В Amazon крупнейшие в истории сокращения. Работы лишатся тысячи ИТ-шников по всему миру

Amazon впервые в своей истории уволит сразу 10 тыс. человек. На улицу отправятся «продажники», рекрутеры, кадровики, а также ИТ-специалисты, в том числе и разработчики голосового помощника Alexa. У компании трудные времена – с января 2022 г. ее капитализация сократилась более чем на 40%. Однако многие уже ждали глобальных сокращений в Amazon, поэтому ее акции на фоне этой информации подешевели всего на 1,4%.

Была работа, и нет работы

Американская корпорация Amazon, один из главных ИТ-гигантов в мире, объявила о полномасштабной реорганизации штата своих сотрудников, пишет The Register. Другими словами, в компании в кратчайшие сроки пройдут сокращения, и затронут они не одну, не две и даже не три тысячи человек.

Сокращение персонала, которое задумало руководство Amazon, по завершении получит приставку «рекордное», поскольку это первый случай в истории компании, когда без работы останутся 10 тыс. человек. Она существует 28 лет – миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) основал ее в 1994 г. На тот момент он еще не был миллиардером – именно многочисленные успехи и бурный рост Amazon сделали его им. За сутки до появления информации о сокращениях в его детище он объявил, что хочет раздать значительную часть своего состояния.

ИТ-специалистов, развивающих сервисы Amazon, заметно поубавится

Первые увольнения начнутся в ближайшие дни. Как долго будет длиться чистка, и на каких условиях людей лишат источника средств к существованию, на момент публикации материала известно не было.

Много или мало

С точки зрения экономики 10 тыс. безработных – это очень много. Как быстро эти люди смогут найти работу, предугадать невозможно.

С точки зрения Amazon 10 тыс. человек – это всего лишь менее 1% ее общемирового персонала, насчитывающего свыше полутора миллионов человек по всей планете. Компания не уточняет, в каких именно отделах грядут наиболее массовые сокращения, но, по данным The Register, увольнения коснутся не более 3% штатных сотрудников.

ИТ-специалистам «отсрочка» в данном случае не полагается. Руководство Amazon не станет смотреть на род деятельности сотрудников. В числе первых с вещами на выход отправятся специалисты, работающие над голосовым помощником Alexa, который еще совсем недавно Amazon продвигала как интерфейс, который заменит пользователям традиционный «касательный» способ управления любой техникой.

Курьеры Amazon тоже в зоне риска

Компанию разработчикам составят и специалисты, работающие с кадрами, то есть чистка пройдет и в HR-отделе. Как сообщал CNews, летом 2022 г. нечто похожее происходило и в Microsoft – софтверный гигант в одностороннем порядке и массово разорвал контракты с рекрутерами. Их услуги оказались не нужны корпорации, поскольку она приостановила наем новых сотрудников.

Также под увольнение подпадают сотрудники подразделения розничной торговли. В данном случае конкретики пока нет, и неясно, какие именно специалисты в данной сфере лишатся работы.

Комариный укус для слона

Представители Amazon никак не реагируют на появление в Сети информации о готовящихся в компании массовых сокращениях. Нет ни официальных подтверждений, ни опровержений. О подготовке к увольнениям, помимо The Register, пишут The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times и ряд других крупных изданий.

При этом мир словно был готов к такому повороту событий и ждал, когда Amazon решится на этот шаг. Об этом свидетельствует околонулевое воздействие информации о грядущем крупнейшем сокращении штата Amazon в истории компании на стоимость ее акций. Они подешевели всего на 1,4%.

Amazon известна как компания с поистине гигантской текучкой кадров, которую, как сообщал CNews, она намеренно поддерживает на очень высоком уровне. Сотрудники и даже топ-менеджеры постоянно протестуют против плохих условий работы и объединяются в профсоюзы, чтобы противостоять «зверствам» руководства, а то со своей стороны нередко обращается к силовым структурам для разгона демонстрантов.

Последствий не избежать

И все же увольнение 10 тыс. человек – это не блажь руководства Amazon, а его реакция на сложившуюся в мире ситуацию. События, развернувшиеся на глобальной арене после 24 февраля 2022 г., спровоцировали рост инфляции, а также заставили людей по всему миру затаиться и перестать тратить деньги на многочисленные покупки. Один из бизнесов Amazon – это как раз онлайн-торговля, которая страдает еще и от проблем с логистикой, вызванных пандемией коронавируса почти трехлетней давности.

Протесты складских работников Amazon в Испании

В результате рыночная капитализация компании с начала 2022 г. просела на 42%. Она хоть и составляет около $985 млрд, но столь значительное падение определенно является поводом для серьезного беспокойства как руководства, так и инвесторов.

Но Amazon не единственная ИТ-компания, в которой проходят сокращения. CNews писал, что работы массово лишаются сотрудники Microsoft. Также миллиардер Илон Маск (Elon Musk) начал выгонять на улицу тысячи людей в компании Twitter, которой завладел в конце октября 2022 г. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) тоже проводит сокращения в своей компании и тоже рекордные за всю историю существования. Он оставит без работы 11 тыс. человек или около 13% штата.