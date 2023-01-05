Business Insider Бизнес инсайдер

Названы самые худшие специальности для карьеры в ИТ-отрасли Код красный Издание Business Insider составило список ИТ-профессий, с которых нежелательно начинать свой путь в сфере информационных технологий. Среди перечисленных в списке позиций есть как вполне очевидные, так

Microsoft в одностороннем порядке и массово рвет контракты с подрядчиками. Счет идет на сотни На улицу без выходного пособия Microsoft начала разрывать контракты с подрядчиками в сфере подбора персонала, пишет Business Insider. Все договора завершаются досрочно и в одностороннем порядке, притом масштабы соответствуют Microsoft – гигантская корпорация разрывает такие контракты сотнями. О происходящем

Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить Нанять и тут же уволить Компанию Amazon уличили в найме сотрудников исключительно с целью их последующего увольнения. Как пишет Business Insider, у нее нет цели оставить их в штате – вместо этого компании нужно поддерживать текучку кадров на определенном уровне. О подобном отношении к кадрам изданию рассказали менеджеры

Facebook требует от пользователей с почтой «Яндекса» поделиться паролем и списком контактов ная сеть Facebook при создании новых учетных записей в некоторых случаях запрашивает пароль пользователя к электронной почте якобы в качестве меры по подтверждению регистрации. Об этом сообщил портал Business Insider. Такие действия ставят под угрозу безопасность пользователей и граничат с фишинговой атакой, считают эксперты в сфере информационной безопасности. По всей видимости, необходимо

Президент по продуктам и ветеран Oracle ушел из компании из-за конфликта с Ларри Эллисоном маса Куриана Глава облачного подразделения Oracle Томас Куриан (Thomas Kurian) покинул компанию после того как «столкнулся лбом» с основателем Oracle Ларри Эллисоном (Larry Ellison), сообщает издание Business Insider со ссылкой на собственные источники. Куриан — ветеран Oracle, проработавший в компании 22 года, и занимающий должность президента по развитию продуктов. Он находится на своем п

Пользователи Telegram манипулируют курсами криптовалют по своему желанию щей продажей. Эта техника носит название «pump and dump» — «накачай и сбрось». В частности, ее использует Telegram-группа PumpKing Community, насчитывающая около 17 тыс. подписчиков, отмечает издание Business Insider. Помимо нее в мессенджере существуют и другие крупные сообщества криптовалютных трейдеров, в том числе Pump.im, Crypto4Pumps, We Pump и AltTheWay.Поскольку рынок криптовалют по