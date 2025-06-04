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Nextgov
УПОМИНАНИЯ
Nextgov и организации, системы, технологии, персоны:
|Lockheed Martin 759 2
|Microsoft - LinkedIn 661 2
|Smithsonian's National Zoo - Смитсоновский Национальный зоологический парк 1 1
|Держава АКБ 40 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 148 2
|Демократическая политическая партия США 117 1
|NYT - The New York Times 1065 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 2
|Forbes - Форбс 863 1
|Federal Register 7 1
|Wikipedia - Википедия 532 1
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