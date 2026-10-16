Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития

НМИЦ ЛРЦ Минздрава России перевел медицинские сервисы на VMmanager и RuBackup ИТ-инфраструктура НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России переведена на платформу виртуализации VMmanager и систему резервного копиров

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики напрямую влияет на достоверность лабораторных показателей. И наконец, система сама передает отчеты в реестры ЕГИСЗ, РМИС и другие федеральные и региональные реестры, обеспечивая выполнение требований Минздрава России и избавляя персонал от ручного формирования документов. CNews: Какие сервисы для пациентов сегодня наиболее востребованы в КБР? Рустам Калибатов: Самый массовый сервис — онлайн

«СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Подписи под документом поста

RDW Computers: 162 АРМ врача импортозамещены в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России оссийского системного интегратора «ОФТ Компьютерс» оснастила 162 автоматизированными рабочими местами (АРМ) 7 филиалов Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России). Импортозамещение оборудования состоялось в рамках глубокой модернизации ИТ-инфраструктуры сети реабилитационных и курортологических це

Сотрудничество РТУ МИРЭА и «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: первые успехи Студенты РТУ МИРЭА впервые прошли практику в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, и его первым результатом стали несколько исследовательских проектов на стыке ИИ и медицины. Об этом CNews сообщили представители

НМИЦ ТПМ Минздрава России, РОПНИЗ и «К-Скай» совершенствуют подходы к эффективности диспансерного наблюдения пациентов ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и участник Скол

«Нетрика Медицина» стала партнером НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и РОПНИЗ по линии профилактической медицины яся на внедрении цифровых решений в здравоохранении, договорилась о сотрудничестве и взаимодействии с национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Минздрава России и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ). Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина». Меморандум подписали генеральный директор «Нет

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году инской организации и компетенциях медицинского работника, накопленных в ИТ-системе здравоохранения. Министерство здравоохранения России Россиянам присвоят отдельный цифровой медицинский профиль

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и N3.Health завершили пилотные испытания сервиса подписания согласий на участие в клиническом исследовании в приложении MILA , вступающим в силу с 1 января 2026 г. Пилот был проведен совместно с ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России на базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России. Об

Медицинская платформа «Ростелекома» включена в реестр ИТ-систем Минздрава России области профессиональной медицины, проведенные совместно с ведущими центрами экспертизы Минтруда и Минздрава России. Платформа «Здоровье» зарегистрирована в реестре отечественного ПО Минцифры

«Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав авил 99,35%. © hodim / Фотобанк Фотодженика Минцифры оштрафовало «Ростелеком» Инциденты также привели к нарушению совокупного уровня качества и недоступности услуги «Предоставление каналов связи» для Минздрава (коэффициент доступности составил 99,05%). Инциденты были зафиксированы и для вычислительных ресурсов Минцифры, МЧС. Самый низкий коэффициент 97,45% вместо положенных 99,5 % был зафик

В стране появится реестр россиян, страдающих раком, диабетом, сердцем и психиатрических больных ой, медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Работы для создания такой подсистемы заказал Минздрав, выделив на них 676 млн руб. Это следует из портала госзакупок. Подсистема Единой го

Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО ляется опережающее развитие. Многие разработки используют алгоритмы ИИ (искусственный интеллект), а Минздрав работает на ускоренной регистрацией изделий с поддержкой ИИ, пояснил Темнов. Электро

Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра» В рамках реализации стратегии импортозамещения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) переводит свою ИТ-инфраструктуру на отечественные технологии. Это крупнейшее в Европе специализированное научное и клиническое профильное учреж

Власти с задержками потратили почти миллиард на цифровизацию здравоохранения развитие подсистемы «Реестр электронных медицинских документов» (РЭМД). Alina Kuptsova from Pixabay Минздрав получил 949 млн рублей на развитие цифровых услуг в рамках Единой ГИС здравоохранени

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации онтура. Данная потребность возникла давно, но до сих пор полностью не реализована. Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Мы так привыкли жить в цифровизации, что не представляем, как может

В России начнут применять ИИ для борьбы с онкологией об этом сказано в научной работе Высшей школы экономики. Именно для автоматизации данной процедуры Минздрав проводит свое научное исследование. Тендер на проведение исследовательских работ «На

Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края е реализовать полноценную замену системы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители Axoft. Министерство здравоохранения Приморского края – орган исполнительной власти, осуществляющий г

ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21» медицинском университете имени И. М. Сеченова открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21». Это еще один шаг в рамк

BI-система «1С:Аналитика» помогает Минздраву Новгородской области контролировать работу медучреждений региона в реальном времени статистики медицинских организаций. Цифровая медицина требует качественной, своевременной и детальной аналитики большого объема данных, BI-система «1С:Аналитика» может эффективно решить эту задачу». Министерство здравоохранения Новгородской области является органом исполнительной власти Новгородской области. Исполняет полномочия в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхова

В Минздраве назначен новый ИТ-директор и от 26 августа 2024 г. Павла Пугачева. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Минздрав В Минздраве новый директор департамента цифрового развития и информационных технолог

Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Part

Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России димых различных исследований растет с каждым годом. Кроме того, по приказу Минздрава России (приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. №560н) медицинским учреждениям необходимо х

Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области блемных зон и исключает риски негативных отзывов клиентов в будущем. Это напрямую влияет на улучшение качества работы операторов, а также помогает выстроить прозрачную систему мотивации сотрудников. «Минздрав Мурманской области активно работает в направлении цифровизации региональной системы здравоохранения, внедряя современные ИТ-инструменты и лучшие практики. Добавление виртуального помощ

Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ ие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и на прикрепление к поликлинике. Кроме того, Минздрав намерен перевести в электронный вид медицинские книжки. По мнению Андрея Ивашинников

Минздрав покупает на полмиллиарда сервера на базе Intel Новые сервера для Минздрава Как выяснил CNews, Минздрав закупает сервера и дополнительные системы хранения данных для развития своего Центра

Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов ти лет. Система построена на базе российского продукта РИАМС «Промед». Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан: Система, с которой работает каждый врач рес

«Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании Qtech Компания «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании российского производителя, компании Qtech, увеличив пропускную способность сети в 10 раз. В связи с выросшими объемами передаваемой информации в компании, текущ

Стоит ли региону переходить на централизованную МИС? ешений, согласно которому тридцати одному субъекту РФ до 01.07.2023 года предписано: «представить в Минздрав России план перехода на единую медицинскую информационную систему, используемую на т

Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112 , Курской, Липецкой, Мурманской Ульяновской и Московской областей. Приезжала делегация ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, разработавшего методические рекомендации по организации записи на прием к в

«БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями й омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech, обновили функциональность голосового помощника Минздрава Тульской области. Разработчики дополнительно настроили 11 входящих и пять исходящих

«Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области ровать единое видение ситуации на уровне региона: от уровня руководителя медицинской организации до министра здравоохранения и губернатора. Юридически значимые медицинские документы, подписанны

Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить кратиться немедленно», – говорится в иске. Истцы просят суд пресечь тайную установку трекера на смартфоны и обязать Google удалять приложение в том случае, если владелец не разрешал его загружать. От Минздрава требуют покрыть все расходы и гонорары адвокатов и возместить номинальный ущерб в размере $1. Как работает приложение Приложение заставляет смартфон постоянно подключаться и обмениват

«БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области «БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, и компания BSS реализовали новую функциональную возможность в контактном центре Минздрава Тульской области. В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это

Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России медицины передачу сведений в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава России. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». Теперь по

«1С-Рарус» разработала систему мониторинга лекарственных препаратов в Новосибирской области «1С-Рарус» разработала региональную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для министерства здравоохранения Новосибирска. Информация консолидируется из 98 областей, разделенных в пяти информационных базах. Это позволяет министерству здравоохранения Новосибирской области о

Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава ематических гостендерах, связанных с ВКС-тематикой. Какие-либо иные участники на рассматриваемые аукционы заявки не подавали. Заказчиками выступили Аппарат Госдумы, Росгвардия, Росстат, две структуры Минздрава, Ивановская областная дума и другие госструктуры. Сумма начальных цен контрактов по торгам составила без малого 155 млн руб. «Ответчики, подав в ходе рассматриваемых аукционов по одно

«Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана умаем, что поставленное техническое оборудование справится и с этой задачей», – сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Мазай Рамазанов.

Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 ститель министра здравоохранения России Участие в CNews FORUM 2021 подтвердили заместитель министра Министерства здравоохранения России Павел Пугачев; директор по информационным технологиям РЖД