Business Insider Бизнес инсайдер
|05.01.2023
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Названы самые худшие специальности для карьеры в ИТ-отрасли
Код красный Издание Business Insider составило список ИТ-профессий, с которых нежелательно начинать свой путь в сфере информационных технологий. Среди перечисленных в списке позиций есть как вполне очевидные, так
|11.08.2022
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Microsoft в одностороннем порядке и массово рвет контракты с подрядчиками. Счет идет на сотни
На улицу без выходного пособия Microsoft начала разрывать контракты с подрядчиками в сфере подбора персонала, пишет Business Insider. Все договора завершаются досрочно и в одностороннем порядке, притом масштабы соответствуют Microsoft – гигантская корпорация разрывает такие контракты сотнями. О происходящем
|14.05.2021
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Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить
Нанять и тут же уволить Компанию Amazon уличили в найме сотрудников исключительно с целью их последующего увольнения. Как пишет Business Insider, у нее нет цели оставить их в штате – вместо этого компании нужно поддерживать текучку кадров на определенном уровне. О подобном отношении к кадрам изданию рассказали менеджеры
|04.04.2019
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Facebook требует от пользователей с почтой «Яндекса» поделиться паролем и списком контактов
ная сеть Facebook при создании новых учетных записей в некоторых случаях запрашивает пароль пользователя к электронной почте якобы в качестве меры по подтверждению регистрации. Об этом сообщил портал Business Insider. Такие действия ставят под угрозу безопасность пользователей и граничат с фишинговой атакой, считают эксперты в сфере информационной безопасности. По всей видимости, необходимо
|13.09.2018
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Президент по продуктам и ветеран Oracle ушел из компании из-за конфликта с Ларри Эллисоном
маса Куриана Глава облачного подразделения Oracle Томас Куриан (Thomas Kurian) покинул компанию после того как «столкнулся лбом» с основателем Oracle Ларри Эллисоном (Larry Ellison), сообщает издание Business Insider со ссылкой на собственные источники. Куриан — ветеран Oracle, проработавший в компании 22 года, и занимающий должность президента по развитию продуктов. Он находится на своем п
|15.11.2017
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Пользователи Telegram манипулируют курсами криптовалют по своему желанию
щей продажей. Эта техника носит название «pump and dump» — «накачай и сбрось». В частности, ее использует Telegram-группа PumpKing Community, насчитывающая около 17 тыс. подписчиков, отмечает издание Business Insider. Помимо нее в мессенджере существуют и другие крупные сообщества криптовалютных трейдеров, в том числе Pump.im, Crypto4Pumps, We Pump и AltTheWay.Поскольку рынок криптовалют по
|22.05.2009
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Сеть The Business Insider получила $5 млн финансирования
Сеть блогов The Business Insider, в которую входит блог Silicon Alley Insider и ряд других ресурсов, объявила о получении инвестиций в рамках третьего раунда финансирования. Компания не раскрывает размеры инве
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