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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития

СОБЫТИЯ


16.10.2026 НМИЦ ЛРЦ Минздрава России перевел медицинские сервисы на VMmanager и RuBackup

ИТ-инфраструктура НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России переведена на платформу виртуализации VMmanager и систему резервного копиров
14.09.2026 Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

напрямую влияет на достоверность лабораторных показателей. И наконец, система сама передает отчеты в реестры ЕГИСЗ, РМИС и другие федеральные и региональные реестры, обеспечивая выполнение требований Минздрава России и избавляя персонал от ручного формирования документов. CNews: Какие сервисы для пациентов сегодня наиболее востребованы в КБР? Рустам Калибатов: Самый массовый сервис — онлайн
07.07.2026 «СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона

Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Подписи под документом поста
24.06.2026 RDW Computers: 162 АРМ врача импортозамещены в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России

оссийского системного интегратора «ОФТ Компьютерс» оснастила 162 автоматизированными рабочими местами (АРМ) 7 филиалов Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России). Импортозамещение оборудования состоялось в рамках глубокой модернизации ИТ-инфраструктуры сети реабилитационных и курортологических це
18.06.2026 Сотрудничество РТУ МИРЭА и «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: первые успехи

Студенты РТУ МИРЭА впервые прошли практику в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, и его первым результатом стали несколько исследовательских проектов на стыке ИИ и медицины. Об этом CNews сообщили представители
18.06.2026 НМИЦ ТПМ Минздрава России, РОПНИЗ и «К-Скай» совершенствуют подходы к эффективности диспансерного наблюдения пациентов

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и участник Скол
28.04.2026 «Нетрика Медицина» стала партнером НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и РОПНИЗ по линии профилактической медицины

яся на внедрении цифровых решений в здравоохранении, договорилась о сотрудничестве и взаимодействии с национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Минздрава России и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ). Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина». Меморандум подписали генеральный директор «Нет
21.04.2026 Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

инской организации и компетенциях медицинского работника, накопленных в ИТ-системе здравоохранения. Министерство здравоохранения России Россиянам присвоят отдельный цифровой медицинский профиль
10.11.2025 «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и N3.Health завершили пилотные испытания сервиса подписания согласий на участие в клиническом исследовании в приложении MILA

, вступающим в силу с 1 января 2026 г. Пилот был проведен совместно с ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России на базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России. Об

29.10.2025 Медицинская платформа «Ростелекома» включена в реестр ИТ-систем Минздрава России

области профессиональной медицины, проведенные совместно с ведущими центрами экспертизы Минтруда и Минздрава России. Платформа «Здоровье» зарегистрирована в реестре отечественного ПО Минцифры

05.08.2025 «Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав

авил 99,35%. © hodim / Фотобанк Фотодженика Минцифры оштрафовало «Ростелеком» Инциденты также привели к нарушению совокупного уровня качества и недоступности услуги «Предоставление каналов связи» для Минздрава (коэффициент доступности составил 99,05%). Инциденты были зафиксированы и для вычислительных ресурсов Минцифры, МЧС. Самый низкий коэффициент 97,45% вместо положенных 99,5 % был зафик
04.08.2025 В стране появится реестр россиян, страдающих раком, диабетом, сердцем и психиатрических больных

ой, медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Работы для создания такой подсистемы заказал Минздрав, выделив на них 676 млн руб. Это следует из портала госзакупок. Подсистема Единой го
10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО

ляется опережающее развитие. Многие разработки используют алгоритмы ИИ (искусственный интеллект), а Минздрав работает на ускоренной регистрацией изделий с поддержкой ИИ, пояснил Темнов. Электро
08.07.2025 Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра»

В рамках реализации стратегии импортозамещения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) переводит свою ИТ-инфраструктуру на отечественные технологии. Это крупнейшее в Европе специализированное научное и клиническое профильное учреж
08.01.2025 Власти с задержками потратили почти миллиард на цифровизацию здравоохранения

развитие подсистемы «Реестр электронных медицинских документов» (РЭМД). Alina Kuptsova from Pixabay Минздрав получил 949 млн рублей на развитие цифровых услуг в рамках Единой ГИС здравоохранени
26.12.2024 Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации

онтура. Данная потребность возникла давно, но до сих пор полностью не реализована. Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Мы так привыкли жить в цифровизации, что не представляем, как может

25.11.2024 В России начнут применять ИИ для борьбы с онкологией

об этом сказано в научной работе Высшей школы экономики. Именно для автоматизации данной процедуры Минздрав проводит свое научное исследование. Тендер на проведение исследовательских работ «На
11.11.2024 Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края

е реализовать полноценную замену системы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители Axoft. Министерство здравоохранения Приморского края – орган исполнительной власти, осуществляющий г
07.11.2024 ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21»

