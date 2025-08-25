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Business Insider Бизнес инсайдер

СОБЫТИЯ


25.08.2025 Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Несуществующие инфоповоды Западные СМИ Wired и Business Insider удалили фейковые новости сгенерированные нейронными сетями и выданные за труд фрилансера, пишет The Guardian. Материалы размещались по авторством некой Марго Бланшар (Margot Bl
08.04.2025 Или мы, или никто. Google заваливает деньгами уволившихся программистов, лишь бы те не устроились к конкурентам

Зарабатывать, не работая Некоторые бывшие сотрудники Deepmind, подразделения Google по искусственному интеллекту, продолжают получать зарплату даже после увольнения. Как пишет Business Insider, Google платит им просто за то, чтобы те не уходили к конкурентам. По сути, Google заключает со своими бывшими работниками соглашение о неконкуренции. В течение оговоренного пе
03.02.2025 Microsoft выставляет на улицу сотрудников, которые недостаточно напрягались. Часть увольняют без выходного пособия

о расторжении трудовых отношений в одностороннем порядке, начали получать специалисты корпорации, занятые в различных ее подразделениях и командах. Несколько таких документов оказалось в распоряжении Business Insider. «Причина(ы) прекращения ваших трудовых отношений включают в себя то, что ваши трудовые показатели не соответствуют минимальным стандартам производительности и ожиданиям для ва
06.05.2024 Билл Гейтс годами тайно руководит Microsoft из-за кулис. Не исключена его личная ответственность за санкции против россиян

Bill Gates) никогда не уходил из Microsoft и продолжает руководить компанией, хотя кресло ее генерального директора давно занимает совсем другой человек. Такого мнения придерживаются эксперты издания Business Insider – они пообщались с рядом осведомленных сотрудников Microsoft, и многие из них подтвердили, что корпорация идет в том направлении, которое ей указывает Билл Гейтс. Гейтс входит

05.01.2023 Названы самые худшие специальности для карьеры в ИТ-отрасли

Код красный Издание Business Insider составило список ИТ-профессий, с которых нежелательно начинать свой путь в сфере информационных технологий. Среди перечисленных в списке позиций есть как вполне очевидные, так

11.08.2022 Microsoft в одностороннем порядке и массово рвет контракты с подрядчиками. Счет идет на сотни

На улицу без выходного пособия Microsoft начала разрывать контракты с подрядчиками в сфере подбора персонала, пишет Business Insider. Все договора завершаются досрочно и в одностороннем порядке, притом масштабы соответствуют Microsoft – гигантская корпорация разрывает такие контракты сотнями. О происходящем

14.05.2021 Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить

Нанять и тут же уволить Компанию Amazon уличили в найме сотрудников исключительно с целью их последующего увольнения. Как пишет Business Insider, у нее нет цели оставить их в штате – вместо этого компании нужно поддерживать текучку кадров на определенном уровне. О подобном отношении к кадрам изданию рассказали менеджеры
04.04.2019 Facebook требует от пользователей с почтой «Яндекса» поделиться паролем и списком контактов

ная сеть Facebook при создании новых учетных записей в некоторых случаях запрашивает пароль пользователя к электронной почте якобы в качестве меры по подтверждению регистрации. Об этом сообщил портал Business Insider. Такие действия ставят под угрозу безопасность пользователей и граничат с фишинговой атакой, считают эксперты в сфере информационной безопасности. По всей видимости, необходимо
13.09.2018 Президент по продуктам и ветеран Oracle ушел из компании из-за конфликта с Ларри Эллисоном

маса Куриана Глава облачного подразделения Oracle Томас Куриан (Thomas Kurian) покинул компанию после того как «столкнулся лбом» с основателем Oracle Ларри Эллисоном (Larry Ellison), сообщает издание Business Insider со ссылкой на собственные источники. Куриан — ветеран Oracle, проработавший в компании 22 года, и занимающий должность президента по развитию продуктов. Он находится на своем п
15.11.2017 Пользователи Telegram манипулируют курсами криптовалют по своему желанию

