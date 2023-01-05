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Business Insider Бизнес инсайдер



05.01.2023 Названы самые худшие специальности для карьеры в ИТ-отрасли

Код красный Издание Business Insider составило список ИТ-профессий, с которых нежелательно начинать свой путь в сфере информационных технологий. Среди перечисленных в списке позиций есть как вполне очевидные, так

11.08.2022 Microsoft в одностороннем порядке и массово рвет контракты с подрядчиками. Счет идет на сотни

На улицу без выходного пособия Microsoft начала разрывать контракты с подрядчиками в сфере подбора персонала, пишет Business Insider. Все договора завершаются досрочно и в одностороннем порядке, притом масштабы соответствуют Microsoft – гигантская корпорация разрывает такие контракты сотнями. О происходящем

14.05.2021 Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить

Нанять и тут же уволить Компанию Amazon уличили в найме сотрудников исключительно с целью их последующего увольнения. Как пишет Business Insider, у нее нет цели оставить их в штате – вместо этого компании нужно поддерживать текучку кадров на определенном уровне. О подобном отношении к кадрам изданию рассказали менеджеры
04.04.2019 Facebook требует от пользователей с почтой «Яндекса» поделиться паролем и списком контактов

ная сеть Facebook при создании новых учетных записей в некоторых случаях запрашивает пароль пользователя к электронной почте якобы в качестве меры по подтверждению регистрации. Об этом сообщил портал Business Insider. Такие действия ставят под угрозу безопасность пользователей и граничат с фишинговой атакой, считают эксперты в сфере информационной безопасности. По всей видимости, необходимо
13.09.2018 Президент по продуктам и ветеран Oracle ушел из компании из-за конфликта с Ларри Эллисоном

маса Куриана Глава облачного подразделения Oracle Томас Куриан (Thomas Kurian) покинул компанию после того как «столкнулся лбом» с основателем Oracle Ларри Эллисоном (Larry Ellison), сообщает издание Business Insider со ссылкой на собственные источники. Куриан — ветеран Oracle, проработавший в компании 22 года, и занимающий должность президента по развитию продуктов. Он находится на своем п
15.11.2017 Пользователи Telegram манипулируют курсами криптовалют по своему желанию

щей продажей. Эта техника носит название «pump and dump» — «накачай и сбрось». В частности, ее использует Telegram-группа PumpKing Community, насчитывающая около 17 тыс. подписчиков, отмечает издание Business Insider. Помимо нее в мессенджере существуют и другие крупные сообщества криптовалютных трейдеров, в том числе Pump.im, Crypto4Pumps, We Pump и AltTheWay.Поскольку рынок криптовалют по
22.05.2009 Сеть The Business Insider получила $5 млн финансирования

Сеть блогов The Business Insider, в которую входит блог Silicon Alley Insider и ряд других ресурсов, объявила о получении инвестиций в рамках третьего раунда финансирования. Компания не раскрывает размеры инве

