Business Insider Бизнес инсайдер

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями Несуществующие инфоповоды Западные СМИ Wired и Business Insider удалили фейковые новости сгенерированные нейронными сетями и выданные за труд фрилансера, пишет The Guardian. Материалы размещались по авторством некой Марго Бланшар (Margot Bl

Или мы, или никто. Google заваливает деньгами уволившихся программистов, лишь бы те не устроились к конкурентам Зарабатывать, не работая Некоторые бывшие сотрудники Deepmind, подразделения Google по искусственному интеллекту, продолжают получать зарплату даже после увольнения. Как пишет Business Insider, Google платит им просто за то, чтобы те не уходили к конкурентам. По сути, Google заключает со своими бывшими работниками соглашение о неконкуренции. В течение оговоренного пе

Microsoft выставляет на улицу сотрудников, которые недостаточно напрягались. Часть увольняют без выходного пособия о расторжении трудовых отношений в одностороннем порядке, начали получать специалисты корпорации, занятые в различных ее подразделениях и командах. Несколько таких документов оказалось в распоряжении Business Insider. «Причина(ы) прекращения ваших трудовых отношений включают в себя то, что ваши трудовые показатели не соответствуют минимальным стандартам производительности и ожиданиям для ва

Билл Гейтс годами тайно руководит Microsoft из-за кулис. Не исключена его личная ответственность за санкции против россиян Bill Gates) никогда не уходил из Microsoft и продолжает руководить компанией, хотя кресло ее генерального директора давно занимает совсем другой человек. Такого мнения придерживаются эксперты издания Business Insider – они пообщались с рядом осведомленных сотрудников Microsoft, и многие из них подтвердили, что корпорация идет в том направлении, которое ей указывает Билл Гейтс. Гейтс входит

Названы самые худшие специальности для карьеры в ИТ-отрасли Код красный Издание Business Insider составило список ИТ-профессий, с которых нежелательно начинать свой путь в сфере информационных технологий. Среди перечисленных в списке позиций есть как вполне очевидные, так

Microsoft в одностороннем порядке и массово рвет контракты с подрядчиками. Счет идет на сотни На улицу без выходного пособия Microsoft начала разрывать контракты с подрядчиками в сфере подбора персонала, пишет Business Insider. Все договора завершаются досрочно и в одностороннем порядке, притом масштабы соответствуют Microsoft – гигантская корпорация разрывает такие контракты сотнями. О происходящем

Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить Нанять и тут же уволить Компанию Amazon уличили в найме сотрудников исключительно с целью их последующего увольнения. Как пишет Business Insider, у нее нет цели оставить их в штате – вместо этого компании нужно поддерживать текучку кадров на определенном уровне. О подобном отношении к кадрам изданию рассказали менеджеры

Facebook требует от пользователей с почтой «Яндекса» поделиться паролем и списком контактов ная сеть Facebook при создании новых учетных записей в некоторых случаях запрашивает пароль пользователя к электронной почте якобы в качестве меры по подтверждению регистрации. Об этом сообщил портал Business Insider. Такие действия ставят под угрозу безопасность пользователей и граничат с фишинговой атакой, считают эксперты в сфере информационной безопасности. По всей видимости, необходимо

Президент по продуктам и ветеран Oracle ушел из компании из-за конфликта с Ларри Эллисоном маса Куриана Глава облачного подразделения Oracle Томас Куриан (Thomas Kurian) покинул компанию после того как «столкнулся лбом» с основателем Oracle Ларри Эллисоном (Larry Ellison), сообщает издание Business Insider со ссылкой на собственные источники. Куриан — ветеран Oracle, проработавший в компании 22 года, и занимающий должность президента по развитию продуктов. Он находится на своем п

Пользователи Telegram манипулируют курсами криптовалют по своему желанию ьзует Telegram-группа PumpKing Community, насчитывающая около 17 тыс. подписчиков, отмечает издание Business Insider. Помимо нее в мессенджере существуют и другие крупные сообщества криптовалют