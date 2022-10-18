В Microsoft летят головы. Тайно уволены сотни разработчиков технологий для госсектора

Microsoft начала сокращение штата. Уволено около 1000 работников, трудившихся над браузером Edge, экосистемой для Xbox и ПО для госзаказчиков. Вероятно, под угрозой лишиться работы находятся еще 800 сотрудников – Microsoft, не называя конкретных дат, говорила, что уволит 1% от своего штата размером 180 тыс. человек.

Когда сотрудников слишком много

В корпорации Microsoft начались массовые сокращения, пишет Business Insider. Основанный Биллом Гейтсом (Bill Gates) софтверный гигант уволил, по меньшей мере, 1000 человек, и, как пишут Business Insider и The Verge, сделал это «тайно».

По информации издания, оптимизация штата затронула если не все, то многие подразделения Microsoft. Работы лишились, помимо прочих, специалисты по разработке ПО и технологий для госсектора, а также персонал, участвовавший в развитии игровых приставок Xbox и выстроенной вокруг них экосистемы.

Компанию им составили даже разработчики браузера Edge, ответственные за то, чтобы он не только не получил ту же репутацию, что и его предшественник в лице Internet Explorer, но и уверенно конкурировал с Chrome, Firefox и другими обозревателями. Также Microsoft проредила штат так называемого «отдела стратегических миссий».

На 1000 человек Microsoft, скорее всего, не остановится

Отдел кадров Microsoft, вероятно, не стремился разобраться, насколько ценен тот или иной сотрудник для компании. На это указывает то, что новое место работы теперь придется искать тем, кто отдал корпорации 10 и даже 20 лет своей жизни. Для примера, давний ветеран Microsoft Кей Си Лемсон (KC Lemson), занимавшая пост менеджер по продуктам в офисе главного технического директора Microsoft, 18 октября 2022 г. написала в своем Twitter, что лишилась работы.

В числе тех, кто ушел из Microsoft, оказался топ-менеджер Том Кин (Tom Keane). Как сообщал CNews, он сменил работу в июле 2022 г. без объяснения причин. Не исключено, что он тоже попал под сокращение. Кин работал на Microsoft 20 лет, и именно ему корпорация обязана популярностью своего облака Azure – на мировом рынке она занимает второе место и 21-процентную долю после 34% у Amazon Web Services и перед 10% у Google Cloud.

Во благо корпорации

Представители Microsoft не стали вдаваться в подробности об истинных причинах массовых увольнений. Они уточнили лишь, что «чистка рядов» осуществляется на фоне анализа актуальной ситуации в мире.

«Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и соответствующим образом вносим структурные коррективы», – сообщил изданию представитель Microsoft.

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В компании подчеркнули, что на замену уволенным сотрудникам совсем скоро придут новые. «Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в ключевых областях роста в следующем году (в 2023 г. – прим. CNews)», – заявили Business Insider представители корпорации. Однако они не уточнили, как они собираются возвращать ветеранов с многолетним стажем и гигантским опытом работы. Их вполне могут перехватить многочисленные конкуренты софтверного гиганта.

Все идет по плану

Стоит подчеркнуть, что увольнения в Microsoft нельзя назвать на 100% тайными, как об этом пишут Business Insider и The Verge. На самом деле она еще в конце весны заявила о приостановке найма новых сотрудников, а в июле 2022 г. сообщила о грядущих сокращениях.

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Вот только сроки начала массового избавления от персонала в Microsoft называть не стали. Известно было лишь, что компания планировала выгнать на улицу в пределах 1% своего персонала. Учитывая, что на июль 2022 г. в Microsoft работало в пределах 180 тыс. человек, и это только тех, что числятся в штате, остаться без источника средств к существованию могут еще примерно 800 человек.

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С сотрудниками не из числа штатных разговор у Microsoft еще более короткий. Как сообщал CNews, в конце лета 2022 г. корпорация в одностороннем порядке разорвала контракты с несколькими сотнями внештатных рекрутеров.

Это проистекает из заявлений корпорации о приостановке найма новых сотрудников. Если штат не пополняется новыми работниками, то и рекрутеры не нужны. Но, раз уж Microsoft собирается вновь начать прием на работу в 2023 г., то и внештатные рекрутеры

Остаться в стороне от мировых событий не вышло

Весьма вероятно, что увольнения в Microsoft – это одно из многочисленных последствий событий, развернувшихся в мире после 23 февраля 2022 г. Во многих странах, в том числе и родных для Microsoft США, растет инфляция, а напряженная геополитическая ситуация сказывается как на простых обывателях, которые сокращают свое потребление, так и на компаниях.

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Microsoft, в частности, могла пострадать из-за падения продаж компьютеров и ноутбуков. Подавляющее большинство современных ПК работают на Windows, и значительная часть новых компьютеров поставляется с предустановленной ОС Microsoft. Падение спроса на на ПК и ноутбуки бьет и по карману Microsoft, плюс в некоторых странах, в частности, в России, растет спрос на ПК без предустановленной ОС. Microsoft ввела против россиян многочисленные санкции, а те ответили ей массовым отказом от ее лицензионного ПО в пользу пиратского.