медицинском университете имени И. М. Сеченова открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21». Это еще один шаг в рамк
16.09.2024 BI-система «1С:Аналитика» помогает Минздраву Новгородской области контролировать работу медучреждений региона в реальном времени

статистики медицинских организаций. Цифровая медицина требует качественной, своевременной и детальной аналитики большого объема данных, BI-система «1С:Аналитика» может эффективно решить эту задачу». Министерство здравоохранения Новгородской области является органом исполнительной власти Новгородской области. Исполняет полномочия в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхова
03.09.2024 В Минздраве назначен новый ИТ-директор

и от 26 августа 2024 г. Павла Пугачева. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Минздрав В Минздраве новый директор департамента цифрового развития и информационных технолог
15.07.2024 Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice

Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Part
18.06.2024 Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России

димых различных исследований растет с каждым годом. Кроме того, по приказу Минздрава России (приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. №560н) медицинским учреждениям необходимо х
14.05.2024 Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области

блемных зон и исключает риски негативных отзывов клиентов в будущем. Это напрямую влияет на улучшение качества работы операторов, а также помогает выстроить прозрачную систему мотивации сотрудников. «Минздрав Мурманской области активно работает в направлении цифровизации региональной системы здравоохранения, внедряя современные ИТ-инструменты и лучшие практики. Добавление виртуального помощ
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ

ие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и на прикрепление к поликлинике. Кроме того, Минздрав намерен перевести в электронный вид медицинские книжки. По мнению Андрея Ивашинников
25.04.2024 Минздрав покупает на полмиллиарда сервера на базе Intel

Новые сервера для Минздрава Как выяснил CNews, Минздрав закупает сервера и дополнительные системы хранения данных для развития своего Центра
25.01.2024 Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов

ти лет. Система построена на базе российского продукта РИАМС «Промед». Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан: Система, с которой работает каждый врач рес
01.08.2023 «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании Qtech

Компания «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании российского производителя, компании Qtech, увеличив пропускную способность сети в 10 раз. В связи с выросшими объемами передаваемой информации в компании, текущ
27.06.2023 Стоит ли региону переходить на централизованную МИС?

ешений, согласно которому тридцати одному субъекту РФ до 01.07.2023 года предписано: «представить в Минздрав России план перехода на единую медицинскую информационную систему, используемую на т
17.05.2023 Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112

, Курской, Липецкой, Мурманской Ульяновской и Московской областей. Приезжала делегация ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, разработавшего методические рекомендации по организации записи на прием к в
27.03.2023 «БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями

й омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech, обновили функциональность голосового помощника Минздрава Тульской области. Разработчики дополнительно настроили 11 входящих и пять исходящих
01.03.2023 «Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области

ровать единое видение ситуации на уровне региона: от уровня руководителя медицинской организации до министра здравоохранения и губернатора. Юридически значимые медицинские документы, подписанны
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить

кратиться немедленно», – говорится в иске. Истцы просят суд пресечь тайную установку трекера на смартфоны и обязать Google удалять приложение в том случае, если владелец не разрешал его загружать. От Минздрава требуют покрыть все расходы и гонорары адвокатов и возместить номинальный ущерб в размере $1. Как работает приложение Приложение заставляет смартфон постоянно подключаться и обмениват
27.10.2022 «БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, и компания BSS реализовали новую функциональную возможность в контактном центре Минздрава Тульской области. В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России

медицины передачу сведений в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава России. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». Теперь по
09.12.2021 «1С-Рарус» разработала систему мониторинга лекарственных препаратов в Новосибирской области

«1С-Рарус» разработала региональную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для министерства здравоохранения Новосибирска. Информация консолидируется из 98 областей, разделенных в пяти информационных базах. Это позволяет министерству здравоохранения Новосибирской области о
11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава

ематических гостендерах, связанных с ВКС-тематикой. Какие-либо иные участники на рассматриваемые аукционы заявки не подавали. Заказчиками выступили Аппарат Госдумы, Росгвардия, Росстат, две структуры Минздрава, Ивановская областная дума и другие госструктуры. Сумма начальных цен контрактов по торгам составила без малого 155 млн руб. «Ответчики, подав в ходе рассматриваемых аукционов по одно
28.10.2021 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана

умаем, что поставленное техническое оборудование справится и с этой задачей», – сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Мазай Рамазанов.
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021

ститель министра здравоохранения России Участие в CNews FORUM 2021 подтвердили заместитель министра Министерства здравоохранения России Павел Пугачев; директор по информационным технологиям РЖД
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России

«За прошедшие 10 лет создана основа для запуска сервисов для врачей и пациентов» CNews: Минздрав уже почти 10 лет занимается информатизацией здравоохранения. Как вы оцениваете резул