ьзует Telegram-группа PumpKing Community, насчитывающая около 17 тыс. подписчиков, отмечает издание Business Insider. Помимо нее в мессенджере существуют и другие крупные сообщества криптовалют
22.05.2009 Сеть The Business Insider получила $5 млн финансирования

Сеть блогов The Business Insider, в которую входит блог Silicon Alley Insider и ряд других ресурсов, объявила о получении инвестиций в рамках третьего раунда финансирования. Компания не раскрывает размеры инве

Публикаций - 264, упоминаний - 270

Business Insider и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 91
Apple Inc 13154 84
Microsoft Corporation 25775 76
Meta Platforms - Facebook 4621 43
Amazon Inc - Amazon.com 3277 42
X Corp - Twitter 2938 37
Oracle Corporation 7074 24
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 18
Intel Corporation 12811 15
Samsung Electronics 11064 14
OpenAI 541 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Microsoft Corporation - GitHub 1075 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Yahoo! 3726 9
HP Inc. 5883 9
Telegram Group 2940 9
Salesforce 498 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Alphabet 177 8
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 7
PayPal 671 6
Google DeepMind 82 6
Promobot - Промобот 168 6
Nvidia Corp 4002 6
Dell EMC 5180 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
HTC Corporation 1512 6
Meta Platforms 180 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Huawei 4676 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Cisco Systems 5372 4
Qualcomm Technologies 1974 4
LG Electronics 3735 4
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 49 4
Dropbox 527 3
Cambridge Analytica 47 3
Coinbase 70 3
Microsoft - LinkedIn 699 17
Tesla Motors 461 15
Uber 357 7
Y Combinator - венчурный фонд 57 6
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Walt Disney Company 647 3
Airbnb 101 3
SoftBank Group 284 3
Sequoia Capital 115 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 3
eBay Inc 1640 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
American Express - Amex 338 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Google Ventures - GV 37 2
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 2
KGI Securities 50 2
Резонанс НПП 407 2
LG Chem 27 2
Elliott Management - Elliott Associates 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Softbank Vision Fund 13 2
Allen & Company 23 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
BMW Group 482 2
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 13
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ФРИИ Акселератор 59 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Демократическая политическая партия США 122 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ЛДПР 116 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Verdi 4 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 57
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 45
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 16
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 13
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 12
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 12
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 9
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
Оповещение и уведомление - Notification 5943 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 37
Apple iOS 8583 26
Microsoft Windows 16882 26
Google Android 15243 25
Apple iPad 4011 20
Microsoft Azure 1526 14
Apple iPhone 6 4861 13
Linux OS 11533 12
Apple - App Store 3109 11
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 10
Statista 263 10
Apple Safari - браузер 896 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 8
OpenAI - ChatGPT 719 8
Google Chrome - браузер 1701 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 7
Microsoft Surface - Планшет 450 7
Rakuten Viber 665 7
Google - Gmail 1021 7
Apple iPhone 7 289 6
Apple iPhone 5 783 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Promobot Nested Chat 14 6
Apple macOS 2419 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Apple Siri - Голосовой помощник 441 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 6
Apple iPhone 4 800 5
Apple iPod 1553 5
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 5
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 5
Microsoft 365 Copilot 248 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 20
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 14
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Кивокурцев Олег 100 6
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 5
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Panay Panos - Панай Панос 21 4
Allen Paul - Аллен Пол 125 4
Thiel Peter - Тиль Питер 37 4
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 4
Путин Владимир 3454 4
Larry Page - Ларри Пейдж 197 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 3
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 9 3
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 3
Hamilton Tucker - Хэмилтон Такер 3 3
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 2
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 2
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 2
Smalls Christian - Смоллс Кристиан 3 2
O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 2
Floyd George - Флойд Джордж 9 2
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Libin Phil - Либин Фил 21 2
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 139
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
США - Калифорния 4829 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 17
Индия - Bharat 5869 14
США - Нью-Йорк 3180 14
Европа 24964 11
Япония 13807 11
Южная Корея - Республика 7052 10
Канада 5081 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Сингапур - Республика 1953 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Китай - Тайвань 4245 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
США - Техас 1048 5
Франция - Французская Республика 8177 5
США - Калифорния - Купертино 281 4
США - Орегон 255 4
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
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