
РАН - Российская академия наук 2122 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 4
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 4
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 4
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 3
University of Miami - Университет Майами 24 3
U.S. Federal government - NNI - National Nanotechnology Initiative - Национальная инициатива в области нанотехнологий в США 9 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
HHMI - Howard Hughes Medical Institute - Медицинский институт Говарда Хьюза 9 2
Allen Institute - Институт Аллена 7 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 5 2
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 38
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
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Масленица - Масленая неделя 26 1
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CeBIT 614 1
Defcon 45 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Гайдаровский форум 9 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
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