Публикаций - 1644, упоминаний - 2603

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11095 243
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 114
9780 96
Microsoft Corporation 25915 93
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16290 71
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 70
N3 Group - Netrika - Нетрика 180 57
МегаФон 11060 56
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 726 56
БАРС Груп 583 54
IBM - International Business Machines Corp 9722 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 47
Yandex - Яндекс 9451 46
Oracle Corporation 7126 46
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 441 37
InterSystems - ИнтерСистемз 137 36
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 73 35
NVision Group - Энвижн Груп 701 31
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 29
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 29
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 377 28
SAP SE 5635 28
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 28
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 27
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1529 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 685 25
Крок - Croc 1972 24
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 525 24
Google LLC 12845 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 24
Intel Corporation 12900 24
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 235 23
Softline - Софтлайн 3831 23
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5130 21
Schneider Electric 615 20
Ростелеком - РТЛабс 211 20
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 418 20
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 73 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9161 122
РЖД - Российские железные дороги 2113 70
Почта России ПАО 2406 52
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 46
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 34
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 31
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 31
ГПБ - Газпромбанк 1300 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3175 28
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 27
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 48 26
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 166 25
Газпром нефть 752 25
ПСБ - Промсвязьбанк 980 24
Роснефть НК - нефтяная компания 565 23
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 22
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 21
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 21
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 60 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 571 20
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 57 20
Ингосстрах СПАО 487 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1921 18
Сургутнефтегаз - СНГ 289 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 18
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 167 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 16
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 122 16
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3025 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 250 14
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 14
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 46 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 14
Газпром ПАО 1498 14
Альфа-Банк 1997 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14139 480
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 284
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6738 262
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 179
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 176
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 168
Федеральное казначейство России 1966 167
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5008 156
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3377 146
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 141
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 140
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 134
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4088 123
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2105 121
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 116
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2924 113
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 101
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 98
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3713 87
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 100 82
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 81
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 193 81
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3478 78
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1626 78
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5913 77
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 71
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 69
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 63
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 62
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 177 59
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 182 56
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 793 56
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6043 55
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 51
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 50
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 50
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 50
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 50
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2391 50
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 25
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 18
ГосИнформСистемы 167 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 11
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 420 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 151 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 5
Международная академия информатизации 14 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 153 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 80 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 86 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
РОСОМЕД - Российское общество симуляционного обучения в медицине 3 3
АСМОК - Ассоциация медицинских обществ по качеству 3 3
UEMS - European Union of Medical Specialists - Европейский союз медицинских специалистов 3 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 302 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 908
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 478
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 386
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 326
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1884 253
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14275 246
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 235
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14189 228
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24456 217
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1457 216
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24952 209
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13254 208
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9802 198
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2867 194
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 485 191
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13097 173
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 169
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13925 167
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18494 166
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13403 153
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23330 140
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 454 131
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8019 122
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13738 121
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9496 113
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17147 110
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28716 107
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13215 106
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1926 91
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4413 91
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10931 88
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10413 86
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 243 83
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8846 82
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12444 80
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26707 80
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 79
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5776 78
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4583 77
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12567 77
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 637 301
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6447 293
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3748 114
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 485 114
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 463 81
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1121 77
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 46
ЕМИАС Электронный рецепт 91 42
Linux OS 11736 42
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 39
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 39
Google Android 15413 37
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 272 35
Apple iOS 8679 31
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1054 31
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2588 30
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 30
Microsoft Windows 17084 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 53 29
Microsoft Windows 2000 8675 28
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 277 27
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1872 22
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 211 21
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 569 20
ФФОМС РФ - ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования - ОМС - Обязательное медицинское страхование 114 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 1398 19
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 37 19
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 48 19
Здравоохранение электронное - программа 36 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2588 17
Национальный проект - Здравоохранение 27 17
1С:ERP Управление предприятием 880 16
1С:Медицина 57 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5942 15
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 68 15
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 15
Apple iPad 4032 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1680 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 101 14
Бойко Елена 152 127
Шадаев Максут 1243 120
Путин Владимир 3486 119
Козырев Алексей 328 76
Медведев Дмитрий 1667 75
Ермолаев Артем 379 68
Симаков Олег 113 67
Гуральников Сергей 164 66
Лысенко Эдуард 320 62
Скворцова Вероника 69 59
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Пугачев Павел 63 57
Чернышенко Дмитрий 582 55
Петрушин Андрей 110 54
Фомичев Олег 139 52
Евраев Михаил 266 50
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Бутенко Юрий 65 30
Сафронов Роман 36 30
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Лопаткин Герман 104 29
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РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 297 62
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 57
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 56 48
РАН - Российская академия наук 2155 37
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 26
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 23
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 18
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 15
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 15
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 15
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 15
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 19 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 783 13
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 33 13
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 12
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 27 11
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1271 10
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 48 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 9
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 9
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 9
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 9
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 8
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 474 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 317 7
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 17 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 662 6
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 6
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 6
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И.И. Дедова 7 6
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 339 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 286 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 509 5
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