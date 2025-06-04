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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176193
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Nextgov


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google 1
03.10.2024 Армия США применила искусственный интеллект для выявления плохих новобранцев 1
29.08.2024 Спецслужбы США получат дополнительный доступ к данным частных компаний 1
16.01.2023 NASA потратила $35 млн на бесполезный софт. Кибербезопасность под угрозой 1
25.11.2022 Помощь пришла, откуда не ждали. Тысячи внезапно уволенных ИТ-шников нанимают военные на пониженную зарплату 1
06.06.2022 Microsoft переманила топ-менеджера, подсадившую госсектор США на облака Amazon 1
26.05.2021 США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта 1
24.11.2020 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту 1
05.11.2015 Пентагон создает первое в мире летальное кибероружие 1
31.03.2015 Пентагон переходит на смартфоны, защищенные от прослушки АНБ 1
17.03.2015 Amazon и Citrix сорвали мегаконтракт VMware с Минобороны США 1
06.03.2015 Пентагон наймет 3 тыс. хакеров среди гражданского населения 1
22.10.2014 Власти США переплатили $114 млн за ненужное ПО 1
11.04.2014 Министр здравоохранения США ушла в отставку из-за провала ИТ-системы продажи медстраховок 1
15.01.2014 США удваивают расходы на кибервойска 1
04.10.2013 Сайты правительства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования 1
26.06.2013 Министерство обороны США будет хранить данные в облаке 1
06.06.2013 Китай и Россию обвинили в кибератаках на крупнейшее госведомство США 1
29.05.2013 Модернизация GPS подорожала в 2,5 раза 1
24.04.2013 Пентагон отказался от открытого ПО в медицине 1
17.04.2013 В США запущен ИТ-колхоз для госведомств 1
11.04.2013 США увеличивают государственные ИТ-расходы 1
22.08.2012 Америка сократит ИТ-расходы на 10% 1
22.08.2012 США займутся кибератаками на другие государства 1
18.03.2011 Министерство обороны США переводит десктопы в облако 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Nextgov и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24864 5
Amazon Inc - Amazon.com 3050 4
Google LLC 11962 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 2
X Corp - Twitter 2882 2
ИИ-Технологии 136 2
Oracle Corporation 6761 1
Silent Circle 8 1
Meta Platforms - Facebook 4468 1
Broadcom - VMware 2408 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Nutanix 104 1
Citrix Systems 824 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
HP Inc. 5717 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
Lockheed Martin 759 2
Microsoft - LinkedIn 661 2
Smithsonian's National Zoo - Смитсоновский Национальный зоологический парк 1 1
Держава АКБ 40 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1816 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 3
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 67 3
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 611 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1153 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3410 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 512 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 410 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 272 2
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 36 2
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 625 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 431 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
U.S. Department of the Treasury - U.S. TIGTA - Treasury Inspector General for Tax Administration USA - Генеральный инспектор казначейства по налоговой администрации США 2 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5068 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 29 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 54 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 41 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 59 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 659 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 148 2
Демократическая политическая партия США 117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29125 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21863 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16245 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15053 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11426 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13024 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2274 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12341 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6432 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7054 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9679 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7028 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3053 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10823 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1891 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10601 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3184 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1116 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2895 1
C2S - Customer-to-Services - соединения между потребителями и сервисами 12 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1052 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 392 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 209 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 144 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 310 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16410 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24738 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7684 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14628 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5596 1
Google Android устройства-девайсы 748 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3154 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 643 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4184 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4717 2
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 11 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7179 1
Google Android 14289 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5038 1
Mozilla Firefox OS 90 1
Statista 236 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 237 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
FreePik 1147 1
U.S. Department of Veterans Affairs - VistA VA - Veterans Health Information System and Technology Architecture 7 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 4
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 15 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 2
Рогозин Дмитрий 101 1
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 1
Cantor Eric - Кантор Эрик 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 365 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
Alexander Keith - Александер Кит - Александер Кейт 12 1
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 1
Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 507 1
Skoch Bernie - Скоч Берни 2 1
Badger Eric - Бэджер Эрик 1 1
Carlson Teresa - Карлсон Тереза 1 1
Janke Mike - Янки Майк 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 22
Россия - РФ - Российская федерация 149343 6
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
США - Колумбия - Вашингтон 1408 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 271 1
США - Флорида 767 1
США - Колорадо 382 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 721 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4008 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 1
Индийский океан 160 1
Атлантический океан - Атлантика 290 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Испания - Королевство 3736 1
Маршалловы Острова - Кваджалейн 31 1
Ирак - Республика 699 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 3
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 201 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5766 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5252 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5996 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6445 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8236 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 860 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10194 2
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5945 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1780 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9090 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2496 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3008 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7959 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 519 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1128 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2815 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 192 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3576 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2562 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3207 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2290 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1607 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 944 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2817 1
NYT - The New York Times 1065 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 2
Forbes - Форбс 863 1
Federal Register 7 1
Wikipedia - Википедия 532 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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