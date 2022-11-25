Помощь пришла, откуда не ждали. Тысячи внезапно уволенных ИТ-шников нанимают военные на пониженную зарплату

Специалистов, уволенных из ИТ-компаний, хотят видеть в своем штате компании из американской военной промышленности и госсектора. Во многих из них открыты тысячи вакансий с зарплатой ниже, чем в ИТ-компаниях, и они неожиданно для всех могут стать крупнейшими нанимателями ИТ-кадров.

Из Google в Пентагон

Массовые увольнения в американских ИТ-компаниях, вероятнее всего, не приведут к всплеску безработицы. Как пишет портал Nextgov, нашлись организации, готовые в любой день принять большое количество ИТ-шников на работу. При этом еще до недавнего времени никто и не подозревал, что организации из именно этих сегментов станут крупнейшими нанимателями людей, изгнанных из ИТ-компаний на фоне сокращения штатов.

Речь про американскую военную промышленность, а также про госсектор. По данным Nextgov, они сейчас остро нуждаются в ИТ-специалистах – вакансии в их ИТ-отделы подолгу стоят открытыми, в том числе и из-за сравнительно низких зарплат. Теперь же им будет гораздо проще набрать нужное количество специалистов.

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На момент публикации материала крупномасштабных кампаний по найму айтишников в ВПК и госсектор не проводилось. Однако рекрутеры уже начали свою работу – они просматривают ресурсы с резюме, чтобы привлечь ИТ-соискателей на тысячи открытых вакансий.

Вооружение и информационные технологии

В числе компаний, которым в настоящее время требуется немало айтишников, есть и Lockheed Martin. Это американская военно-промышленная корпорация, за 28 лет своего существования превратившаяся в одного из мировых гигантов в этом сегменте рынка. Она специализируется в сферах авиастроения, авиакосмической техники и судостроения.

«Многие талантливые люди пострадали от увольнений за последние несколько месяцев, и с приближением праздников сейчас трудно оставаться без работы», — написал в заблокированной в России соцсети LinkedIn Джон Хейлигер (John Heyliger), вице-президент Lockheed Martin по привлечению талантов. – Если вы или кто-то из ваших знакомых неожиданно обнаружили, что ищете новые возможности, моя команда и я открыты для контактов».

Потребность Lockheed Martin в ИТ-специалистах, судя по всему, исчисляется сотнями и даже тысячами. Компания не намерена ограничиваться специализированными ресурсами для поиска кадров – она создала еще и собственный отдельный веб-сайт для поиска новых сотрудников, притом не только айтишников, но и различных инженеров. Чтобы повысить свои шансы на поиск действительно талантливых кадров, Lockheed Martin максимально упростила взаимодействие с ресурсом – соискателю достаточно вписать в единственную форму свои ФИО, адрес и телефон и прикрепить резюме, после чего ему останется лишь ждать звонка сотрудника отдела кадров компании.

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В настоящее время Lockheed Martin имеет более 5800 открытых вакансий. Многие из них предназначены для инженеров-программистов.

Медлительность и нерасторопность

Внезапные массовые сокращения в ИТ-компаниях действительно могут стать прекрасной возможностью для военных фирм, государственных учреждений и военных подразделений пополнить свой штат «компьютерщиков». Эти компании давно жалуются, что не могут найти достаточное количество технических специалистов.

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Например, в течение почти десятилетия Пентагон пытался навести мосты с технологическим сообществом, создав аванпосты в коммерческих технологических центрах по всей стране. Но их усилиям по набору персонала препятствуют высокие зарплаты в индустрии высоких технологий, нежелание работать над военными проектами и многомесячное ожидание получения разрешений от службы безопасности.

Однако не все компании из госсектора и военной промышленности смогут воспользоваться ситуацией и получить в своем штате наиболее перспективных ИТ-специалистов. Многие из них, как пишет Nextgov, действуют слишком медленно, чтобы воспользоваться всеми преимуществами, которые подарила им сложившаяся в ИТ-сфере ситуация с кадрами.

Десятки тысяч кандидатов

Впрочем, даже если действовать слишком медленно, шансов на то ищущие работу ИТ-специалисты внезапно закончатся, нет. Сейчас их увольняют десятками тысяч, и всем им нужны новые источники средств к существованию.

Например, 10 тыс. безработных собирается «создать» интернет-гигант Google. Столько же уволит и Amazon, еще около 1500 добавит Microsoft. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выгонит из своей интернет-империи 11 тыс. человек, а Илон Маск (Elon Musk) уже лишил работы около 3000 сотрудников Twitter.

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Все это – далеко не предел. Сотрудников увольняют и небольшие ИТ-стартапы, и крупные производители компьютерной техники. CNews писал, что компании HP Inc. вдруг оказались не нужны 6000 человек в ее штате.