Публикаций - 218, упоминаний - 219

Business Insider упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11252 79
Apple Inc 11514 72
Microsoft Corporation 23937 57
Meta Platforms - Facebook 4363 36
X Corp - Twitter 2777 35
Amazon Inc - Amazon.com 2860 31
Oracle Corporation 6446 20
Samsung Electronics 9911 14
Intel Corporation 11821 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 746 12
IBM - International Business Machines Corp 9291 11
Yandex - Яндекс 6200 10
HP Inc. 5602 9
Yahoo! 3694 9
HP - Hewlett-Packard 3625 8
Telegram Group 1314 8
Alphabet 99 7
HTC Corporation 1500 6
GitHub 635 6
Salesforce.com 402 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5647 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 583 5
Dell EMC 4970 5
OpenAI 103 5
Promobot - Промобот 120 5
Huawei 3642 5
PayPal 652 5
Google DeepMind 32 5
SpaceX - Space Exploration Technologies 202 4
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 24 4
Qualcomm Technologies 1742 4
LG Electronics 3566 4
Cisco Systems 4966 4
AMD - Advanced Micro Devices 3953 3
Lenovo Motorola 3506 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 400 3
Red Hat 1262 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2969 3
Cambridge Analytica 47 3
Nvidia Corp 3275 3
LinkedIn 602 12
Tesla Motors 359 12
Uber 317 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 5
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 70 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6772 5
Y Combinator - венчурный фонд 49 5
Sequoia Capital 108 3
Walt Disney Company 576 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 64 3
Лента - Сеть розничной торговли 1829 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 3
eBay Inc 1605 3
Elliott Management - Elliott Associates 15 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 300 2
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 229 2
DST Global - Digital Sky Technologies 217 2
LG Chem 26 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 2
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 2
BMW Group 421 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 417 2
Volkswagen Audi Group 199 2
SoftBank Group 251 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 2
Google Ventures - GV 37 2
Резонанс НПП 353 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 2
Открытие ФК - Банк Открытие 520 2
Chevrolet 37 1
Ford Motor 166 1
NGI Fund 35 1
Israeli VC 1 1
Allen & Company 6 1
Sherpa Capital 2 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 26 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 11
Судебная власть - Judicial power 2171 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4002 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2628 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 969 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 5
Президент Российской Федерации 3958 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 4
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 66 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 593 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 869 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1090 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9961 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 441 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 312 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 11 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 52 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 83 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 12 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 12 1
Верховный суд Российской Федерации 794 1
ФРИИ Акселератор 38 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 26 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3130 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 620 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 350 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4796 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2082 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 203 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 152 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2476 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 1
Демократическая политическая партия США 119 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6166 2
Linux Foundation 176 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2633 1
ЛДПР 100 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 11 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
Verdi 4 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22307 50
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9427 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18428 32
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 23033 26
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11587 19
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8525 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6736 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19713 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10494 14
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1443 14
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Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8970 12
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4430 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12011 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5304 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10548 10
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2708 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5795 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13581 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23016 8
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9806 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6326 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6797 31
Apple iOS 7171 24
Google Android 13134 23
Microsoft Windows 14867 21
Apple iPad 3779 18
Linux OS 8770 11
Apple iPhone 6 6353 10
Apple - App Store 2717 10
Microsoft Azure 1351 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2909 9
Apple Safari - браузер 814 8
Statista 185 7
Google Gmail 866 7
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 85 7
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Google Chrome - браузер 1456 7
Google YouTube - Видеохостинг 2529 7
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Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 9
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 8
Gates William Henry - Гейтс Билл 906 7
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 5
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 130 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 5
Кивокурцев Олег 80 5
Larry Page - Ларри Пейдж 189 4
Allen Paul - Аллен Пол 120 4
Путин Владимир 2865 4
Sundar Pichai - Сундар Пичай 63 3
Altman Sam - Альтман Сэм 13 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 3
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 8 3
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 3
Thiel Peter - Тиль Питер 29 3
Panay Panos - Панай Панос 18 3
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 2
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 2
Smalls Christian - Смоллс Кристиан 3 2
Rubin Andy - Рубин Энди 61 2
Socher Richard - Сокер Ричард 3 2
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 28 2
Пачиков Степан 22 2
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 2
Huberty Katy - Хьюберти Кэти 18 2
Kalanick Travis Cordell - Каланик Трэвис Корделл 10 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 2
Brin Sergey - Сергей Брин 186 2
Andreessen Marc - Андрессен Марк 36 2
Ramaswamy Sridhar - Рамасвами Шридхар 6 2
Libin Phil - Либин Фил 19 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50980 103
Россия - РФ - Российская федерация 129388 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15717 22
США - Калифорния 4694 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13139 18
США - Калифорния - Сан-Франциско 1398 14
Германия - Федеративная Республика 12328 10
Европа 21598 10
США - Нью-Йорк 3107 10
Индия - Bharat 5198 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13907 8
Япония 13073 8
Канада 4758 7
Южная Корея - Республика 6396 7
Китай - Тайвань 3862 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40498 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2417 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1290 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 988 6
Франция - Французская Республика 7653 5
Сингапур - Республика 1804 5
Азия - Азиатский регион 5232 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1670 4
Земля - планета Солнечной системы 10050 4
США - Калифорния - Купертино 255 4
США - Массачусетс 503 4
США - Орегон 243 4
Бразилия - Федеративная Республика 2264 3
Германия - Берлин 706 3
Израиль 2654 3
Нидерланды 3365 3
Великобритания - Лондон 2389 3
США - Калифорния - Окленд 39 3
США - Колумбия - Вашингтон 1381 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 3
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США - Вашингтон - Сиэтл 397 3
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США - Лос-Анджелес 744 3
США - Калифорния - Санта-Клара 180 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14688 36
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